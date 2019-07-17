ISO-образы дистрибутива Nitrux стали платными

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|1.2, A.Stahl (ok), 19:32, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+20 +/–
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>Дистрибутив Nitrux
Это ещё кто такие?
>перехода к платному распространению образов
Да и пофиг кто они такие...
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|2.34, Константавр (ok), 23:09, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не надо мешать людям закапывать никому не нужный дистрибутив :) Люди находят интересное описание, качают, а авторам кажется, что кто-то тырит их непосильный труд.
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|1.3, Заслуженный Параноик (?), 19:33, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Они действительно думают что кто-то будет это покупать?
Еще один нескучный клон Бубунты, которая сама клон Дебиана?
Может мне еще БолгенОСом затариться? Его там как, по дешевке всего за 99,9руб не продают?
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|3.26, zzz (??), 22:45, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это и не Рос. Но об этом факте страдальцы режима старательно не упоминают.
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|3.40, хотел спросить (?), 01:04, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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заипали эти погромисты
чтобы заплатить в нете (а именно это означает скачать за деньги), нужно завести деньги в платежную систему, что ты мыть млять собрался? деньги со своей же карты?
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|3.29, zzz (??), 22:51, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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2€ - за что? За свой нескучный KDE? Тут два варианта - либо дистр не идет настолько, что никто не заказывает поддержку, либо одно из двух. Во всяком случае, я про него слышу первый раз в жизни. Не сказать, что репрезентативная выборка, но тем не менее.
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|4.44, Аноним (43), 02:17, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перед тем как нести херьню о "очередном нескучном кде" возможно стоит узнать, что же это за дистр и что именно разработчики переделали? А то рассуждать о дистре, о котором "ничего не слышал" - это как-то... тупо.
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|5.49, Anonymouss (?), 02:28, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дистроватч говорит что он на 224 месте из 285.
Ну если Вы в курсе, это не значит что остальные 223 человека про него знают.
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|6.51, Аноним (43), 02:38, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Суть в том, что перед тем как что-то обсуждать, нужно хотя бы глянуть что ты именно обсуждаешь.
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|3.41, Kuromi (ok), 01:05, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Особенно с учетом того, что российские власти исподволь протягивают законы которые нет нет да и оставят россиян без доступа к международным платежным системам?
Думаете разработчики Нитрукса специально заведудт себе "карточку в Сбере" чтобы было куда им кидать денежку?
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|1.5, Аноним (5), 19:49, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Тестовые сборки будут ожидаемо намеренно багнутыми, чтоб подстегнуть потенциального юзверя откинуть две евры на еду разработчику.
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|2.13, Timoteo Cirkla (ok), 20:39, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тогда вам вообще желательно не пользоваться компьютером, пока в продажу не поступит российская QP ОС (КуПи ОС). Если вообще поступит.
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|3.35, Канифоль Патрика (?), 23:28, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня есть компьютер. Там стоит Арч Линукс. Не очень нужен, в смысле сам компьютер, но это уже другой вопрос. То есть, Арч я устраиваю, а для Nitrux я уже лох без пайпала и битконей? Ладно, обтекаю на Арче дальше.
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|2.21, виндотролль (ok), 21:04, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так на Эльбрусах и не запускается.
А кстати, в чебурнет уже опеннет провели, что-ли?
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|4.54, Led (ok), 02:56, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну, опеннет вообще ресурс для небогатых, как мне казалось.
На время летних каникул - да.
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|3.16, Аноним (-), 20:46, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Кеды притом, что это единственный случай почти использования дефолта ввиде кастомизированных кед. И это одна из ошибок данного дистра, вместо гнома использовать кеды.
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|4.31, zzz (??), 22:56, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ксли кому-то вздумается завтра выставить цену за свой особый, уличный дистр с xfce за 2 евро, то это будет гвоздь в крышку гроба xfce
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|4.45, Аноним (43), 02:19, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще один аутист... Гом3 не де, гом3 - это конченый браузер для хомяков вроде тебя.
