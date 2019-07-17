ISO-образы дистрибутива Nitrux стали платными

2.11 , Аноним ( - ), 20:04, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – А кому он может быть нужен? Ubuntu, KDE, Xorg, AppImage. Да, может быть идеи дистра и интересные, но построен целиком на устаревших технологиях.

3.19 , dimqua ( ok ), 20:50, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Толсто.

4.20 , Аноним ( - ), 20:58, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Не толсто а так и есть. Они назвают дистр инновационным. Но инновации плотно ассоциируются с GNOME, Wayland, Podman, OSTree, Flatpak. Потому для пользователей итересующихся передним фронтом дистр оказался неитересен. В то же время, пользователям классических дистров оно тоже малоинтересно, потому как сильно отходит в сторону от привычного.

5.33 , Michael Shigorin ( ok ), 23:01, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > инновации плотно ассоциируются Вспомнилось: ---

- А нука дай гляну. - заяц принялся внимательно изучать гордо протянутый хряком листок.

- От так-то, косой. Тебе, небось, они ассоциаций не предлагали? Только мне!

- Ты енто вообще читал?

- А зачем? Сам факт того, что они меня достойным считают...

- Зря. Это вообще - то страница из кулинарной книги. Рецепт свинины под соусом... Они просто сверху карандашом написали "соглашение об ассоциации", а внизу приписали: "... и казан с крышкой".

- Ты просто завидуешь!

--- https://sgtmadcat.livejournal.com/36771.html PS: это Дуплик решил гадить анонимно или у шляпы ещё более отмороженные дрова в ход пошли? Чисто сектантские же завывания.

5.39 , Аноним ( 39 ), 00:59, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Давайте разбираться по пунктам.

Что инновационного в GNOME?

6.48 , Аноним ( 43 ), 02:26, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В gtk3 передовые технологии веба, которые заставляют передовое железо лагать и жрут максимальное количество оперативки, при минимальной стабильности работы, чтобы юзеры даже с топовым железом могли ощутить мощность голого DE.

На самом деле gtk3 хвалят только совсем убогие хомяки и говнокодеры, которые не могут выучить нормальный яп.

3.46 , Аноним ( 43 ), 02:21, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То ли дело унылый gtk3, работающий на передовой отрисовке через css.

2.18 , dimqua ( ok ), 20:49, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чтобы сделать его ещё более ненужным!

