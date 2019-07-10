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Mozilla заблокировала сертификаты удостоверяющего центра DarkMatter

10.07.2019 09:26

Компания Mozilla поместила промежуточные сертификаты удостоверяющего центра DarkMatter в список отозванных сертификатов (OneCRL), использование которых приводит к выводу предупреждения в браузере Firefox.

Сертификаты заблокированы после четырёхмесячного разбора заявки DarkMatter на включение в поддерживаемый Mozilla список корневых сертификатов. До сих пор доверие к DarkMatter обеспечивалось промежуточными сертификатами, заверенными действующим удостоверяющим центром QuoVadis, но корневой сертификат DarkMatter пока не добавлен в браузеры. Находящийся на рассмотрении запрос DarkMatter на добавление корневого сертификата, а также все новые запросы от DigitalTrust (дочерняя компания DarkMatter, выделенная для ведения бизнеса удостоверяющего центра), рекомендовано отклонить.

В процессе анализа были выявлены проблемы с энтропией при генерации сертификатов и всплыли возможные факты использования сертификатов DarkMatter для организации слежки и перехвата HTTPS-трафика. Сообщения об использовании сертификатов DarkMatter для организации слежки поступили из нескольких независимых источников и, так как выдача сертификатов для подобных целей нарушает требования Mozilla к удостоверяющим центрам, было принято решение заблокировать промежуточные сертификаты DarkMatter.

В январе издание Reuters обнародовало сведения о причастности DarkMatter к операции "Project Raven", проводимой спецсужбами Объединённых Арабских Эмиратов для компрометации учётных записей журналистов, борцов за права человека и иностранных представителей. В ответ компания DarkMatter заявила, что указанная в статье информация не соответствует действительности.

В феврале организация EFF (Electronic Frontier Foundation) призвала Mozilla, Apple, Google и Microsoft не включать в свои корневые хранилища сертификатов DarkMatter и отозвать действующие промежуточные сертификаты. Представители EFF сравнили заявку DarkMatter на добавление в списки корневых сертификатов с попыткой лисы пробраться в курятник.

Аналогичные упоминания причастности DarkMatter к организации слежки позднее были упомянуты в расследовании, проведённом изданием The New York Times. При этом прямых доказательств так и не было представлено, а DarkMatter продолжал отрицать свою причастность к упоминаемым операциям спецслужб. В конечном счёте компания Mozilla взвесив позиции разных сторон пришла к выводу, что поддержание доверия к DarkMatter представляет значительный риск для пользователей.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Уязвимости в HSM-модулях, которые могут привести к атаке на ключи шифрования
  3. OpenNews: Около миллиона TLS-сертификатов подлежат отзыву из-за проблем с энтропией
  4. OpenNews: Разработчики Mozilla отложили прекращение доверия к сертификатам Symantec
  5. OpenNews: Организация EFF представила инициативу STARTTLS Everywhere
  6. OpenNews: Ожидается отзыв всех остальных сертификатов Trustico из-за полной компрометации сервера
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: cert, mozilla, ca
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  • 1.1, Аноним (1), 09:41, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Молодцы. Гуглу конечно наsрать на все, что не касается рекламы.
     
  • 1.2, _hide_ (ok), 09:44, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    1. Доказательств нет
    2. Есть множество расследований, выводы которых вилами на воде писаны
    3. Все равно запретим, а то вдруг они смогут следить за трафиком американских компаний

    Выводы: если ты не п****, то ни о какой продаже воздуха (сертификатов) речи быть не может

    Вопрос: а почему бы с таким же апломбом не посмотреть на уже выданные сертификаты и их тоже проредить?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:03, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    - В ваших пробах обнаружено 0 промилле мельдония, вы отстранены
    - Так ведь 0 промилле?!
    - Так ведь мельдоний!
     
  • 2.22, Fyjybv755 (?), 10:44, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > 1. Доказательств нет

    Есть настоятельные _пожелания_ от Reuters и New York Times, которые в США выполняют примерно ту же функцию, что газета "Правда" в СССР — готовят общественное мнение к будущим решениям Партии. В частности, бичуют "врагов народа".

     
     
  • 3.40, ползунок (?), 12:29, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Есть настоятельные _пожелания_ от Reuters и New York Times, которые в США выполняют примерно ту же функцию, что газета "Правда" в СССР — готовят общественное мнение к будущим решениям Партии. В частности, бичуют "врагов народа".

    Пожалуйста объясните поподробнее, какое будущие вы видите, если такое происходит?

     
     
  • 4.43, Michael Shigorin (ok), 13:09, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кубушин в 2003 году в ukr.nodes писал (ещё из Невады, помнится) -- "здесь махровый поздний совок со всеми атрибутами" (цитирую по памяти, но близко к смыслу)...

