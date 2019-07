10 млн пользователей установили жульническое приложение для продажи обновлений прошивок Samsung

2.2 , Аноним84701 ( ok ), 20:28, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Перед переходом на Фуксию, пишут дезу про Андроид. Они собираются с нуля пересоздать Google Play? o_O

В ином случае никакой принципиальной разницы для помой^W "магазина" не будет, там совсем не ядро/ОС менять нужно будет, а сам принцип размещения/монетизации и прочего для приложений.

3.4 , НяшМяш ( ok ), 20:39, 05/07/2019
Сделают как в яблоке - сначала ревью, а потом допуск в магазин.

4.7 , Аноним84701 ( ok ), 20:55, 05/07/2019
> Сделают как в яблоке - сначала ревью, а потом допуск в магазин. Зачем им тратить деньги, если их можно не тратить?

И рисковать перекройкой рабочего концепта, если можно не рисковать?

o_O Им ведь какие-то новые рынки отвоевывать не нужно - и так все их. И даже к ситуации "гуглоплей это помойка с непонятно чем" давно все привыкли (спасибо МС за приучение пользователей к такому подходу) и никаких особых претензий в сторону Гугла у простого пользователя нет.

Да и вообще:

"Куда ж вы денетесь, с подводной лодки-то!"



5.9 , Аноним ( 9 ), 20:58, 05/07/2019
>Им ведь какие-то новые рынки отвоевывать не нужно - и так все их. Не правда. Есть рынок маломощных устройств, включающий пресловутый IoT, фичафоны и прочие роутеры. Туда андроид ну никак влезть не сможет, но Гугл этим не остановишь.

6.11 , Аноним84701 ( ok ), 21:27, 05/07/2019
>>Им ведь какие-то новые рынки отвоевывать не нужно - и так все их.

> Не правда. Есть рынок маломощных устройств, включающий пресловутый IoT, фичафоны и прочие Мы (ну или как минимум я) тут, в этом, контексте - о гуглосторе и его "улучшениях" или изменениях. См.

> Сделают как в яблоке - сначала ревью, а потом допуск в магазин.