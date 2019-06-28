В Firefox 68 будет предложена новая реализация адресной строки

В Firefox 68, выпуск которого намечен на 9 июля, вместо Awesome Bar планируется включить новую реализацию адресной строки - Quantum Bar. С точки зрения пользователя, за небольшими исключениями, всё осталось как раньше, но внутренности полностью переделаны и код переписан с заменой XUL/XBL на стандартный Web API.

Новая реализация существенно упрощает процесс расширения функциональности (поддерживается создание дополнений в формате WebExtensions), снимает жёсткие привязки к подсистемам браузера, позволяет легко подключать новые источники данных, обладает более высокой производительностью и отзывчивостью интерфейса. Из заметных изменений в поведении отмечается только необходимость использования комбинаций Shift+Del или Shift+BackSpace (раньше работало без Shift) для удаления записей истории просмотра из результата выводимой при начале ввода подсказки.

В дальнейшем ожидается процесс постепенной модернизации оформления адресной строки. Уже доступны макеты, в которых отражены некоторые идеи по дальнейшему развитию. В основном изменения касаются оттачиванию мелочей и удобства работы. Например, предлагается при фокусе увеличивать размер адресной строки с выводом подсказок по мере ввода в блоке подогнанном под этот размер, без использования всей ширины экрана.

В предлагаемых по мере ввода результатах поиска планируется выделять не введённый пользователем текст, а предлагаемую часть поискового запроса. Firefox также будет запоминать состояния адресной строки при вводе и возвращать его после смещения фокуса вне адресной строки (например, список рекомендаций раньше терялся после временного переходе к другой вкладке, а сейчас будет восстанавливаться при возвращении). Для пиктограмм дополнительных поисковых движков предлагается добавить всплывающие пояснения.

На будущее также запланировано несколько экспериментов для оценки целесообразности реализации некоторых новых идей: