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ISO-образы дистрибутива Nitrux стали платными

17.07.2019 17:05

Дистрибутив Nitrux, построенный на пакетной базе Ubuntu и развивающий собственный рабочий стол Nomad, основанных на технологиях KDE (надстройка над KDE Plasma), прекратил бесплатное распространение iso-образов. По отдельности наработки проекта по-прежнему распространяются под свободными лицензиями.

В качестве причины перехода к платному распространению образов называется необходимость покрытия издержек и оплаты труда разработчиков в режиме полного рабочего дня. Стоимость загрузки стабильной сборки теперь составляет 2 евро, тестовые выпуски как и раньше можно загрузить бесплатно. При оплате требуется указание email, на который высылается ссылки для загрузки.

  1. Главная ссылка к новости (https://nxos.org/en/faq/#is-ni...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 1.1.7 с рабочим столом Nomad
  3. OpenNews: Проект Elementary OS реализовал вводящую в заблуждение схему сбора пожертвований
  4. OpenNews: Grsecurity прекращает бесплатное распространение своих патчей
  5. OpenNews: Позиция Blender по поводу свободного характера проекта и платных GPL-дополнений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: nitrux
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  • 1.1, Аноним (1), 19:31, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дурной пример redhat....
     
  • 1.2, A.Stahl (ok), 19:32, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +20 +/
    >Дистрибутив Nitrux

    Это ещё кто такие?

    >перехода к платному распространению образов

    Да и пофиг кто они такие...

     
     
  • 2.34, Константавр (ok), 23:09, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо мешать людям закапывать никому не нужный дистрибутив :) Люди находят интересное описание, качают, а авторам кажется, что кто-то тырит их непосильный труд.
     
     
  • 3.47, Anonymouss (?), 02:24, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Количество скачиваний увеличилось многократно благодаря этой новости).
     
  • 2.43, Аноним (43), 02:13, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это те, кто создал лучший док для кед.
     

  • 1.3, Заслуженный Параноик (?), 19:33, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Они действительно думают что кто-то будет это покупать?
    Еще один нескучный клон Бубунты, которая сама клон Дебиана?
    Может мне еще БолгенОСом затариться? Его там как, по дешевке всего за 99,9руб не продают?
     
     
  • 2.6, Анонишка (?), 19:50, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    За 199$, по цене Windows! Там же собствений унікальний софт!
     
  • 2.7, Дегенератор (ok), 19:50, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    РосПил не един. Свободные технологии - как инструмент обналички и отмыва.
     
     
  • 3.26, zzz (??), 22:45, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это и не Рос. Но об этом факте страдальцы режима старательно не упоминают.
     
     
  • 4.38, ПокругупускаемтолькопацановсДыбенко (?), 00:08, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты угол больше 90 градусов?
     
  • 3.40, хотел спросить (?), 01:04, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    заипали эти погромисты
    чтобы заплатить в нете (а именно это означает скачать за деньги), нужно завести деньги в платежную систему, что ты мыть млять собрался? деньги со своей же карты?
     
  • 2.17, dimqua (ok), 20:46, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но ведь у них своё, нескучное DE.
     
  • 2.24, Анонимный пользователь Интернета (?), 22:31, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему нет? 2€ не деньги. Даже чашку кофе себе не купишь.
     
     
  • 3.29, zzz (??), 22:51, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    2€ - за что? За свой нескучный KDE? Тут два варианта - либо дистр не идет настолько, что никто не заказывает поддержку, либо одно из двух. Во всяком случае, я про него слышу первый раз в жизни. Не сказать, что репрезентативная выборка, но тем не менее.
     
     
  • 4.44, Аноним (43), 02:17, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перед тем как нести херьню о "очередном нескучном кде" возможно стоит узнать, что же это за дистр и что именно разработчики переделали? А то рассуждать о дистре, о котором "ничего не слышал" - это как-то... тупо.
     
     
  • 5.49, Anonymouss (?), 02:28, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дистроватч говорит что он на 224 месте из 285.
    Ну если Вы в курсе, это не значит что остальные 223 человека про него знают.
     
