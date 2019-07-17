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В Firefox 70 страницы открытые по HTTP начнут помечаться как небезопасные

17.07.2019 10:47

Разработчики Firefox представили план перехода Firefox к пометке всех страниц, открытых по HTTP, индикатором небезопасного соединения. Изменение планируется применить в выпуске Firefox 70, намеченном на 22 октября. В Chrome вывод индикатора, предупреждающего об установке небезопасного соединения, для открытых по HTTP страниц выводится начиная с выпуска Chrome 68, предложенного в июле прошлого года.

В Firefox 70 также планируется убрать кнопку "(i)" из адресной строки, ограничившись постоянным размещением индикатора уровня безопасности соединения, который также позволяет оценить состояние режимов блокировки кода для отслеживания перемещений. Для HTTP будет явно показан значок проблем с безопасностью, который также будет выводиться для FTP и в случаях проблем с сертификатами:

Предполагается, что отображения индикатора небезопасного соединения будет стимулировать владельцев сайтов переходить по умолчанию на HTTPS. По статистике сервиса Firefox Telemetry общемировая доля запросов страниц по HTTPS составляет 78.6% (год назад 70.3%, два года назад 59.7%), а в США - 87.6%. Некоммерческим удостоверяющим центром Let’s Encrypt, контролируемым сообществом и предоставляющим сертификаты безвозмездно всем желающим, выдано 106 млн сертификатов, охватывающих около 174 млн доменов (год назад было охвачено 80 млн доменов).

Переход к пометке HTTP небезопасным является продолжением ранее предпринятых попыток форсирования перехода на HTTPS в Firefox. Например, начиная с выпуска Firefox 51 в браузере был добавлен индикатор проблем с безопасностью, отображаемый в случае обращения без использования HTTPS к страницам, содержащим формы аутентификации. Также началось ограничение доступа к новым Web API - в Firefox 67 для страниц, открытых вне защищённого контекста, запрещён вывод системных уведомлений через API Notifications, а в Firefox 68 при незащищённых обращениях блокируются запросы к вызову getUserMedia() для получения доступа к источникам мультимедийных данных (например, камере и микрофону). В настройки about:config также ранее был добавлен флаг "security.insecure_connection_icon.enabled", позволяющий опционально включить пометку небезопасного соединения для HTTP.

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 66.0.5 и 60.6.3 ESR. Отключение некоторых API при доступе без HTTPS
  3. OpenNews: Google предложил блокировать загрузку некоторых файлов через HTTP по ссылкам с HTTPS-сайтов
  4. OpenNews: В Chrome планируют включить механизм Signed HTTP Exchanges (SXG)
  5. OpenNews: Chrome 68 начнёт помечать все HTTP-соединения небезопасными
  6. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 68
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, https, http
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  • 1.1, edv (?), 11:01, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Можно ещё небезопасными помечать ssl-соединения заверенные любыми публичные CA. Оно же тоже небезопасно.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:50, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А непубличные CA это какие? Подконтрольные спецслужбам?
     
     
  • 3.24, mumu (ok), 11:59, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Свой собственный
     

  • 1.2, n1rdeks (ok), 11:02, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Расчёсывают под одну гребёнку. Свой сайт не создать. Нужно одобрение дяди сверху.
     
     
  • 2.3, _hide_ (ok), 11:05, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Создавайте, только смотреть никому нельзя, потому что интернет принадлежит... Ну пока ещё делят, делят между собой...
     
  • 2.4, AnonPlus (?), 11:08, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Значок в адресной строке браузера мешает тебе создать сайт?
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:11, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Создавай сколько влезет. Только знай что пользователю если и не скажут прямо то точно намекнут о том как он к нему конектится
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:18, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Let's Encrypt
     
     
  • 3.11, Owlet (?), 11:43, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Который не работает с дешёвыми хостингами и становится единой точкой отказа?
     
     
  • 4.15, Аноним (7), 11:50, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Говорилось о сайте, для меня домашняя страничка с фотками кота на дешевом хостинге не входит в это понятие.

    Но давайте поставим вопрос иначе. В 2к19 году вообще имеет смысл создавать сайт без сертификата? Не знаю как вы, а я на такие по дефолту не захожу. Провайдеру незачем знать по каким страницам я шарюсь. С этой т. з. инициатива Mozilla очень даже похвальная - подталкивают к тому, чтобы шифрованного трафика в интернете было больше и анбшникам жить было сложнее.

     
     
  • 5.33, Провайдер (?), 12:26, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DNS? DPI? ХАХАХА
     
  • 5.35, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:36, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Но давайте поставим вопрос иначе. В 2к19 году вообще имеет

    " Первое правило 2к19-клуба всегда и всем рассказывай про как вообще оно надо в 2к19ом году. "

     
  • 5.37, ананимус (?), 12:39, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты забыл про ipmi. Если авторы firefox продолжат развивать этот театр безопасности, то всякие встраиваемые http морды, на безопасность которых всем в общем-то плевать, придется снабжать сертификатами внутри конторы. И никакого letsencrypt, руками рассовывать придется.
     
  • 5.42, пох. (?), 12:58, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Говорилось о сайте, для меня домашняя страничка с фотками кота на дешевом
    > хостинге не входит в это понятие.

    правильно, должен остаться только пейсбук!
    Ты, кстати, у них на зарплате, или пока так, на добровольных началах FUD распространяешь?

    > Но давайте поставим вопрос иначе. В 2к19 году вообще имеет смысл создавать сайт без сертификата?

    да. Например, чтобы не сливать информацию о всех мимо пробегавших твоему работодателю.

    > Провайдеру незачем знать по каким страницам я шарюсь.

    провайдер там ниже в треде чота ржот.

    А вот людям, открывшим громадный honeypot летсшиткрипта - данные где ты ходишь так легко не даются, им вот приходится напрягаться.

    > С этой т. з. инициатива Mozilla очень даже похвальная - подталкивают к тому, чтобы шифрованного
    > трафика в интернете было больше и

    никаких котиков на личных сайтах не было - только под бережным но внимательным присмотром большого братца. Лучше, конечно, чтоб вообще никакого интернета не было - только гугль, мордокнига и немножечко еще яндексов с тентаклем. К этому, в общем, все и идет.

    Поправил, не благодари.

     
  • 4.27, Аноним (27), 12:13, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > становится единой точкой отказа?

    Это в смысле, заломав Let's Encrypt, можно подделать любой сертификат, выпущенный Let's Encrypt? Так проблема гораздо глубже. Заломав какой-нибудь Comodo, тоже можно подделать любой сертификат, выпущенный Let's Encrypt. Любой CA может выпустить сертификат для любого сайта. Так что, увы, точка отказа далеко не едина.

     
  • 4.34, Домохозяйка анонима (?), 12:30, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Цены на VPS начинаются от $1 в месяц, куда уж дешевле?
     
  • 4.36, N (?), 12:38, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всмысле не работает? На любую впс за 5 баксов можно поставить.
    А пользоваться типичными российскими ограниченными конструкторами, где нет полноценного доступа к процессам и поддержка только пхп это пережиток прошлого и деньги на ветер.
     
  • 4.47, Аноним (47), 13:06, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это дешёвые хостинги с ним не работают. А многие "бесплатные" специально сидят на древних версиях софта с формулировкой "хотите нового - меняйте тарифный план" и любые мало-мальски стоящие сайты переводят на платные планы принудительно. there is ain't no thing as free lunch
     
  • 4.48, BlackRot (?), 13:07, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Let's Encrypt по барабану какой у тебя хостинг, от слова "совсем"!
    Если на вашем дешманском хостинге нет возможности работы с Let's Encrypt, тогда стучите в службу поддержки угрожая уходом от них. Но я так понимаю ваш "дешманский" совсем бесплатный то тут вам никто ничего не должен, сейчас полно дешёвых хостингов с поддержкой Let's Encrypt.
    И да, вы всегда можете запустить свой веб сервер с поддержкой Let's Encrypt, могу посоветовать вам certbot для легкой работы с ним.
    Скажете свой хост дорого? для вашего бложика хватит и старенького ноутбука на ssd с быстрым стабильным интернетом, закидываете это на чердак, далее linux-nginx-php-mysql и дорога в рай. Это не сложно.
    К примеру у меня никогда нет обрывов связи с провайдером совершенно по оптике, электричество тоже непомню сколько лет не пропадало уже, но если и пропадёт то на ноуте есть своя батарейка, а можно к ноуту ещё и акумулятор прикрутить от автомобиля через инвертор, и зарядку на этот акум бросить через контроллер и будет вам счастье автономное) но последнее это уж совсем для таких как я) Гггг
     
  • 2.40, Аноним (40), 12:48, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Свой сайт не создать.

    Легче и дешевле чем когда бы то ни было.

