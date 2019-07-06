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В Великобритании Firefox не будет использовать DNS-over-HTTPS из-за претензий в обходе блокировок

06.07.2019 23:31

Компания Mozilla не намерена включать по умолчанию поддержку DNS-over-HTTPS для пользователей из Великобритании из-за давления со стороны Ассоциации провайдеров Великобритании (UK ISPA) и организации Internet Watch Foundation (IWF). Несколько дней назад организация UK ISPA номинировала Mozilla на звание "Злодей Интернета" в связи с работой по внедрению DNS-over-HTTPS.

Mozilla рассматривает DNS-over-HTTPS (DoH) как инструмент для обеспечения приватности и безопасности пользователей, который исключает утечки сведений о запрашиваемых именах хостов через DNS-серверы провайдеров, позволяет бороться с MITM-атаками и подменой DNS-трафика, противостоит блокировкам на уровне DNS и позволят работать в случае невозможности прямого обращения к DNS-серверам (например, при работе через прокси). Если в обычной ситуации DNS-запросы напрямую отправляются на определённые в конфигурации системы DNS-серверы, то в случае DoH запрос на определение IP-адреса хоста инкапсулируется в трафик HTTPS и отправляется в шифрованном виде на один из централизованных DoH-серверов, минуя DNS-серверы провайдера.

С позиции UK ISPA протокол DNS-over-HTTPS наоборот угрожает безопасности пользователей и разрушает принятые в Великобритании стандарты интернет-безопасности, так как упрощает обход блокировок и фильтров, устанавливаемых провайдерами в соответствии с требованиями регулирующих органов Великобритании или при организации систем родительского контроля. Во многих случаях подобные блокировки выполняются через фильтрацию запросов DNS и использование DNS-over-HTTP сводит на нет эффективность данных систем.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Четвёртый этап тестирования DNS-over-HTTPS в Firefox
  3. OpenNews: Новый этап тестирования DNS поверх HTTPS в Firefox
  4. OpenNews: Mozilla тестирует DNS поверх HTTPS и применение GPU для отрисовки
  5. OpenNews: Тестирование DNS over HTTPS в Firefox может привести к утечке данных об открываемых сайтах
  6. OpenNews: В следующем выпуске Android появится поддержка "DNS over TLS"
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: doh, dns, https, mozilla, firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 23:40, 06/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    Сами они злодеи интернета, эти бритишкомнадзор
     
  • 1.2, Englishman (?), 23:40, 06/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Ну это звериный оскал англосаксонства
     
  • 1.3, YetAnotherOnanym (ok), 23:47, 06/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Ой, а шо, в колыбели парламентаризма, стране Великой Хартии, принесшей свет цивилизации дикарям в самых дальних уголках мира, есть какие-то блокировки? А может быть, там полицейскому ещё и пароли все свои сообщать надо, чтобы в тюрьму не посадили?
     
     
  • 2.13, Fyjybv755 (?), 00:03, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почитайте медузу, прежде чем возмущаться. Там вам объяснят что, во-первых, сабжевая статья - проплаченная ольгинская пропаганда, а во-вторых, в России вообще негров линчуют, так что нечего на другие страны смотреть.
     
     
  • 3.15, Unknown (??), 00:09, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А можно ссылку?
     
  • 3.24, Ленинец (?), 00:33, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну что ты, как можно такое советовать! Лучше я пойду Киселёва, Соловьева и других наших прекрасных патриотов послушаю. Узнаю, как же в нашей стране всё прекрасно и правильно, а вот у буржуинов всё ужасно и гадко.
    ;)
     
  • 3.33, Аноним (33), 01:16, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как, уже во theregister ольгинцы добрались?
     
  • 3.42, Ordu (ok), 02:44, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я поддержу анонима выше, насчёт ссылки. Я последнее время внимательно читаю медузу, пытаясь понять какие у неё есть скрытые bias'ы, и чёт вот эти слова про "проплаченную ольгинскую пропаганду" и про "негров линчуют" вовсе не выглядит в её стиле. То есть я не к тому, что у неё bias'ов нет, но если и есть, то медуза не опускается до уровня официозных российских сми, чтобы проталкивать их. Я не замечал там, например, попыток перевода стрелок whataboutism'ом ни разу. Но было бы интересно увидеть это, если они себе такое позволяют.
     
