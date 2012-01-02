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Релиз дистрибутива Tails 3.15 и браузера Tor Browser 8.5.4

10.07.2019 10:38

Доступен релиз специализированного дистрибутива Tails 3.15 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.1 Гб.

В новом выпуске Tails обновлены версии Tor Browser 8.5.4 и Thunderbird 60.7.2. Решена проблема, приводящая к сбою при повторном запуске на некоторых компьютерах. Исправлена недоработка, из-за которой в утилите Unlock VeraCrypt Volumes выводилось сообщение об ошибке при сбое закрытия раздела из-за наличия открытых файлов на нём. Добавлена совместимость с загрузочными прошивками Heads.

Одновременно, выпущена новая версия браузера Tor Browser 8.5.4, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. В новой версии осуществлён переход на использование новой ветки Tor 0.4. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 60.8.0 ESR, в которой устранено 18 уязвимостей, из которых 9 проблем, собранные под CVE-2019-11709, помечены как критические и потенциально могут привести к организации выполнения кода злоумышленника. Также обновлены такие компоненты, как OpenSSL 1.0.2s, Torbutton 2.1.12 и HTTPS Everywhere 2019.6.27.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Выпуск Tor Browser 8.5.1
  3. OpenNews: Доступны Tor Browser 8.5 и первая стабильная версия Tor Browser для Android
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.0
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 3.14
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tor, tails
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:48, 10/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Heads — это вообще-то дистрибутив ( https://heads.dyne.org/ ), аналогичный Tails.

    Выглядит это так, как-будто бы команда Tails не хочет, чтобы heads находили. Заговор?

     
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