     
     
  • 3.49, BlackRot (?), 13:08, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    100% бесплатно и легко.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:15, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Очень важно чтобы ни одно фото котика не осталось незашифрованным при передаче. :)
     
     
  • 2.52, BlackRot (?), 13:09, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    речь не о фото, а о ваших паролях и данных кредитных карт, или о другой важной информации которую вы отправляете или принимаете.
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:33, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и как раньше интернет существовал-то, небезопасный?.. 25 лет в страшной опасности
     
     
  • 2.9, Аноним (27), 11:41, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как галактика что ли?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:51, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Давным-давно в далёкой-далёкой галактике ..." (с)
     
  • 2.19, Аноним (7), 11:54, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Комфортно существовал, пока был наводнен айтишниками. Как только полез бизнес, биг дата, толпы хомяков и прочий мусор - стало небезопасно.
     
     
  • 3.30, Аноним (8), 12:16, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как только полез бизнес

    Крах доткомов - 2000й год.


    > толпы хомяков

    Майспейс - 2003й. Одноклассники - 2006й.

     
     
  • 4.45, Аноним (7), 13:04, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я же не виноват, что ты не застал более ранние времена.
     
     
  • 5.63, Аноним (8), 13:44, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни к селу, ни к городу рассказать о своей олдовости, ага.
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:42, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На развлекательных и новостных сайтах - абсурд. Любые статические сайты тоже.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:58, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да правильно они все делают. Вам не предлагается не открывать, просто будет информация что это не безопасно
    Сейчас он развлекательный, а через минуту хоп, и в комментах поперло что-то не то. Зачем это надо?
     
     
  • 3.25, mumu (ok), 12:03, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никто никого не сжигает. Просто пока вешают на вас бирку.
    Если какая-то бабка обозвала вас ведьмой, это же не значит, что сразу на костёр. Можно же и понасиловать для разнообразия.
     
  • 2.26, Аноним (26), 12:11, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это выглядело абсурдом до того, как большинство сотовых операторов не начало подставлять в HTTP-трафик свои виджеты и рекламу. Про подставновку вредоносного кода в локальной сети при хаке шлюза и говорить нечего (устанавливаемые клиентам беспроводные точки доступа и модемы поголовно дырявые и их уже сотнями тысяч автоматизированно ломают). Проблема не в том, что кто-то подсмотрит, что вы читайте, а в том, что теперь массово в транзитные запросы HTTP подставляют разную гадость.
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:51, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    все худщее копируют с гугла. а ведь могли бы своим путем идти.
     
  • 1.18, Аноним (16), 11:53, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на каком-нибудь простом одноплатнике статический сайт уже не похостишь. шифрование будет сжирать проц.время, которого там и так нехватает.
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 13:05, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В AArch64 вроде бы AES/Sha-1 инструкции в стандарте?
     

  • 1.20, Штунц (?), 11:56, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как раз на Опеннете и проверим
     
     
  • 2.28, Аноним (26), 12:14, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http wiki opennet ru ForumHelp FAQ Почему до сих пор для всего сайта не сделан... текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.57, BlackRot (?), 13:19, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    переходной период закончился, уже старых телефонов нет, можно делать принудительный переход на https.
    я так сделал 2 года назад и трафик совершенно не изменился на сайте, кажись даже быстрее подниматься начал)
     

  • 1.21, Аноним (23), 11:57, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    давно подумываю а что если у себя на роутере http трафик вообще запретить, оставить только https?
     
  • 1.22, тоже Аноним (ok), 11:57, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Переход к пометке HTTP небезопасным является продолжением ранее предпринятых попыток форсирования перехода

    Извилинам читающего угрозу вижу я здесь...

    Кстати, об Опеннете. У меня браузер помнит его еще HTTP-шным, и сам сайт, открытый так, выдает в углу зачеркнутую надпись HTTPS. Кто-нибудь может объяснить логику, по которой эта надпись ведет в личный кабинет, а не на HTTPS-адрес открытой страницы?
    То есть на этой-то странице она ведет правильно, а вот при заходе тупо на http://opennet.ru ссылка указывает на https://www.opennet.ru/cgi-bin/opennet/rb2?login_js

     
     
  • 2.31, Аноним (27), 12:20, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже, поправили уже.
     
  • 2.32, Maxim Chirkov (ok), 12:21, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > То есть на этой-то странице она ведет правильно, а вот при заходе
    > тупо на http://opennet.ru ссылка указывает на https://www.opennet.ru/cgi-bin/opennet/rb2?login_js

    Это баг из-за вызова через JavaScript. Исправил.

     
     
  • 3.51, тоже Аноним (ok), 13:09, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это баг из-за вызова через JavaScript. Исправил.

    Тогда уж задам очевидный вопрос: а что не просто редирект? Кто-то обращается к сайту не из браузеров?

