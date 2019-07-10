Mozilla заблокировала сертификаты удостоверяющего центра DarkMatter

2.5 , Аноним ( 5 ), 09:49, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Они взломщики. И отношение к ним должно быть соотвествующим Нужно запретить МЧС вскрывать квартиры, в которых уже месяц воняет труп^W^W^W^W заклинило замок, а внутри люди просятся наружу. Потому что тогда МЧС - "взломщики. И отношение к ним должно быть соотвествующим". А еще надо запретить ложки: от них люди полнеют.

3.6 , A.Stahl ( ok ), 09:53, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Во всяком случае я не позволю МЧСовцам делать копию ключа.

Это раз. А во-вторых я не предлагаю ничего запрещать. Я предлагаю к взломщикам относиться с тем уровнем доверия, которое заслуживает взломщик.

4.8 , Аноним ( 5 ), 09:57, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Я предлагаю к взломщикам относиться с тем уровнем доверия, которое заслуживает взломщик. Странное предложение. Попробуй заменить в своем тексте "взломщики" на "парикмахеры", "разведчики"("шпионы" тоже попробуй), "рыжие", "любители капусты". И убедись в том, что твое предложение фактически не несет смысловой нагрузки.

5.12 , bobr ( ? ), 10:04, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – К парикмахеру следует относиться как к парикмахеру. Что не так? Я бы не стал относиться к парикмахеру как к нейрохирургу и предлагать ему провести операцию на мозге, раз уж всё равно он волосы обстриг.

5.14 , Аноним ( 14 ), 10:05, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Странное предложение. Одно. В единственном числе. Попробуй заменить в своЕм тексте все слова на "дурак" ТОЧКА и убедись в том, что твоЕ предложение фактически не несЕт смысловой нагрузки.

3.7 , AnonPlus ( ? ), 09:54, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И нужно разрешить взламывать твою квартиру, чтобы её ограбить, по твоей логике. Нуачо, МЧС вскрывает же. Вот сабжевая контора - она как раз во вредоносных целях это делает.

4.10 , Аноним ( 5 ), 10:01, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты что, не дочитал коммент астахла? Вон, он же пишет, что независимо от целей применения надо запрещать инструмент: > Пусть они хоть только самому Всемилостиво Спящему Ктулху взломом помогают и отказывают "плохим" хозяевам. Они взломщики. И отношение к ним должно быть соотвествующим. 5.13 , A.Stahl ( ok ), 10:04, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я не пишу про запрет. Где ты там это видишь?

6.27 , Fyjybv755 ( ? ), 10:53, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То есть под "относиться к взломщику как к взломщику" вы запрета не подразумеваете?

7.29 , Ordu ( ok ), 11:09, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Я лично не вижу тут никакого запрета. Я вообще не вижу о каком запрете идёт речь. Кто и кому что запрещает? Этому DarkMatter'у никто не запрещает создать собственный центр раздачи сертификатов. Пускай делает, хоть пять сразу. Просто так выходит, что нет толп желающих доверять им. У меня вот тоже нет толп желающих мне доверять, и чё? Из-за чего весь сыр-бор?

8.34 , мурзилла ( ? ), 11:39, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать просто так выходит, что МЫ решаем - есть там толпы и слушать ли нам эти толпы, и... 9.41 , Аноним ( 41 ), 12:38, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Пользователь может без проблем добавить себе корневой сертификат darkmatter а И... 10.42 , пох. ( ? ), 13:02, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать ну вот ты - не можешь потому что, вот сюрприз-то для тебя - в данном случае над... 3.16 , Онанимус ( ? ), 10:27, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Нужно запретить МЧС вскрывать квартиры Нужно запретить МЧС иметь дубликаты ключей ВСЕХ квартир. Пусть взламывают - это их работа. В сабжекте же о том, что "МЧС" хочет получить дубликаты всех ключей.

