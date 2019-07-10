Mozilla заблокировала сертификаты удостоверяющего центра DarkMatter

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|1.2, _hide_ (ok), 09:44, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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1. Доказательств нет
2. Есть множество расследований, выводы которых вилами на воде писаны
3. Все равно запретим, а то вдруг они смогут следить за трафиком американских компаний
Выводы: если ты не п****, то ни о какой продаже воздуха (сертификатов) речи быть не может
Вопрос: а почему бы с таким же апломбом не посмотреть на уже выданные сертификаты и их тоже проредить?
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|2.11, Аноним (11), 10:03, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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- В ваших пробах обнаружено 0 промилле мельдония, вы отстранены
- Так ведь 0 промилле?!
- Так ведь мельдоний!
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|2.22, Fyjybv755 (?), 10:44, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> 1. Доказательств нет
Есть настоятельные _пожелания_ от Reuters и New York Times, которые в США выполняют примерно ту же функцию, что газета "Правда" в СССР — готовят общественное мнение к будущим решениям Партии. В частности, бичуют "врагов народа".
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|3.40, ползунок (?), 12:29, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Есть настоятельные _пожелания_ от Reuters и New York Times, которые в США выполняют примерно ту же функцию, что газета "Правда" в СССР — готовят общественное мнение к будущим решениям Партии. В частности, бичуют "врагов народа".
Пожалуйста объясните поподробнее, какое будущие вы видите, если такое происходит?
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|4.43, Michael Shigorin (ok), 13:09, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кубушин в 2003 году в ukr.nodes писал (ещё из Невады, помнится) -- "здесь махровый поздний совок со всеми атрибутами" (цитирую по памяти, но близко к смыслу)...
Табуированный язык уже в наличии, не знаю, научились ли у них там кухонным разговорам.
>>> журналистов, борцов за права человека и иностранных представителей
Ну и да, если Рейтер не переживает при этом аналогично за того же Ассанжа -- он опять двуличен.
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|2.36, мурзилла (?), 11:42, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Выводы: если ты не п****, то ни о какой продаже воздуха (сертификатов) речи быть не может
это неправильный вывод.
правильный - должен остаться только letshitcrypt - мы знаем, кто эту дэвушка танцует, и нас, кстати, тоже ужынает.
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|1.3, A.Stahl (ok), 09:45, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Мне кажется такие компании не должны восприниматься всерьёз. Компания занимается взломом компьютерных систем. О каком доверии тут может вообще идти речь даже без Эмиратов. Пусть они хоть только самому Всемилостиво Спящему Ктулху взломом помогают и отказывают "плохим" хозяевам. Они взломщики. И отношение к ним должно быть соотвествующим.
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|2.5, Аноним (5), 09:49, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Они взломщики. И отношение к ним должно быть соотвествующим
Нужно запретить МЧС вскрывать квартиры, в которых уже месяц воняет труп^W^W^W^W заклинило замок, а внутри люди просятся наружу. Потому что тогда МЧС - "взломщики. И отношение к ним должно быть соотвествующим". А еще надо запретить ложки: от них люди полнеют.
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|3.6, A.Stahl (ok), 09:53, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Во всяком случае я не позволю МЧСовцам делать копию ключа.
Это раз. А во-вторых я не предлагаю ничего запрещать. Я предлагаю к взломщикам относиться с тем уровнем доверия, которое заслуживает взломщик.
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|4.8, Аноним (5), 09:57, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Я предлагаю к взломщикам относиться с тем уровнем доверия, которое заслуживает взломщик.
Странное предложение. Попробуй заменить в своем тексте "взломщики" на "парикмахеры", "разведчики"("шпионы" тоже попробуй), "рыжие", "любители капусты". И убедись в том, что твое предложение фактически не несет смысловой нагрузки.
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|5.12, bobr (?), 10:04, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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К парикмахеру следует относиться как к парикмахеру. Что не так? Я бы не стал относиться к парикмахеру как к нейрохирургу и предлагать ему провести операцию на мозге, раз уж всё равно он волосы обстриг.
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|5.14, Аноним (14), 10:05, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Странное предложение. Одно. В единственном числе.
Попробуй заменить в своЕм тексте все слова на "дурак" ТОЧКА и убедись в том, что твоЕ предложение фактически не несЕт смысловой нагрузки.
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|3.7, AnonPlus (?), 09:54, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И нужно разрешить взламывать твою квартиру, чтобы её ограбить, по твоей логике. Нуачо, МЧС вскрывает же.
Вот сабжевая контора - она как раз во вредоносных целях это делает.
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|4.10, Аноним (5), 10:01, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты что, не дочитал коммент астахла? Вон, он же пишет, что независимо от целей применения надо запрещать инструмент:
> Пусть они хоть только самому Всемилостиво Спящему Ктулху взломом помогают и отказывают "плохим" хозяевам. Они взломщики. И отношение к ним должно быть соотвествующим.
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|6.27, Fyjybv755 (?), 10:53, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть под "относиться к взломщику как к взломщику" вы запрета не подразумеваете?