     
  • 6.51, Аноним (43), 02:38, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суть в том, что перед тем как что-то обсуждать, нужно хотя бы глянуть что ты именно обсуждаешь.
     
  • 3.41, Kuromi (ok), 01:05, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно с учетом того, что российские власти исподволь протягивают законы которые нет нет да и оставят россиян без доступа к международным платежным системам?
    Думаете разработчики Нитрукса специально заведудт себе "карточку в Сбере" чтобы было куда им кидать денежку?
     
  • 2.32, Аноним (32), 22:57, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Еще один нескучный клон Бубунты, которая сама клон Дебиана?

    Это не так. Они свои технологии развивают:
    https://medium.com/nitrux/znx-good-bye-operating-system-installers-369bdbd0b06
    https://medium.com/nitrux/maui-kit-921207e2d1a7

     

  • 1.4, ОЛЕГ (?), 19:37, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    туда им и дорога....
     
  • 1.5, Аноним (5), 19:49, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тестовые сборки будут ожидаемо намеренно багнутыми, чтоб подстегнуть потенциального юзверя откинуть две евры на еду разработчику.
     
  • 1.8, Канифоль Патрика (?), 19:54, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    У меня нет ПайПал. Битконей тем паче. С Яндекс.Денег можно оплатить? Нет? Сорри.
     
     
  • 2.13, Timoteo Cirkla (ok), 20:39, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тогда вам вообще желательно не пользоваться компьютером, пока в продажу не поступит российская QP ОС (КуПи ОС). Если вообще поступит.
     
     
  • 3.35, Канифоль Патрика (?), 23:28, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня есть компьютер. Там стоит Арч Линукс. Не очень нужен, в смысле сам компьютер, но это уже другой вопрос. То есть, Арч я устраиваю, а для Nitrux я уже лох без пайпала и битконей? Ладно, обтекаю на Арче дальше.
     
  • 2.21, виндотролль (ok), 21:04, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так на Эльбрусах и не запускается.

    А кстати, в чебурнет уже опеннет провели, что-ли?

     
     
  • 3.28, Michael Shigorin (ok), 22:51, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мнээ... ну с эльбруса отвечаю: мне провели :]
     
  • 3.30, zzz (??), 22:54, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что за "чебурнет"? Канал японского аниме?
     
  • 2.23, Анонимный пользователь Интернета (?), 22:26, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так у тебя и двух евро нет.
     
     
  • 3.36, Канифоль Патрика (?), 23:31, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    140 руб. нет? Ну, опеннет вообще ресурс для небогатых, как мне казалось.
     
     
  • 4.54, Led (ok), 02:56, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, опеннет вообще ресурс для небогатых, как мне казалось.

    На время летних каникул - да.

     

  • 1.9, Аноним (-), 19:55, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ещё один гвоздь в крышку гроба KDE и AppImage.
     
     
  • 2.14, Timoteo Cirkla (ok), 20:40, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём тут кеды, если это просто форк бубунты и этот Nomad пилится не разработчиками кед?
     
     
  • 3.16, Аноним (-), 20:46, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Кеды притом, что это единственный случай почти использования дефолта ввиде кастомизированных кед. И это одна из ошибок данного дистра, вместо гнома использовать кеды.
     
     
  • 4.31, zzz (??), 22:56, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ксли кому-то вздумается завтра выставить цену за свой особый, уличный дистр с xfce за 2 евро, то это будет гвоздь в крышку гроба xfce
     
  • 4.45, Аноним (43), 02:19, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще один аутист... Гом3 не де, гом3 - это конченый браузер для хомяков вроде тебя.
     

  • 1.10, Аноним (10), 19:59, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У нас нет денег т.к. наш дистр никому не нужен, поэтому мы еще и сделаем его платным, чтобы покрыть убытки. Г-гениально. Удачи ребятам.
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 20:04, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    А кому он может быть нужен? Ubuntu, KDE, Xorg, AppImage. Да, может быть идеи дистра и интересные, но построен целиком на устаревших технологиях.
     
     
  • 3.19, dimqua (ok), 20:50, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Толсто.
     
