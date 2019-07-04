Компания Mozilla запустила сайт, демонстрирующий методы отслеживания пользователей

2.12 , пох. ( ? ), 12:24, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Самое смешное, это то, что параноики зачем-то пытаются не дать рекламным сетям

> эти профили строить, но сами же на разнообразных форумах участвуют под одним и тем же именем-фамилией, вместо аватарки - скан паспорта? Или таки не совсем? ;-) 2.13 , параноик ( ? ), 12:25, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Настоящий параноик использует только уникальные ники.

3.14 , Аноним ( 14 ), 12:26, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну или совсем неуникальные.

4.25 , Аноним ( 25 ), 13:38, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну или общается сам с собой и пытается выявить рептилоида.

3.27 , Аноним ( 25 ), 13:42, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – John Doe

2.18 , Аноним84701 ( ok ), 12:46, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Самое смешное, это то, что параноики зачем-то пытаются не дать рекламным сетям

> эти профили строить, но сами же на разнообразных форумах участвуют в

> обсуждениях интересующих их тем, в результате, загуглив ник, можно и без

> всякого профиля сказать, что его обладатель склонен к паранойе. Параноики - они такие!

Был такой известный параноик, некий писатель Э.Х., так тому везде слежка ФБР мерещилась!

Даже когда его определили^W уговорили на лечение, под вымышленным именем, в психиатрической клинике, самыми прогрессивными на тот момент методами -- т.е. электрошоком головного мозга.

Представляете, даже там ему казалось, что за ним следят! Вот же параноик!

Причем это не досужие выдумки завистников и обывателей, а вполне подтверждено докладной, подшитой в толстой папке его дела, в архиве ФБР:

https://vault.fbi.gov/ernest-miller-hemingway/ernest-hemingway-part-01-of-01/a 3.21 , Aaaa ( ? ), 13:06, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Электрошок (вкупе с инсулиновой комой, да им ещё колят сверхдозы инсулина) не лечит, а калечит, это факт. Лучше быть параноиком чем овощем.

3.26 , Аноним ( 25 ), 13:41, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если вам кажется, что за вами следят, ещё не значит что за вами не следят.

Люди которые рассказывали правду про НЛО потом попадали под машину или выпадали из окн небоскребов.

2.22 , Параноик ( ? ), 13:08, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И что вы с этим уникальным ником сделаете? Его сначала с реальным пользователем как-то связать надо. Иначе нет никакой разницы, уникальный он или нет.