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|7.29, Ordu (ok), 11:09, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я лично не вижу тут никакого запрета. Я вообще не вижу о каком запрете идёт речь. Кто и кому что запрещает? Этому DarkMatter'у никто не запрещает создать собственный центр раздачи сертификатов. Пускай делает, хоть пять сразу. Просто так выходит, что нет толп желающих доверять им. У меня вот тоже нет толп желающих мне доверять, и чё? Из-за чего весь сыр-бор?
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|9.41, Аноним (41), 12:38, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользователь может без проблем добавить себе корневой сертификат darkmatter а И... текст свёрнут, показать
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|10.42, пох. (?), 13:02, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
ну вот ты - не можешь потому что, вот сюрприз-то для тебя - в данном случае над... текст свёрнут, показать
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|3.16, Онанимус (?), 10:27, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Нужно запретить МЧС вскрывать квартиры
Нужно запретить МЧС иметь дубликаты ключей ВСЕХ квартир. Пусть взламывают - это их работа. В сабжекте же о том, что "МЧС" хочет получить дубликаты всех ключей.
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|1.9, Аноним (9), 10:01, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> всплыли возможные факты
> издание Reuters
> проведённом изданием The New York Times.
яснопонятно. Уже скоро могилла будет принимать решения на основе публикаций в DailyMail и Sun.
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|2.21, Fyjybv755 (?), 10:41, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Reuters и NYT — это какбэ официальные рупоры американского режима. Приказано — заблокировать, значит, надо выполнять.
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|3.23, Онанимус (?), 10:47, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Reuters и NYT — это какбэ официальные рупоры американского режима.
Это какого? У них там двоевластие или правильнее - две головы. Одна смотрит направо, а другая налево. При этом между собой переклевываются.
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|4.26, Fyjybv755 (?), 10:52, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Примерно как "Единая Россия" и "Справедливая Россия", ага.
По факту — рулят спецслужбы, которые компроматом могут взять за яики любого политика. Кстати, в кои-то веки кто-то из Совета Директоров стал у руля лично (Помпео), а то президента народ выбрал больно своевольного (в будущем надо запретить).
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|5.28, Онанимус (?), 11:08, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У Вас очень упрощенное представление. Взять Трампа так и не получилось.
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|1.17, Аноним (17), 10:31, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ЛОЛ. Теперь браузер будет решать какой сайт безопасен, а какой нет. Конечно можно верить на слово, хотя это вроде не совсем опенсорс подход.
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|2.32, YetAnotherOnanym (ok), 11:30, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты установил броузер - значит, ты доверяешь его авторам. В том числе и их мнению о том, какие сертификаты заслуживают доверия, а какие - нет, и, следовательно, какие сайты броузер будет считать безопасными, а какие - нет.
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|2.35, мурзилла (?), 11:41, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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что значит - "теперь"? Всегда так было.
Вот мы в очередной раз за вас и решили - это небезопастные орабы, и нашим рабам неположено ходить на подписанные их сертификатом сайты.
Ишь чо захотели - сами сертификатами торговать, братве за кросс-сайнинг не отстегивать!
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|2.39, эксперт по всему (?), 12:28, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А какие есть варианты:
1. Решает вендор браузера (имеет своё собственное CA-хранилище)
2. Решает вендор ОС (браузер использует хранилище ОС)
3. Решает пользователь (сам качает себе CA - откуда? ну т.е. доверяет какому-то ресурсу, который хранит CA-шки)
Вот недавно, скачал исходники curl, скомпилял, а никаких предустановленных CA нет, при попытке качнуть файл по https ругается на то, что не может проверить сертификат. Либо качаете с -k (и привет злодеям MITM), либо не качаете. Ну в итоге пришлось скопипастить папку с CA из какого-то установленного debian.
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|1.24, кккк (?), 10:49, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Представители EFF сравнили заявку DarkMatter на добавление в списки корневых сертификатов с попыткой лисы пробраться в курятник.
Анонимы опена сравнили заявку DarkMatter на добавление в списки корневых сертификатов с попыткой бэдной лисы пробраться в общежитие волков и благородных лис.
Ату её ату.
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|2.44, Michael Shigorin (ok), 13:13, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Представители EFF сравнили заявку DarkMatter на добавление в списки
>> корневых сертификатов с попыткой лисы пробраться в курятник.
Кстати, да -- двусмысленный такой наезд на [I]лис[/I] получился ;-)
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|1.31, DerRoteBaron (ok), 11:30, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Учитывая, насколько криво система доверия в современном вебе работает, отзывать при наличии даже минимальных подозрений выглядит логично и здраво.
Другой вопрос в том, сколько же других, "правильных" "исследователей" безопасности, работающих в интересах "правильных" органов нарушения прав и свобод людей, имеют доступ к кривокосой системе доверия и могут выписать сертификат на любой домен
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|1.33, Fracta1L (ok), 11:38, 10/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Походу, большинство здешних комментаторов следуют принципу "пусть за нами шпионят хоть арабы, хоть северокорейцы, главное чтоб против клятых Штатов!!"
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