     
  • 4.43, омномном (?), 03:17, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, что выглядит глупее - примесь аглицких слов или употребление слова "официозных" без понимания его значения.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:47, 06/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Збс, когда вой поднимают регуляторы, значит что то действительно дельное.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:53, 06/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как вариант, этот протокол имеет какую-то уязвимость и сэры-майоры будут пачками брать на карандаш мамкиных анонимусов, которые ломанутся его юзать на волне хайпа.
     
  • 2.10, Fyjybv755 (?), 23:58, 06/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Збс, когда вой поднимают регуляторы, значит что то действительно дельное.

    Если придумывают что-то _действительно_ дельное, то за это вводят уголовное наказание.

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 00:35, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Придумывание не карается по закону. Карают тех, кто юзает. Тор вполне себе доступно скачивается даже в ру регионе, хотя его используют в основном именно тогда, когда пытаются обойти блокировку РКН
     

  • 1.5, Аноним (-), 23:50, 06/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лул. Ну то есть, они специально выпиливают фичу, чтобы блокировщикам не создавать проблем. Хотя фича не предназначена для их обхода. Когда они начнут государственный MitM покрывать?

    А позаигрывать с государством мозила любит. Все за свободу такие, но врубают яндекс с цензурой и пропагандой для России по дефолту, потому как тот за это платит.

     
  • 1.7, Аноним (7), 23:54, 06/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > угрожает безопасности пользователей
    > упрощает обход блокировок и фильтров

    «Свобода — это рабство». Ой, а это про Британию ведь.

     
     
  • 2.8, Аноним (-), 23:56, 06/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А Оруэлл это как раз про Британию и писал.
     
  • 2.9, Аноним (6), 23:57, 06/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так Оруэлл в "гулагах" не сидел, БАМ не строил и всё такое.
     
     
  • 3.11, Fyjybv755 (?), 00:01, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он только доносы строчил, на политически неблагонадежных (Чарли Чаплина, например). И поддерживал британских фашиков, в частности, Освальда Мосли.
     
     
  • 4.38, Аноним (6), 01:54, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто что-то плохое...
     
  • 2.34, Аноним (33), 01:21, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > угрожает безопасности пользователей
    > упрощает обход блокировок и фильтров

    Заходит такой добропорядочный британский араб на сайт ИГИЛ - и все, прощай свобода, здравствуй джихад!

     

  • 1.12, Dheev (?), 00:01, 07/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Какие же они примитивные, раз используют блокировку по DNS.
     
     
  • 2.14, Fyjybv755 (?), 00:07, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле, чуть меньше вторжения в частную жизнь, чем при DPI.
    Другое дело, что если сейчас на волне privacy-хайпа SNI отменят (ну, везде, кроме Британии), *комнадзорам придется вернуться к старым добрым ковровым банам по IP.

    Американцам, впрочем, не привыкать - они вообще могут целой стране интернет отключить через rogue BGP announce.

     
     
  • 3.16, Аноним (-), 00:12, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >они вообще могут целой стране интернет отключить

    товарищ Жаров, залогиньтесь

     
     
  • 4.21, Аноним (21), 00:23, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только после вас, товарищ Петросян.
     
  • 3.22, Аноним (22), 00:24, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > если сейчас на волне privacy-хайпа SNI отменят

    Не отменят. Просто заменят на ESNI.

     
  • 2.36, хотел спросить (?), 01:29, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на определённые в конфигурации системы DNS-серверы,

    я тоже что-то не понимаю...
    т.е. если я прописал другой DNS сервер, то они уже ничего не делают и больше не сниферят 53-ий порт?

     

  • 1.17, Пороноег (?), 00:15, 07/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Mozilla не намерена включать по умолчанию поддержку DNS-over-HTTPS для пользователей из Великобритании

    Так DoH ещё ни для кого вроде в дефолтах не включен. Ну а те сэры, которым потребно - те и сами в about:config слазят.
    Вот ведь повод для о(б)суждения важный!

     
  • 1.18, athost (??), 00:17, 07/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Файерфокс, шмаерфокс...
    Любой здравомыслящий человек уже давно реализовал DoH на роутере.
    А хомякам вообще все равно, через что и как у них резолвится)
     
     
  • 2.23, Аноним (22), 00:25, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Любой здравомыслящий человек уже давно реализовал DoH на роутере.

    Вообще-то DoT.