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|1.10, Аноним (10), 19:59, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У нас нет денег т.к. наш дистр никому не нужен, поэтому мы еще и сделаем его платным, чтобы покрыть убытки. Г-гениально. Удачи ребятам.
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|2.11, Аноним (-), 20:04, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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А кому он может быть нужен? Ubuntu, KDE, Xorg, AppImage. Да, может быть идеи дистра и интересные, но построен целиком на устаревших технологиях.
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|4.20, Аноним (-), 20:58, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Не толсто а так и есть. Они назвают дистр инновационным. Но инновации плотно ассоциируются с GNOME, Wayland, Podman, OSTree, Flatpak. Потому для пользователей итересующихся передним фронтом дистр оказался неитересен. В то же время, пользователям классических дистров оно тоже малоинтересно, потому как сильно отходит в сторону от привычного.
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|5.33, Michael Shigorin (ok), 23:01, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> инновации плотно ассоциируются
Вспомнилось:
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- А нука дай гляну. - заяц принялся внимательно изучать гордо протянутый хряком листок.
- От так-то, косой. Тебе, небось, они ассоциаций не предлагали? Только мне!
- Ты енто вообще читал?
- А зачем? Сам факт того, что они меня достойным считают...
- Зря. Это вообще - то страница из кулинарной книги. Рецепт свинины под соусом... Они просто сверху карандашом написали "соглашение об ассоциации", а внизу приписали: "... и казан с крышкой".
- Ты просто завидуешь!
--- https://sgtmadcat.livejournal.com/36771.html
PS: это Дуплик решил гадить анонимно или у шляпы ещё более отмороженные дрова в ход пошли? Чисто сектантские же завывания.
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|6.48, Аноним (43), 02:26, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В gtk3 передовые технологии веба, которые заставляют передовое железо лагать и жрут максимальное количество оперативки, при минимальной стабильности работы, чтобы юзеры даже с топовым железом могли ощутить мощность голого DE.
На самом деле gtk3 хвалят только совсем убогие хомяки и говнокодеры, которые не могут выучить нормальный яп.
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|3.46, Аноним (43), 02:21, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То ли дело унылый gtk3, работающий на передовой отрисовке через css.
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|2.22, Григорий Федорович Конин (?), 22:20, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Nitrux has been downloaded over 500,000+ times in two years according to stats on openDesktop (506,190) and, over 30,000+ according to stats on Sourceforge (32,265).
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|3.27, Аноним (-), 22:45, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У Antegros было в разы больше загрузок, и что. Проект всё равно прикрыли из-за отсутствия интереса. Потому что в лучшем случае дойдет до записи на флешку и загрузки в Live-режиме. В худшем, останется валяться на диске до удаления.
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|3.37, zzz (??), 23:37, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из них только половина дойдет до запуска, из них только 10% остановится более, чем на день, из них в продакшн пустят только 10%. Итого 250 реальных пользователей. Негусто за два года.
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|1.25, KonstantinB (ok), 22:31, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То есть, можно заплатить 2 евро 1 раз и выложить куда угодно по всему интернету? Не вижу, как они могут это запретить.
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|2.42, хотел спросить (?), 01:08, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ты нуб.. я бы заплатил и 3 раза по 2 евро за поддержку распространения нужной софтины.
Просто мне это дистрибутив ну вот совсем не надо.
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|3.50, Аноним (50), 02:36, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так дело не в том, что 2 евро жалко, а в том, что достаточно ровно одного человека, который выложит на свою страничку, которая будет гуглиться по запросу nitrux download iso - и куча народу сразу туда и пойдет прямо из выдачи. Условия лицензии никак этого не запрещают. Там английским по белому написано, что это плата за скачку с их сервера.
Им лучше было сделать, как у того же elementary, - там кнопочка "купить" и слайдер с ценой, и можно выбрать любую в рамках диапазона, в том числе и 0, тогда кнопка buy превращается в download.
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|4.53, Аноним (43), 02:41, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У создателей elementary много годных идей, жаль что за основу взяли кривую убунту и еще более кривой gtk3.
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