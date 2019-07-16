Неофициальный Telegram-клиент MobonoGram 2019 оказался троянским ПО

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|1.1, DiabloPC (ok), 08:29, 16/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Очередная коровья лепешка в сторе дырявого ведра...
Скууучно
Даже похоливарить нету о чём, тема то обсосана и обглодана со всех боков %[
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|2.7, BrainFucker (ok), 09:00, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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А причём тут ведроид? Глупости в стиле "Телеграм плохой, потому что им могут пользоваться террористы".
Лучше так чем дурацкая бюрократия как в репах айфона.
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|3.18, DiabloPC (ok), 09:35, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "Телеграм плохой, потому что им могут пользоваться террористы".
Ну по этой логике нужно ещё и всех голубей отстрелять, а то они не только сообщения могут таскать :D
> Лучше так чем дурацкая бюрократия как в репах айфона.
И что-же плохого в той бюрократии? По крайней мере им не приходится сносить из стора подобный хлам вагонами. Я конечно не спорю: и там не без косяков, но такое их кол-во как в ведре - это жесть
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|4.22, BrainFucker (ok), 09:45, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И что-же плохого в той бюрократии?
С точки зрения разработчиков ничего хорошего.
> По крайней мере им не приходится сносить из стора подобный хлам вагонами.
Это не проблема. Из интернет тоже можно много чего плохого понаскачивать. Не надо затачивать мир под дураков.
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|5.50, Fyjybv755 (?), 11:56, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С точки зрения разработчиков ничего хорошего.
На самом деле плюсы есть. В gplay приложение тонет в потоках протрояненных клонов клонов и фонариков-требующих-доступ-к-списку-контактов. В яблосторе конкурировать приходится только с настоящими приложениями.
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|6.55, BrainFucker (ok), 12:13, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для меня, как пользователя, это не проблема: я туда захожу за конкретным приложением, узнав о нём где-то в другом месте и почитав отзывы отовсюду в сети или рекомендации авторитетных источников. Ну то есть как это всегда делалось и под виндой в нулевых, например. А ставить что попало глупо не только с точки зрения безопасности, но и траты времени, если конечно изучение новинок софтостроения не является увлечением или деятельностью. В общем, ничего нового, под виндой проблемы тоже были только у дураков, у остальных (например и у меня) она работала как часы.
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|7.57, Fyjybv755 (?), 12:17, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видите ли, разработчики мобильных приложений не ориентируются персонально на вас. Они ориентируются на аудиторию, которую можно монетизировать. И закономерности ее поведения, в частности, в контексте специфики магазина приложений, уже давно известны и проверены опытом.
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|1.3, Аноним (3), 08:57, 16/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Но ведь от деструктивной деятельности этого приложения пострадали в основном террористы, верно?
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|2.24, Аноним (24), 09:50, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На сколько мне известно, российское правительство по сей день юзает данный мессенжер. Самокритично...
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|2.52, Fyjybv755 (?), 12:02, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Но ведь от деструктивной деятельности этого приложения пострадали в основном террористы, верно?
Про террористов не скажу, но на каждой пятой стене моего города реклама нарко-магазинов с указанием tg-канала.
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|2.8, BrainFucker (ok), 09:03, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А что вам код сервера? Даже если бы он был открыт, не было бы никакой гарантии что на сервере у них оригинальная версия без секретных патчей.
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|3.15, Аноним (4), 09:28, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но он закрыт и да, никаких гаранти и доверия никакого.
ТГ это такой ВК, только для тех "кому есть что скрывать".
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|4.19, BrainFucker (ok), 09:40, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Но он закрыт и да, никаких гаранти и доверия никакого.
> ТГ это такой ВК, только для тех "кому есть что скрывать".
Код сервера никому не нужен, иначе написали бы свою реализацию, руководствуясь спецификациями протокола.
Но кому нужен сервер, просто используют XMPP или email. А код сервера ТГ если и был бы, пользы от него никакой.
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|4.21, mumu (ok), 09:43, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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телега ВК даже в подмётки не годится. Не могу создать себе каталог музыки, видео. Не могу посмотреть альбомы фотографий с отображением геотэгов. Не могу видеть фото, на которых меня отметили друзья.
Просто ещё одна (тетрис) чатилка?
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|2.12, Аноним (2), 09:15, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Код серверов в принципе не имеет смысла открывать, потому что вся безопасность заключается в протоколе, разделяющим ключи между разными странами. У себя дома ты такое не развернёшь.
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|4.34, Аноним (34), 11:10, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Деловая переписка бывает разной. От того, что мы с программерами обсуждаем, какой протокол использовать или Java-библиотеку, а также вставляем куски кода, ему точно будет ни жарко, ни холодно. Да и купи-продайкам отправлять счета через него особо ничем не грозит, если только они не занимаются уходом от налогов в особо крупном.
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|5.39, Fyjybv755 (?), 11:36, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В IT-конторах, которые могут позволить себе девопса (или хотя бы сисадмина), рабочая переписка давно на Rocket.Chat или Mattermost. Просто потому, что нефиг завязываться на левый сервис.
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|6.51, Аноним (51), 11:59, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В интернациональных IT-конторах переписка обычно на том, что было удобнее по историческим причинам и том, что удобнее для взаимодействия с клиентами. Например Whatsapp просто ужасное средство для ИТ-шников, поскольку не позволяет иметь автономный клиент на компе. А всякие слаки - страшны для клиентов не-ИТ.
