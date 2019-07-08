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В августе под Минском пройдёт международная конференция LVEE 2019

08.07.2019 11:09

22—25 августа под Минском (Беларусь) состоится 15-я международная конференция разработчиков и пользователей свободного ПО "Linux Vacation / Eastern Europe". Для участия в мероприятии требуется зарегистрироваться на сайте конференции. Заявки на участие и тезисы докладов принимаются до 4 августа. Официальные языки конференции – русский, белорусский и английский.

Цель проведения LVEE – обмен опытом между специалистами по проектированию, разработке, внедрению, сопровождению и развитию решений Open Source, а также представителями IT-бизнеса, заинтересованными в феномене свободного ПО, обсуждение роли свободных технологий в эволюции бизнес-решений, корпоративных и государственных ИТ-систем.

Формат включает преимущественно доклады и краткие выступления; также приветствуются круглые столы, воркшопы, код-спринты. Спектр тем конференции не ограничивается GNU/Linux, охватывая широкий спектр тем и направлений, связанных с СПО — от рассказа о новых свободных технологиях, программных продуктах, опыте их внедрения и построении бизнеса на основе открытых технологий до анализа правовых и экономических аспектов свободного лицензирования. Докладчики, а также представители спонсоров и прессы освобождаются от уплаты организационного взноса ($32.5 за три дня с питанием или $65 с питанием и проживанием).

  1. Главная ссылка к новости (https://lvee.org...)
  2. OpenNews: В феврале в Беларуси состоится международная конференция LVEE Winter 2018
  3. OpenNews: В конце июня в Беларуси пройдёт конференция LVEE 2017
  4. OpenNews: В августе в Беларуси пройдёт конференция LVEE 2016
Автор новости: fiowro
Тип: К сведению
Ключевые слова: lvee
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  • 1.1, Аноним (1), 13:56, 08/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Официальные языки конференции – русский, белорусский и английский.
    > белорусский

    Представил, как мАсквичи слушают доклад на белорусском...

     
     
  • 2.4, Андрей (??), 15:10, 08/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    А что есть какой то белорусский язык? Это трасянку чтоли языком называете? Ололо. Для змагарья есть пиндосия - вот вас там на мойве и выслушают. Или рядом есть фашистское государство - дуркаина. Вот туда и ползите.
     
     
  • 3.6, уровень опеннета (?), 15:21, 08/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Откуда на опеннете столько идиотов, которые решают как говорить целой стране? Мама не учила, что это как минимум хамство?
     
  • 3.10, IRASoldier_registered (ok), 16:39, 08/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >А что есть какой то белорусский язык?

    Кури матчасть, борзый великоросс:

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Белорусский_язык#История_языка

    >Вот туда и ползите.

    И куда ползти гражданам суверенного государства, представителям белорусской нации - решат они сами.

     
  • 3.12, Константавр (ok), 17:40, 08/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    втащить бы тебе...
     
  • 2.13, bircoph (ok), 18:03, 08/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне спокойно слушаю, более-менее понятно.
     

  • 1.2, анон (?), 13:58, 08/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Нiчога, зразумеюць)
     
     
  • 2.5, Андрей (??), 15:11, 08/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Понять то легко, просто после скачек змагарья и рагулья я впринципе не собираюсь эти два диалекта русского языка понимать.
     
     
  • 3.8, уровень опеннета (?), 15:26, 08/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это такой особый вид доблести - хвастаться тупостью?
     
  • 3.9, Armagor (ok), 15:47, 08/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Держите нас, пожалуйста, в курсе.
     
  • 3.11, IRASoldier_registered (ok), 16:40, 08/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >не собираюсь эти два диалекта русского языка понимать

    Не адолеу? Спачуваю вашай бядзе, спадар Андрэй...

     

  • 1.3, gimrock (ok), 14:58, 08/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто-нибудь знает более точный адрес, где будет проходить конференция?
     
     
  • 2.7, Sluggard (ok), 15:23, 08/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://lvee.org/ru/conference/place_winter
     
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