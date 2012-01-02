Релиз дистрибутива Tails 3.15 и браузера Tor Browser 8.5.4

Доступен релиз специализированного дистрибутива Tails 3.15 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1.1 Гб.

В новом выпуске Tails обновлены версии Tor Browser 8.5.4 и Thunderbird 60.7.2. Решена проблема, приводящая к сбою при повторном запуске на некоторых компьютерах. Исправлена недоработка, из-за которой в утилите Unlock VeraCrypt Volumes выводилось сообщение об ошибке при сбое закрытия раздела из-за наличия открытых файлов на нём. Добавлена совместимость с загрузочными прошивками Heads.

Одновременно, выпущена новая версия браузера Tor Browser 8.5.4, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. В новой версии осуществлён переход на использование новой ветки Tor 0.4. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 60.8.0 ESR, в которой устранено 18 уязвимостей, из которых 9 проблем, собранные под CVE-2019-11709, помечены как критические и потенциально могут привести к организации выполнения кода злоумышленника. Также обновлены такие компоненты, как OpenSSL 1.0.2s, Torbutton 2.1.12 и HTTPS Everywhere 2019.6.27.