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|7.53, Fyjybv755 (?), 12:07, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Внутреннюю связь лучше отделять от клиентской, и размещать ее на своих серверах. Тогда внутренние рабочие процессы не зависят от закидонов конкретных мессенджеров.
А с клиентами логичнее общаться по удобным им каналам — воцап, пейсбук, вконтакт, телега, что угодно. Но занимается этим все равно ограниченное подмножество сотрудников, по крайней мере, в обычной IT-конторе.
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|8.62, Аноним (34), 12:40, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В маленькой конторе человек на 20-30 собственные средства не приживаются Да и с... текст свёрнут, показать
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|5.48, Аноним (48), 11:53, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> если только они не занимаются уходом от налогов в особо крупном.
Ух ты! А можно огласить весь список (да еще и с расценками ;)!?!?!?
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|1.5, Аноним (5), 08:59, 16/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тут теперь будут новости про каждый троян в гуглопомойке постить? Их же каждый день пачками находят.
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|2.11, Аноим (?), 09:15, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если что - тебя никто не вынуждает это читать, листай на то, что тебе интересно
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|2.16, Аноним (4), 09:30, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем больше ТГ нахваливают, тем чаше вспрминаю про сыр и мышу-ловкою.
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|4.44, Аноним (42), 11:46, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я предпочитаю твердые сорта, о них остаётся только вспоминать...
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|1.14, Ilya Indigo (ok), 09:22, 16/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> и насчитывающее более 100 тысяч установок
Кто все эти дэбилы!?
На ум приходит только те, кто устанавливают приложения за деньги.
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|2.17, Аноним (4), 09:31, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты вспомни как на аську ставили кастомные клиенты и удивись, как мало народу здесь.
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|3.25, Ilya Indigo (ok), 09:56, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты вспомни как на аську ставили кастомные клиенты и удивись, как мало
> народу здесь.
Аська то другое, она рекламой бомбила, в отличие от квипа, и была не удобной.
А также аська никогда не позиционировалась как приватный защищённый мессенджер.
Аська - это средство для молодёжи познакомиться друг с другом.
Да и касательно телефонов на Java офф колиентов ICQ не было на них и Jimm был единственным клиентом.
Telegram X таким не страдает и ничего из того что относилось к аське в те времена не относится к телеге.
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|4.40, Fyjybv755 (?), 11:39, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во времена аськи, торговля данными юзеров не была столь популярным и прибыльным занятием, как сейчас, поэтому приходилось бомбить рекламой.
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|1.26, Аноним (-), 10:12, 16/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Это как раз причина, почему Whatsapp не открывает код или даже API. Чтобы сторонних клиентов сомнительного происхождения не было. С защитой от дурака у свободного софта плохо.
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|2.28, trolleybus (?), 10:24, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато никто не гарантирует, что такие сомнительные вещи не появятся в официальной версии. Когда приложение собрано из исходников своими руками (точнее компиляторами), то в нем либо вообще не окажется подобной заразы, либо если она все-таки есть, то можно отследить, откуда она лезет,и выключить ее. С закрытым софтом такое провернуть куда сложнее, реверс-инжиниринг - это вещь непростая.
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|3.29, пох. (?), 10:36, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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как будто вам мало того, что все ваши контакты и их личные данные гарантированно сливаются мордокниге - о, ну разумеется, для вашего большего удобства.
а откроешь протокол - это ж кто-нибудь сможет написать неправильного клиента, который ничего лишнего не сливает!
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|3.47, Fyjybv755 (?), 11:51, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Когда приложение собрано из исходников своими руками (точнее компиляторами), то в нем либо вообще не окажется подобной заразы, либо если она все-таки есть, то можно отследить, откуда она лезет,и выключить ее.
Я тут ниже по обсуждению привел ссылку на описание механизма api_id, который позволяет разработчикам телеги банить клиенты, собранные параноиками из сорцов. Пока до повальных банов всех параноиков не дошло — видимо, они еще не наносят существенного ущерба бизнесу.
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|3.54, Аноним (42), 12:09, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Телеграм это новая аська. В том смысле что доверять ему уже нельзя, но пользоваться всё ещё модно.
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|2.35, Аноним (34), 11:12, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У Whatsapp сомнительно всё, начиная со владельца в виде фейсбука. Да и количество товарищей майоров из АНБ в их штате - тоже очень сомнительное дело....
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|3.58, пох. (?), 12:17, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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чаво это - сомнительно? И владелец - несомненный пейсбук, и с товарищмайорами они несомненно сотрудничали и даже, помнится, этим гордились.
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|4.45, my_name_is_Mud (ok), 11:47, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пруф?
Был не прав. Извините. Он призывал отказаться от мордокниги. Хотя сейчас это и одна шаражка, но он про вацап не говорил, признаю.
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|3.56, пох. (?), 12:16, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что лишний раз подтверждает ,что механизм был встроен вовсе не для вредоносов, а для вредных пашкиному бизнесу клиентов.
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|4.59, Fyjybv755 (?), 12:22, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вредоносы тоже вредят бизнесу, как роcкомпозор. Доходность бизнеса по торговле данными клиентов напрямую зависит от эксклюзивности этих данных. Если ваши, заработанные с большим трудом данные клиентов cливает по демпинговым ценам какая-то левая фирма или инсайдер из РКН — это уже прямая и явная угроза банкротства. Даже если не считать затрат на разработку, просто хостинг и сопровождение серверов телеги стоит очень нехилых денег, и их надо отбивать.
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