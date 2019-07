Релиз FreeBSD 11.3

>И конфиги простые как двери

----------------------------

#!/bin/sh

#

# $FreeBSD: head/mail/exim/files/exim.in 340872 2014-01-24 00:14:07Z mat $

#

# PROVIDE: mail

# REQUIRE: LOGIN

# KEYWORD: shutdown

# we make mail start late, so that things like .forward's are not

# processed until the system is fully operational

#

# Add the following lines to /etc/rc.conf to enable exim:

#

#exim_enable="YES"

#

# See exim(8) for flags

#

. /etc/rc.subr

name=exim

rcvar=exim_enable

command=/usr/local/sbin/exim

pidfile=/var/run/exim.pid

required_dirs=/var/log/exim

required_files=/usr/local/etc/exim/exim.conf

#start_precmd=start_precmd

stop_postcmd=stop_postcmd

extra_commands="reload"

stop_postcmd()

{

rm -f $pidfile

}

# read settings, set default values

load_rc_config $name

: ${exim_enable="NO"}

: ${exim_flags="-bd -q30m"}

run_rc_command "$1"

---------



Что сложного?

Но проблема в том, что тебя лишили выбора, поэтому остается лишь петь песню как все хорошо.