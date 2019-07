Разработчики Fedora намерены прекратить формирование репозиториев для архитектуры i686

> 1995 Скорее 2008-2010 или когда там вышел последний 32-битный проц (ЕМНИП, Pentium M и Атомы).

Потому что в этом контексте прекращение поддержки i686 читается как прекращение поддержки 32-битной архитектуры

https://fedoraproject.org/wiki/Architectures/x86

> Supported Hardware

> Currently only later models in the i686 architecture are supported

>