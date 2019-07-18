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Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 19.7

18.07.2019 09:13

После 6 месяцев разработки представлен выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 19.7, который является ответвлением от проекта pfSense, созданным с целью сформировать полностью открытый дистрибутив, который мог бы обладать функциональностью на уровне коммерческих решений для развёртывания межсетевых экранов и сетевых шлюзов. В отличие от pfSense, проект позиционируется как неподконтрольный одной компании, развиваемый при непосредственном участии сообщества и обладающий полностью прозрачным процессом разработки, а также предоставляющий возможность использования любых своих наработок в сторонних продуктах, в том числе коммерческих. Исходные тексты компонентов дистрибутива, а также используемые для сборки инструменты, распространяются под лицензией BSD. Сборки подготовлены в форме LiveCD и системного образа для записи на Flash-накопители (290 Мб).

Базовая начинка дистрибутива основывается на коде HardenedBSD 11, поддерживающем синхронизированный форк FreeBSD, в который интегрированы дополнительные механизмы защиты и техники противодействия методам эксплуатации уязвимостей. Среди возможностей OPNsense можно выделить полностью открытый сборочный инструментарий, возможность установки в форме пакетов поверх обычного FreeBSD, средства балансировки нагрузки, web-интерфейс для организации подключения пользователей к сети (Captive portal), наличие механизмов отслеживанием состояний соединений (stateful firewall на основе pf), задание ограничений пропускной способности, фильтрация трафика, создание VPN на базе IPsec, OpenVPN и PPTP, интеграция с LDAP и RADIUS, поддержка DDNS (Dynamic DNS), система наглядных отчётов и графиков.

Кроме того, в дистрибутиве предоставляются средства создания отказоустойчивых конфигураций, основанных на использовании протокола CARP и позволяющих запустить помимо основного межсетевого экрана запасной узел, который будет автоматически синхронизирован на уровне конфигурации и примет на себя нагрузку в случае сбоя первичного узла. Для администратора предлагается современный и простой интерфейс для настройки межсетевого экрана, построенный с использованием web-фреймворка Bootstrap.

В новой версии:

  • Встроена возможность отправки логов на удалённый сервер, используя Syslog-ng;
  • Добавлен отдельный список для просмотра автоматически сгенерированных правил пакетного фильтра;
  • Добавлена статистика для всех правил пакетного фильтра;
  • Усовершенствовано управление псевдонимами в правилах межсетевого экрана (позволяют использовать переменные вместо хостов, номеров портов и подсетей). Добавлена возможность импорта и экспорта псевдонимов в формате JSON. Появилась опциональная возможность ведения статистики для псевдонимов;
  • Переписан код обработки и переключения шлюзов;
  • Реализована возможность синхронизации групп LDAP;
  • Добавлена возможность отправки запросов подписи сертификатов;
  • Добавлена поддержка прокидывания маршрутов через IPsec (VTI);
  • Через XMLRPC реализована синхронизация псевдонимов, VHID и виджетов;
  • Добавлена возможность аутентификации в Web proxy и IPsec через PAM;
  • Добавлена поддержка подключения через цепочку прокси;
  • Представлена возможность использования групп для настройки привилегий подключения через прокси;
  • Подготовлены плагины для Netdata, WireGuard, Maltrail и Mail-Backup (PGP). На систему плагинов портированы серверы Dpinger и DHCP;
  • Обновлены переводы на русский язык;
  • Задействованы новые версии Bootstrap 3.4, LibreSSL 2.9, Unbound 1.9, PHP 7.2, Python 3.7 и Squid 4.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.opnsense.org/ind...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 19.1
  3. OpenNews: В рамках проекта OPNsense основан форк дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense
  4. OpenNews: В рамках проекта OpenSnitch развивается динамический межсетевой экран для Linux
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов IPFire 2.23
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива для создания межсетевых экранов pfSense 2.4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: opnsense, firewall
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, ананизмЪ (?), 09:26, 18/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    чем оно лучше pfsense?
     
     
  • 2, Аноним (2), 09:41, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в предыдущих новостях уже спрашивали-отвечали
     
  • 4, Kido Katsuragi (?), 09:41, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свежая freebsd, веб-морда удобнее, больше плагинов с установкой в один клик, а не из архивной темы на форуме.
     

  • 3, timur.davletshin (ok), 09:41, 18/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Зело годный софт, года 3 назад перешёл на него после заявлений о прекращении поддержки 32 разрядный архитектур в pfsense. Более бодрые обновления, веб-морда осмысленнее, плагинов дохлых в каталоге меньше.
     
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