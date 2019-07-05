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Mozilla тестирует платный прокси-сервис для просмотра сайтов без рекламы

05.07.2019 10:43

Компания Mozilla в рамках инициативы по созданию платных сервисов начала тестирование нового продукта для Firefox, позволяющего просматривать сайты без рекламы и продвигающего альтернативный способ финансирования создания контента. Стоимость использования сервиса составляет $4.99 в месяц.

Основная идея заключается в том, что пользователям сервиса не показывается реклама на сайтах, а финансирование создания контента осуществляется благодаря платной подписке. Полученные средства распределяются между участвующими в инициативе сайтами партнёров, в зависимости от их востребованности пользователями.

Дополнительно подписчикам также предоставляются аудиоверсии статей, синхронизируемые между устройствами закладки, система рекомендаций и приложение для поиска интересного контента. Например, пользователь может начать читать статью дома на ПК, после чего продолжить чтение в дороге на смартфоне, а если он за рулём, то переключиться на аудиовоспроизведение. Сервис развивается на базе платформы, развиваемой проектом Scroll, на сайте которого можно запросить приглашение на подключение.

  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2019/07/m...)
  2. OpenNews: Mozilla планирует запустить платный сервис Firefox Premium
  3. OpenNews: Компания Mozilla ввела в строй сервис обмена файлами Firefox Send
  4. OpenNews: Глава Mozilla не исключает создание условно-бесплатных сервисов
  5. OpenNews: Компания Mozilla объявила о покупке сервиса Pocket
  6. OpenNews: Mozilla экспериментирует с добавлением платного VPN в Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mozilla
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  • 1.1, Аноним (1), 10:54, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот умеют же делать когда прижмет.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:00, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Не взлетит. Пока что ни один сервис от Mozilla не взлетел. Умерли все: Firefox OS, Firefox Hello и т.д. Pocket полудохлый, который даже js в страницах не умеет сохранять и заменяется на лучшую альтернативу расширения WebScrapBook и SingleFile с сохранением страниц на сетевой диск.
     
     
  • 3.32, НяшМяш (ok), 13:26, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Mozilla на свой локомотив Firefox начала грузить всё больше всякого г...а, отчего он едет всё медленнее и медленнее. Если так и дальше будет продолжаться, то скоро он совсем встанет, заржавеет и рассыпется.
     
     
  • 4.36, iPony129412 (?), 13:51, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Mozilla на свой локомотив Firefox начала грузить всё больше всякого г...а, отчего он едет всё медленнее и медленнее.

    Помоему наоборот - они кучу лишнего повыкидывали.
    А темы хорошие про VPN, сервис по подписке без рекламы. И так далее...
    У небольшой части аудитории как всегда бомбит "хотим бесплатно, и как было", но кого они волнуют.

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:54, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Идея здравая, но сомневаюсь, что полетит.
    Много ли наберётся моралистов, готовых платить $5 в месяц за то, что плагины делают бесплатно?
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 10:56, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Реклама по другому и не должна убираться. Только прокси посредник все эти плагины на клиенте от Лукавого.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:04, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VPS 3$ в мес. + 30 мин. на настройку единовременно
    Бонусом vpn, сервер для месседжера и небольшой сайтик.
     
     
  • 4.8, Аноним (2), 11:06, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Товарищ использовал запрещённый приём, называется "сарказм".
     
     
  • 5.13, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:19, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Товарищ использовал запрещённый приём, называется "сарказм".

    И таг не поставил.  Негодяй!

     
  • 4.18, Аноним (18), 11:47, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К сожалению, не все на этой планете такие прошаренные хакеры как ты, многие не могут это сделать и $5 для них -- мелочь, чтобы не иметь рекламу на всех девайсах без мороки.
     
     
  • 5.37, forum reader (?), 14:02, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    $5 за каждое устройство.
     
  • 3.12, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:18, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Только прокси посредник

    Платный!  Платный -- обязательно.

    > все эти плагины на клиенте от Лукавого.

    Доказано борцами с XUL-ом, да...

    Но как-то Силы Света не досмотрели: вот вчера пересел с 52.x на 60.x -- потерял RequestPolicy Continued, заменил ("по совету друзей"тм) на uB0, который, как оказалось и на WebExt работает, и "can act as a complete replacement of RequestPolicy, or similar add-ons".

    Борьба с результатами борьбы ждёт нас.
      А то ж бонусы топов пострадают?

     
  • 2.9, разработчики мурзилы (?), 11:07, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > готовых платить $5 в месяц за то, что плагины делают бесплатно?