     
  • 4.20, Аноним (-), 20:58, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Не толсто а так и есть. Они назвают дистр инновационным. Но инновации плотно ассоциируются с GNOME, Wayland, Podman, OSTree, Flatpak. Потому для пользователей итересующихся передним фронтом дистр оказался неитересен. В то же время, пользователям классических дистров оно тоже малоинтересно, потому как сильно отходит в сторону от привычного.
     
     
  • 5.33, Michael Shigorin (ok), 23:01, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > инновации плотно ассоциируются

    Вспомнилось:

    ---
    - А нука дай гляну. - заяц принялся внимательно изучать гордо протянутый хряком листок.
    - От так-то, косой. Тебе, небось, они ассоциаций не предлагали? Только мне!
    - Ты енто вообще читал?
    - А зачем? Сам факт того, что они меня достойным считают...
    - Зря. Это вообще - то страница из кулинарной книги. Рецепт свинины под соусом... Они просто сверху карандашом написали "соглашение об ассоциации", а внизу приписали: "... и казан с крышкой".
    - Ты просто завидуешь!
    --- https://sgtmadcat.livejournal.com/36771.html

    PS: это Дуплик решил гадить анонимно или у шляпы ещё более отмороженные дрова в ход пошли?  Чисто сектантские же завывания.

     
  • 5.39, Аноним (39), 00:59, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давайте разбираться по пунктам.
    Что инновационного в GNOME?
     
     
  • 6.48, Аноним (43), 02:26, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В gtk3 передовые технологии веба, которые заставляют передовое железо лагать и жрут максимальное количество оперативки, при минимальной стабильности работы, чтобы юзеры даже с топовым железом могли ощутить мощность голого DE.
    На самом деле gtk3 хвалят только совсем убогие хомяки и говнокодеры, которые не могут выучить нормальный яп.
     
  • 3.46, Аноним (43), 02:21, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То ли дело унылый gtk3, работающий на передовой отрисовке через css.
     
  • 2.18, dimqua (ok), 20:49, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы сделать его ещё более ненужным!
     

  • 1.12, Аноним (12), 20:38, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ненужно стало ещё более ненужно.
     
     
  • 2.22, Григорий Федорович Конин (?), 22:20, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Nitrux has been downloaded over 500,000+ times in two years according to stats on openDesktop (506,190) and, over 30,000+ according to stats on Sourceforge (32,265).
     
     
  • 3.27, Аноним (-), 22:45, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Antegros было в разы больше загрузок, и что. Проект всё равно прикрыли из-за отсутствия интереса. Потому что в лучшем случае дойдет до записи на флешку и загрузки в Live-режиме. В худшем, останется валяться на диске до удаления.
     
  • 3.37, zzz (??), 23:37, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из них только половина дойдет до запуска, из них только 10% остановится более, чем на день, из них в продакшн пустят только 10%. Итого 250 реальных пользователей. Негусто за два года.
     
  • 2.52, Аноним (43), 02:39, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему же? Вот гном не нужен, но хомяки продолжают его кушать.
     

  • 1.15, Аноним (15), 20:46, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "А, чего, так можно было?!"
     
  • 1.25, KonstantinB (ok), 22:31, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть, можно заплатить 2 евро 1 раз и выложить куда угодно по всему интернету? Не вижу, как они могут это запретить.
     
     
  • 2.42, хотел спросить (?), 01:08, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты нуб.. я бы заплатил и 3 раза по 2 евро за поддержку распространения нужной софтины.

    Просто мне это дистрибутив ну вот совсем не надо.

     
     
  • 3.50, Аноним (50), 02:36, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так дело не в том, что 2 евро жалко, а в том, что достаточно ровно одного человека, который выложит на свою страничку, которая будет гуглиться по запросу nitrux download iso - и куча народу сразу туда и пойдет прямо из выдачи. Условия лицензии никак этого не запрещают. Там английским по белому написано, что это плата за скачку с их сервера.

    Им лучше было сделать, как у того же elementary, - там кнопочка "купить" и слайдер с ценой, и можно выбрать любую в рамках диапазона, в том числе и 0, тогда кнопка buy превращается в download.

     
     
  • 4.53, Аноним (43), 02:41, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У создателей elementary много годных идей, жаль что за основу взяли кривую убунту и еще более кривой gtk3.
     
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