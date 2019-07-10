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Проект Genode опубликовал выпуск ОС общего назначения Sculpt 19.07

10.07.2019 12:38

Разработчики открытой микроядерной операционной системы Genode OS Framework сформировали выпуск операционной системы Sculpt 19.07. В рамках проекта Sculpt на базе технологий Genode развивается операционная система общего назначения, которая сможет быть использована обычными пользователями для выполнения повседневных задач. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией AGPLv3. Для загрузки предлагается LiveUSB-образ, размером 24 Мб. Поддерживается работа на системах с процессорами и графической подсистемой Intel с включенными расширениями VT-d и VT-x.

Система поставляется с графическим интерфейсом Leitzentrale, позволяющим выполнять типовые задачи по администрированию системы. В левом верхнем углу графического интерфейса отображается меню с инструментами для управления пользователями, подключения накопителей и настройки сетевого соединения. В центре присутствует конфигуратор для компоновки начинки системы, который предоставляет интерфейс в виде графа, определяющего взаимосвязь между системными компонентами. Пользователь может в интерактивном режиме произвольно удалять или добавлять компоненты, определяя состав системного окружения или виртуальных машин.

В любой момент пользователь может переключиться в консольный режим управления, который предоставляет большую гибкость в управлении. Традиционный рабочий стол может быть получен при помощи запуска дистрибутива TinyCore Linux в виртуальной машине с Linux. В данном окружении доступны браузеры Firefox и Aurora, текстовый редактор на базе Qt и различные приложения. Для запуска утилит командной строки предлагается окружение noux.

Новый выпуск примечателен реализацией поддержки буфера обмена для копирования и вставки текста между терминалами, графическими приложениями на базе Qt5 и виртуальными машинами. Также проведена работа по увеличению производительности и повышению отзывчивости интерфейса. Задействованы улучшения, представленные в майском обновлении платформы Genode, такие как независимый от ядра интерфейс виртуализации, поддержка архитектуры AARCH64, переход на использование по умолчанию стандарта C++17, новый инструментарий на базе GCC 8.3 и обновлённый runtime на основе libc из FreeBSD 12.

Напомним, что Genode предоставляет унифицированную инфраструктуру для создания пользовательских приложений, работающих поверх ядра Linux (32 и 64 бит) или микроядер NOVA (x86 с виртуализацией), seL4 (x86_32, x86_64, ARM), Muen (x86_64), Fiasco.OC (x86_32, x86_64, ARM), L4ka::Pistachio (IA32, PowerPC), OKL4, L4/Fiasco (IA32, AMD64, ARM) и выполняющегося напрямую ядра для платформ ARM и RISC-V. Входящее в состав паравиртуализированное Linux-ядро L4Linux, работающее поверх микроядра Fiasco.OC, позволяет выполнять в Genode обычные Linux программы. Ядро L4Linux не работает с оборудованием напрямую, а использует сервисы Genode через набор виртуальных драйверов.

Для Genode осуществлено портирование различных Linux и BSD компонентов, обеспечена поддержка Gallium3D, осуществлена интеграция Qt, GCC и WebKit, реализована возможность организации гибридных Linux/Genode программных окружений. Подготовлен порт VirtualBox, работающий поверх микроядра NOVA. Большое число приложений адаптировано для запуска напрямую поверх микроядра и окружения Noux, обеспечивающего виртуализацию на уровне ОС. Для запуска не портированных программ предусмотрена возможность задействования механизма создания виртуальных окружений уровня отдельных приложений, позволяющих запускать программы в виртуальном Linux-окружении с использованием паравиртуализации.

  1. Главная ссылка к новости (https://genode.org/news/sculpt...)
  2. OpenNews: Проект Genode опубликовал третий тестовый выпуск ОС общего назначения Sculpt
  3. OpenNews: Проект Genode опубликовал второй тестовый выпуск ОС общего назначения Sculpt
  4. OpenNews: Проект Genode опубликовал начальный выпуск ОС общего назначения Sculpt
  5. OpenNews: Микроядерная ОС Genode переходит на лицензию AGPL
  6. OpenNews: Релиз открытой микроядерной ОС Genode 15.02
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: genode, sculpt
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 13:08, 10/07/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Что это за Его Упорейшество?
     
     
  • 2, _kp (ok), 13:34, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это очередное развитие тюрьмостроения, но теперь для компонентов ядра. Плюс микроядерная архитектура.
    Вместо использования нормального кода, здесь сделана поддержка запуска "плохого кода" с изоляцией кривых компонентов, запускаемых в выделенном адресном пространстве... и взаимодействующих с другими компонентами только через специальные механизмы ядра, что бы когда часть полетит, остальным типа можно было пользоваться.

     
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