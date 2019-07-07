Доступен Debian GNU/Hurd 2019

Представлен релиз Debian GNU/Hurd 2019, редакции дистрибутива Debian 10.0 "Buster", сочетающей программное окружение Debian c ядром GNU/Hurd. Репозиторий Debian GNU/Hurd включает примерно 80% пакетов от общего размера архива Debian, в том числе портированы Firefox и Xfce 4.12. Debian GNU/Hurd и Debian GNU/KFreeBSD являются единственными платформами Debian, созданными на базе ядра, отличного от Linux. Платформа GNU/Hurd не вошла в число официально поддерживаемых архитектур Debian 10, поэтому релиз Debian GNU/Hurd 2019 выпущен отдельно и имеет статус неофициального выпуска Debian. Готовые сборки, снабжённые специально созданным графическим инсталлятором, и пакеты в настоящее время доступны только для архитектуры i386. Для загрузки подготовлены установочные образы NETINST, CD и DVD, а также образ для запуска в системах виртуализации. GNU Hurd представляет собой ядро, развиваемое в качестве замены ядра Unix и оформленное в виде набора серверов, работающих поверх микроядра GNU Mach и реализующих различные системные сервисы, такие как файловые системы, сетевой стек, система управления доступом к файлам. Микроядро GNU Mach предоставляет IPC-механизм, используемый для организации взаимодействия компонентов GNU Hurd и построения распределённой мультисерверной архитектуры. В новом выпуске: Добавлена поддержка LLVM;

Реализована опциональная поддержка TCP/IP стека LwIP;

Добавлен транслятор ACPI, который пока используется только для выключения после завершения работы системы;

Представлен арбитр шины PCI, который может оказаться полезным для корректного упрваления доступом к PCI;

Добавлены новые оптимизации, затрагивающие режим прикрепления защищённых ресурсов (protected payload, походит на capabilities в Linux), управление подкачкой страниц памяти, диспетчеризацию сообщений и gsync-синхронизацию.



