Mozilla тестирует платный прокси-сервис для просмотра сайтов без рекламы

>Только прокси посредник Платный! Платный -- обязательно. > все эти плагины на клиенте от Лукавого. Доказано борцами с XUL-ом, да... Но как-то Силы Света не досмотрели: вот вчера пересел с 52.x на 60.x -- потерял RequestPolicy Continued, заменил ("по совету друзей"тм) на uB0, который, как оказалось и на WebExt работает, и "can act as a complete replacement of RequestPolicy, or similar add-ons". Борьба с результатами борьбы ждёт нас.

А то ж бонусы топов пострадают?