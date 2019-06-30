Выпуск десктоп-окружения Cinnamon 4.2

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|2.3, Far (?), 09:44, 30/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все зависит от количества сторонних навесов. Не знаю, как будет жрать новый релиз, но на 19.1 у меня отъедает 286 мб. Из аплетов только погода
Resolution: 4480x1080
DE: Cinnamon 3.8.9
WM: Muffin
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|2.16, llolik (ok), 11:37, 30/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Выглядит норм. По ресурсам, как гном жрет?
Сфоткал (https://i.imgur.com/mxe8Drh.png), занято памяти внизу справа (конкрентно сам процесс cinnamon - в system monitor видно). Аптайм >5 суток (т.е. скрин не со старта, со старта где-то ~800 Мб). Основной рабочий ноут. Cinnamon 4.0.
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|1.2, Аноним (2), 09:37, 30/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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десяток лет уже живем с мониторами 16:9 и до сих пор панель задач не возможно сместить на левую часть экрана на уровне Win 7, как будто это вообще никому не нужно.
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|2.12, And (??), 10:47, 30/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно панель сдвинуть. Но в некотрых дистрах приходится поставить из репо конфигуратор Гнома, в котором 95% опций настройки, убранных из основного конфигуратора. Примерно - так.
Это как раз в Вин мнооого чего нельзя на практике, сравнивая с Гномом.
P.S. Третий Гном стал хуже от слова совсем (личное humble opinion).
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|4.20, Илья (??), 12:13, 30/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не обращайте внимание, такие люди обычно одинаково плохо разбираются как в английском, так и в русском языках, поэтому извергают подобную кашу.
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|3.19, BlackRot (?), 12:08, 30/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не нужно гнать на винду, в ней нет ничего плохого за исключением телеметрии.
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|1.4, Аноним (-), 09:54, 30/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> некоторые изменения из оконного менеджера Metacity, развиваемого проектом GNOME
Давно уже заброшен вместе со второгномом. Как они умудрились портировать с мертвого проекта изменения?
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|1.6, Анончик999999 (?), 10:13, 30/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Чето мало изменений! Не уж то проект подыхает?! Раньше Linux Mint выходил на месяц-два позднее Ubuntu. Теперь только Cinnamon после 2,5 месяцев вышел!
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|1.7, Аноним (7), 10:19, 30/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да уж, если это все изменения за 9 месяцев. В кде за неделю больше изменений
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|2.18, Аноним (18), 12:05, 30/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А уж сколько всего сломано в кедах с каждым релизом! Это я как пользователь КДЕ говорю.
У этих альтернативно одаренных багрепорт о вылетах при попытке настроить тачпад висел чуть ли не с прошлого года, но они умудрились протащить баг аж в релиз 5.16. А потом, конечно, героически бросились его исправлять.
Так что уж лучше как в корице: передвинули поле ввода и ничего не сломали.
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|3.13, And (??), 10:49, 30/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользователь LXQT озадачен: как наладить секьюрный шаринг файлов "в пару кликов" для пожилого человека.
А в новости, вон, как раз решение подъехало.
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|1.9, Пятачокс_мёдом (?), 10:27, 30/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> через плагин файлового менеджера
> установка пакетов
> samba, Карл!
> помещение пользователя в группу loosers
> и проверка/изменение прав доступа на каталоги
новый класс уязвимостей detected: с доступом по сети, с root, блэкджэком и шлюхами...
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