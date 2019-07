Неофициальный Telegram-клиент MobonoGram 2019 оказался троянским ПО

2.2 , Аноним ( 2 ), 08:55, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Даже похоливарить нету о чём Вот он — признак маргинала.

2.7 , BrainFucker ( ok ), 09:00, 16/07/2019
А причём тут ведроид? Глупости в стиле "Телеграм плохой, потому что им могут пользоваться террористы". Лучше так чем дурацкая бюрократия как в репах айфона.

3.18 , DiabloPC ( ok ), 09:35, 16/07/2019
> "Телеграм плохой, потому что им могут пользоваться террористы".
Ну по этой логике нужно ещё и всех голубей отстрелять, а то они не только сообщения могут таскать :D
> Лучше так чем дурацкая бюрократия как в репах айфона.
И что-же плохого в той бюрократии? По крайней мере им не приходится сносить из стора подобный хлам вагонами. Я конечно не спорю: и там не без косяков, но такое их кол-во как в ведре - это жесть

4.22 , BrainFucker ( ok ), 09:45, 16/07/2019
> И что-же плохого в той бюрократии?
С точки зрения разработчиков ничего хорошего.
> По крайней мере им не приходится сносить из стора подобный хлам вагонами.
Это не проблема. Из интернет тоже можно много чего плохого понаскачивать. Не надо затачивать мир под дураков.

5.50 , Fyjybv755 ( ? ), 11:56, 16/07/2019
> С точки зрения разработчиков ничего хорошего.
На самом деле плюсы есть. В gplay приложение тонет в потоках протрояненных клонов клонов и фонариков-требующих-доступ-к-списку-контактов. В яблосторе конкурировать приходится только с настоящими приложениями.

6.55 , BrainFucker ( ok ), 12:13, 16/07/2019
Для меня, как пользователя, это не проблема: я туда захожу за конкретным приложением, узнав о нём где-то в другом месте и почитав отзывы отовсюду в сети или рекомендации авторитетных источников. Ну то есть как это всегда делалось и под виндой в нулевых, например. А ставить что попало глупо не только с точки зрения безопасности, но и траты времени, если конечно изучение новинок софтостроения не является увлечением или деятельностью. В общем, ничего нового, под виндой проблемы тоже были только у дураков, у остальных (например и у меня) она работала как часы.

7.57 , Fyjybv755 ( ? ), 12:17, 16/07/2019
Видите ли, разработчики мобильных приложений не ориентируются персонально на вас. Они ориентируются на аудиторию, которую можно монетизировать. И закономерности ее поведения, в частности, в контексте специфики магазина приложений, уже давно известны и проверены опытом.

