Выпуск OpenWrt 18.06.04

Подготовлено обновление дистрибутива OpenWrt 18.06.4, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов. Сборки сформированы для 34 целевых платформ.

Выпуск OpenWrt 18.06.3 был пропущен в пользу 18.06.4 из-за мелкого обновления для ядра Linux 4.14, исправляющего проблемы с подключением TCP, которые были добавлены в первой итерации исправлений уязвимости Linux SACK. Основные изменения в OpenWrt 18.06.04: