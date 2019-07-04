Компания Mozilla запустила сайт, демонстрирующий методы отслеживания пользователей

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|2.3, пох. (?), 11:41, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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почувствуй себя бохатым хипстером, хотя бы недельку?
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|1.2, пох. (?), 11:40, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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ну и где, блжад, профиль конеё..а ?
бесполезная хрень, как и вся мазила, опять все самому :-(
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|1.5, zower (ok), 11:55, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Лучше бы они дали список этих сетей, чтобы можно было все это гумно быстренько заблокировать, а открывать 100 вкладок с мусором, это вообще дичь какая то.
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|1.6, Annoynymous (ok), 11:58, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Чёт не работает. Отключил адблок, открыл 100 вкладок богатеньких, захожу на фейсбук — как была реклама яндекса, так и осталась.
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|2.7, zower (ok), 12:10, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ты просто в прошлой жизни накосячил ппц как, по этому даже если откроешь 1000 вкладок, все равно от судьбы не убежишь, смирись :D
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|1.10, AnonPlus (?), 12:19, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самое смешное, это то, что параноики зачем-то пытаются не дать рекламным сетям эти профили строить, но сами же на разнообразных форумах участвуют в обсуждениях интересующих их тем, в результате, загуглив ник, можно и без всякого профиля сказать, что его обладатель склонен к паранойе.
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|2.12, пох. (?), 12:24, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Самое смешное, это то, что параноики зачем-то пытаются не дать рекламным сетям
> эти профили строить, но сами же на разнообразных форумах участвуют
под одним и тем же именем-фамилией, вместо аватарки - скан паспорта?
Или таки не совсем? ;-)
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|2.18, Аноним84701 (ok), 12:46, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Самое смешное, это то, что параноики зачем-то пытаются не дать рекламным сетям
> эти профили строить, но сами же на разнообразных форумах участвуют в
> обсуждениях интересующих их тем, в результате, загуглив ник, можно и без
> всякого профиля сказать, что его обладатель склонен к паранойе.
Параноики - они такие!
Был такой известный параноик, некий писатель Э.Х., так тому везде слежка ФБР мерещилась!
Даже когда его определили^W уговорили на лечение, под вымышленным именем, в психиатрической клинике, самыми прогрессивными на тот момент методами -- т.е. электрошоком головного мозга.
Представляете, даже там ему казалось, что за ним следят! Вот же параноик!
Причем это не досужие выдумки завистников и обывателей, а вполне подтверждено докладной, подшитой в толстой папке его дела, в архиве ФБР:
https://vault.fbi.gov/ernest-miller-hemingway/ernest-hemingway-part-01-of-01/a
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|3.21, Aaaa (?), 13:06, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Электрошок (вкупе с инсулиновой комой, да им ещё колят сверхдозы инсулина) не лечит, а калечит, это факт. Лучше быть параноиком чем овощем.
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|3.26, Аноним (25), 13:41, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если вам кажется, что за вами следят, ещё не значит что за вами не следят.
Люди которые рассказывали правду про НЛО потом попадали под машину или выпадали из окн небоскребов.
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|2.22, Параноик (?), 13:08, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что вы с этим уникальным ником сделаете? Его сначала с реальным пользователем как-то связать надо. Иначе нет никакой разницы, уникальный он или нет.
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|1.11, Аноним (11), 12:20, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Для профиля параноика будут показываться ссылки на различные теории заговоров, сведения о создании бункеров и информацию о накоплении запасов на чёрный день.
Параноик не откроет эту страницу, потому что её создали рептилоиды, чтобы при открытии 100 вкладок через эффект 25-го кадра и инфразвука в колонки превратить всё человечество в зомби.
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|1.15, ёнкр (?), 12:28, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Google уже отметился против слежки, теперь Мозилла отмечается против слежки. Пчёлы против мёда.
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|1.16, Аноним (16), 12:29, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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firefox при включенной блокировке открывает всё же 3 сайта, а 97 блокирует. Как так то?
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|2.32, Аноним (32), 14:07, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие-то параноики-паникёры. Всё что нужно настраивается через about:config, а для особо уопротых есть форки типа PaleMoon.
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|2.30, Аноним (30), 14:00, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теперь тебе предложат хипстерский автомобиль и пятизвёдочный отель в подземном бункере.
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|1.29, DiabloPC (ok), 13:57, 04/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Х3, попробовал жмакнуть профиль параноика - на 50-й вкладке браузер в сегфолт ушёл...
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