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Выпуск браузера Pale Moon 28.6

02.07.2019 21:13

Представлен релиз web-браузера Pale Moon 28.6, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum.

В новой версии:

  • Реализованы методы String.prototype.trimStart, String.prototype.trimEnd, Array.prototype.flat, Array.prototype.flatMap и Symbol.prototype.description;
  • Добавлена поддержка шрифтов OpenType-SVG, сжатых методом gzip;
  • Обновлены компоненты режима читателя (Reader View);
  • Добавлена настройка для управления установкой Cookie через тег Meta (по умолчанию отключено);
  • Обновлена и включена реализация объекта Atomics, используемого для организации синхронизации блокировок примитивов;
  • Библиотека NSS обновлена на собственную редакцию с усилением шифрования мастер-паролей;
  • Переработан код для обновления дополнений;
  • Проведена оптимизация производительности кода обработки DOM и парсера;
  • Улучшена работа сборщика мусора для JavaScript;
  • Ускорена работа некоторых сайтов, на которых используются сложные обработчики событий;
  • Устранено появление артефактов на экране при использовании XRender на системах с GPU Intel;
  • Удалены остатки кода для сбора телеметрии;
  • Прекращена поддержка выбора поисковой системы по умолчанию в зависимости от местоположения пользователя (разработчики Pale Moon отказались от поставки Yandex в числе поисковиков, так как представители последнего согласились оплачивать переходы только если Pale Moon предложит Yandex для всех пользователей, а не только для русскоязычных сборок).


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.5
  3. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.4
  4. OpenNews: Создатели Pale Moon ввели в строй портал проектов на базе XUL
  5. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.0
  6. OpenNews: Проект Pale Moon представил новый браузер Basilisk и платформу UXP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: palemoon, firefox
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:16, 02/07/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Отличный браузер! Уже 2 года пользуюсь, всем доволен.
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:23, 02/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Его хоть с gtk3 научились собирать?
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 21:25, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде да, но если нет, попробуй https://www.basilisk-browser.org/ это "sid ветка" palemoon. Там по дефолту с gtk3 он идет.
     

  • 1.4, тот_же_анон_только_с_мабилы (?), 21:35, 02/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    >разработчики Pale Moon отказались от поставки Yandex в числе поисковиков, так как представители последнего согласились оплачивать переходы только если Pale Moon предложит Yandex для всех пользователей, а не только для русскоязычных сборок).

    Бизнес по-русски

     
     
  • 2.6, пох. (?), 21:40, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    т-щ майор - старались!
    Там в оригинале куда круче чем "предложит" - https://forum.palemoon.org/viewtopic.php?f=1&t=22331
    - "we're not going to pay anything unless you make it the software's default search engine"

    так что кто еще пользуется сдуру скрепяндексом - я бы на вашем месте искал только что-нибудь, демонстрирующее вашу растущую лояльность и поддержку фю...ах, да, запрещенное ж на опеннете слово.

     

  • 1.5, ёнкр (?), 21:40, 02/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Хоть что-то хорошее развивается, даже без зависимости от Google, что радует.
     
  • 1.7, В0вик (?), 21:46, 02/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Уже стабильно второй браузер, а часто первый. Просто без движка Блинк-Хромиума сегодня нельзя.
     
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