     
     
  • 3.32, Пороноег (?), 01:09, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно другому никак не противоречит. DoH в каком-то смысле подмножество DoT, нормальный HTTPS ведь тоже TLS юзает, но RFC разные. Через stubby можно любой из них или оба сразу.
     

  • 1.19, Аноним (22), 00:18, 07/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не понял, а какого это ксепа мозилла вообще вознамерилась включать DoH *по умолчанию*? Я у себя систему и роутер старательно настраивал, чтобы запросы бегали туда, куда мне надо, и так, как мне надо, а они хотят по-тихому это игнорировать? Кто их просил? DoH — полезная фича, но по умолчанию должны использоваться общесистемные настройки.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 00:22, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчики из Mozilla просто ещё не дочитали букварь до раздела "Интранет".
     
     
  • 3.30, Albertio (ok), 00:52, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно. Они остановились на статье "Интернет"
     

  • 1.26, Дон Ягон (ok), 00:37, 07/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ох уж эта "западная свобода".
    Ох уж эта мозилла, "сражающаяяся за приватность пользователей".
    Прекрасная новость.
    PS: DoH - х-ня.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 00:43, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему?
     
     
  • 3.29, Дон Ягон (ok), 00:51, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что "почему"?
    Ну т.е. о чём именно ты?
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 01:05, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он спрашивает что, по твоему, нк так с doh, очевидно
     
     
  • 5.35, Дон Ягон (ok), 01:26, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Он спрашивает что, по твоему, нк так с doh, очевидно

    DoH - извращение. Поэтому. DNS - это DNS, https - это https.
    Есть DoT, можно пускать DNS-запросы через tor, можно поднять свой сервер и т.п.
    DoH - бесполезное уродство. Ни один DPI не догадается, ага, что пакеты, летящие в ip DoH-резолверов cloudflare/гугла на 443 порт - это DoH. Никогда.
    Ну и сама идея - сливать данные о своих DNS-запросах не провайдеру, а гуглу/клаудфляре - так себе.
    Да, можно поднять свой DoH-сервер, но блин, можно и просто DNS-сервер поднять. DoT не забанят. Нет смысла блокировать протокол, когда можно блокировать конкретные сервера, которые не хотят сотрудничать или ещё чем-то не нравятся.

     
     
  • 6.37, Anonymous45486 (?), 01:46, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда не догадается. На IP-адресе не висит табличка "тут резолвер".

    Идёт обращение по HTTPS на 443 порт Гугла/клаудфлаера - ВСЁ. Это всё, что вы (DPI) знаете. Заглянуть в SNI и узнать домен вы тоже не можете - eSNI.

    Итого, у вас остаются весьма топорные способы как-то разрулить ситуацию:

    - рубить все соединения, где не видно SNI и надеяться, что приложение, не получив ответа, включит fallback, откатившись к незашифроввнному SNI. Как только основные браузеры откажутся от fallback-поведения, вы в заднице, потому что серфинг у абонентов становится невозможен и абоненты дружно проголосуют ногами, уйдя к условному Ростелекому, который может себе позволить блокировать не так строго (и платить штрафы по 50к за пропуски хоть каждый день)

    - ставить соединение на паузу и обнюхивать запрошенный IP на наличие там веб-сервера (как делает китайский файерволл), если веб-сервер не найден, делать вывод, что это DoT и рубить. Вы снова в заднице, потому что абонентам такое тормощогло вместо интернета нафиг не нужно.

    - составлять базу IP, где замечен запущенный резолвер. Удачи, у клаудфлаера столько адресов, что он хоть каждые 5 минут может их менять. После того, как ваше оборудование схавает миллион-другой адресов, оно, дай боже, загнётся и... да, вы снова в жопе

     
     
  • 7.41, Дон Ягон (ok), 02:24, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не висит Зато не резолверах висит табличка с написанным IP Это не просто хос... текст свёрнут, показать
     

  • 1.28, Аноним (28), 00:47, 07/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Т.е. Мозилка прогнулась и про свободу и приватность может больше не пищать?
     
  • 1.39, Аноним (39), 02:06, 07/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что мешает DoH Гугла и клоудфлер проводить те же MITM-атаки и подмену DNS-трафика?
     
  • 1.40, Аноним (40), 02:21, 07/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Слушайте, я не в теме. А можно ли резольвер поднять у себя? Всю базу соответствий доменов айпишникам выкачать. Ну и синхронизировать раз в день. Откуда качать базу?
     
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