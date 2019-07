Официально завершена сделка о покупке Red Hat компанией IBM

> Всех поздравляю опенсорсу конец.

Дык, вроде ж когда миллиарды выдавали да музыку правильную заказывали, так все нормально было, нитко не возмущался и не отказывался? O_o

https://practical-tech.com/2002/05/20/ibm-and-linux-the-early-years/208/

> IBM and Linux: The Early Years

> May 20, 2002 by sjvn01 | 1 Comment

> In February 1999, IBM announced it would support Linux and a partnership with Red Hat.

> “The $1 billion investment IBM made in Linux in 2001 was across hardware, software and services.