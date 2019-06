Valve продолжит поддержку Ubuntu в Steam, но начнёт сотрудничать и с другими дистрибутивами

2.5 , Аноним ( 4 ), 18:59, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не уверен, можно ли это.. Допустим, что можно. Но тогда завопит та часть Линукса, которым нужны ГОГи-шмоги и тому подобная дребедень.

Толкать нужно всё сообщество, даже если Valve это и не выгодно. По крайней мере, на данном этапе.

2.6 , A.Stahl ( ok ), 19:01, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не потянут они. Одно дело писать какой-то там магазин, да спонсировать пару спецов для полезных патчей в Месу и куда там ещё, а совсем другое дело поддерживать кучу всяких 32-битных либ.

2.7 , Аноним ( 7 ), 19:02, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1) 2 гига из 8 это довольно нехило, у некоторых и того меньше

2) это не путь джедая

3) надо самим поддерживать эти библиотеки, а не просто использовать

3.13 , Аноним ( 13 ), 19:23, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 2 гига из 8 это довольно нехило, у некоторых и того меньше это о диске а не о раме

2.8 , urandon ( ? ), 19:03, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну вообщето было бы логично чтоб клапанЪ сам тянул свой рантайм

ибо, если честно, у кого пользователь купил игры у <insert distro name> или у вальвэ?

ну так вот, кто обеличивает - пусть тот и обеспечивает

3.21 , тоже Аноним ( ok ), 19:51, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У Клапана есть целая ПароОсь для того, чтобы у вас заверте.

Однако они альтруистически парятся с тем, чтобы вы могли не совершать нечеловеческих усилий по перезагрузке.