Официально завершена сделка о покупке Red Hat компанией IBM

Объявлено об урегулировании всех формальностей и официальном завершении сделки о продаже бизнеса Red Hat компании IBM. Сделка была согласована на уровне антимонопольных служб стран, в которых зарегистрированы компании, а также акционеров и советов директоров. Сумма сделки составила приблизительно 34 миллиарда долларов, в расчёте 190 долларов за акцию (сейчас стоимость акции Red Hat составляет 187 долларов, а на момент объявления сделки была 116 долларов).

Red Hat продолжит деятельность в качестве отдельного, независимого и нейтрального подразделения в группе IBM Hybrid Cloud, и сохранит все ранее установленные партнёрские отношения. Новое подразделение возглавит Джим Уайтхерст (Jim Whitehurst), занимавший пост руководителя Red Hat, и текущая команда менеджеров Red Hat. Элементы бренда Red Hat будут сохранены. Вместе компании IBM и Red Hat планируют выпустить платформу для гибридных облачных систем нового поколения, основанную на Linux и Kubernetes. Ожидается, что данная платформа позволит стать объединённой компании крупнейшим провайдером гибридных облачных систем.

IBM сохранит принятую в Red Hat открытую модель разработки и продолжит поддерживать сформировавшееся вокруг продуктов Red Hat сообщество. В том числе будет продолжено участие в различных открытых проектах, в разработку которых была вовлечена компания Red Hat. Кроме того, IBM и Red Hat продолжат отстаивать интересы свободного ПО, предоставляя патентую защиту и возможность использования своих патентов в открытом ПО.

Присоединение Red Hat к IBM поможет достичь нового уровня развития и привлечёт дополнительные ресурсы для усиления влияния открытого ПО, а также даст возможность довести технологии Red Hat до более широкой аудитории. При этом будет сохранена сформировавшаяся в Red Hat корпоративная культура и приверженность модели разработки на основе открытого исходного кода. В компании продолжат доминировать такие ценности, как сотрудничество, прозрачность процессов и меритократия.

Лидер проекта Fedora заверил сообщество, что миссия, модель управления и цели проекта остаются прежними. Red Hat как и раньше будет участвовать в разработке upstream-проектов, так же как это делалось раньше. Никаких изменений не предвидится, в том числе трудоустроенные в Red Hat разработчики Fedora продолжат работать над прежними проектами, а спонсорство над всеми ранее поддерживаемыми проектами будет сохранено.



