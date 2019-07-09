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Официально завершена сделка о покупке Red Hat компанией IBM

09.07.2019 16:42

Объявлено об урегулировании всех формальностей и официальном завершении сделки о продаже бизнеса Red Hat компании IBM. Сделка была согласована на уровне антимонопольных служб стран, в которых зарегистрированы компании, а также акционеров и советов директоров. Сумма сделки составила приблизительно 34 миллиарда долларов, в расчёте 190 долларов за акцию (сейчас стоимость акции Red Hat составляет 187 долларов, а на момент объявления сделки была 116 долларов).

Red Hat продолжит деятельность в качестве отдельного, независимого и нейтрального подразделения в группе IBM Hybrid Cloud, и сохранит все ранее установленные партнёрские отношения. Новое подразделение возглавит Джим Уайтхерст (Jim Whitehurst), занимавший пост руководителя Red Hat, и текущая команда менеджеров Red Hat. Элементы бренда Red Hat будут сохранены. Вместе компании IBM и Red Hat планируют выпустить платформу для гибридных облачных систем нового поколения, основанную на Linux и Kubernetes. Ожидается, что данная платформа позволит стать объединённой компании крупнейшим провайдером гибридных облачных систем.

IBM сохранит принятую в Red Hat открытую модель разработки и продолжит поддерживать сформировавшееся вокруг продуктов Red Hat сообщество. В том числе будет продолжено участие в различных открытых проектах, в разработку которых была вовлечена компания Red Hat. Кроме того, IBM и Red Hat продолжат отстаивать интересы свободного ПО, предоставляя патентую защиту и возможность использования своих патентов в открытом ПО.

Присоединение Red Hat к IBM поможет достичь нового уровня развития и привлечёт дополнительные ресурсы для усиления влияния открытого ПО, а также даст возможность довести технологии Red Hat до более широкой аудитории. При этом будет сохранена сформировавшаяся в Red Hat корпоративная культура и приверженность модели разработки на основе открытого исходного кода. В компании продолжат доминировать такие ценности, как сотрудничество, прозрачность процессов и меритократия.

Лидер проекта Fedora заверил сообщество, что миссия, модель управления и цели проекта остаются прежними. Red Hat как и раньше будет участвовать в разработке upstream-проектов, так же как это делалось раньше. Никаких изменений не предвидится, в том числе трудоустроенные в Red Hat разработчики Fedora продолжат работать над прежними проектами, а спонсорство над всеми ранее поддерживаемыми проектами будет сохранено.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/abou...)
  2. OpenNews: Акционеры Red Hat одобрили сделку по продаже бизнеса компании IBM
  3. OpenNews: Компания IBM объявила о покупке Red Hat
  4. OpenNews: CentOS переходит под крыло Red Hat
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8
  6. OpenNews: Red Hat намерен прекратить развитие сервера X.Org
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ibm, redhat
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Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, BSD_Cucks_BTFO (?), 17:26, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Теперь продадут шапку китайцам, как финкпады.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:41, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Думаю Redmi Hat станет довольно популярной в нашей стране :)
     
     
  • 3.34, Ivan_83 (ok), 19:28, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    фу.
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:28, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Помнится  Oracle тоже много чего обещал - когда поглотил SUN
     
  • 1.3, grsec (ok), 17:29, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждем, когда мейлру купит IBM и дело в шляпе.
     
     
  • 2.13, siu77 (ok), 17:57, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по капитализации компаний, ждать придется долго.
     
  • 2.19, Ключевский (?), 18:37, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    мэилвру это какая-то мелкая конторка из страны третьего мира? Думаю скорее прилетят инопланетяне.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 19:06, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они говорили, что они тут с нами рядом, просто в другом времени. И что мол забавно слышать, когда люди думают, что они откуда то прилетают.
     
  • 3.31, M12 (?), 19:08, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Очередной утёнок решил набростить гоvно на вентилятор.
     
     
  • 4.37, Ключевский (?), 19:45, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты самокритичен.
     
