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10 млн пользователей установили жульническое приложение для продажи обновлений прошивок Samsung

05.07.2019 19:37

В каталоге Google Play выявлено жульническое приложение Updates for Samsung, которое успешно продаёт доступ к обновлениям Android для смартфонов Samsung, которые изначально распространяются компаний Samsung бесплатно. Несмотря на то, что приложение размещено никак не связанной с Samsung и никому не известной компанией Updato, оно уже набрало более 10 млн установок, что лишний раз подтверждает предположение, что огромный пласт пользователей готовы установить на свой смартфон всё что угодно, не задумываясь о возможных вредоносных последствиях и не проверяя то, что они устанавливают.

Приложение "Updates for Samsung" включает браузерный компонент WebView, который транслирует содержимое сайта updato.com, на котором предлагаются ссылки на имеющиеся обновления прошивок. Доступно два режима загрузки - бесплатный с ограничением скорости и премиальный за $34.99 в год без ограничения скорости. Бесплатная загрузки ограничена пропускной способностью 56 Кбит/сек и в случайные моменты обрывается по таймауту для стимулирования пользователя оплатить загрузку на более высокой скорости.

Оплата подписки производится в обход сервиса Google Play через собственный платёжный шлюз, что может применяться для получения реквизитов банковских карт. При установке приложение требует доступ к камере, состоянию сети и телефона, внешнему хранилищу, данным о точном местоположении, параметрам WiFi и Bluetooth, активации во время спящего режима и отправке уведомлений.



  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/csis-techbl...)
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  4. OpenNews: В 29 Android-приложениях для работы с камерой и фото выявлен вредоносный код
  5. OpenNews: В 22 приложениях, загруженных из Google Play более 2 млн раз, выявлен вредоносный код
  6. OpenNews: В 5 браузерных дополнениях и 6 мобильных приложениях обнаружен шпионящий код
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: android, malware
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  • 1.1, Аноним (1), 19:51, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Перед переходом на Фуксию, пишут дезу про Андроид. Вон создателя Андроида бывшая жена обвинила в том, что он - сутенёр
     
     
  • 2.2, Аноним84701 (ok), 20:28, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Перед переходом на Фуксию, пишут дезу про Андроид.

    Они собираются с нуля пересоздать Google Play? o_O
    В ином случае никакой принципиальной разницы для помой^W "магазина" не будет, там совсем не ядро/ОС менять нужно будет, а сам принцип размещения/монетизации и прочего для приложений.

     
     
  • 3.4, НяшМяш (ok), 20:39, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделают как в яблоке - сначала ревью, а потом допуск в магазин.
     
     
  • 4.7, Аноним84701 (ok), 20:55, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Сделают как в яблоке - сначала ревью, а потом допуск в магазин.

    Зачем им тратить деньги, если их можно не тратить?
    И рисковать перекройкой рабочего концепта, если можно не рисковать?
    o_O

    Им ведь какие-то новые рынки отвоевывать не нужно - и так все их. И даже к ситуации "гуглоплей это помойка с непонятно чем" давно все привыкли (спасибо МС за приучение пользователей к такому подходу) и никаких особых  претензий в сторону Гугла у простого пользователя нет.
    Да и вообще:
    "Куда ж вы денетесь, с подводной лодки-то!"


     
     
  • 5.9, Аноним (9), 20:58, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Им ведь какие-то новые рынки отвоевывать не нужно - и так все их.

    Не правда. Есть рынок маломощных устройств, включающий пресловутый IoT, фичафоны и прочие роутеры. Туда андроид ну никак влезть не сможет, но Гугл этим не остановишь.

     
     
  • 6.11, Аноним84701 (ok), 21:27, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>Им ведь какие-то новые рынки отвоевывать не нужно - и так все их.
    > Не правда. Есть рынок маломощных устройств, включающий пресловутый IoT, фичафоны и прочие

    Мы (ну или как минимум я) тут, в этом, контексте - о гуглосторе и его "улучшениях" или изменениях. См.
    > Сделают как в яблоке - сначала ревью, а потом допуск в магазин.

     

  • 1.3, Аноним (3), 20:36, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ha ha, classic...
     
  • 1.5, Онаним (?), 20:41, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > огромный пласт пользователей готовы установить на свой смартфон всё что угодно, не задумываясь о возможных вредоносных последствиях и не проверяя то, что они устанавливают

    Их проблемы.

