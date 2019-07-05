10 млн пользователей установили жульническое приложение для продажи обновлений прошивок Samsung

В каталоге Google Play выявлено жульническое приложение Updates for Samsung, которое успешно продаёт доступ к обновлениям Android для смартфонов Samsung, которые изначально распространяются компаний Samsung бесплатно. Несмотря на то, что приложение размещено никак не связанной с Samsung и никому не известной компанией Updato, оно уже набрало более 10 млн установок, что лишний раз подтверждает предположение, что огромный пласт пользователей готовы установить на свой смартфон всё что угодно, не задумываясь о возможных вредоносных последствиях и не проверяя то, что они устанавливают.

Приложение "Updates for Samsung" включает браузерный компонент WebView, который транслирует содержимое сайта updato.com, на котором предлагаются ссылки на имеющиеся обновления прошивок. Доступно два режима загрузки - бесплатный с ограничением скорости и премиальный за $34.99 в год без ограничения скорости. Бесплатная загрузки ограничена пропускной способностью 56 Кбит/сек и в случайные моменты обрывается по таймауту для стимулирования пользователя оплатить загрузку на более высокой скорости.

Оплата подписки производится в обход сервиса Google Play через собственный платёжный шлюз, что может применяться для получения реквизитов банковских карт. При установке приложение требует доступ к камере, состоянию сети и телефона, внешнему хранилищу, данным о точном местоположении, параметрам WiFi и Bluetooth, активации во время спящего режима и отправке уведомлений.