  • 2.43, Аноним (43), 20:27, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как роса мандриву, а аврора сейлфиша ... странно будет назвать это покупкой
     

  • 1.4, Getfor (?), 17:29, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, приведет ли это к ухудшению развития или вклада в сообщество спо данной компании?
     
     
  • 2.15, siu77 (ok), 18:14, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мне кажется, что нет, не приведет. Потому что, для IBM важно, чтобы их мейнфреймы, облака, которыми они торгуют, работали. А RedHat в основном и занимаются программной поддержкой энтерпрайз сектора. По-моему, это как раз тот случай, когда фирмы нашли друг друга.
     
     
  • 3.27, grsec (ok), 18:51, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И со временем можно объявить, что наша шапка не сертифицирована для HPE, Dell, Fujitsu и т.п. Только под IBM и Эльбрус, конечно)
     
     
  • 4.28, siu77 (ok), 19:03, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >со временем

    Ага, примерно через минус 200 лет.

     
  • 2.18, Ordu (ok), 18:18, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такого рода покупки совершаются из-за того, что корпорации теряют хватку и не знают куда инвестировать деньги. Понятно, что можно повышать дивиденты акционерам и зарплаты топ-менагеров, но всё ж надо хотя бы создавать ощущение движения вперёд. Но чтобы пилить что-то новое, мешает бюрократия, которая не приемлет рисков, и попытки методом процесса проб и ошибок искать новые приложения для капитала, вызывает у этой бюрократии эпилиптический припадок. Поэтому начинаются выкупы своих собственных акций (что есть беззастенчивое признание факта, что топ-менагеры выдохлись и не знают как потратить деньги так, чтобы увеличить доходы), покупка относительно мелких компаний, которые выглядят достаточно успешными и стабильными (не стартапов с которыми связана куча рисков вида "взлетит/загнётся"), и тому подобные вещи.

    Что будет с этой мелкой компанией после покупки зависит от того, насколько инфекционной окажется бюрократия IBM: чем активнее она будет инфицировать RH, тем быстрее он будет превращаться в пыльный чулан, где ничего не происходит. Но это может занять и пять лет и двадцать. А 20 лет -- это такой срок, за который RH вполне могла бы и собственную бюрократию такого толка развить. То есть может быть, значимым образом это слияние никак не повлияет на RH.

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 18:37, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фигасе, Red Hat мелкая компания, а мужики-то и не знали.
     
     
  • 4.33, M12 (?), 19:16, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все относительно.

    Если сравнить количество работников Red Hat (побили планку в 11к?) с количеством работников фирмы Рога и Копыта, то результат один. Если же сравнить Red Hat с Oracle или нашим Росатом, то результат другой.

     
  • 4.36, Ordu (ok), 19:35, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оратор выше ответил, и я его полностью поддерживаю. IBM корпоративный монстр, RH после покупки превратится в одно подразделение IBM из многих, которое не выделяется из них ни численностью персонала, ни приносимыми доходами.
     
  • 2.44, Аноним (43), 20:29, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    даже покупка микрософтом нокии не повлекла негатива для спо (а могла бы), а тут видится только позитив
     

  • 1.6, casm (ok), 17:42, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Centos 8 когда?
     
     
  • 2.10, vanoc (ok), 17:54, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    возможно в сентябре
     
  • 2.20, Аноним (20), 18:37, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда заплатишь redhat.
     
  • 2.25, Онаним (?), 18:47, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.centos.org/About/Building_8
     

  • 1.7, Gemorroj (ok), 17:43, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    на словах герои, а на деле центось что-то подозрительно запаздывает
     
     
  • 2.8, Owlet (?), 17:45, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    CentOS 8 запаздывает из-за неуместной секретности вокруг RHEL 8 и из-за огромного количества изменений в нём, не надо конспирологии :)
     
     
  • 3.23, Аноним (20), 18:38, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    какая секретность вокруг одной компании? Или все забыли что после покупки год назад - CentOS это филиал redhat?
    да и пересборка занимает очень не много времени - там чисто политические проблемы.
     