    Табуированный язык уже в наличии, не знаю, научились ли у них там кухонным разговорам.

    >>> журналистов, борцов за права человека и иностранных представителей

    Ну и да, если Рейтер не переживает при этом аналогично за того же Ассанжа -- он опять двуличен.

     
  • 2.36, мурзилла (?), 11:42, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Выводы: если ты не п****, то ни о какой продаже воздуха (сертификатов) речи быть не может

    это неправильный вывод.

    правильный - должен остаться только letshitcrypt - мы знаем, кто эту дэвушка танцует, и нас, кстати, тоже ужынает.

     

  • 1.3, A.Stahl (ok), 09:45, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Мне кажется такие компании не должны восприниматься всерьёз. Компания занимается взломом компьютерных систем. О каком доверии тут может вообще идти речь даже без Эмиратов. Пусть они хоть только самому Всемилостиво Спящему Ктулху взломом помогают и отказывают "плохим" хозяевам. Они взломщики. И отношение к ним должно быть соотвествующим.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:49, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Они взломщики. И отношение к ним должно быть соотвествующим

    Нужно запретить МЧС вскрывать квартиры, в которых уже месяц воняет труп^W^W^W^W заклинило замок, а внутри люди просятся наружу. Потому что тогда МЧС - "взломщики. И отношение к ним должно быть соотвествующим". А еще надо запретить ложки: от них люди полнеют.

     
     
  • 3.6, A.Stahl (ok), 09:53, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Во всяком случае я не позволю МЧСовцам делать копию ключа.
    Это раз. А во-вторых я не предлагаю ничего запрещать. Я предлагаю к взломщикам относиться с тем уровнем доверия, которое заслуживает взломщик.


     
     
  • 4.8, Аноним (5), 09:57, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Я предлагаю к взломщикам относиться с тем уровнем доверия, которое заслуживает взломщик.

    Странное предложение. Попробуй заменить в своем тексте "взломщики" на "парикмахеры", "разведчики"("шпионы" тоже попробуй), "рыжие", "любители капусты". И убедись в том, что твое предложение фактически не несет смысловой нагрузки.

     
     
  • 5.12, bobr (?), 10:04, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    К парикмахеру следует относиться как к парикмахеру. Что не так? Я бы не стал относиться к парикмахеру как к нейрохирургу и предлагать ему провести операцию на мозге, раз уж всё равно он волосы обстриг.
     
  • 5.14, Аноним (14), 10:05, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Странное предложение. Одно. В единственном числе.

    Попробуй заменить в своЕм тексте все слова на "дурак" ТОЧКА и убедись в том, что твоЕ предложение фактически не несЕт смысловой нагрузки.

     
  • 3.7, AnonPlus (?), 09:54, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И нужно разрешить взламывать твою квартиру, чтобы её ограбить, по твоей логике. Нуачо, МЧС вскрывает же.

    Вот сабжевая контора - она как раз во вредоносных целях это делает.

     
     
  • 4.10, Аноним (5), 10:01, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты что, не дочитал коммент астахла? Вон, он же пишет, что независимо от целей применения надо запрещать инструмент:

    > Пусть они хоть только самому Всемилостиво Спящему Ктулху взломом помогают и отказывают "плохим" хозяевам. Они взломщики. И отношение к ним должно быть соотвествующим.

     
     
  • 5.13, A.Stahl (ok), 10:04, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я не пишу про запрет. Где ты там это видишь?
     
     
  • 6.27, Fyjybv755 (?), 10:53, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть под "относиться к взломщику как к взломщику" вы запрета не подразумеваете?
     
     
  • 7.29, Ordu (ok), 11:09, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я лично не вижу тут никакого запрета. Я вообще не вижу о каком запрете идёт речь. Кто и кому что запрещает? Этому DarkMatter'у никто не запрещает создать собственный центр раздачи сертификатов. Пускай делает, хоть пять сразу. Просто так выходит, что нет толп желающих доверять им. У меня вот тоже нет толп желающих мне доверять, и чё? Из-за чего весь сыр-бор?
     
     
  • 8.34, мурзилла (?), 11:39, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    просто так выходит, что МЫ решаем - есть там толпы и слушать ли нам эти толпы, и... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.41, Аноним (41), 12:38, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователь может без проблем добавить себе корневой сертификат darkmatter а И... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.42, пох. (?), 13:02, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну вот ты - не можешь потому что, вот сюрприз-то для тебя - в данном случае над... текст свёрнут, показать
     
  • 3.16, Онанимус (?), 10:27, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Нужно запретить МЧС вскрывать квартиры

    Нужно запретить МЧС иметь дубликаты ключей ВСЕХ квартир. Пусть взламывают - это их работа. В сабжекте же о том, что "МЧС" хочет получить дубликаты всех ключей.

