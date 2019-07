Mozilla заблокировала сертификаты удостоверяющего центра DarkMatter

2.11 , Аноним ( 11 ), 10:03, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – - В ваших пробах обнаружено 0 промилле мельдония, вы отстранены

- Так ведь 0 промилле?!

- Так ведь мельдоний!

2.22 , Fyjybv755 ( ? ), 10:44, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > 1. Доказательств нет Есть настоятельные _пожелания_ от Reuters и New York Times, которые в США выполняют примерно ту же функцию, что газета "Правда" в СССР — готовят общественное мнение к будущим решениям Партии. В частности, бичуют "врагов народа".

3.40 , ползунок ( ? ), 12:29, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Есть настоятельные _пожелания_ от Reuters и New York Times, которые в США выполняют примерно ту же функцию, что газета "Правда" в СССР — готовят общественное мнение к будущим решениям Партии. В частности, бичуют "врагов народа". Пожалуйста объясните поподробнее, какое будущие вы видите, если такое происходит?

4.43 , Michael Shigorin ( ok ), 13:09, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кубушин в 2003 году в ukr.nodes писал (ещё из Невады, помнится) -- "здесь махровый поздний совок со всеми атрибутами" (цитирую по памяти, но близко к смыслу)... Табуированный язык уже в наличии, не знаю, научились ли у них там кухонным разговорам. >>> журналистов, борцов за права человека и иностранных представителей Ну и да, если Рейтер не переживает при этом аналогично за того же Ассанжа -- он опять двуличен.

2.36 , мурзилла ( ? ), 11:42, 10/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Выводы: если ты не п****, то ни о какой продаже воздуха (сертификатов) речи быть не может это неправильный вывод. правильный - должен остаться только letshitcrypt - мы знаем, кто эту дэвушка танцует, и нас, кстати, тоже ужынает.