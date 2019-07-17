В Firefox 70 страницы открытые по HTTP начнут помечаться как небезопасные

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|1.1, edv (?), 11:01, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Можно ещё небезопасными помечать ssl-соединения заверенные любыми публичные CA. Оно же тоже небезопасно.
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|1.2, n1rdeks (ok), 11:02, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Расчёсывают под одну гребёнку. Свой сайт не создать. Нужно одобрение дяди сверху.
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|2.3, _hide_ (ok), 11:05, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Создавайте, только смотреть никому нельзя, потому что интернет принадлежит... Ну пока ещё делят, делят между собой...
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|2.5, Аноним (5), 11:11, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Создавай сколько влезет. Только знай что пользователю если и не скажут прямо то точно намекнут о том как он к нему конектится
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|3.11, Owlet (?), 11:43, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Который не работает с дешёвыми хостингами и становится единой точкой отказа?
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|4.15, Аноним (7), 11:50, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Говорилось о сайте, для меня домашняя страничка с фотками кота на дешевом хостинге не входит в это понятие.
Но давайте поставим вопрос иначе. В 2к19 году вообще имеет смысл создавать сайт без сертификата? Не знаю как вы, а я на такие по дефолту не захожу. Провайдеру незачем знать по каким страницам я шарюсь. С этой т. з. инициатива Mozilla очень даже похвальная - подталкивают к тому, чтобы шифрованного трафика в интернете было больше и анбшникам жить было сложнее.
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|5.35, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:36, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Но давайте поставим вопрос иначе. В 2к19 году вообще имеет
" Первое правило 2к19-клуба всегда и всем рассказывай про как вообще оно надо в 2к19ом году. "
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|5.37, ананимус (?), 12:39, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты забыл про ipmi. Если авторы firefox продолжат развивать этот театр безопасности, то всякие встраиваемые http морды, на безопасность которых всем в общем-то плевать, придется снабжать сертификатами внутри конторы. И никакого letsencrypt, руками рассовывать придется.
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|5.42, пох. (?), 12:58, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Говорилось о сайте, для меня домашняя страничка с фотками кота на дешевом
> хостинге не входит в это понятие.
правильно, должен остаться только пейсбук!
Ты, кстати, у них на зарплате, или пока так, на добровольных началах FUD распространяешь?
> Но давайте поставим вопрос иначе. В 2к19 году вообще имеет смысл создавать сайт без сертификата?
да. Например, чтобы не сливать информацию о всех мимо пробегавших твоему работодателю.
> Провайдеру незачем знать по каким страницам я шарюсь.
провайдер там ниже в треде чота ржот.
А вот людям, открывшим громадный honeypot летсшиткрипта - данные где ты ходишь так легко не даются, им вот приходится напрягаться.
> С этой т. з. инициатива Mozilla очень даже похвальная - подталкивают к тому, чтобы шифрованного
> трафика в интернете было больше и
никаких котиков на личных сайтах не было - только под бережным но внимательным присмотром большого братца. Лучше, конечно, чтоб вообще никакого интернета не было - только гугль, мордокнига и немножечко еще яндексов с тентаклем. К этому, в общем, все и идет.
Поправил, не благодари.
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|4.27, Аноним (27), 12:13, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> становится единой точкой отказа?
Это в смысле, заломав Let's Encrypt, можно подделать любой сертификат, выпущенный Let's Encrypt? Так проблема гораздо глубже. Заломав какой-нибудь Comodo, тоже можно подделать любой сертификат, выпущенный Let's Encrypt. Любой CA может выпустить сертификат для любого сайта. Так что, увы, точка отказа далеко не едина.
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|4.36, N (?), 12:38, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всмысле не работает? На любую впс за 5 баксов можно поставить.
А пользоваться типичными российскими ограниченными конструкторами, где нет полноценного доступа к процессам и поддержка только пхп это пережиток прошлого и деньги на ветер.
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|4.47, Аноним (47), 13:06, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, это дешёвые хостинги с ним не работают. А многие "бесплатные" специально сидят на древних версиях софта с формулировкой "хотите нового - меняйте тарифный план" и любые мало-мальски стоящие сайты переводят на платные планы принудительно. there is ain't no thing as free lunch
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|4.48, BlackRot (?), 13:07, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Let's Encrypt по барабану какой у тебя хостинг, от слова "совсем"!
