Разработчики Fedora намерены прекратить формирование репозиториев для архитектуры i686

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|1.1, Аноним (1), 20:09, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня есть журнал Linux Format за 2007 год. Там интервью с Шаттлвортом. Он, оказывается, придумал Ubuntu, когда плавал на полюс, и интернета не было, и он читал списки рассылки Debian. Так вот, я думал, что и списки рассылки Fedora он тоже читает. И когда он замечает очередное крупное изменение, то он старается анонсировать его раньше Федоры. Например переход на Wayland они анонсировали до них, из-за чего все лавры достались им.
Хотя глупая мысль. Всё-таки отказ Убунты от мультилиба планировался очень долго, когда основные установочные образы прекращали формировать для 32 бит
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|2.3, Аноним (3), 20:17, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Они уже отказывались от 32 бит. Аж 2 раза. И каждый раз потом втихомолку появлялись сборки i686. Это уже третья попытка...
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|3.8, Аноним (8), 21:09, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От 32 бит отказывается при том что поддерживает арм который распространен на меньшем количестве железа. Что называется почувствуйте логику.
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|4.10, A.Stahl (ok), 21:21, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>арм который распространен на меньшем количестве железа
С ума сошёл? В мире осталось действовать ровно 1367 х86 машин (исключая музейные экспонаты и рухлядь у энтузиастов), которые могут лишь 32 и менее бит.
А 32бит АРМ очень распространён.
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|7.18, Аноним (18), 22:16, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>музейные экспонаты и рухлядь у энтузиастов
Которые насчитывают сотни тысяч экземпляров, если не миллионы.
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|9.33, Аноним (-), 00:05, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Load Average, же Ваш КО Брат Анон тонко намекает, что 1,5 ископаемых x86 ящика... текст свёрнут, показать
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|5.22, zg_nico (ok), 22:38, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>В мире осталось действовать ровно 1367 х86 машин
Прочитав пост, злорадно ухмыльнулся, достал свой Inspiron 1300, нажал кнопку включения, и под приветливый писк биоса воодушевленно произнес: 1368...
:)
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|2.5, asdasd (?), 20:43, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Хотя глупая мысль. Всё-таки отказ Убунты от мультилиба планировался очень долго, когда основные установочные образы прекращали формировать для 32 бит
Чукча не читатель, чукча писатель? У Fedora речь идет не о прекращении multilib, а в Ubuntu оно и шло.
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|2.9, AlexYeCu_not_logged (?), 21:16, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Например переход на Wayland они анонсировали до них, из-за чего все лавры достались им.
>переход на Wayland
>лавры
А ты юморной товарищ.
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|3.14, Аноним (1), 21:41, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ты просто не застал. Перенесись в 2011 год, когда Марш Шаттлворт анонсировал, что Ubuntu 12.10 будет на Wayland. 700 комментов на Опеннете. И это в те времена
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|2.25, Michael Shigorin (ok), 23:04, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Например переход на Wayland они анонсировали до них,
> из-за чего все лавры достались им.
Первым заметным таким примером попытки to steal the thunder у него вышел, помнится, NetworkManager (который втащили к выпуску в убунту, хотя активно доводили именно шляпники)...
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|3.12, Аноним84701 (ok), 21:28, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> 1995
Скорее 2008-2010 или когда там вышел последний 32-битный проц (ЕМНИП, Pentium M и Атомы).
Потому что в этом контексте прекращение поддержки i686 читается как прекращение поддержки 32-битной архитектуры
https://fedoraproject.org/wiki/Architectures/x86
> Supported Hardware
> Currently only later models in the i686 architecture are supported
>
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|1.7, Аноним (8), 21:07, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну вот вам и корпорация добра. Сейчас айбиэмоботы набегут и расскажут нам как хорош отказ от 32 бит.
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|1.11, AlexYeCu_not_logged (?), 21:23, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Фиг знает. С одной стороны, вроде как хочется высказать возмущение, а с другой — на что-то возраста четвёртого пенька Федору уже лет десять как не установить нормально — на счёт поддержки старого железа Федоро-разрабы никогда не парились. Остаются первые Коры, и их современники от AMD. Те, что ещё живы. И, собственно, всё. Так заметит ли этот отказ хоть кто-нибудь?
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|2.16, Ordu (ok), 21:44, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Так заметит ли этот отказ хоть кто-нибудь?
Конечно. Опеннет заметит и будет возмущаться.
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|2.21, Аноним (21), 22:36, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я замечу. Вы забудьте про риторику "кто заметит". В мире, где всё опосредованно связано со всем, отказ от одной из технологий крупного участника - это гвоздь в её гроб. Положительная обратная связь - чем меньше доля пользователей технологии - тем меньше смысл её поздерживать, чем меньше смысл её поддерживать - тем меньше участников её всё ещё поддерживают, чем меньше участников её всё ещё поддерживают - тем большему количеству пользователей приходится от неё отказаться и перейти на конкурирущие технологии. И учтите - есть естественный переход на более новые технологии, так что конец старых технологий неизбежен. Но всегда находятся поехавшие параноидальные нuщeброды вроде меня, которым бекдорнутое оверпрайснутое гoBно вроде новых ведрофонов или intel me не нужно. Их бесцеремонно брезгливо хватают за шкирку и выкидывают на свалку, так как ценностям общества массового потребления они не не соответствуют.
