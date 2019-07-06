В Великобритании Firefox не будет использовать DNS-over-HTTPS из-за претензий в обходе блокировок

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|1.3, YetAnotherOnanym (ok), 23:47, 06/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Ой, а шо, в колыбели парламентаризма, стране Великой Хартии, принесшей свет цивилизации дикарям в самых дальних уголках мира, есть какие-то блокировки? А может быть, там полицейскому ещё и пароли все свои сообщать надо, чтобы в тюрьму не посадили?
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|2.13, Fyjybv755 (?), 00:03, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почитайте медузу, прежде чем возмущаться. Там вам объяснят что, во-первых, сабжевая статья - проплаченная ольгинская пропаганда, а во-вторых, в России вообще негров линчуют, так что нечего на другие страны смотреть.
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|3.24, Ленинец (?), 00:33, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну что ты, как можно такое советовать! Лучше я пойду Киселёва, Соловьева и других наших прекрасных патриотов послушаю. Узнаю, как же в нашей стране всё прекрасно и правильно, а вот у буржуинов всё ужасно и гадко.
;)
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|3.42, Ordu (ok), 02:44, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я поддержу анонима выше, насчёт ссылки. Я последнее время внимательно читаю медузу, пытаясь понять какие у неё есть скрытые bias'ы, и чёт вот эти слова про "проплаченную ольгинскую пропаганду" и про "негров линчуют" вовсе не выглядит в её стиле. То есть я не к тому, что у неё bias'ов нет, но если и есть, то медуза не опускается до уровня официозных российских сми, чтобы проталкивать их. Я не замечал там, например, попыток перевода стрелок whataboutism'ом ни разу. Но было бы интересно увидеть это, если они себе такое позволяют.
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|4.43, омномном (?), 03:17, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, что выглядит глупее - примесь аглицких слов или употребление слова "официозных" без понимания его значения.
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|1.4, Аноним (4), 23:47, 06/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Збс, когда вой поднимают регуляторы, значит что то действительно дельное.
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|2.6, Аноним (6), 23:53, 06/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как вариант, этот протокол имеет какую-то уязвимость и сэры-майоры будут пачками брать на карандаш мамкиных анонимусов, которые ломанутся его юзать на волне хайпа.
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|2.10, Fyjybv755 (?), 23:58, 06/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Збс, когда вой поднимают регуляторы, значит что то действительно дельное.
Если придумывают что-то _действительно_ дельное, то за это вводят уголовное наказание.
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|3.25, Аноним (25), 00:35, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Придумывание не карается по закону. Карают тех, кто юзает. Тор вполне себе доступно скачивается даже в ру регионе, хотя его используют в основном именно тогда, когда пытаются обойти блокировку РКН
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|1.5, Аноним (-), 23:50, 06/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Лул. Ну то есть, они специально выпиливают фичу, чтобы блокировщикам не создавать проблем. Хотя фича не предназначена для их обхода. Когда они начнут государственный MitM покрывать?
А позаигрывать с государством мозила любит. Все за свободу такие, но врубают яндекс с цензурой и пропагандой для России по дефолту, потому как тот за это платит.
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|1.7, Аноним (7), 23:54, 06/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> угрожает безопасности пользователей
> упрощает обход блокировок и фильтров
«Свобода — это рабство». Ой, а это про Британию ведь.
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|2.9, Аноним (6), 23:57, 06/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так Оруэлл в "гулагах" не сидел, БАМ не строил и всё такое.
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|3.11, Fyjybv755 (?), 00:01, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он только доносы строчил, на политически неблагонадежных (Чарли Чаплина, например). И поддерживал британских фашиков, в частности, Освальда Мосли.
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|2.34, Аноним (33), 01:21, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> угрожает безопасности пользователей
> упрощает обход блокировок и фильтров
Заходит такой добропорядочный британский араб на сайт ИГИЛ - и все, прощай свобода, здравствуй джихад!
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|2.14, Fyjybv755 (?), 00:07, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле, чуть меньше вторжения в частную жизнь, чем при DPI.
Другое дело, что если сейчас на волне privacy-хайпа SNI отменят (ну, везде, кроме Британии), *комнадзорам придется вернуться к старым добрым ковровым банам по IP.
Американцам, впрочем, не привыкать - они вообще могут целой стране интернет отключить через rogue BGP announce.
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|3.16, Аноним (-), 00:12, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>они вообще могут целой стране интернет отключить
товарищ Жаров, залогиньтесь
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|3.22, Аноним (22), 00:24, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> если сейчас на волне privacy-хайпа SNI отменят
Не отменят. Просто заменят на ESNI.
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|2.36, хотел спросить (?), 01:29, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на определённые в конфигурации системы DNS-серверы,
я тоже что-то не понимаю...
