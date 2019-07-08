В августе под Минском пройдёт международная конференция LVEE 2019

22—25 августа под Минском (Беларусь) состоится 15-я международная конференция разработчиков и пользователей свободного ПО "Linux Vacation / Eastern Europe". Для участия в мероприятии требуется зарегистрироваться на сайте конференции. Заявки на участие и тезисы докладов принимаются до 4 августа. Официальные языки конференции – русский, белорусский и английский.

Цель проведения LVEE – обмен опытом между специалистами по проектированию, разработке, внедрению, сопровождению и развитию решений Open Source, а также представителями IT-бизнеса, заинтересованными в феномене свободного ПО, обсуждение роли свободных технологий в эволюции бизнес-решений, корпоративных и государственных ИТ-систем.

Формат включает преимущественно доклады и краткие выступления; также приветствуются круглые столы, воркшопы, код-спринты. Спектр тем конференции не ограничивается GNU/Linux, охватывая широкий спектр тем и направлений, связанных с СПО — от рассказа о новых свободных технологиях, программных продуктах, опыте их внедрения и построении бизнеса на основе открытых технологий до анализа правовых и экономических аспектов свободного лицензирования. Докладчики, а также представители спонсоров и прессы освобождаются от уплаты организационного взноса ($32.5 за три дня с питанием или $65 с питанием и проживанием).



