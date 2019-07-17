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Возобновление работы по интеграции поддержки Tor в Firefox

17.07.2019 10:53

На проходящей в эти дни в Стокгольме встрече разработчиков Tor отдельная секция посвящена вопросам интеграции Tor и Firefox. Ключевые задачи сводятся к созданию дополнения, обеспечивающего работу через анонимную сеть Tor в штатном Firefox, а также к переносу разработанных для Tor Browser патчей в основной состав Firefox. Для отслеживания состояния переноса патчей подготовлен специальный сайт torpat.ch. Перенесено пока 13 патчей, а для 22 патчей заведены обсуждения в багтрекере Mozilla (всего предложено более сотни патчей).

Основная идея по интеграции с Firefox заключается в использовании Tor при работе в приватном режиме или в создании дополнительного суперприватного режима с Tor. Так как включение поддержки Tor в основой состав Firefox требует большой работы, решено начать с разработки внешнего дополнения. Дополнение будет поставляться через каталог addons.mozilla.org и будет включать кнопку для включения режима работы через Tor. Поставка в форме дополнения позволит оценить общую концепцию того, как может выглядеть встроенная поддержка Tor.

Код для работы с сетью Tor планируется не переписывать на JavaScript, а скомпилировать из Си в представление WebAssambly, что позволит включить все необходимые проверенные компоненты Tor в состав дополнения без привязки к внешним исполняемым файлам и библиотекам. Проброс в Tor будет организован через изменение настроек прокси и использование собственного обработчика в качестве прокси. При переходе в режим работы через Tor дополнение также будет менять некоторые настройки, связанные с безопасностью. В частности, будут применены похожие на Tor Browser настройки, нацеленные на блокирование возможных путей обхода прокси и противостоящие идентификации системы пользователя.

При этом для работы дополнения потребуются расширенные привилегии, выходящие за рамки обычных дополнений на база API WebExtension и свойственные системным дополнениям (например, дополнение будет напрямую вызывать функции XPCOM). Подобные привилегированные дополнения должны быть заверены цифровой подписью Mozilla, но так как дополнение предлагается развивать совместно с Mozilla и поставлять от имени Mozilla, с получением дополнительных привилегий не должно возникнуть проблем.

Интерфейс Tor-режима пока обсуждается. Например, предлагается при клике на кнопку Tor открывать новое окно с отдельным профилем. В режиме Tor также предлагается полностью запретить отправку запросов по HTTP, так как содержимое незашифрованного трафика может быть перехвачено и модифицировано на выходящих узлах Tor. Защита от подстановки изменений в HTTP трафик через использование NoScript признана недостаточной, поэтому проще ограничить Tor режим только запросами через HTTPS.

  1. Главная ссылка к новости (https://trac.torproject.org/pr...)
  2. OpenNews: Проект Mozilla экспериментирует с развёртыванием узлов Tor
  3. OpenNews: Движение в сторону интеграции штатной поддержки Tor в Firefox
  4. OpenNews: В Firefox ожидается поддержка Tor
  5. OpenNews: Проект по интеграции поддержки Tor в Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: tor, firefox
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:02, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Новость перекликается с новостью https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51109
    получается http скоро станет внезакона.
     
     
  • 2.2, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:11, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Новость перекликается с новостью
    > получается http скоро станет внезакона.

    Эээ???  А "закон"  https://duckduckgo.com/?q=%D0%B7%D0%B0%D0%BA у Вас там это
    "Разработчики Firefox" из той новости или
    "Разработчики Tor" из этой?

    :-O

     
     
  • 3.3, Анонимно (?), 12:24, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Общий тренд на отказ от http.
     
     
  • 4.4, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:28, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>>закона
    >>фернандель.jpeg
    >тренд

    Вокабуларий сложная твоя есть.  Сама-то тама разберися, да-а-а??

     

  • 1.5, Аноним (-), 12:54, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хватаются за TOR как утопающий за соломинку. У Мозиллы очень сильное падение доли браузерного рынка и до трети от этой доли составляют пользователи TOR Browser. Доля рынка у FF за июнь 3,71: https://netmarketshare.com/browser-market-share.aspx?options=%7B%22f
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:12, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё правильно делают. Это же хромукапец просто.
     
     
  • 3.7, 123 (??), 13:22, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Brave уже есть встроенный TOR модуль и уже давно. Напомню, что Brave развивает Брендан Эйх, тот самый, которого ушли из Mozzila из-за давления ЛГБТ сообщества.
     
  • 2.8, Куку там (?), 13:22, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть по-вашему лучше за соломенку не хвататься, а просто смириться и отдать долю, например Edge?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:50, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, потому что если мозилла наконец-то сдохнет, нишу браузера заботящегося о приватности и безопасности и в то же время уважающего собственных пользователей вполне может занять что-то новое.
     
  • 2.9, Аноним (10), 13:47, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и славно. Они это заслужили.
     

  • 1.11, Нанобот (ok), 13:53, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а по-моему вполне достаточно тор-браузера, интеграция не стоит затраченых усилий
     
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