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Выпуск прокси-сервера Squid 4.8 с устранением критической уязвимости

14.07.2019 19:17

Опубликован корректирующий выпуск прокси-сервера Squid 4.8, в котором устранено 5 уязвимостей. Одна уязвимость (CVE-2019-12527) позволяет потенциально организовать выполнение кода с правами серверного процесса.

Проблема вызвана ошибкой в обработчике аутентификации HTTP Basic и позволяет инициировать переполнение буфера при передаче специальной оформленных учётных данных при обращении к Squid Cache Manager или встроенному шлюзу FTP. Уязвимость проявляется начиная с выпуска Squid 4.0.23. В качестве обходного пути блокирования уязвимости можно пересобрать squid с опцией "--disable-auth-basic" или запретить в конфигурации обращение к сервисам, использующим HTTP-аутентификацию: 


    acl FTP proto FTP
    http_access deny FTP
    http_access deny manager

Другие три уязвимости могут привести к отказу в обслуживании при манипуляциях с cachemgr.cgi, аутентификации HTTP Digest или HTTP Basic. Оставшаяся уязвимость позволяет организовать межсайтовый скриптинг через cachemgr.cgi.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/s...)
  2. OpenNews: Стабильный релиз прокси-сервера Squid 4
  3. OpenNews: Первый выпуск Sonar, веб-интерфейса для прокси-сервера Squid
  4. OpenNews: Стабильный релиз прокси-сервера Squid 3.5
  5. OpenNews: Выпуск прокси-сервера Squid 3.4.8 с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Компания MariaDB представила прокси-сервер MaxScale 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: squid
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 19:40, 14/07/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    > переполнение буфера

    Хм... Интересно, на каком языке написан squid. Наверное, на яваскрипте. На npm leftpad.

     
     
  • 2, helgi (??), 19:47, 14/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сквид был написан еще во времена твоих памперсов, так что нет.
     
  • 3, Аноним84701 (ok), 19:52, 14/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> переполнение буфера
    > Хм... Интересно, на каком языке написан squid. Наверное, на яваскрипте.

    Хм… Интересно, на каких языках написаны применяемые в нашей реальности интерпретаторы и компиляторы-как-раз-вовремя для яваскрипта? Нeужто selfhosted, на JS или даже сразу нативны для современной архитектуры? o_O

    Или
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46283
    > Из других исправленных уязвимостей можно отметить переполнение буфера в движке V8

    Ой! Как же так?


     
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