    а вот над этим мы как раз сейчас и работаем - чтобы эти поганцы не делали бесплатно то, за что мы собираем урожай (не говоря уже про доступ определенных уважаемых людей к белым спискам "правильной" неблокируемой рекламы).

    в принципе, вот идея гугля с выпиливанием "опастного" и "замедляющего браузер" апи кажется нам неплохой, и копипастить вроде там немного...

     
  • 2.24, Leo (??), 12:03, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А по моему вполне.. Заплатить разово - это норм для пользователя (часто за что-то платишь). у сайтов появится способ доставать деньги без рекламы и они могут ее отключать сами для таких пользователей. если сейчас "помогите нам, отключите блокировщик рекламы", то будет "перейдите на вот этот проксик" и "спасибо что пользуетесь таким-то проксиком". сайтам выгодно, потому что мало кто хочет на своем сайте размещать рекламу, зная что ее уберут блокировщики реклымы. пользователям выгодно: заплатил один раз и не мучаешься, плюс знаешь, что поддержал свой любимый проект.

    главная опастность, которую я вижу, как всегда: начнут появлятся куча разных прокси, некоторые сайты будут в одном другие в другом и нужно будте платить 1000 разых проксиков чтобы смотреть без рекламы и смс.. тут надо делать каку-то распределенную штуку, которая будет распределять бабки автоматически, без участия какой-то корпорации.

     
  • 2.25, AlAvis (?), 12:05, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блокировка рекламы - бонус . Основная функция - прокси . Существование платных прокси  (а без ограничения скорости/обьёма платными становятся почти все) подтверждает востребованность .
     
  • 2.41, marks (?), 14:51, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Другие не делают бесплатно, другие торгуют твоими данными. Хотя пятерка баксов - это копейки в целом и приятно должно быть людям донатить разработчикам хорошего продукта.
    Да и вряд ли у них настолько плохо с деньгами уже сейчас от спонсоров, небось ищут запасные пути или способы расширения получения денег на всякий случай.
     

  • 1.4, Чёрный Властелин (?), 10:57, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    А потом окажутся, что деньги идут на поддержку дайвёрсити, инклюзии и негров-гомосексуалистов, как обычно у мозиллы.
     
     
  • 2.10, пох. (?), 11:08, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это было бы наименьшим злом.
     
  • 2.11, Аноним (2), 11:10, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если компании от этого будет хорошо, и при этом другим компаниям не плохо, почему нет?
     
     
  • 3.26, Я забыл подписацца асел (?), 12:08, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Потому что еще ни одна компания не получила профита от бесцельной траты средств на вертолетосексуалов, гомонегров, синеголовых лесбиянок и остальных дегенератов. Эти граждане с психическими отклонениями в области секса никак не могут положительно влиять на KPI и магическим образом увеличивать товарооборот.
     
  • 2.31, Аноним (31), 13:21, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С такими вакансиями им остаётся только кровати переставлять.
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:05, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что сейчас начнется!?!?!
    В Хухле уже паника, и падение акций ;)
    А в итоге,,, за все заплатят конечные пользователи :(
     
  • 1.14, Аноним (-), 11:30, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно будет только блокировать рекламные домены или же вмешиваться в содержимое сайтов и подменять сертификаты?
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 11:32, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А, чукча не читатель...

    > Полученные средства распределяются между участвующими в инициативе сайтами партнёров, в зависимости от их востребованности пользователями.

    Они пытаются сделать как в Brave, только без крипты. Основная проблема тут в том, что сайтов, которые в этом будут участвовать, будет 3.5 штуки.

     
  • 2.16, Тибетский лис (ok), 11:37, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по всему, реклама будет отключена только на сайтах-партнёрах, участвующих в гешефте.
     

  • 1.17, InuYasha (?), 11:41, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В принципе, оно как бы и не плохо, если смотреть по-современному.
    Но если мозгами подумать, то пользователь вообще-то изначально волен решать, что ему и откуда скачивать (и будут ли среди этого баннеры) и с кем своими данными делиться.
     
     
  • 2.21, Гентушник (ok), 11:58, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но разработчик сайта в свою очередь тоже волен решать - вставлять ему рекламу на свой сайт и тырить ли ему данные пользователей или же нет.
     
  • 2.33, разработчики мурзилы (?), 13:26, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пупсики не могут ничего за себя решать, потому что не понимают что такое баннер и откуда он скачивается - поэтому мы все решим за них, единственно-правильным образом.

    А если твой васянсайт от этого сломается- пользователи просто подумают что у тебя руки из задницы - а нам - пофиг.

