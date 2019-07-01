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Google ввёл в строй сайт для разработчиков, посвящённый ОС Fuchsia

01.07.2019 22:37

Компания Google запустила сайт fuchsia.dev с информацией о развиваемой в недрах компании операционной системе Fuchsia. На сайте опубликована подборка имеющейся документации и ссылки на исходные тексты компонентов ОС, включая микроядро Zircon. Документация охватывает вопросы разработки Fuchsia и приложений для данной ОС, сборки системы из исходных текстов, описания основных составных частей и фреймворков.

Напомним, что в рамках проекта Fuchsia развивается универсальная операционная система, способная работать на любых типах устройств, от рабочих станций и смартфонов до встраиваемой и потребительской техники. Разработка ведётся с учётом опыта создания платформы Android и учитывает недостатки в области масштабирования и обеспечения безопасности.

В зависимости от решаемых задач в Fuchsia предлагаются два ядра, а также ряд прослоек:

  • LK предоставляет ядро для систем с ограниченным размером ОЗУ и небольшой производительностью процессора, которые обычно применяются во встраиваемых решениях. Ядро LK построено на наработках проекта littlekernel и может рассматриваться как открытая альтернатива таким системам, как FreeRTOS и ThreadX.
  • Zircon является полнофункциональным микроядром, ориентированным на применение на достаточно мощных устройствах, таких как смартфоны и персональные компьютеры. Ядро Zircon оформлено в виде надстройки над LK с реализацией дополнительных концепций. Например, в Zircon имеется поддержка процессов, а в LK нет, но реализация процессов в Zircon вовлекает компоненты LK для работы с памятью и потоками. В Zircon также поддерживаются такие отсутствующие в LK возможности, как уровень пользователя, система обработки объектов и модель обеспечения безопасности на основе capability.
  • Слой Garnet реализован поверх Zircon и отвачает за драйверы устройств;
  • Слой Topaz предоставляет интерфейс для создания модулей-расширений.

Для Fuchsia подготовлен собственный графический интерфейс Armadillo, написанный на языке Dart с использованием фреймворка Flutter. Проектом также развиваются фреймворк для построения интерфейсов пользователя Peridot, пакетный менеджер Fargo, стандартная библиотека libc, система рендеринга Escher, Vulkan-драйвер Magma, композитный менеджер Scenic, файловые системы MinFS, MemFS, ThinFS (FAT на языке Go) и Blobfs, а также менеджер разделов FVM.

Для обеспечения совместимости с Linux в Fuchsia предлагается библиотека Machina, которая позволяет запускать Linux-программы в специальной изолированной виртуальной машине, формируемой при помощи гипервизора на базе ядра Zircon и спецификаций Virtio, по аналогии с тем, как организован запуск Linux-приложений в Chrome OS. Для обеспечения безопасности предлагается продвинутая система sandbox-изоляции, в которой новые процессы не имеют доступа к объектам ядра, не могут выделять память и не могут запускать код, а для доступа к ресурсам применяется система пространств имён, определяющая доступные полномочия.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Разработчики из Google предложили разработать свою libc для LLVM
  3. OpenNews: В Google ведётся обсуждение возможной замены Android на ОС Fuchsia
  4. OpenNews: Для развиваемой в Google ОС Fuchsia подготовлен графический интерфейс Armadillo
  5. OpenNews: Google развивает новую операционную систему Fuchsia
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fuchsia
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Обсуждение (5) RSS
  • 2, Аноним (2), 22:41, 01/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    опять кучу фигни учить
     
     
  • 3, Аноним (3), 22:45, 01/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    два месяца ещё
     
  • 4, НяшМяш (ok), 22:46, 01/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну обычному хомяку достаточно будет знать флаттер, который уже с год доступен на ведроид и огрызкось, чтобы писать приложения. А вот производителей-драйверописателей ждёт весёлое время.
     

  • 5, Аноним (5), 22:50, 01/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Опять на этом древнем линуксе? Не порали что-то современное начать сделать?
     

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