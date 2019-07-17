Разработчики Fedora намерены прекратить формирование репозиториев для архитектуры i686

>все говорят что она бета редхата и глючная

>но никто на самом деле не пробовал,

>а я много лет вёлся на этот бред, Я сам решил проверить, вдруг бред, а она и правда глючная

>все кричат убунта убунта, она легче для новичков....

>да фиг там, федора ничем не сложнее и даже легче будет, когда я только начинал первые шаги в мире линукса, убунту ставил ещё с alternate isoНе

Всё было понятно, а главное работало

позже я осилил Дебиан, позже Слаку, Альт и рач

Ниасилил Генту, Опенсусю и Федору, генту потому что нераспарсил маны и не на чем было собирать, Опенсусусевский установщик тогда снём мне загрузчик и форматнул раздел, а федоровский установщик тупо не осилил что там делать.

Прошло прилично времени и я попробовал федору снова, поставил таки, однако меня подвёл пакетный менеджер, после апта он выглядел каким-то куском г-на, а ещё он сбоил в зависимости от погоды на марсе, и гомногнум тогда тоже глючил, потом мне федорасты сказали что теперь всё починили и завезли новый установщик:

>особенно исталятор анаконда в разы понятнее исталятора убунты да-да, вот эта самая анаконда, я минут 15 вдуплял чо там и как, но в итоге после того как процесс, видимо повис пришлось отрубить этот бред через 40 минут подвисалити

>у меня был эксперимент, когда я просил относительно чайникового юзера поставить ликсовые дистры, в итоге успешно поставили убунту, альт и калькулейт, федору не осилили Рач и Дебиан не пробовал давать, потому как посчитал, что это перебор.

С год назад подобный тест прошёл установщик манжаро. P.S.: недавно пробовал снова познакомиться с Опенсусей, установка пришла успешно НО сам установочный процесс ближе к концу требовал просто огромного количества ОЗУ, (стивл в виртуалке) никакой дистрибутив так не выжирал ресурсов, и штатными средствами оказалось очень проблематично получить минимальную систему, без всяких *овен.