т.е. если я прописал другой DNS сервер, то они уже ничего не делают и больше не сниферят 53-ий порт?
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|1.17, Пороноег (?), 00:15, 07/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Mozilla не намерена включать по умолчанию поддержку DNS-over-HTTPS для пользователей из Великобритании
Так DoH ещё ни для кого вроде в дефолтах не включен. Ну а те сэры, которым потребно - те и сами в about:config слазят.
Вот ведь повод для о(б)суждения важный!
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|1.18, athost (??), 00:17, 07/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Файерфокс, шмаерфокс...
Любой здравомыслящий человек уже давно реализовал DoH на роутере.
А хомякам вообще все равно, через что и как у них резолвится)
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|2.23, Аноним (22), 00:25, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Любой здравомыслящий человек уже давно реализовал DoH на роутере.
Вообще-то DoT.
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|3.32, Пороноег (?), 01:09, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Одно другому никак не противоречит. DoH в каком-то смысле подмножество DoT, нормальный HTTPS ведь тоже TLS юзает, но RFC разные. Через stubby можно любой из них или оба сразу.
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|1.19, Аноним (22), 00:18, 07/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Не понял, а какого это ксепа мозилла вообще вознамерилась включать DoH *по умолчанию*? Я у себя систему и роутер старательно настраивал, чтобы запросы бегали туда, куда мне надо, и так, как мне надо, а они хотят по-тихому это игнорировать? Кто их просил? DoH — полезная фича, но по умолчанию должны использоваться общесистемные настройки.
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|2.20, Аноним (20), 00:22, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разработчики из Mozilla просто ещё не дочитали букварь до раздела "Интранет".
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|1.26, Дон Ягон (ok), 00:37, 07/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ох уж эта "западная свобода".
Ох уж эта мозилла, "сражающаяяся за приватность пользователей".
Прекрасная новость.
PS: DoH - х-ня.
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|5.35, Дон Ягон (ok), 01:26, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Он спрашивает что, по твоему, нк так с doh, очевидно
DoH - извращение. Поэтому. DNS - это DNS, https - это https.
Есть DoT, можно пускать DNS-запросы через tor, можно поднять свой сервер и т.п.
DoH - бесполезное уродство. Ни один DPI не догадается, ага, что пакеты, летящие в ip DoH-резолверов cloudflare/гугла на 443 порт - это DoH. Никогда.
Ну и сама идея - сливать данные о своих DNS-запросах не провайдеру, а гуглу/клаудфляре - так себе.
Да, можно поднять свой DoH-сервер, но блин, можно и просто DNS-сервер поднять. DoT не забанят. Нет смысла блокировать протокол, когда можно блокировать конкретные сервера, которые не хотят сотрудничать или ещё чем-то не нравятся.
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|6.37, Anonymous45486 (?), 01:46, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никогда не догадается. На IP-адресе не висит табличка "тут резолвер".
Идёт обращение по HTTPS на 443 порт Гугла/клаудфлаера - ВСЁ. Это всё, что вы (DPI) знаете. Заглянуть в SNI и узнать домен вы тоже не можете - eSNI.
Итого, у вас остаются весьма топорные способы как-то разрулить ситуацию:
- рубить все соединения, где не видно SNI и надеяться, что приложение, не получив ответа, включит fallback, откатившись к незашифроввнному SNI. Как только основные браузеры откажутся от fallback-поведения, вы в заднице, потому что серфинг у абонентов становится невозможен и абоненты дружно проголосуют ногами, уйдя к условному Ростелекому, который может себе позволить блокировать не так строго (и платить штрафы по 50к за пропуски хоть каждый день)
- ставить соединение на паузу и обнюхивать запрошенный IP на наличие там веб-сервера (как делает китайский файерволл), если веб-сервер не найден, делать вывод, что это DoT и рубить. Вы снова в заднице, потому что абонентам такое тормощогло вместо интернета нафиг не нужно.
- составлять базу IP, где замечен запущенный резолвер. Удачи, у клаудфлаера столько адресов, что он хоть каждые 5 минут может их менять. После того, как ваше оборудование схавает миллион-другой адресов, оно, дай боже, загнётся и... да, вы снова в жопе
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|1.28, Аноним (28), 00:47, 07/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Т.е. Мозилка прогнулась и про свободу и приватность может больше не пищать?
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|1.39, Аноним (39), 02:06, 07/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что мешает DoH Гугла и клоудфлер проводить те же MITM-атаки и подмену DNS-трафика?
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|1.40, Аноним (40), 02:21, 07/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Слушайте, я не в теме. А можно ли резольвер поднять у себя? Всю базу соответствий доменов айпишникам выкачать. Ну и синхронизировать раз в день. Откуда качать базу?
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