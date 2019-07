Выпуск браузера Pale Moon 28.6

1.1 , Аноним ( 1 ), 21:16, 02/07/2019 [ответить] –1 + / – Отличный браузер! Уже 2 года пользуюсь, всем доволен.

1.2 , Аноним ( 2 ), 21:23, 02/07/2019 [ответить] + / – Его хоть с gtk3 научились собирать?

2.3 , Аноним ( 1 ), 21:25, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вроде да, но если нет, попробуй https://www.basilisk-browser.org/ это "sid ветка" palemoon. Там по дефолту с gtk3 он идет.



1.4 , тот_же_анон_только_с_мабилы ( ? ), 21:35, 02/07/2019 [ответить] + / – >разработчики Pale Moon отказались от поставки Yandex в числе поисковиков, так как представители последнего согласились оплачивать переходы только если Pale Moon предложит Yandex для всех пользователей, а не только для русскоязычных сборок). Бизнес по-русски

2.6 , пох. ( ? ), 21:40, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – т-щ майор - старались!

Там в оригинале куда круче чем "предложит" - https://forum.palemoon.org/viewtopic.php?f=1&t=22331

- "we're not going to pay anything unless you make it the software's default search engine" так что кто еще пользуется сдуру скрепяндексом - я бы на вашем месте искал только что-нибудь, демонстрирующее вашу растущую лояльность и поддержку фю...ах, да, запрещенное ж на опеннете слово.

1.5 , ёнкр ( ? ), 21:40, 02/07/2019 [ответить] + / – Хоть что-то хорошее развивается, даже без зависимости от Google, что радует.

1.7 , В0вик ( ? ), 21:46, 02/07/2019 [ответить] + / – Уже стабильно второй браузер, а часто первый. Просто без движка Блинк-Хромиума сегодня нельзя.