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Уязвимость в прошивках BMC-контроллеров, затрагивающая серверы многих производителей

18.07.2019 11:30

Компания Eclypsium выявила две уязвимости в прошивках BMC-контроллера, поставляемого в серверах Lenovo ThinkServer, позволяющие локальному пользователю подменить прошивку или выполнить произвольный код на стороне чипа BMC.

Дальнейший разбор показал, что данные проблемы затрагивают и прошивки BMC-контроллеров, применяемые в серверных платформах Gigabyte Enterprise Servers, которые также используются в серверах таких компаний, как Acer, AMAX, Bigtera, Ciara, Penguin Computing и sysGen. В проблемных BMC-контроллерах применялись уязвимые прошивки MergePoint EMS, разработанные сторонним поставщиком Avocent (в настоящее время является подразделением компании Vertiv).

Первая уязвимость вызвана отсутствием криптографической верификации загружаемых обновлений прошивки (используется только проверка контрольной суммы CRC32, вопреки рекомендации NIST использовать цифровые подписи), что позволяет атакующему, имеющему локальный доступ к системе, подменить прошивку BMC. Проблема, например, может быть использована для глубокой интеграции руткита, остающегося активным после переустановки операционной системы и блокирующего дальнейшие обновления прошивки (для устранения руткита потребуется применение программатора для перезаписи SPI flash).

Вторая уязвимость присутствует в коде обновления прошивки и позволяет осуществить подстановку своих команд, которые будут выполнены в BMC c наивысшим уровнем привилегий. Для атаки достаточно изменить значение параметра RemoteFirmwareImageFilePath в файле конфигурации bmcfwu.cfg, через который определяется путь к образу обновляемой прошивки. Во время очередного обновления, которое можно инициировать командой в IPMI, данный параметр будет обработан BMC и использован в составе вызова popen() как часть строки для /bin/sh. Так как строка для формирования shell-команды создаётся с применением вызова snprintf() без должной чистки спецсимволов, атакующие могут подставить свой код для выполнения. Для эксплуатации уязвимости требуется наличие прав, позволяющих отправить через IPMI команду контроллеру BMC (при наличии права администратора на сервере можно отправить команду IPMI без дополнительной аутентификации).

Компании Gigabyte и Lenovo были оповещены о проблемах ещё в июле 2018 года и успели выпустить обновления до публичного раскрытия сведений. Компания Lenovo выпустила обновления прошивок 15 ноября 2018 года для серверов ThinkServer RD340, TD340, RD440, RD540 и RD640, но устранила в них только уязвимость, позволяющую осуществить подстановку команд, так как во время создания линейки серверов на базе MergePoint EMS в 2014 году верификация прошивок по цифровой подписи ещё не была широко распространена и изначально не заявлялась.

8 мая этого года компания Gigabyte выпустила обновления прошивок для материнских плат с контроллером ASPEED AST2500, но как и Lenovo устранила только уязвимость, связанную с подстановкой команд. Уязвимые платы на базе ASPEED AST2400 пока остаются без обновления. Gigabyte также заявил о переходе на использование прошивок MegaRAC SP-X от компании AMI. В том числе новые прошивки на базе MegaRAC SP-X будут предложены для систем, ранее поставлявшихся с прошивками MergePoint EMS. Решение принято после заявления Vertiv о прекращении поддержки платформы MergePoint EMS. При этом об обновлении прошивок на серверах, выпускаемых компаниями Acer, AMAX, Bigtera, Ciara, Penguin Computing и sysGen на базе плат Gigabyte и оснащённых уязвимыми прошивками MergePoint EMS пока ничего не сообщается.

Напомним, что BMC представляет собой устанавливаемый в серверах специализированный контроллер, имеющий свой CPU, память, хранилище и интерфейсы опроса датчиков, который предоставляет низкоуровневый интерфейс для мониторинга и управления серверным оборудованием. При помощи BMC независимо от работающей на сервере операционной системы можно отслеживать состояние датчиков, управлять питанием, прошивками и дисками, организовать удалённую загрузку по сети, обеспечить работу консоли удалённого доступа и т.п.

  1. Главная ссылка к новости (https://eclypsium.com/2019/07/...)
  2. OpenNews: Манипуляции с BMC позволяют контролировать серверы IBM Cloud после смены арендатора
  3. OpenNews: Атака с использованием вредоносных устройств с интерфейсом Thunderbolt
  4. OpenNews: Серия уязвимостей в BMC-контроллерах серверов Huawei
  5. OpenNews: OpenBMC, стек для создания BMC-прошивок, перешёл под крыло Linux Foundation
  6. OpenNews: Intel развивает открытую прошивку ModernFW и гипервизор на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: bmc, gigabyte, lenovo
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Michael Shigorin (ok), 12:46, 18/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Проприетарщина + встройщина = проблемщина...
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:06, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    предлагаете везде ставить внешний KVM? К сожалению он не обладает достаточным уровнем интеграции поэтому не является полным аналогом. Подключение дисков будет с бубном если будет, мониторинг и диагностика железа как в ILO будет недоступно.
     
     
  • 3.8, пох. (?), 13:57, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    зато получи паутину кабелей, бесконечно отваливающиеся видеоразъемы, невозможность удаленно ткнуть в reset, глюки самого kvm'а (обычно целый пучок) и ресет уже его самого...

    зато все из соплей и палок, а не вот это вот ваше проприетарное-закрытое !

     
  • 2.3, Аноним (3), 13:16, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Будто бы у Эльбруса всё не так.
     
     
  • 3.4, A.Stahl (ok), 13:26, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эльбрус-то тут каким боком?
     
     
  • 4.6, Аноним (-), 13:35, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Проприетарщина, встройщина, проблемщина. Распильщина еще...
     
     
  • 5.7, пох. (?), 13:55, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    зато никакого iLO в помине нет - бегай, админчег, подключай консоли, или уговори начальство купить тебе ipkvm, управляемые розетки, сам как хочешь так и собирай все это в инфраструктуру, чтобы не вручную по табличке выяснять, как дернуть питание серверу, не откликающемуся на команды (ресет вообще никак не нажать, ага) и смотри не перепутай!

     
  • 3.12, Аноним (12), 15:13, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно не так. У эльбруса нет ipmi
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:32, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сейчас все новые ноуты, процы и тп. уже по дефолту несут в себе зонды и потенц. бэкдуры и никакие открытые ос тут не спасут. Так что покупайте старые железки и перепрошивайте их всякими либребутами, коребутами и тп.
     
     
  • 3.11, IRASoldier_registered (ok), 15:01, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так что покупайте старые железки и перепрошивайте их всякими либребутами

    А ещё надо в глухую тайгу уехать, вырыть землянку и спасаться, ибо последние времена настаютЪ, а всё это ваше IT душевредно и от антихриста, да.

     

  • 1.9, Аноним (9), 14:34, 18/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что плохого в том, что железка не зативоизированна?
     
     
  • 2.10, пох. (?), 15:00, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а чего хорошего - тебе хочется попробовать свои силы в написании прошивок, или все же - взять и пользоваться без лишних страданий?

    Вот второе и есть.

    А плохого например то, что машинки иногда сдаются в аренду целиком - и вместе с доступами к этим модулям в том числе. И после съезда предыдущего арендатора - следующий рискует получить нежданный "подарок".
    Ну и покупая бу подешево - будешь теперь особо бдителен.

     
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