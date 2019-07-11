The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск платформы для интернета вещей EdgeX 1.0

11.07.2019 20:52

Представлен выпуск EdgeX 1.0, открытой модульной платформы для обеспечения взаимодействия между IoT-устройствами, приложениями и сервисами. Платформа не привязана к оборудованию конкретных поставщиков и операционным системам, и развивается независимой рабочей группой, под эгидой Linux Foundation. Компоненты платформы распространяются под лицензией Apache 2.0.

EdgeX позволяет создавать шлюзы, объединяющие имеющиеся IoT-устройства и собирающие данные от различных датчиков. Шлюз занимается как организацией взаимодействия с устройствами, так и выполняет первичную обработку, агрегирование и анализ информации, выступая промежуточным звеном между сетью из IoT-устройств и локальным управляющим центром или облачной инфраструктурой управления. На шлюзах также могут выполняться обработчики, оформленные в виде микросервисов. Взаимодействие с IoT-устройствами может быть организовано по проводной или беспроводной сети с использованием TCP/IP-сетей и специфичных (не-IP) протоколов.

Шлюзы разного назначения могут объединяться в цепочки, например, шлюз первого звена может решать задачи по управлению устройствами (system management) и обеспечению безопасности, а шлюз второго звена (fog-сервер) сохранять поступающие данные, выполнять аналитику и предоставлять сервисы. Система модульная, поэтому деление функциональности на отдельные узлы выполняется в зависимости от нагрузки: в простых случаях достаточно одного шлюза, а для крупных IoT-сетей может быть развёрнут целый кластер.

В качестве основы EdgeX выступает открытый IoT-стек Fuse, который применяется в шлюзах для IoT-устройств Dell Edge Gateway. Платформа может быть установлена на любое оборудование, включая серверы на базе CPU x86 и ARM, работающие под управлением Linux, Windows или macOS. Для разработки микросервисов могут использоваться языки Java, Javascript, Python, Go и C/C++. Для разработки драйверов для IoT-устройств и датчиков предлагается SDK. Проект включает в себя подборку готовых микросервисов для анализа данных, обеспечения безопасности, управления и решения различных задач.

Выпуск 1.0 подводит итог двухлетней разработки и тестирования, а также ознаменует стабилизацию всех основных API для стандартизации edge-приложений и признание готовности для широкого внедрения. Основные новшества:

  • Поддержка Redis и MongoDB для всех сервисов, использующих СУБД. Упрощение замены хранилищ в слое для постоянного хранения данных;
  • Добавление прикладных сервисов и SDK для их создания. Под прикладными сервисами подразумеваются обработчики для подготовки данных перед их отправкой на конечный сервер. В будущем прикладные сервисы заменят собой сервисы экспорта, а в настоящее время позиционируются как инструмент для решения более мелких задач экспорта, которые обрабатываются более эффективно;
  • Расширены средства для управления системой, в которых появилась возможность отслеживания создаваемой сервисом нагрузки на CPU, состояния обработки данных и прочих метрик;
  • Учёт корреляционного идентификатора, позволяющего отследить поступающие от датчика данные на всех стадиях до их экспорта для упрощения отладки и мониторинга;
  • Поддержка приёма, использования и экспорта бинарных данных в формате CBOR;
  • Включения инструментов для unit-тестирования и автоматизированной проверки безопасности;
  • Подготовка нового фреймворка для наглядной оценки расходования ресурсов и поведения системы в целом;
  • Задействование новых и улучшенных SDK для разработки сервисов взаимодействия с устройствами и датчиками на языках Go и C;
  • Улучшение средств для развёртывания конфигураций, планировщика, профилей устройств, шлюза API и безопасного хранилища конфиденциальных данных.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Выпуск ОС для интернета вещей Android Things 1.0
  3. OpenNews: Объявлено о создании редакции Fedora для интернета вещей
  4. OpenNews: Новый проект Linux Foundation по созданию ОС реального времени для интернета вещей
  5. OpenNews: Компания Mozilla представила платформу WebThings
  6. OpenNews: Выпуск Mongoose OS 2.13, платформы для IoT-устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: iot, edgex
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:54, 11/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Интернет вещей это amazon или ebay.
     
     
  • 3, Аноним (3), 23:44, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интернет вещей это amazon или ebay.

    А интернета висей это AliExpress.

     
  • 4, Аноним (4), 23:56, 11/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интернет вещей - это вещи, которые нельзя подключать к интернету.
     

  • 2, Аноним (1), 21:56, 11/07/2019 [ответить]  
    		• +3 +/
    > Поддержка приёма, использования и экспорта бинарных данных в формате CBOR;

    система опознавания вещей CBOR - HECBOR

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру