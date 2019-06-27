Valve продолжит поддержку Ubuntu в Steam, но начнёт сотрудничать и с другими дистрибутивами

В связи с пересмотром компанией Canonical планов по прекращению поддержки 32-разрядной архитектуры x86 в следующем выпуске Ubuntu, компания Valve заявила, что она скорее всего сохранит в Steam поддержку Ubuntu, несмотря ранее высказанное намерение прекратить официальную поддержку. Решение Canonical обеспечить поставку 32-разрядных библиотек позволит продолжить развитие Steam для Ubuntu без негативного влияния на пользователей этого дистрибутива, несмотря на общее недовольство Valve политикой в области удаления из дистрибутивов существующей функциональности. При этом Valve начнёт более тесно работать с производителями многих дистрибутивов Linux. Среди дистрибутивов, предоставляющих хорошую поддержку запуска компьютерных игр в своих пользовательских окружениях упоминаются Arch Linux, Manjaro, Pop!_OS и Fedora. Конкретный список поддерживаемых в Steam дистрибутивов будет объявлен дополнительно. Компания Valve готова к сотрудничеству с любыми дистрибутивами и приглашает их напрямую связаться с представителями компании для начала совместной работы. Valve также сохраняет приверженность идее развития Linux как игровой платформы и продолжит свою работу по усовершенствованию драйверов и разработке новых возможностей для улучшения качества работы игровых приложений и графических окружений во всех дистрибутивах Linux. Поясняя свою позицию в отношении поддержки 32-разрядных приложений в дистрибутивах отмечается, что поддержка 32-разрядного режима важна не столько для самого клиента Steam, сколько для тысяч игр в каталоге Steam, которые поставляются только в 32-разрядных сборках. Сам клиент Steam не представляет сложности адаптировать для запуска в 64-разрядных окружениях, но это не решит проблемы с запуском 32-разрядных игр, которые не смогут работать без дополнительной прослойки для обеспечения совместимости. Одним из ключевых принципов Steam является то, что купивший игры пользователь должен сохранить возможность из запуска, поэтому дробление библиотеки на 32- и 64-разрядные игры недопустимо. Steam уже предоставляет большой набор зависимостей для 32-разрядных игр, но этого недостаточно, так как требуется как минимум наличие 32-разрядной Glibc, загрузчика, Mesa и библиотек для графических драйверов NVIDIA. Для предоставления необходимых 32-разрядных компонентов в дистрибутивах, в которых они отсутствуют, могут применяться решения на основе изолированных контейнеров, но они приведут к фундаментальному изменению runtime-окружения и вероятно не смогут быть доведены до пользователей без нарушения сложившегося уклада.



