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В Firefox 68 будет предложена новая реализация адресной строки

28.06.2019 09:22

В Firefox 68, выпуск которого намечен на 9 июля, вместо Awesome Bar планируется включить новую реализацию адресной строки - Quantum Bar. С точки зрения пользователя, за небольшими исключениями, всё осталось как раньше, но внутренности полностью переделаны и код переписан с заменой XUL/XBL на стандартный Web API.

Новая реализация существенно упрощает процесс расширения функциональности (поддерживается создание дополнений в формате WebExtensions), снимает жёсткие привязки к подсистемам браузера, позволяет легко подключать новые источники данных, обладает более высокой производительностью и отзывчивостью интерфейса. Из заметных изменений в поведении отмечается только необходимость использования комбинаций Shift+Del или Shift+BackSpace (раньше работало без Shift) для удаления записей истории просмотра из результата выводимой при начале ввода подсказки.

В дальнейшем ожидается процесс постепенной модернизации оформления адресной строки. Уже доступны макеты, в которых отражены некоторые идеи по дальнейшему развитию. В основном изменения касаются оттачиванию мелочей и удобства работы. Например, предлагается при фокусе увеличивать размер адресной строки с выводом подсказок по мере ввода в блоке подогнанном под этот размер, без использования всей ширины экрана.

В предлагаемых по мере ввода результатах поиска планируется выделять не введённый пользователем текст, а предлагаемую часть поискового запроса. Firefox также будет запоминать состояния адресной строки при вводе и возвращать его после смещения фокуса вне адресной строки (например, список рекомендаций раньше терялся после временного переходе к другой вкладке, а сейчас будет восстанавливаться при возвращении). Для пиктограмм дополнительных поисковых движков предлагается добавить всплывающие пояснения.

На будущее также запланировано несколько экспериментов для оценки целесообразности реализации некоторых новых идей:

  • Отображение при активации адресной строки (до начала ввода) 8 самых популярных сайтов из Activity Stream;
  • Замена поисковых кнопок-переключателей на ярлыки для открытия поисковой системы;
  • Удаление отдельной строки поиска из страниц Activity Stream и стартового экрана приватного режима;
  • Вывод контекстных подсказок по работе с адресной строкой;
  • Перехват специфичных для Firefox поисковых запросов для вывода пояснений по функциональности браузера.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:34, 28/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Отображение при активации адресной строки (до начала ввода) 8 самых популярных сайтов из Activity Stream

    Для чего оно может понадобиться?
    > Замена поисковых кнопок-переключателей на ярлыки для открытия поисковой системы

    Одно слово: закладки.

     
  • 2, Аноним (2), 09:35, 28/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    >Из заметных изменений в поведении отмечается только необходимость использования комбинаций Shift+Del или Shift+BackSpace (раньше работало без Shift) для удаления записей истории просмотра из результата выводимой при начале ввода подсказки.

    но почему??

     
  • 3, Аноним (2), 09:37, 28/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    >В дальнейшем ожидается процесс постепенной модернизации оформления адресной строки. Уже доступны макеты, в которых отражены некоторые идеи по дальнейшему развитию. В основном изменения касаются оттачиванию мелочей и удобства работы.

    Например, предлагается при фокусе увеличивать размер адресной строки с выводом подсказок по мере ввода в блоке подогнанном под этот размер, без использования всей ширины экрана.

    Выглядит крайне блевотно.

     
  • 4, dimqua (ok), 09:47, 28/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Опять CTR поломают.
     
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