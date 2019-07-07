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Доступен Debian GNU/Hurd 2019

07.07.2019 14:55

Представлен релиз Debian GNU/Hurd 2019, редакции дистрибутива Debian 10.0 "Buster", сочетающей программное окружение Debian c ядром GNU/Hurd. Репозиторий Debian GNU/Hurd включает примерно 80% пакетов от общего размера архива Debian, в том числе портированы Firefox и Xfce 4.12.

Debian GNU/Hurd и Debian GNU/KFreeBSD являются единственными платформами Debian, созданными на базе ядра, отличного от Linux. Платформа GNU/Hurd не вошла в число официально поддерживаемых архитектур Debian 10, поэтому релиз Debian GNU/Hurd 2019 выпущен отдельно и имеет статус неофициального выпуска Debian. Готовые сборки, снабжённые специально созданным графическим инсталлятором, и пакеты в настоящее время доступны только для архитектуры i386. Для загрузки подготовлены установочные образы NETINST, CD и DVD, а также образ для запуска в системах виртуализации.

GNU Hurd представляет собой ядро, развиваемое в качестве замены ядра Unix и оформленное в виде набора серверов, работающих поверх микроядра GNU Mach и реализующих различные системные сервисы, такие как файловые системы, сетевой стек, система управления доступом к файлам. Микроядро GNU Mach предоставляет IPC-механизм, используемый для организации взаимодействия компонентов GNU Hurd и построения распределённой мультисерверной архитектуры.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка LLVM;
  • Реализована опциональная поддержка TCP/IP стека LwIP;
  • Добавлен транслятор ACPI, который пока используется только для выключения после завершения работы системы;
  • Представлен арбитр шины PCI, который может оказаться полезным для корректного упрваления доступом к PCI;
  • Добавлены новые оптимизации, затрагивающие режим прикрепления защищённых ресурсов (protected payload, походит на capabilities в Linux), управление подкачкой страниц памяти, диспетчеризацию сообщений и gsync-синхронизацию.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Увидел свет Debian GNU/Hurd 2017
  3. OpenNews: Релиз GNU Hurd 0.9
  4. OpenNews: Доступен Debian GNU/Hurd 2015
  5. OpenNews: Разработчик Debian GNU/Hurd рассказал о проблемах портирования SysV init
  6. OpenNews: Релиз Debian 10 "Buster"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: hurd, debian
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:58, 07/07/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно ещё шевелится?Лет 7 назад пинал палочкой в виртулбоксе- было совершенно неюзабельно,а щас?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 15:08, 07/07/2019 Скрыто
    		• –4 +/
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 16:19, 07/07/2019 Скрыто
    		• +/
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:09, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Возьми да попробуй, нам расскажешь.
     
  • 2.4, Stax (ok), 15:20, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В виртуалке оно хотя бы загружаться может (правда не знаю насчет виртуалбокса, а вот под QEMU вполне). Но с поддержкой реального современного железа пока все туго.
     
     
  • 3.9, IRASoldier_registered (ok), 16:55, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И будет туго. Потому что заинтересованных в развитии и существовании этого самого Hurd - ничтожно малое количество в отношении к тем, кто активно _использует_ и пилит опенсорс. Можно считать, что проект джаст фор фан и/или исследовательский, не более.
     

  • 1.5, Аноним (5), 16:01, 07/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Нужно переписать с нуля на Rust.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:07, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rust лицензирован на MIT / Apache
     
     
  • 3.7, Анонимус2 (?), 16:12, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И это как-то мешает писать на нем программы и лицензировать их под gpl?
     

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