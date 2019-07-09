Официально завершена сделка о покупке Red Hat компанией IBM

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|2.5, Аноним (5), 17:41, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Думаю Redmi Hat станет довольно популярной в нашей стране :)
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|2.19, Ключевский (?), 18:37, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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мэилвру это какая-то мелкая конторка из страны третьего мира? Думаю скорее прилетят инопланетяне.
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|3.29, Аноним (29), 19:06, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они говорили, что они тут с нами рядом, просто в другом времени. И что мол забавно слышать, когда люди думают, что они откуда то прилетают.
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|3.31, M12 (?), 19:08, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Очередной утёнок решил набростить гоvно на вентилятор.
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|2.43, Аноним (43), 20:27, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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как роса мандриву, а аврора сейлфиша ... странно будет назвать это покупкой
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|1.4, Getfor (?), 17:29, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно, приведет ли это к ухудшению развития или вклада в сообщество спо данной компании?
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|2.15, siu77 (ok), 18:14, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мне кажется, что нет, не приведет. Потому что, для IBM важно, чтобы их мейнфреймы, облака, которыми они торгуют, работали. А RedHat в основном и занимаются программной поддержкой энтерпрайз сектора. По-моему, это как раз тот случай, когда фирмы нашли друг друга.
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|3.27, grsec (ok), 18:51, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И со временем можно объявить, что наша шапка не сертифицирована для HPE, Dell, Fujitsu и т.п. Только под IBM и Эльбрус, конечно)
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|2.18, Ordu (ok), 18:18, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Такого рода покупки совершаются из-за того, что корпорации теряют хватку и не знают куда инвестировать деньги. Понятно, что можно повышать дивиденты акционерам и зарплаты топ-менагеров, но всё ж надо хотя бы создавать ощущение движения вперёд. Но чтобы пилить что-то новое, мешает бюрократия, которая не приемлет рисков, и попытки методом процесса проб и ошибок искать новые приложения для капитала, вызывает у этой бюрократии эпилиптический припадок. Поэтому начинаются выкупы своих собственных акций (что есть беззастенчивое признание факта, что топ-менагеры выдохлись и не знают как потратить деньги так, чтобы увеличить доходы), покупка относительно мелких компаний, которые выглядят достаточно успешными и стабильными (не стартапов с которыми связана куча рисков вида "взлетит/загнётся"), и тому подобные вещи.
Что будет с этой мелкой компанией после покупки зависит от того, насколько инфекционной окажется бюрократия IBM: чем активнее она будет инфицировать RH, тем быстрее он будет превращаться в пыльный чулан, где ничего не происходит. Но это может занять и пять лет и двадцать. А 20 лет -- это такой срок, за который RH вполне могла бы и собственную бюрократию такого толка развить. То есть может быть, значимым образом это слияние никак не повлияет на RH.
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|4.33, M12 (?), 19:16, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все относительно.
Если сравнить количество работников Red Hat (побили планку в 11к?) с количеством работников фирмы Рога и Копыта, то результат один. Если же сравнить Red Hat с Oracle или нашим Росатом, то результат другой.
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|4.36, Ordu (ok), 19:35, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оратор выше ответил, и я его полностью поддерживаю. IBM корпоративный монстр, RH после покупки превратится в одно подразделение IBM из многих, которое не выделяется из них ни численностью персонала, ни приносимыми доходами.
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|2.44, Аноним (43), 20:29, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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даже покупка микрософтом нокии не повлекла негатива для спо (а могла бы), а тут видится только позитив
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|2.8, Owlet (?), 17:45, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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CentOS 8 запаздывает из-за неуместной секретности вокруг RHEL 8 и из-за огромного количества изменений в нём, не надо конспирологии :)
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|3.23, Аноним (20), 18:38, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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какая секретность вокруг одной компании? Или все забыли что после покупки год назад - CentOS это филиал redhat?
да и пересборка занимает очень не много времени - там чисто политические проблемы.
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|2.16, Аноним (16), 18:16, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Полностью согласен. Как говорил дедушка Ленин, "Кому это выгодно?" А выгодно это впервую очередь каноникалу. Так что думаю есть сговор между IBM и Шатллвортом. А учитывая историю и то, как в КПСС проникали евреи (Троцкий например), думаю не обошлось без участия МОССАДа. Имеющий глаза да увидит.
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|2.14, siu77 (ok), 18:00, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так или иначе, без опенхарда к опенсорсу всё равно возникают вопросы.
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|2.24, Аноним84701 (ok), 18:39, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Всех поздравляю опенсорсу конец.
Дык, вроде ж когда миллиарды выдавали да музыку правильную заказывали, так все нормально было, нитко не возмущался и не отказывался? O_o
https://practical-tech.com/2002/05/20/ibm-and-linux-the-early-years/208/
> IBM and Linux: The Early Years
> May 20, 2002 by sjvn01 | 1 Comment
> In February 1999, IBM announced it would support Linux and a partnership with Red Hat.
> “The $1 billion investment IBM made in Linux in 2001 was across hardware, software and services.
http://www.linux-magazine.com/Online/News/IBM-Invests-1-Billion-in-Linux
> IBM Invests $1 Billion in Linux
>Sep 24, 2013
> Now IBM is proposing to invest another $1 Billion for another round of Linux development.
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|2.26, Онаним (?), 18:48, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где редхат, а где опенсорс?
В любом случае IBM будет продолжать открывать код.
Меня напрягает только то, что развитие "RHEL"/CentOS теперь может двинуться в совершенно неожиданном направлении, крупный махровый энтерпрайз - это таки жесть жестяная.
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|2.22, Ключевский (?), 18:38, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> наш Альтлинукс
Господин Новодворский, вы ли это? Так вы и так знаете где место вашему альту.
А для всех остальных он никакой не «наш».
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|1.32, Аноним (32), 19:10, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Теперь Red Hat напрямую доступен крупнейший пул патентов на принципы, лежащие в основе построения операционных систем. В том числе таких, без которых разработка любой ОС в принципе невозможна, и которые никогда не применялись в суде частично по доброй воле IBM, частично - из-за риска нарваться на антимонопольное законодательство.
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|2.38, Ключевский (?), 19:47, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Теперь Red Hat напрямую доступен крупнейший пул патентов на принципы, лежащие в
> основе построения операционных систем. В том числе таких, без которых разработка
> любой ОС в принципе невозможна, и которые никогда не применялись в
> суде частично по доброй воле IBM, частично - из-за риска нарваться
> на антимонопольное законодательство.
При чем тут твои фантазии? IBM входит в OIN, а это вполне себе подписанные и юридически значимые обязательства. Тут вообще ничего не меняется, у RH и ранее был доступ ко всем их патентам.
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|2.41, Онаним (?), 20:16, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот куда чего, а системд от перехода под крыло ИБМ только выиграет, потому что махровый энтерпрайз в простой и объемлющей (жутко сложной внутри и тяжеловесной - энтерпрайзу пофиг) системе инициализации заинтересован больше, чем в самом ядре ОС.
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|3.42, Онаним (?), 20:17, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как бы они ещё биосы и бутлоадер с системд не скрестили в перспективе, в пичку UEFI.
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