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Компания Mozilla запустила сайт, демонстрирующий методы отслеживания пользователей

04.07.2019 11:31

Компания Mozilla представила сервис Track THIS, позволяющий наглядно оценить методы работы рекламных сетей, отслеживающих предпочтения посетителей. Сервис позволяет через автоматизированное открытие около 100 вкладок симулировать четыре типовых профиля поведения в сети, после чего рекламные сети на несколько дней начинают предлагать контент, соответствующий выбранному профилю.

Например, если выбрать профиль очень богатого человека, в рекламе начнут фигурировать дорогие отели, люксовые автомобили, премиальные бренды и эксклюзивные клубы. При выборе профиля поведения хипстера в выдаче будут преобладать новейшие тенденции, эксклюзивные предложения, удобная одежда и последние музыкальные новинки. Для профиля параноика будут показываться ссылки на различные теории заговоров, сведения о создании бункеров и информацию о накоплении запасов на чёрный день. Для профиля манипулируемого потребителя будет выводиться реклама модной одежды и средств для ухода за кожей, показываться астрологические прогнозы и предложения, связанные с лайками и подписками.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/firef...)
  2. OpenNews: Mozilla планирует запустить платный сервис Firefox Premium
  3. OpenNews: Все дополнения к Firefox отключены из-за истечения срока сертификата Mozilla
  4. OpenNews: Mozilla отказывается от IRC как платформы для общения
  5. OpenNews: Дополнения для обхода Paywall удалены из каталогов Chrome и Mozilla
  6. OpenNews: Mozilla включает телеметрию для вкладок в режиме приватного просмотра
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mozilla, track
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 11:38, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А зачем это пользователю?
    Зачем условному мне заходить на этот сайт?
     
     
  • 2.3, пох. (?), 11:41, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    почувствуй себя бохатым хипстером, хотя бы недельку?

     

  • 1.2, пох. (?), 11:40, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    ну и где, блжад, профиль конеё..а ?

    бесполезная хрень, как и вся мазила, опять все самому :-(

     
     
  • 2.9, iPony129412 (?), 12:17, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там фурфаг есть
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:26, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А флаффилюба там нету?
     

  • 1.4, ананизмЪ (?), 11:51, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    нахрен я 100 вкладок открыл...
     
  • 1.5, zower (ok), 11:55, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Лучше бы они дали список этих сетей, чтобы можно было все это гумно быстренько заблокировать, а открывать 100 вкладок с мусором, это вообще дичь какая то.
     
     
  • 2.20, OpenEcho (?), 13:06, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пожалуйста:

    https://pgl.yoyo.org/as/serverlist.php?showintro=0;hostformat=hosts

     

  • 1.6, Annoynymous (ok), 11:58, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чёт не работает. Отключил адблок, открыл 100 вкладок богатеньких, захожу на фейсбук — как была реклама яндекса, так и осталась.
     
     
  • 2.7, zower (ok), 12:10, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ты просто в прошлой жизни накосячил ппц как, по этому даже если откроешь 1000 вкладок, все равно от судьбы не убежишь, смирись :D
     

  • 1.8, AnonPlus (?), 12:16, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> удобная одежда

    Значит, я хипстер. Предпочитаю удобство неудобству.

     
  • 1.10, AnonPlus (?), 12:19, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое смешное, это то, что параноики зачем-то пытаются не дать рекламным сетям эти профили строить, но сами же на разнообразных форумах участвуют в обсуждениях интересующих их тем, в результате, загуглив ник, можно и без всякого профиля сказать, что его обладатель склонен к паранойе.
     
     
  • 2.12, пох. (?), 12:24, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Самое смешное, это то, что параноики зачем-то пытаются не дать рекламным сетям
    > эти профили строить, но сами же на разнообразных форумах участвуют

    под одним и тем же именем-фамилией, вместо аватарки - скан паспорта?

    Или таки не совсем? ;-)

     
  • 2.13, параноик (?), 12:25, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настоящий параноик использует только уникальные ники.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:26, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну или совсем неуникальные.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 13:38, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну или общается сам с собой и пытается выявить рептилоида.
     
  • 3.27, Аноним (25), 13:42, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    John Doe
     
  • 2.18, Аноним84701 (ok), 12:46, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Самое смешное, это то, что параноики зачем-то пытаются не дать рекламным сетям
    > эти профили строить, но сами же на разнообразных форумах участвуют в
    > обсуждениях интересующих их тем, в результате, загуглив ник, можно и без
    > всякого профиля сказать, что его обладатель склонен к паранойе.

    Параноики - они такие!
    Был такой известный параноик, некий писатель Э.Х., так тому везде слежка ФБР мерещилась!
    Даже когда его определили^W уговорили на лечение, под вымышленным именем, в психиатрической клинике, самыми прогрессивными на тот момент методами -- т.е. электрошоком головного мозга.
    Представляете, даже там ему казалось, что за ним следят! Вот же параноик!
    Причем это не досужие выдумки завистников и обывателей, а вполне подтверждено докладной, подшитой в толстой папке его дела, в архиве ФБР:
    https://vault.fbi.gov/ernest-miller-hemingway/ernest-hemingway-part-01-of-01/a

     
     
  • 3.21, Aaaa (?), 13:06, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Электрошок (вкупе с инсулиновой комой, да им ещё колят сверхдозы инсулина) не лечит, а калечит, это факт. Лучше быть параноиком чем овощем.
     
  • 3.26, Аноним (25), 13:41, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вам кажется, что за вами следят, ещё не значит что за вами не следят.
    Люди которые рассказывали правду про НЛО потом попадали под машину или выпадали из окн небоскребов.
     
  • 2.22, Параноик (?), 13:08, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что вы с этим уникальным ником сделаете? Его сначала с реальным пользователем как-то связать надо. Иначе нет никакой разницы, уникальный он или нет.

     

  • 1.11, Аноним (11), 12:20, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Для профиля параноика будут показываться ссылки на различные теории заговоров, сведения о создании бункеров и информацию о накоплении запасов на чёрный день.

    Параноик не откроет эту страницу, потому что её создали рептилоиды, чтобы при открытии 100 вкладок через эффект 25-го кадра и инфразвука в колонки превратить всё человечество в зомби.

     
  • 1.15, ёнкр (?), 12:28, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Google уже отметился против слежки, теперь Мозилла отмечается против слежки. Пчёлы против мёда.
     
  • 1.16, Аноним (16), 12:29, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    firefox при включенной блокировке открывает всё же 3 сайта, а 97 блокирует. Как так то?
     
  • 1.17, Аноним (17), 12:37, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://digdeeper.neocities.org/ghost/mozilla.html
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 14:07, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие-то параноики-паникёры. Всё что нужно настраивается через about:config, а для особо уопротых есть форки типа PaleMoon.
     

  • 1.19, Ирония (?), 12:56, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сайт против отслеживания грузит https://www.google-analytics.com/analytics.js с главной страницы. Это постмодернизм такой?
     
  • 1.24, Ананомизец (?), 13:28, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    жамкнул по всем четырём
     
     
  • 2.28, DiabloPC (ok), 13:56, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шоб если уже накрыло - так по полной? :D
     
  • 2.30, Аноним (30), 14:00, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь тебе предложат хипстерский автомобиль и пятизвёдочный отель в подземном бункере.
     

  • 1.29, DiabloPC (ok), 13:57, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Х3, попробовал жмакнуть профиль параноика - на 50-й вкладке браузер в сегфолт ушёл...
     
     
  • 2.31, Аноним (30), 14:01, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот, даже браузер понял, что за ним следят.
     
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