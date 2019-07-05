Mozilla тестирует платный прокси-сервис для просмотра сайтов без рекламы

И никто не вспомнил про AdBlock и его клоны. Идея не взлетит за такие деньги. Свою аудиторию найдет, но в абсолютных величинах будет мизер. В цифрах, если разделить 5 / 100 топ сайтов, то уже выходит, что за каждого пользователя придется отдавать 1 цент. Предположим, что система отслеживает что посещаешь, а что нет. Допустим будет 5 сайтов и вот не жирно ли отдавать 1 доллар в месяц какому-то сайту? По мне это жирно. Я готов максимум платить 1 доллар в год, чтобы нигде не было рекламы. Слабо? А мне не слабо установить AdBlock. И кто прав? Рекламы не должно быть в принципе. Нужны хорошие справочные системы. Сейчас это не только каталог сайтов, но и отзывы реальных людей. Отзовиков много, а каталога с удобным поисках по всем услугам нет. Что трудного сделать это вместо каких-то блокировщиков рекламы? Разом отпадет нужность в рекламе. Сайтодержатели, которые живут за счет рекламы должны просто сгинуть. Либо ты готов давать что-то бесплатно и за свой счет, либо у тебя действительно есть контент, за который не стыдно просить денег. В 99% контент стоит 0 центов, а просят как за секретную информацию.