  • 2.16, Аноним (16), 18:16, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Полностью согласен. Как говорил дедушка Ленин, "Кому это выгодно?" А выгодно это впервую очередь каноникалу. Так что думаю есть сговор между IBM и Шатллвортом. А учитывая историю и то, как в КПСС проникали евреи (Троцкий например), думаю не обошлось без участия МОССАДа. Имеющий глаза да увидит.
     

  • 1.9, Аноним (9), 17:46, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А неотключаемые systemd-ibm-services будут?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 17:57, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пластмассовый системд победил.
     
     
  • 3.30, siu77 (ok), 19:08, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он скорее резиновый.
     

  • 1.11, Аноним (12), 17:56, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Всех поздравляю опенсорсу конец.
     
     
  • 2.14, siu77 (ok), 18:00, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так или иначе, без опенхарда к опенсорсу всё равно возникают вопросы.
     
  • 2.24, Аноним84701 (ok), 18:39, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Всех поздравляю опенсорсу конец.

    Дык, вроде ж когда миллиарды выдавали да музыку правильную заказывали, так все нормально было, нитко не возмущался и не отказывался? O_o
    https://practical-tech.com/2002/05/20/ibm-and-linux-the-early-years/208/
    > IBM and Linux: The Early Years
    > May 20, 2002 by sjvn01 | 1 Comment
    > In February 1999, IBM announced it would support Linux and a partnership with Red Hat.
    > “The $1 billion investment IBM made in Linux in 2001 was across hardware, software and services.

    http://www.linux-magazine.com/Online/News/IBM-Invests-1-Billion-in-Linux
    > IBM Invests $1 Billion in Linux
    >Sep 24, 2013
    > Now IBM is proposing to invest another $1 Billion for another round of Linux development.

     
  • 2.26, Онаним (?), 18:48, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где редхат, а где опенсорс?
    В любом случае IBM будет продолжать открывать код.
    Меня напрягает только то, что развитие "RHEL"/CentOS теперь может двинуться в совершенно неожиданном направлении, крупный махровый энтерпрайз - это таки жесть жестяная.
     

  • 1.17, Аноним (17), 18:17, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    34 лярда,кросавчики-а где наш Альтлинукс?
     
     
  • 2.22, Ключевский (?), 18:38, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > наш Альтлинукс

    Господин Новодворский, вы ли это? Так вы и так знаете где место вашему альту.
    А для всех остальных он никакой не «наш».

     

  • 1.32, Аноним (32), 19:10, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь Red Hat напрямую доступен крупнейший пул патентов на принципы, лежащие в основе построения операционных систем. В том числе таких, без которых разработка любой ОС в принципе невозможна, и которые никогда не применялись в суде частично по доброй воле IBM, частично - из-за риска нарваться на антимонопольное законодательство.
     
     
  • 2.38, Ключевский (?), 19:47, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Теперь Red Hat напрямую доступен крупнейший пул патентов на принципы, лежащие в
    > основе построения операционных систем. В том числе таких, без которых разработка
    > любой ОС в принципе невозможна, и которые никогда не применялись в
    > суде частично по доброй воле IBM, частично - из-за риска нарваться
    > на антимонопольное законодательство.

    При чем тут твои фантазии? IBM входит в OIN, а это вполне себе подписанные и юридически значимые обязательства. Тут вообще ничего не меняется, у RH и ранее был доступ ко всем их патентам.

     

  • 1.35, Аноним (35), 19:32, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А слабо os/2 + RHEL?
     
     
  • 2.39, Ключевский (?), 19:48, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А слабо os/2 + RHEL?

    Дендронекрофилией никто не собирается заниматься.

     

  • 1.40, Аноним (40), 20:10, 09/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Red Hat то фигня, под угрозой может оказаться наш любимый systemd
     
     
  • 2.41, Онаним (?), 20:16, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот куда чего, а системд от перехода под крыло ИБМ только выиграет, потому что махровый энтерпрайз в простой и объемлющей (жутко сложной внутри и тяжеловесной - энтерпрайзу пофиг) системе инициализации заинтересован больше, чем в самом ядре ОС.
     
     
  • 3.42, Онаним (?), 20:17, 09/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как бы они ещё биосы и бутлоадер с системд не скрестили в перспективе, в пичку UEFI.
     
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