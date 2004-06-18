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Выпуск OpenWrt 18.06.04

04.07.2019 12:38

Подготовлено обновление дистрибутива OpenWrt 18.06.4, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов. Сборки сформированы для 34 целевых платформ.

Выпуск OpenWrt 18.06.3 был пропущен в пользу 18.06.4 из-за мелкого обновления для ядра Linux 4.14, исправляющего проблемы с подключением TCP, которые были добавлены в первой итерации исправлений уязвимости Linux SACK. Основные изменения в OpenWrt 18.06.04:

  • Ядро Linux обновлено до версий 4.9.184 / 4.14.131 (с 4.9.152 / 4.14.95 в версии 18.06.2)
  • Исправления уязвимости SACK для ядра Linux
  • Исправления уязвимости в hostapd, связанной с WPA3
  • Дополнительные исправления безопасности для Curl и ядра Linux;
  • Обновления драйвера MT76 для WiFi чипов MediaTek MT76x2e, MT7603, MT7628 и MT7688;
  • Различные исправления сетевых и системных сервисов.


  1. Главная ссылка к новости (https://openwrt.org/releases/1...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenWrt 18.06.2
  3. OpenNews: Релиз OpenWrt 18.06
  4. OpenNews: Релиз OpenWrt/LEDE 17.01.5
  5. OpenNews: Проекты OpenWrt и LEDE объявили о слиянии
  6. OpenNews: Активные разработчики OpenWrt основали форк дистрибутива
Автор новости: Anxi
Тип: Программы
Ключевые слова: openwrt
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Константавр (ok), 14:18, 04/07/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Так. Я уже запутался... Они уже с Lede помирились? И разработку синхронизировали, или Lede так и остался Lede? Кого теперь качать-то?
     
     
  • 2.2, anonimous (?), 14:20, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Остался только OpenWrt.
     
  • 2.3, Нонимэ (?), 14:21, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давно уже как бы.
     
  • 2.4, Аноним (-), 14:24, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    помирились. Инфраструктура (сайт и прочее) хостится опенврт, но разрабатывают, по факту, те же чуваки что пилили lede
     

  • 1.5, Аноним (-), 14:25, 04/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    кто уже обновился - как ощущения? Ничего не сломалось? Настройки (пароли вифи и прочее) сохраняются?
     
     
  • 2.7, НяшМяш (ok), 14:42, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прошил TL-741ND v4 sysupgradом с прошлой версии - всё работает, ничего не слетело.
     

  • 1.6, ryoken (ok), 14:27, 04/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    >> Обновления драйвера MT76 для WiFi чипов MediaTek

    Прочёл как "Обновления драйвера MT76 чайников MediaTek"... мда...
    ...до отпуска больше месяца...

     
  • 1.8, Спасающий мир (?), 14:51, 04/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Так же обновилась ветка 17.01

    https://openwrt.org/releases/17.01/changelog-17.01.7

     
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