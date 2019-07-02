Выпуск браузера Pale Moon 28.6

Представлен релиз web-браузера Pale Moon 28.6, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum. В новой версии: Реализованы методы String.prototype.trimStart, String.prototype.trimEnd, Array.prototype.flat, Array.prototype.flatMap и Symbol.prototype.description;

Добавлена поддержка шрифтов OpenType-SVG, сжатых методом gzip;

Обновлены компоненты режима читателя (Reader View);

Добавлена настройка для управления установкой Cookie через тег Meta (по умолчанию отключено);

Обновлена и включена реализация объекта Atomics, используемого для организации синхронизации блокировок примитивов;

Библиотека NSS обновлена на собственную редакцию с усилением шифрования мастер-паролей;

Переработан код для обновления дополнений;

Проведена оптимизация производительности кода обработки DOM и парсера;

Улучшена работа сборщика мусора для JavaScript;

Ускорена работа некоторых сайтов, на которых используются сложные обработчики событий;

Устранено появление артефактов на экране при использовании XRender на системах с GPU Intel;

Удалены остатки кода для сбора телеметрии;

Прекращена поддержка выбора поисковой системы по умолчанию в зависимости от местоположения пользователя (разработчики Pale Moon отказались от поставки Yandex в числе поисковиков, так как представители последнего согласились оплачивать переходы только если Pale Moon предложит Yandex для всех пользователей, а не только для русскоязычных сборок).