     

  • 1.19, iname (?), 11:51, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    все нижесказанное имхо
    в последнее время от мозилловцев очень много всяких бесполезных телодвижений, таких как быстротечная жизнь различных сервисов и проектов - напрасное распыление сил и денег, напоминающее агонию продукта.

    уйдя с xul мозилла потеряла свою изюминку, по сути став еще одним безликим клоном хрома. и выбирая многие выберут хром, только потому что мозилла стала безликой...

    вполне возможно хозяин (гугл) не даст умереть этому поделию и будет подкармливать ее, лишь для того чтобы не обвинили в монополии

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:01, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бесполезных телодвижений много, но уход с XUL не одно из них. Когда всё замирает, пока работает вкладка, это ад, а не браузинг.
     
     
  • 3.27, Я забыл подписацца асел (?), 12:13, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    с 08 года сижу на сжвфоксе и его форках, сейчас ватерфокс с тем самым XULом - до сих пор всё летает на проце (х965) как раз 10-ти летней давности.
     

  • 1.20, n1rdeks (ok), 11:51, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как славно, а ничего, что весь трафик "заворачивается" через этот узел? Google версия лисы...
     
  • 1.22, Аноним (23), 12:00, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Т.е. очень хочется собрать побольше о данных, что же там эти поганцы читают, под видом борьбы с рекламой. Причём за их же деньги. Brave 2.0 какой-то.
     
  • 1.28, Аноним (28), 12:35, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И никто не вспомнил про AdBlock и его клоны. Идея не взлетит за такие деньги. Свою аудиторию найдет, но в абсолютных величинах будет мизер.

    В цифрах, если разделить 5 / 100 топ сайтов, то уже выходит, что за каждого пользователя придется отдавать 1 цент. Предположим, что система отслеживает что посещаешь, а что нет. Допустим будет 5 сайтов и вот не жирно ли отдавать 1 доллар в месяц какому-то сайту?

    По мне это жирно. Я готов максимум платить 1 доллар в год, чтобы нигде не было рекламы. Слабо? А мне не слабо установить AdBlock. И кто прав?

    Рекламы не должно быть в принципе. Нужны хорошие справочные системы. Сейчас это не только каталог сайтов, но и отзывы реальных людей. Отзовиков много, а каталога с удобным поисках по всем услугам нет. Что трудного сделать это вместо каких-то блокировщиков рекламы? Разом отпадет нужность в рекламе.

    Сайтодержатели, которые живут за счет рекламы должны просто сгинуть. Либо ты готов давать что-то бесплатно и за свой счет, либо у тебя действительно есть контент, за который не стыдно просить денег. В 99% контент стоит 0 центов, а просят как за секретную информацию.

     
  • 1.29, Sw00p aka Jerom (?), 13:07, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Стоимость использования сервиса составляет $4.99 в месяц.

    вот она игла добродетели "опен сурса"

     
  • 1.30, жека воробьев (?), 13:15, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Доля пользователей FF упала ниже 9%, следующее дно IE c 7%... и платные сервисы
     
     
  • 2.34, НяшМяш (ok), 13:29, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У IE есть платный сервис - Windows называется )
     

  • 1.35, vitalif (ok), 13:47, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ага. Будут сайты просто через эту прокси тоже показывать рекламу))
     
     
  • 2.39, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 14:07, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ага. Будут сайты просто через эту прокси тоже показывать рекламу))

    Ждём табличек на оcобо продвинутых:

    [[ Отключите Ff Vpn и смотрите нашу рекламу -- БЕСПЛАТНО! ]]
    [[ А, да, блокировщик рекламы тоже отключтите.  А то ничего не покажем. ]]

     

  • 1.38, Зщз (?), 14:04, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Mozilla то, Mozilla это... В последнее время, новости про мозиллу напоминаю новости про какую-то гламурную тусовку со светскими львицами...
    Mozilla покинула Дом-2... Mozilla накачала губки ботоксом...

    омг

     
     
  • 2.40, пох. (?), 14:16, 05/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скорее новости про Пугачеву.
    А когда-то - пела.

     

  • 1.42, Аноним (42), 14:56, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хитро придумали, данные собирать, да еще и 5 баксов за это брать
     
  • 1.43, Аноним (43), 15:00, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ublock всё! Помянем... Не чокаясь...
     
  • 1.44, Аноним (42), 15:01, 05/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а не жирно ли 5 баксов с компьютера в масштабах интернета?
    и сколько % уйдёт мозиле?
     
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