     
  • 1.6, Аноним (6), 20:47, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Неее, милион мух не может ошибаться!
     
     
  • 2.8, anan (?), 20:55, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    10 млн мух
     
  • 2.12, VINRARUS (ok), 21:33, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А кто тебе сказал шо мухи ошыблись? Они выполняют то для чего были созданы.
     
     
  • 3.24, Michael Shigorin (ok), 00:21, 06/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, десяток миллионов дураков можно набрать разными методами, как показали эти несколько лет.
     

  • 1.10, Dzen Python (ok), 21:15, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лишь подтверждает правило, что 95% людей...
     
     
  • 2.14, Ordu (ok), 21:56, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, не подтверждает.

    Есть хорошая картинка[1], правило о 95% делит всех на тех кто более чем на ~полтора стандартных отклонения смещён вправо и тех, кто смещён вправо меньше или смещён влево. Но если мы на эту картинку посмотрим, и попробуем закрасить площадь под кривой слева направо так, чтобы набрать 10млн, то, навскидку, я предположу что речь пойдёт о тех кто более чем на одно стандартное отклонение смещён от медианы к обезьяне, а не о тех, кто менее чем на полтора стандартных отклонения смещён от медианы к Эйнштейну.

    На самом деле, это довольно любопытный вопрос, потому что если мы делаем сервисы для людей, то видимо эти сервисы должны быть сделаны для тех, кто не более чем на два стандартных отклонения смещён влево, и соответственно эти сервисы должны быть сделаны для _очень_ тупых. Становится понятным, почему Apple столь успешен со своей анальноогороженной платформой.

    [1] https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution#/media/File:Empirical_Rule.PNG

     

  • 1.13, zloykakpes (ok), 21:52, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Тот момент, когда сяоми — топ за свои и денег на апдейт не нужно.
     
     
  • 2.15, GameUpgrade (ok), 22:17, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Какой-то странный топ с намертво заблоченным бутлоадером, даже прошивку на этом топе не поменять.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 22:51, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну так и хорошо!
     
  • 3.19, Аноним (19), 00:01, 06/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гнусмас тоже последние годы тивоизацией балуется.
     
     
  • 4.20, Аноним (19), 00:02, 06/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, у сяомей же был сервис разблокировки. Что, прикрыли?
     
     
  • 5.25, Аноним (25), 00:49, 06/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там требуется доказывать китайцу в переписке, что тебе правда нужно разблокировать загрузчик, а позволит он или нет это уже дело случая
     
     
  • 6.27, Владелец Xiaomi (?), 02:57, 06/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего там не надо доказывать. Надо только подождать 2 недели или меньше иногда. После этого нажатием одной кнопки разлочивается бутлоадер
     
  • 3.28, имя (?), 03:02, 06/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты почти поговорил с пастой
     

  • 1.17, Аноним (17), 22:56, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Я наивная, я доверчивая, меня легко обмануть"
    "Дед Мороз и Серый Волк", 1978
    Мужики знали ! И тёти тоже.


     
  • 1.18, Аноним (18), 23:06, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    то есть доступ будет в тех локациях где апдейты на самсунг скачивать запрещено? В чем проблемма то? Ну перепродали они апдейты и что? В бывшем СССР весь бизнес так работает
     
     
  • 2.22, Аноним (19), 00:04, 06/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в тех локациях где апдейты на самсунг скачивать запрещено?

    Это где, в КНДР, что ли? Там за использование вражеской техники и посадить могут, даже без обновлений.

     

  • 1.21, wd (?), 00:02, 06/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И по данным Госкомстата,
    ты, Иван, не просто стадо
    Ты ступень и степень спада.
    Но не ведаешь о том
     
  • 1.23, freehck (ok), 00:10, 06/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Доступно два режима загрузки - бесплатный с ограничением скорости и премиальный за $34.99 в год без ограничения скорости.

    А в чём жульничество-то? Они, похоже, сделали сервис по удобной установке обновлений, который пользователям пришёлся по вкусу. =)

     
     
  • 2.26, axredneck (?), 02:40, 06/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > по удобной установке обновлений

    Чем она удобнее той, которая уже есть у Самсунга?

     
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