Если на вашем дешманском хостинге нет возможности работы с Let's Encrypt, тогда стучите в службу поддержки угрожая уходом от них. Но я так понимаю ваш "дешманский" совсем бесплатный то тут вам никто ничего не должен, сейчас полно дешёвых хостингов с поддержкой Let's Encrypt.
И да, вы всегда можете запустить свой веб сервер с поддержкой Let's Encrypt, могу посоветовать вам certbot для легкой работы с ним.
Скажете свой хост дорого? для вашего бложика хватит и старенького ноутбука на ssd с быстрым стабильным интернетом, закидываете это на чердак, далее linux-nginx-php-mysql и дорога в рай. Это не сложно.
К примеру у меня никогда нет обрывов связи с провайдером совершенно по оптике, электричество тоже непомню сколько лет не пропадало уже, но если и пропадёт то на ноуте есть своя батарейка, а можно к ноуту ещё и акумулятор прикрутить от автомобиля через инвертор, и зарядку на этот акум бросить через контроллер и будет вам счастье автономное) но последнее это уж совсем для таких как я) Гггг
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|2.40, Аноним (40), 12:48, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Свой сайт не создать.
Легче и дешевле чем когда бы то ни было.
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|1.6, Аноним (6), 11:15, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Очень важно чтобы ни одно фото котика не осталось незашифрованным при передаче. :)
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|2.52, BlackRot (?), 13:09, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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речь не о фото, а о ваших паролях и данных кредитных карт, или о другой важной информации которую вы отправляете или принимаете.
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|1.8, Аноним (8), 11:33, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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и как раньше интернет существовал-то, небезопасный?.. 25 лет в страшной опасности
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|2.19, Аноним (7), 11:54, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Комфортно существовал, пока был наводнен айтишниками. Как только полез бизнес, биг дата, толпы хомяков и прочий мусор - стало небезопасно.
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|3.30, Аноним (8), 12:16, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как только полез бизнес
Крах доткомов - 2000й год.
> толпы хомяков
Майспейс - 2003й. Одноклассники - 2006й.
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|1.10, Аноним (10), 11:42, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На развлекательных и новостных сайтах - абсурд. Любые статические сайты тоже.
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|2.23, Аноним (23), 11:58, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да правильно они все делают. Вам не предлагается не открывать, просто будет информация что это не безопасно
Сейчас он развлекательный, а через минуту хоп, и в комментах поперло что-то не то. Зачем это надо?
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|3.25, mumu (ok), 12:03, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Никто никого не сжигает. Просто пока вешают на вас бирку.
Если какая-то бабка обозвала вас ведьмой, это же не значит, что сразу на костёр. Можно же и понасиловать для разнообразия.
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|2.26, Аноним (26), 12:11, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это выглядело абсурдом до того, как большинство сотовых операторов не начало подставлять в HTTP-трафик свои виджеты и рекламу. Про подставновку вредоносного кода в локальной сети при хаке шлюза и говорить нечего (устанавливаемые клиентам беспроводные точки доступа и модемы поголовно дырявые и их уже сотнями тысяч автоматизированно ломают). Проблема не в том, что кто-то подсмотрит, что вы читайте, а в том, что теперь массово в транзитные запросы HTTP подставляют разную гадость.
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|1.18, Аноним (16), 11:53, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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на каком-нибудь простом одноплатнике статический сайт уже не похостишь. шифрование будет сжирать проц.время, которого там и так нехватает.
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|2.28, Аноним (26), 12:14, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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http wiki opennet ru ForumHelp FAQ Почему до сих пор для всего сайта не сделан... текст свёрнут, показать
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|3.57, BlackRot (?), 13:19, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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переходной период закончился, уже старых телефонов нет, можно делать принудительный переход на https.
я так сделал 2 года назад и трафик совершенно не изменился на сайте, кажись даже быстрее подниматься начал)
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|1.21, Аноним (23), 11:57, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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давно подумываю а что если у себя на роутере http трафик вообще запретить, оставить только https?
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|1.22, тоже Аноним (ok), 11:57, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Переход к пометке HTTP небезопасным является продолжением ранее предпринятых попыток форсирования перехода
Извилинам читающего угрозу вижу я здесь...
Кстати, об Опеннете. У меня браузер помнит его еще HTTP-шным, и сам сайт, открытый так, выдает в углу зачеркнутую надпись HTTPS. Кто-нибудь может объяснить логику, по которой эта надпись ведет в личный кабинет, а не на HTTPS-адрес открытой страницы?