     
     
  • 4.60, Maxim Chirkov (ok), 13:39, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Моя позиция в том, что сайт не должен принуждать к использованию других технологий, выбор должен осознанно делать пользователь. Существуют обстоятельства, когда достаточно доступа по HTTP.  Например, когда провайдер и инфраструктура заслуживают доверия, и не используется аутентифицированный вход на сайт, для просмотра в режиме только для чтения шифрование не обязательно. Жесткая же привязка к HTTPS ставит сайт в зависимость от дополнительных сущностей, таких как удостоверяющий центр, код проверки сертификатов в браузере, списки отзыва сертификатов, код своевременного обновления  сертификатов и т.п. Случаев когда сайт превращался в тыкву из-за необдуманного применения PKP/HSTS или потери контроля за хостингом полно.

    Предупреждение, что не используется  HTTPS выводится в шапке на каждой странице OpenNet, этого вполне достаточно. Для мобильный устройств была попытка жесткой привязки к HTTPS, но сразу посыпались жалобы о несовместимости с сертификатом Let's Encrypt. Была идея использования HSTS только при изначальном заходе по HTTPS, но я пока не решаюсь её реализовать.

    Если уж на то пошло, задача перекидывания на HTTPS браузера, а не сайта. В Firefox 70 сделают метку небезопасного соединения для HTTP, но почему-то до сих пор если набрать site.com без http:// и https:// по умолчанию открывается http://. Здесь нужно менять в первую очередь поведение по умолчанию и добавлять в настройки опцию, которая позволяет если хоть раз зашёл по https, в дальнейшем автоматически перекидывать на https.

     

  • 1.29, Аноним (29), 12:15, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Читаю коменты, вижу кое-что понимать начали. А то полгода назад при подобной новости сплошной кипучий восторг по поводу того, что "все становится бизапасне". От провайдера конечно защитят, как и от всего остального - того что хочешь и не очень.
     
     
  • 2.38, Аноним (23), 12:46, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Функция ориентирована на массового потребителя. Если у тебя какая-то своя малинка стоит в локалке и работает по http никаких проблем, игнорируй сообщение о безопасности и продолжай. Ты сам все прекрасно понимаешь.
    Тут функция для домохозяйки.
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 13:01, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А если они http рубанут вообще. Как ты запоёшь интересно?
     
     
  • 4.55, BlackRot (?), 13:13, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не рубонут, с чего такие мысли?
    на такой шаг они не пойдут я уверен. слушком много коричневой жижи упадёт на головы разработчиков браузеров, да я сам их за такие вещи добавил бы в спам рассылку
     

  • 1.41, Аноним (41), 12:49, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кстати, обратите внимание - wosign тихой сапой разблокировали - стоило только тем отказаться от идеи раздавать сертификаты забеслатно. хотите торговать dv за 488юаней + 388 за каждый дополнительный altName? Пожалуйста! А вот с бизнесом startssl конкурировать не смейте, это - кого надо нога!

     
     
  • 2.54, Аноним (47), 13:11, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за инфу, пойду забаню у себя в браузере все китайские корневые серты.
     

  • 1.43, Аноним (43), 13:00, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И что теперь мне, например, делать? У меня на баше на одноплатнике крутится простой сервак с минимальным статичным контентом, который парочка клиентов заходит глянуть (там, типа, индикаторы "у вас все ок, можно не звонить")?

    Есть какие-то демоны, которые прозрачно пробросят https<->http на локальной машине, и так, чтобы все ресурсы на это не ушли? Ось - линь.

     
     
  • 2.50, Аноним (50), 13:09, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что тебе мешает не делать ничего?
     
     
  • 3.61, Аноним (43), 13:43, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    паника клиентов, которые будут задалбывать вопросами "у вас там вирусы , да?"
     
  • 2.53, mimocrocodile (?), 13:10, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    nginx же
     
     
  • 3.62, Аноним (43), 13:43, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ?
    он умеет так делать? спасибо, пойду гляну.
     
  • 2.56, BlackRot (?), 13:15, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой веб сервер используете?
    это можно сделать легко и совершенно не скажется на потреблении памяти
     
     
  • 3.64, Аноним (43), 13:44, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    bash

    типа https://habr.com/ru/post/37245/ но понятнее

     
  • 2.58, Ordu (ok), 13:26, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня на баше на одноплатнике крутится простой сервак с минимальным статичным контентом, который парочка клиентов заходит глянуть (там, типа, индикаторы "у вас все ок, можно не звонить")?

    Парочка клиентов? Это в смысле 2 запроса в сутки? Или в минуту? Но в любом случае твой одноплатник не заметит нагрузки на шифрование, просто поставь nginx в режиме reverse proxy и всё будет норм.

     
     
  • 3.59, Аноним (44), 13:33, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как ты в железяку собрался сертификат добавлять?
     
  • 3.65, Аноним (43), 13:45, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо.
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