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|3.24, Анонимный пользователь Интернета (?), 22:55, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты всё правильно написал. Технологии без денег не появляются. Денег у тебя, по твоим же словам, нет. Стало быть и обслуживать твои хотелки незачем. Но я не вижу повода для паники. Старый код никто не отнимает, да и новый собирать под старые системы тоже. Считай, что твоё хобби только что получило апгрейд.
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|1.20, BlackRot (?), 22:26, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Честно говоря, я не против такого на Федоре.
Этот дистрибутив самый прогрессивный, самый свежий софт я бы уже и не ставил на старое железо. Я был бы против такого в Debian, а в федора это я думаю никому не навредит. Хороший дистрибутив, я почти в каждой новости о федоре пишу что она нравится мне, вот вчера даже веб сервер локальный правда для работ с проектами клиентов запустил. Особенное чувство когда всё крутится на самом свежем софте) а у вас разве нет, любители федоры?))
все говорят что она бета редхата и глючная, но никто на самом деле не пробовал, а я много лет вёлся на этот бред, все кричат убунта убунта, она легче для новичков.... да фиг там, федора ничем не сложнее и даже легче будет, особенно исталятор анаконда в разы понятнее исталятора убунты, возможно в новых версиях убунту новый инсталятор но... федора овладела мной несколько лет назад после того я пробовал только манжаро ради интереса)
в общем федора, даём тебе зелёный свет на отруб 32 битных систем)
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|2.30, Аноним (30), 23:42, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>все говорят что она бета редхата и глючная
>но никто на самом деле не пробовал,
>а я много лет вёлся на этот бред,
Я сам решил проверить, вдруг бред, а она и правда глючная
>все кричат убунта убунта, она легче для новичков....
>да фиг там, федора ничем не сложнее и даже легче будет,
когда я только начинал первые шаги в мире линукса, убунту ставил ещё с alternate isoНе
Всё было понятно, а главное работало
позже я осилил Дебиан, позже Слаку, Альт и рач
Ниасилил Генту, Опенсусю и Федору, генту потому что нераспарсил маны и не на чем было собирать, Опенсусусевский установщик тогда снём мне загрузчик и форматнул раздел, а федоровский установщик тупо не осилил что там делать.
Прошло прилично времени и я попробовал федору снова, поставил таки, однако меня подвёл пакетный менеджер, после апта он выглядел каким-то куском г-на, а ещё он сбоил в зависимости от погоды на марсе, и гомногнум тогда тоже глючил, потом мне федорасты сказали что теперь всё починили и завезли новый установщик:
>особенно исталятор анаконда в разы понятнее исталятора убунты
да-да, вот эта самая анаконда, я минут 15 вдуплял чо там и как, но в итоге после того как процесс, видимо повис пришлось отрубить этот бред через 40 минут подвисалити
>у меня был эксперимент, когда я просил относительно чайникового юзера поставить ликсовые дистры, в итоге успешно поставили убунту, альт и калькулейт, федору не осилили
Рач и Дебиан не пробовал давать, потому как посчитал, что это перебор.
С год назад подобный тест прошёл установщик манжаро.
P.S.: недавно пробовал снова познакомиться с Опенсусей, установка пришла успешно НО сам установочный процесс ближе к концу требовал просто огромного количества ОЗУ, (стивл в виртуалке) никакой дистрибутив так не выжирал ресурсов, и штатными средствами оказалось очень проблематично получить минимальную систему, без всяких *овен.
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|3.32, Аноним (30), 23:49, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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последний ">" был не на месте, это не цитата, и остальные ошибки получил неаккуратным использованием тачпада, ещё не привык, заранее извините!
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|4.34, Puz (?), 00:11, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще в шоке. Поставить Fedora - тупо нажать 3 кнопки в установщике и кто-то это не может осилить?
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|1.31, AntonAlekseevich (ok), 23:43, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А я вот только-только мигрировал туда. (Arch -> Fedora, и меня заколебали эти i686 пакеты, но без них пока никак.)
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|2.38, Led (ok), 02:51, 18/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А я вот только-только мигрировал туда. (Arch -> Fedora
Закончил школу?
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|1.35, Аноним (35), 00:54, 18/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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х86 дистрибутивы перейдут в разряд узкоспециализированных Мейнстримщики дропают, это не хорошо и не плохо, это просто бизнес, это СПО, никто никому ничего не должен. Я ещё не зраю, может дропнут или уже хотя вряд ли дропнули разработку ядра под х86, вот тогда будет весело. В такие моменты хочется напомнить всем ненужнистам о существовании FreeBSD, Openindiana.
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