То есть на этой-то странице она ведет правильно, а вот при заходе тупо на http://opennet.ru ссылка указывает на https://www.opennet.ru/cgi-bin/opennet/rb2?login_js
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|3.51, тоже Аноним (ok), 13:09, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это баг из-за вызова через JavaScript. Исправил.
Тогда уж задам очевидный вопрос: а что не просто редирект? Кто-то обращается к сайту не из браузеров?
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|4.60, Maxim Chirkov (ok), 13:39, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Моя позиция в том, что сайт не должен принуждать к использованию других технологий, выбор должен осознанно делать пользователь. Существуют обстоятельства, когда достаточно доступа по HTTP. Например, когда провайдер и инфраструктура заслуживают доверия, и не используется аутентифицированный вход на сайт, для просмотра в режиме только для чтения шифрование не обязательно. Жесткая же привязка к HTTPS ставит сайт в зависимость от дополнительных сущностей, таких как удостоверяющий центр, код проверки сертификатов в браузере, списки отзыва сертификатов, код своевременного обновления сертификатов и т.п. Случаев когда сайт превращался в тыкву из-за необдуманного применения PKP/HSTS или потери контроля за хостингом полно.
Предупреждение, что не используется HTTPS выводится в шапке на каждой странице OpenNet, этого вполне достаточно. Для мобильный устройств была попытка жесткой привязки к HTTPS, но сразу посыпались жалобы о несовместимости с сертификатом Let's Encrypt. Была идея использования HSTS только при изначальном заходе по HTTPS, но я пока не решаюсь её реализовать.
Если уж на то пошло, задача перекидывания на HTTPS браузера, а не сайта. В Firefox 70 сделают метку небезопасного соединения для HTTP, но почему-то до сих пор если набрать site.com без http:// и https:// по умолчанию открывается http://. Здесь нужно менять в первую очередь поведение по умолчанию и добавлять в настройки опцию, которая позволяет если хоть раз зашёл по https, в дальнейшем автоматически перекидывать на https.
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|1.29, Аноним (29), 12:15, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Читаю коменты, вижу кое-что понимать начали. А то полгода назад при подобной новости сплошной кипучий восторг по поводу того, что "все становится бизапасне". От провайдера конечно защитят, как и от всего остального - того что хочешь и не очень.
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|2.38, Аноним (23), 12:46, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Функция ориентирована на массового потребителя. Если у тебя какая-то своя малинка стоит в локалке и работает по http никаких проблем, игнорируй сообщение о безопасности и продолжай. Ты сам все прекрасно понимаешь.
Тут функция для домохозяйки.
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|4.55, BlackRot (?), 13:13, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не рубонут, с чего такие мысли?
на такой шаг они не пойдут я уверен. слушком много коричневой жижи упадёт на головы разработчиков браузеров, да я сам их за такие вещи добавил бы в спам рассылку
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|1.41, Аноним (41), 12:49, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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кстати, обратите внимание - wosign тихой сапой разблокировали - стоило только тем отказаться от идеи раздавать сертификаты забеслатно. хотите торговать dv за 488юаней + 388 за каждый дополнительный altName? Пожалуйста! А вот с бизнесом startssl конкурировать не смейте, это - кого надо нога!
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|2.54, Аноним (47), 13:11, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо за инфу, пойду забаню у себя в браузере все китайские корневые серты.
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|1.43, Аноним (43), 13:00, 17/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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И что теперь мне, например, делать? У меня на баше на одноплатнике крутится простой сервак с минимальным статичным контентом, который парочка клиентов заходит глянуть (там, типа, индикаторы "у вас все ок, можно не звонить")?
Есть какие-то демоны, которые прозрачно пробросят https<->http на локальной машине, и так, чтобы все ресурсы на это не ушли? Ось - линь.
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|3.61, Аноним (43), 13:43, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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паника клиентов, которые будут задалбывать вопросами "у вас там вирусы , да?"
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|2.56, BlackRot (?), 13:15, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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какой веб сервер используете?
это можно сделать легко и совершенно не скажется на потреблении памяти
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|2.58, Ordu (ok), 13:26, 17/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У меня на баше на одноплатнике крутится простой сервак с минимальным статичным контентом, который парочка клиентов заходит глянуть (там, типа, индикаторы "у вас все ок, можно не звонить")?
Парочка клиентов? Это в смысле 2 запроса в сутки? Или в минуту? Но в любом случае твой одноплатник не заметит нагрузки на шифрование, просто поставь nginx в режиме reverse proxy и всё будет норм.
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