10 млн пользователей установили жульническое приложение для продажи обновлений прошивок Samsung

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|1.1, Аноним (1), 19:51, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Перед переходом на Фуксию, пишут дезу про Андроид. Вон создателя Андроида бывшая жена обвинила в том, что он - сутенёр
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|2.2, Аноним84701 (ok), 20:28, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Перед переходом на Фуксию, пишут дезу про Андроид.
Они собираются с нуля пересоздать Google Play? o_O
В ином случае никакой принципиальной разницы для помой^W "магазина" не будет, там совсем не ядро/ОС менять нужно будет, а сам принцип размещения/монетизации и прочего для приложений.
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|3.4, НяшМяш (ok), 20:39, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сделают как в яблоке - сначала ревью, а потом допуск в магазин.
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|4.7, Аноним84701 (ok), 20:55, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Сделают как в яблоке - сначала ревью, а потом допуск в магазин.
Зачем им тратить деньги, если их можно не тратить?
И рисковать перекройкой рабочего концепта, если можно не рисковать?
o_O
Им ведь какие-то новые рынки отвоевывать не нужно - и так все их. И даже к ситуации "гуглоплей это помойка с непонятно чем" давно все привыкли (спасибо МС за приучение пользователей к такому подходу) и никаких особых претензий в сторону Гугла у простого пользователя нет.
Да и вообще:
"Куда ж вы денетесь, с подводной лодки-то!"
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|5.9, Аноним (9), 20:58, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Им ведь какие-то новые рынки отвоевывать не нужно - и так все их.
Не правда. Есть рынок маломощных устройств, включающий пресловутый IoT, фичафоны и прочие роутеры. Туда андроид ну никак влезть не сможет, но Гугл этим не остановишь.
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|6.11, Аноним84701 (ok), 21:27, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>Им ведь какие-то новые рынки отвоевывать не нужно - и так все их.
> Не правда. Есть рынок маломощных устройств, включающий пресловутый IoT, фичафоны и прочие
Мы (ну или как минимум я) тут, в этом, контексте - о гуглосторе и его "улучшениях" или изменениях. См.
> Сделают как в яблоке - сначала ревью, а потом допуск в магазин.
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|1.5, Онаним (?), 20:41, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> огромный пласт пользователей готовы установить на свой смартфон всё что угодно, не задумываясь о возможных вредоносных последствиях и не проверяя то, что они устанавливают
Их проблемы.
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|2.12, VINRARUS (ok), 21:33, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А кто тебе сказал шо мухи ошыблись? Они выполняют то для чего были созданы.
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|2.14, Ordu (ok), 21:56, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, не подтверждает.
Есть хорошая картинка[1], правило о 95% делит всех на тех кто более чем на ~полтора стандартных отклонения смещён вправо и тех, кто смещён вправо меньше или смещён влево. Но если мы на эту картинку посмотрим, и попробуем закрасить площадь под кривой слева направо так, чтобы набрать 10млн, то, навскидку, я предположу что речь пойдёт о тех кто более чем на одно стандартное отклонение смещён от медианы к обезьяне, а не о тех, кто менее чем на полтора стандартных отклонения смещён от медианы к Эйнштейну.
На самом деле, это довольно любопытный вопрос, потому что если мы делаем сервисы для людей, то видимо эти сервисы должны быть сделаны для тех, кто не более чем на два стандартных отклонения смещён влево, и соответственно эти сервисы должны быть сделаны для _очень_ тупых. Становится понятным, почему Apple столь успешен со своей анальноогороженной платформой.
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution#/media/File:Empirical_Rule.PNG
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|2.15, GameUpgrade (ok), 22:17, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Какой-то странный топ с намертво заблоченным бутлоадером, даже прошивку на этом топе не поменять.
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|5.25, Аноним (25), 00:49, 06/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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там требуется доказывать китайцу в переписке, что тебе правда нужно разблокировать загрузчик, а позволит он или нет это уже дело случая
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|6.27, Владелец Xiaomi (?), 02:57, 06/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего там не надо доказывать. Надо только подождать 2 недели или меньше иногда. После этого нажатием одной кнопки разлочивается бутлоадер
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|1.17, Аноним (17), 22:56, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Я наивная, я доверчивая, меня легко обмануть"
"Дед Мороз и Серый Волк", 1978
Мужики знали ! И тёти тоже.
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|1.18, Аноним (18), 23:06, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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то есть доступ будет в тех локациях где апдейты на самсунг скачивать запрещено? В чем проблемма то? Ну перепродали они апдейты и что? В бывшем СССР весь бизнес так работает
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|2.22, Аноним (19), 00:04, 06/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в тех локациях где апдейты на самсунг скачивать запрещено?
Это где, в КНДР, что ли? Там за использование вражеской техники и посадить могут, даже без обновлений.
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|1.21, wd (?), 00:02, 06/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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И по данным Госкомстата,
ты, Иван, не просто стадо
Ты ступень и степень спада.
Но не ведаешь о том
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|1.23, freehck (ok), 00:10, 06/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Доступно два режима загрузки - бесплатный с ограничением скорости и премиальный за $34.99 в год без ограничения скорости.
А в чём жульничество-то? Они, похоже, сделали сервис по удобной установке обновлений, который пользователям пришёлся по вкусу. =)
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|2.26, axredneck (?), 02:40, 06/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> по удобной установке обновлений
Чем она удобнее той, которая уже есть у Самсунга?
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