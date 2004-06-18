Выпуск OpenWrt 18.06.04

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Подготовлено обновление дистрибутива OpenWrt 18.06.4, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов.
Сборки сформированы для 34 целевых платформ.
Выпуск OpenWrt 18.06.3 был пропущен в пользу 18.06.4 из-за мелкого обновления для ядра Linux 4.14, исправляющего проблемы с подключением TCP, которые были добавлены в первой итерации исправлений уязвимости Linux SACK. Основные изменения в OpenWrt 18.06.04:
- Ядро Linux обновлено до версий 4.9.184 / 4.14.131 (с 4.9.152 / 4.14.95 в версии 18.06.2)
- Исправления уязвимости SACK для ядра Linux
- Исправления уязвимости в hostapd, связанной с WPA3
- Дополнительные исправления безопасности для Curl и ядра Linux;
- Обновления драйвера MT76 для WiFi чипов MediaTek MT76x2e, MT7603, MT7628 и MT7688;
- Различные исправления сетевых и системных сервисов.