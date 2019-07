В Firefox 70 страницы открытые по HTTP начнут помечаться как небезопасные

2.3 , _hide_ ( ok ), 11:05, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Создавайте, только смотреть никому нельзя, потому что интернет принадлежит... Ну пока ещё делят, делят между собой...

2.4 , AnonPlus ( ? ), 11:08, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Значок в адресной строке браузера мешает тебе создать сайт?

2.5 , Аноним ( 5 ), 11:11, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Создавай сколько влезет. Только знай что пользователю если и не скажут прямо то точно намекнут о том как он к нему конектится

2.7 , Аноним ( 7 ), 11:18, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Let's Encrypt

3.11 , Owlet ( ? ), 11:43, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Который не работает с дешёвыми хостингами и становится единой точкой отказа?

4.15 , Аноним ( 7 ), 11:50, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Говорилось о сайте, для меня домашняя страничка с фотками кота на дешевом хостинге не входит в это понятие. Но давайте поставим вопрос иначе. В 2к19 году вообще имеет смысл создавать сайт без сертификата? Не знаю как вы, а я на такие по дефолту не захожу. Провайдеру незачем знать по каким страницам я шарюсь. С этой т. з. инициатива Mozilla очень даже похвальная - подталкивают к тому, чтобы шифрованного трафика в интернете было больше и анбшникам жить было сложнее.

5.33 , Провайдер ( ? ), 12:26, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – DNS? DPI? ХАХАХА

5.35 , Andrey Mitrofanov_N0 ( ?? ), 12:36, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Но давайте поставим вопрос иначе. В 2к19 году вообще имеет " Первое правило 2к19-клуба всегда и всем рассказывай про как вообще оно надо в 2к19ом году. "

5.37 , ананимус ( ? ), 12:39, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ты забыл про ipmi. Если авторы firefox продолжат развивать этот театр безопасности, то всякие встраиваемые http морды, на безопасность которых всем в общем-то плевать, придется снабжать сертификатами внутри конторы. И никакого letsencrypt, руками рассовывать придется.

5.42 , пох. ( ? ), 12:58, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Говорилось о сайте, для меня домашняя страничка с фотками кота на дешевом

> хостинге не входит в это понятие. правильно, должен остаться только пейсбук!

Ты, кстати, у них на зарплате, или пока так, на добровольных началах FUD распространяешь? > Но давайте поставим вопрос иначе. В 2к19 году вообще имеет смысл создавать сайт без сертификата? да. Например, чтобы не сливать информацию о всех мимо пробегавших твоему работодателю. > Провайдеру незачем знать по каким страницам я шарюсь. провайдер там ниже в треде чота ржот. А вот людям, открывшим громадный honeypot летсшиткрипта - данные где ты ходишь так легко не даются, им вот приходится напрягаться. > С этой т. з. инициатива Mozilla очень даже похвальная - подталкивают к тому, чтобы шифрованного

> трафика в интернете было больше и никаких котиков на личных сайтах не было - только под бережным но внимательным присмотром большого братца. Лучше, конечно, чтоб вообще никакого интернета не было - только гугль, мордокнига и немножечко еще яндексов с тентаклем. К этому, в общем, все и идет. Поправил, не благодари. 4.27 , Аноним ( 27 ), 12:13, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > становится единой точкой отказа? Это в смысле, заломав Let's Encrypt, можно подделать любой сертификат, выпущенный Let's Encrypt? Так проблема гораздо глубже. Заломав какой-нибудь Comodo, тоже можно подделать любой сертификат, выпущенный Let's Encrypt. Любой CA может выпустить сертификат для любого сайта. Так что, увы, точка отказа далеко не едина.

4.34 , Домохозяйка анонима ( ? ), 12:30, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Цены на VPS начинаются от $1 в месяц, куда уж дешевле?

4.36 , N ( ? ), 12:38, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Всмысле не работает? На любую впс за 5 баксов можно поставить.

А пользоваться типичными российскими ограниченными конструкторами, где нет полноценного доступа к процессам и поддержка только пхп это пережиток прошлого и деньги на ветер.

4.47 , Аноним ( 47 ), 13:06, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, это дешёвые хостинги с ним не работают. А многие "бесплатные" специально сидят на древних версиях софта с формулировкой "хотите нового - меняйте тарифный план" и любые мало-мальски стоящие сайты переводят на платные планы принудительно. there is ain't no thing as free lunch

4.48 , BlackRot ( ? ), 13:07, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Let's Encrypt по барабану какой у тебя хостинг, от слова "совсем"!

Если на вашем дешманском хостинге нет возможности работы с Let's Encrypt, тогда стучите в службу поддержки угрожая уходом от них. Но я так понимаю ваш "дешманский" совсем бесплатный то тут вам никто ничего не должен, сейчас полно дешёвых хостингов с поддержкой Let's Encrypt.

И да, вы всегда можете запустить свой веб сервер с поддержкой Let's Encrypt, могу посоветовать вам certbot для легкой работы с ним.

Скажете свой хост дорого? для вашего бложика хватит и старенького ноутбука на ssd с быстрым стабильным интернетом, закидываете это на чердак, далее linux-nginx-php-mysql и дорога в рай. Это не сложно.

К примеру у меня никогда нет обрывов связи с провайдером совершенно по оптике, электричество тоже непомню сколько лет не пропадало уже, но если и пропадёт то на ноуте есть своя батарейка, а можно к ноуту ещё и акумулятор прикрутить от автомобиля через инвертор, и зарядку на этот акум бросить через контроллер и будет вам счастье автономное) но последнее это уж совсем для таких как я) Гггг

2.40 , Аноним ( 40 ), 12:48, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Свой сайт не создать. Легче и дешевле чем когда бы то ни было.

3.49 , BlackRot ( ? ), 13:08, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 100% бесплатно и легко.