Уязвимость в прошивках BMC-контроллеров, затрагивающая серверы многих производителей

2.2 , Аноним ( 2 ), 13:06, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – предлагаете везде ставить внешний KVM? К сожалению он не обладает достаточным уровнем интеграции поэтому не является полным аналогом. Подключение дисков будет с бубном если будет, мониторинг и диагностика железа как в ILO будет недоступно.

3.8 , пох. ( ? ), 13:57, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – зато получи паутину кабелей, бесконечно отваливающиеся видеоразъемы, невозможность удаленно ткнуть в reset, глюки самого kvm'а (обычно целый пучок) и ресет уже его самого... зато все из соплей и палок, а не вот это вот ваше проприетарное-закрытое ! 2.3 , Аноним ( 3 ), 13:16, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Будто бы у Эльбруса всё не так.

3.4 , A.Stahl ( ok ), 13:26, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Эльбрус-то тут каким боком?

4.6 , Аноним ( - ), 13:35, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Проприетарщина, встройщина, проблемщина. Распильщина еще...

5.7 , пох. ( ? ), 13:55, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – зато никакого iLO в помине нет - бегай, админчег, подключай консоли, или уговори начальство купить тебе ipkvm, управляемые розетки, сам как хочешь так и собирай все это в инфраструктуру, чтобы не вручную по табличке выяснять, как дернуть питание серверу, не откликающемуся на команды (ресет вообще никак не нажать, ага) и смотри не перепутай! 3.12 , Аноним ( 12 ), 15:13, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конечно не так. У эльбруса нет ipmi

2.5 , Аноним ( 5 ), 13:32, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Сейчас все новые ноуты, процы и тп. уже по дефолту несут в себе зонды и потенц. бэкдуры и никакие открытые ос тут не спасут. Так что покупайте старые железки и перепрошивайте их всякими либребутами, коребутами и тп.

3.11 , IRASoldier_registered ( ok ), 15:01, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Так что покупайте старые железки и перепрошивайте их всякими либребутами А ещё надо в глухую тайгу уехать, вырыть землянку и спасаться, ибо последние времена настаютЪ, а всё это ваше IT душевредно и от антихриста, да.