После 6 месяцев разработки представлен выпуск дистрибутива для создания межсетевых экранов OPNsense 19.7, который является ответвлением от проекта pfSense, созданным с целью сформировать полностью открытый дистрибутив, который мог бы обладать функциональностью на уровне коммерческих решений для развёртывания межсетевых экранов и сетевых шлюзов. В отличие от pfSense, проект позиционируется как неподконтрольный одной компании, развиваемый при непосредственном участии сообщества и обладающий полностью прозрачным процессом разработки, а также предоставляющий возможность использования любых своих наработок в сторонних продуктах, в том числе коммерческих. Исходные тексты компонентов дистрибутива, а также используемые для сборки инструменты, распространяются под лицензией BSD. Сборки подготовлены в форме LiveCD и системного образа для записи на Flash-накопители (290 Мб). Базовая начинка дистрибутива основывается на коде HardenedBSD 11, поддерживающем синхронизированный форк FreeBSD, в который интегрированы дополнительные механизмы защиты и техники противодействия методам эксплуатации уязвимостей. Среди возможностей OPNsense можно выделить полностью открытый сборочный инструментарий, возможность установки в форме пакетов поверх обычного FreeBSD, средства балансировки нагрузки, web-интерфейс для организации подключения пользователей к сети (Captive portal), наличие механизмов отслеживанием состояний соединений (stateful firewall на основе pf), задание ограничений пропускной способности, фильтрация трафика, создание VPN на базе IPsec, OpenVPN и PPTP, интеграция с LDAP и RADIUS, поддержка DDNS (Dynamic DNS), система наглядных отчётов и графиков. Кроме того, в дистрибутиве предоставляются средства создания отказоустойчивых конфигураций, основанных на использовании протокола CARP и позволяющих запустить помимо основного межсетевого экрана запасной узел, который будет автоматически синхронизирован на уровне конфигурации и примет на себя нагрузку в случае сбоя первичного узла. Для администратора предлагается современный и простой интерфейс для настройки межсетевого экрана, построенный с использованием web-фреймворка Bootstrap. В новой версии: Встроена возможность отправки логов на удалённый сервер, используя Syslog-ng;

Добавлен отдельный список для просмотра автоматически сгенерированных правил пакетного фильтра;

Добавлена статистика для всех правил пакетного фильтра;

Усовершенствовано управление псевдонимами в правилах межсетевого экрана (позволяют использовать переменные вместо хостов, номеров портов и подсетей). Добавлена возможность импорта и экспорта псевдонимов в формате JSON. Появилась опциональная возможность ведения статистики для псевдонимов;

Переписан код обработки и переключения шлюзов;

Реализована возможность синхронизации групп LDAP;

Добавлена возможность отправки запросов подписи сертификатов;

Добавлена поддержка прокидывания маршрутов через IPsec (VTI);

Через XMLRPC реализована синхронизация псевдонимов, VHID и виджетов;

Добавлена возможность аутентификации в Web proxy и IPsec через PAM;

Добавлена поддержка подключения через цепочку прокси;

Представлена возможность использования групп для настройки привилегий подключения через прокси;

Подготовлены плагины для Netdata, WireGuard, Maltrail и Mail-Backup (PGP). На систему плагинов портированы серверы Dpinger и DHCP;

Обновлены переводы на русский язык;

Задействованы новые версии Bootstrap 3.4, LibreSSL 2.9, Unbound 1.9, PHP 7.2, Python 3.7 и Squid 4.



