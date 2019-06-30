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Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.2

30.06.2019 08:40

После девяти месяцев разработки сформирован релиз пользовательского окружения Cinnamon 4.2, в рамках которого сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 c поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME.

Новый выпуск Cinnamon будет предложен в дистрибутиве Linux Mint 19.2, который планируется выпустить в ближайшие месяцы. В ближайшее время будут подготовлены пакеты, которые можно будет установить в Linux Mint и Ubuntu из PPA-репозитория, не дожидаясь новой версии Linux Mint.

Основные новшества:

  • Добавлены новые виджеты для создания конфигураторов, упрощающие написание диалогов настройки и делающие их оформление более целостным и единым с интерфейсом Cinnamon. Переработка настроек mintMenu с использованием новых виджетов позволила в три раза сократить размер кода за счёт того, для задания большинства опций теперь достаточно одной строки кода;
  • В MintMenu поисковая строка перемещена в верхнюю часть. В плагине для показа недавно открытых файлов документы теперь показываются в первую очередь. Значительно увеличена производительность компонента MintMenu, который теперь запускается в два раза быстрее. Полностью переписан интерфейс настройки меню, который переведён на API python-xapp;
  • В файловом менеджере Nemo упрощён процесс предоставления совместного доступа к каталогам при помощи Samba. Через плагин nemo-share при необходимости обеспечивается установка пакетов с samba, помещение пользователя в группу sambashare и проверка/изменение прав доступа на совместный каталог, без необходимости ручного выполнения данных операций из командной строки. В новом выпуске дополнительно добавлена настройка правил межсетевого экрана, проверка прав доступа не только на сам каталог, но и на его содержимое, и обработка ситуаций с хранением домашнего каталога на зашифрованном разделе (запрашивает добавление опции "force user").
  • В оконный менеджер Muffin портированы некоторые изменения из оконного менеджера Metacity, развиваемого проектом GNOME. Проведена работа по увеличению отзывчивости интерфейса и более легковесному оформлению окон. Увеличена производительность таких операций, как группировка окон, и решены проблемы с подвисаниями при вводе. Изменение режима применения VSync для борьбы с разрывами при выводе (tearing) теперь не требует перезапуска Cinnamon. В настройки добавлен блок для выбора одного из трёх методов работы VSync, предоставляющих настройки для оптимальной работы в зависимости от условий использования и оборудования.
  • В основной состав добавлен апплет для вывода на печать, который теперь запускается по умолчанию;
  • Проведена ревизия и упрощение некоторые внутренних компонентов, таких как DocInfo (обработка недавно открытых документов) и AppSys (разбор метаданных приложений, определение пиктограмм для приложений, определение записи для меню и т.п.). Началась, но ещё не завершена, работа по выделению обоработчиков апплетов в отдельные процессы.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/linuxmint/C...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 19.1
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 3
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 19
  5. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 3.8
  6. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cinnamon
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ПерлухаБратуха (?), 09:32, 30/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Выглядит норм. По ресурсам, как гном жрет?
     
     
  • 2.3, Far (?), 09:44, 30/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все зависит от количества сторонних навесов. Не знаю, как будет жрать новый релиз, но на 19.1 у меня отъедает 286 мб. Из аплетов только погода

    Resolution: 4480x1080
    DE: Cinnamon 3.8.9
    WM: Muffin

     
  • 2.16, llolik (ok), 11:37, 30/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Выглядит норм. По ресурсам, как гном жрет?

    Сфоткал (https://i.imgur.com/mxe8Drh.png), занято памяти внизу справа (конкрентно сам процесс cinnamon - в system monitor видно). Аптайм >5 суток (т.е. скрин не со старта, со старта где-то ~800 Мб). Основной рабочий ноут. Cinnamon 4.0.

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:37, 30/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    десяток лет уже живем с мониторами 16:9 и до сих пор панель задач не возможно сместить на левую часть экрана на уровне Win 7, как будто это вообще никому не нужно.
     
     
  • 2.5, труляляй (?), 10:06, 30/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделал выводы по скриншоту? Какой ты молодец!
     
  • 2.12, And (??), 10:47, 30/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно панель сдвинуть. Но в некотрых дистрах приходится поставить из репо конфигуратор Гнома, в котором 95% опций настройки, убранных из основного конфигуратора. Примерно - так.

    Это как раз в Вин мнооого чего нельзя на практике, сравнивая с Гномом.

    P.S. Третий Гном стал хуже от слова совсем (личное humble opinion).

     
     
  • 3.14, Александр Абдулов (?), 10:54, 30/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > humble opinion

    Зачем ты написал это по-английски? Почему не написал "моё скромное мнение"?

     
     
  • 4.20, Илья (??), 12:13, 30/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обращайте внимание, такие люди обычно одинаково плохо разбираются как в английском, так и в русском языках, поэтому извергают подобную кашу.
     
  • 3.19, BlackRot (?), 12:08, 30/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужно гнать на винду, в ней нет ничего плохого за исключением телеметрии.
     
  • 2.15, llolik (ok), 10:58, 30/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Панель можно поставить с любой части экрана с версии 3.2
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45534
     

  • 1.4, Аноним (-), 09:54, 30/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > некоторые изменения из оконного менеджера Metacity, развиваемого проектом GNOME

    Давно уже заброшен вместе со второгномом. Как они умудрились портировать с мертвого проекта изменения?

     
  • 1.6, Анончик999999 (?), 10:13, 30/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чето мало изменений! Не уж то проект подыхает?! Раньше Linux Mint выходил на месяц-два позднее Ubuntu. Теперь только Cinnamon после 2,5 месяцев вышел!
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:19, 30/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да уж, если это все изменения за 9 месяцев. В кде за неделю больше изменений
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:05, 30/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А уж сколько всего сломано в кедах с каждым релизом! Это я как пользователь КДЕ говорю.
    У этих альтернативно одаренных багрепорт о вылетах при попытке настроить тачпад висел чуть ли не с прошлого года, но они умудрились протащить баг аж в релиз 5.16. А потом, конечно, героически бросились его исправлять.
    Так что уж лучше как в корице: передвинули поле ввода и ничего не сломали.
     

  • 1.8, user90 (?), 10:20, 30/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пользователь Xfce смотрит на это с недоумением.
     
     
  • 2.10, Пятачокс_мёдом (?), 10:31, 30/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пользователь Lxde ржет и поглаживает 70 мб (занятой) оперативки
     
     
  • 3.13, And (??), 10:49, 30/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователь LXQT озадачен: как наладить секьюрный шаринг файлов "в пару кликов" для пожилого человека.

    А в новости, вон, как раз решение подъехало.

     

  • 1.9, Пятачокс_мёдом (?), 10:27, 30/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > через плагин файлового менеджера
    > установка пакетов
    > samba, Карл!
    > помещение пользователя в группу loosers
    > и проверка/изменение прав доступа на каталоги

    новый класс уязвимостей detected: с доступом по сети, с root, блэкджэком и шлюхами...

     
  • 1.11, Аноним (11), 10:38, 30/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём в Сизифе, Михаил.
     
  • 1.17, Аноним (17), 11:45, 30/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > После девяти месяцев разработки сформирован релиз

    Таки родили!

     
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