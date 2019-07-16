Неофициальный Telegram-клиент MobonoGram 2019 оказался троянским ПО

2.8 , BrainFucker ( ok ), 09:03, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А что вам код сервера? Даже если бы он был открыт, не было бы никакой гарантии что на сервере у них оригинальная версия без секретных патчей.

3.15 , Аноним ( 4 ), 09:28, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но он закрыт и да, никаких гаранти и доверия никакого.

ТГ это такой ВК, только для тех "кому есть что скрывать".

4.19 , BrainFucker ( ok ), 09:40, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Но он закрыт и да, никаких гаранти и доверия никакого.

> ТГ это такой ВК, только для тех "кому есть что скрывать". Код сервера никому не нужен, иначе написали бы свою реализацию, руководствуясь спецификациями протокола. Но кому нужен сервер, просто используют XMPP или email. А код сервера ТГ если и был бы, пользы от него никакой.

4.21 , mumu ( ok ), 09:43, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – телега ВК даже в подмётки не годится. Не могу создать себе каталог музыки, видео. Не могу посмотреть альбомы фотографий с отображением геотэгов. Не могу видеть фото, на которых меня отметили друзья.

Просто ещё одна (тетрис) чатилка?

5.36 , my_name_is_Mud ( ok ), 11:15, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Но ведь ты сейчас перечислил плюсы...

2.12 , Аноним ( 2 ), 09:15, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Код серверов в принципе не имеет смысла открывать, потому что вся безопасность заключается в протоколе, разделяющим ключи между разными странами. У себя дома ты такое не развернёшь.

3.20 , Michael Shigorin ( ok ), 09:40, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ага, хороший довод сливать конторскую/деловую переписку стойкому оловянному Паше.

4.34 , Аноним ( 34 ), 11:10, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Деловая переписка бывает разной. От того, что мы с программерами обсуждаем, какой протокол использовать или Java-библиотеку, а также вставляем куски кода, ему точно будет ни жарко, ни холодно. Да и купи-продайкам отправлять счета через него особо ничем не грозит, если только они не занимаются уходом от налогов в особо крупном.

5.39 , Fyjybv755 ( ? ), 11:36, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В IT-конторах, которые могут позволить себе девопса (или хотя бы сисадмина), рабочая переписка давно на Rocket.Chat или Mattermost. Просто потому, что нефиг завязываться на левый сервис.

6.51 , Аноним ( 51 ), 11:59, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В интернациональных IT-конторах переписка обычно на том, что было удобнее по историческим причинам и том, что удобнее для взаимодействия с клиентами. Например Whatsapp просто ужасное средство для ИТ-шников, поскольку не позволяет иметь автономный клиент на компе. А всякие слаки - страшны для клиентов не-ИТ.

7.53 , Fyjybv755 ( ? ), 12:07, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Внутреннюю связь лучше отделять от клиентской, и размещать ее на своих серверах. Тогда внутренние рабочие процессы не зависят от закидонов конкретных мессенджеров. А с клиентами логичнее общаться по удобным им каналам — воцап, пейсбук, вконтакт, телега, что угодно. Но занимается этим все равно ограниченное подмножество сотрудников, по крайней мере, в обычной IT-конторе.

8.62 , Аноним ( 34 ), 12:40, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В маленькой конторе человек на 20-30 собственные средства не приживаются Да и с... 9.63 , Fyjybv755 ( ? ), 12:47, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вполне приживаются, сам видел Особенно если на 20 сотрудников 70 серваков Это... 5.42 , Аноним ( 42 ), 11:44, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Учитывая эту новость, данное утверждение теряет смысл.

https://www.securitylab.ru/news/499961.php

5.48 , Аноним ( 48 ), 11:53, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > если только они не занимаются уходом от налогов в особо крупном. Ух ты! А можно огласить весь список (да еще и с расценками ;)!?!?!?

3.30 , DeadLoco ( ok ), 10:41, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Еще один обскурантист, не сделавший домашку...

4.46 , Аноним ( 42 ), 11:47, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты так говоришь, будто это что-то плохое.

5.49 , Аноним ( 48 ), 11:54, 16/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это никакое, если сравнивать теплое с мягким.