     

  • 1.4, Аноним (5), 09:45, 10/07/2019 Скрыто [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:01, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > всплыли возможные факты
    > издание Reuters
    > проведённом изданием The New York Times.

    яснопонятно. Уже скоро могилла будет принимать решения на основе публикаций в DailyMail и Sun.

     
     
  • 2.21, Fyjybv755 (?), 10:41, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Reuters и NYT — это какбэ официальные рупоры американского режима. Приказано — заблокировать, значит, надо выполнять.
     
     
  • 3.23, Онанимус (?), 10:47, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Reuters и NYT — это какбэ официальные рупоры американского режима.

    Это какого? У них там двоевластие или правильнее - две головы. Одна смотрит направо, а другая налево. При этом между собой переклевываются.

     
     
  • 4.26, Fyjybv755 (?), 10:52, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Примерно как "Единая Россия" и "Справедливая Россия", ага.
    По факту — рулят спецслужбы, которые компроматом могут взять за яики любого политика. Кстати, в кои-то веки кто-то из Совета Директоров стал у руля лично (Помпео), а то президента народ выбрал больно своевольного (в будущем надо запретить).
     
     
  • 5.28, Онанимус (?), 11:08, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У Вас очень упрощенное представление. Взять Трампа так и не получилось.
     
  • 5.30, YetAnotherOnanym (ok), 11:18, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По факту - рулит Уолл-стрит.
     

  • 1.17, Аноним (17), 10:31, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ЛОЛ. Теперь браузер будет решать какой сайт безопасен, а какой нет. Конечно можно верить на слово, хотя это вроде не совсем опенсорс подход.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:50, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Честно-честно!
    Гуглом клянусь!
     
  • 2.32, YetAnotherOnanym (ok), 11:30, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты установил броузер - значит, ты доверяешь его авторам. В том числе и их мнению о том, какие сертификаты заслуживают доверия, а  какие - нет, и, следовательно, какие сайты броузер будет считать безопасными, а какие - нет.
     
  • 2.35, мурзилла (?), 11:41, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    что значит - "теперь"? Всегда так было.

    Вот мы в очередной раз за вас и решили - это небезопастные орабы, и нашим рабам неположено ходить на подписанные их сертификатом сайты.

    Ишь чо захотели - сами сертификатами торговать, братве за кросс-сайнинг не отстегивать!

     
  • 2.39, эксперт по всему (?), 12:28, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А какие есть варианты:
    1. Решает вендор браузера (имеет своё собственное CA-хранилище)
    2. Решает вендор ОС (браузер использует хранилище ОС)
    3. Решает пользователь (сам качает себе CA - откуда? ну т.е. доверяет какому-то ресурсу, который хранит CA-шки)
    Вот недавно, скачал исходники curl, скомпилял, а никаких предустановленных CA нет, при попытке качнуть файл по https ругается на то, что не может проверить сертификат. Либо качаете с -k (и привет злодеям MITM), либо не качаете. Ну в итоге пришлось скопипастить папку с CA из какого-то установленного debian.
     

  • 1.24, кккк (?), 10:49, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Представители EFF сравнили заявку DarkMatter на добавление в списки корневых сертификатов с попыткой лисы пробраться в курятник.

    Анонимы опена сравнили заявку DarkMatter на добавление в списки корневых сертификатов с попыткой бэдной лисы пробраться в общежитие волков и благородных лис.
    Ату её ату.

     
     
  • 2.38, Аноним (38), 12:12, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лису давно уже в огонь бросили во всех смыслах
     
  • 2.44, Michael Shigorin (ok), 13:13, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Представители EFF сравнили заявку DarkMatter на добавление в списки
    >> корневых сертификатов с попыткой лисы пробраться в курятник.

    Кстати, да -- двусмысленный такой наезд на [I]лис[/I] получился ;-)

     

  • 1.31, DerRoteBaron (ok), 11:30, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Учитывая, насколько криво система доверия в современном вебе работает, отзывать при наличии даже минимальных подозрений выглядит логично и здраво.
    Другой вопрос в том, сколько же других, "правильных" "исследователей" безопасности, работающих в интересах "правильных" органов нарушения прав и свобод людей, имеют доступ к кривокосой системе доверия и могут выписать сертификат на любой домен
     
  • 1.33, Fracta1L (ok), 11:38, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Походу, большинство здешних комментаторов следуют принципу "пусть за нами шпионят хоть арабы, хоть северокорейцы, главное чтоб против клятых Штатов!!"
     
  • 1.37, Аноним (38), 12:10, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > всплыли возможные факты
    > возможные факты

    это пять

     
     
  • 2.45, Michael Shigorin (ok), 13:14, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новояз -- highly likely, вот это всё.
     

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