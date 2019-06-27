Valve продолжит поддержку Ubuntu в Steam, но начнёт сотрудничать и с другими дистрибутивами

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|1.1, Аноним (1), 18:55, 27/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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>Arch Linux, Manjaro, Pop!_OS и Fedora
1. Сборка от кулхацкеров для кулхацкеров
2. Поделка от васянов
3. Та же убунта с нескучными обоями
4. Тестовый полигон
Вывод - ненужно
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|3.12, Гентушнег (?), 19:22, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не обидно, там все и так есть. И будет. Только без телека. Потому Кран и не хочет там ничего делать.
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|2.15, mfa (?), 19:36, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"4. Тестовый полигон" - более или менее, чем убунта?
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|3.20, Жабры Егорина (?), 19:51, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, про AMD Вальвы не сказали ни слова. Лишь NVIDIA были помянуты всуе. Видимо, как единственные производители игровых драйверов для Линукс.
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|4.27, h31 (ok), 20:11, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Mesa же. А отдельно упоминают NVIDIA не от хорошей жизни, а от отсуствия альтернативы блобам.
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|1.3, донатер (?), 18:56, 27/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Господа,а можно подробнее объяснить,что мешает сделать так,что бы Стим в рантайм тянул всё что нужно для 32 битных игр?Ну,ок,сожрёт это два лишних гига,в нынешние времена это не страшно,на дворе 2019 год,а вульва бьётся головой об стенку,требуя поддержки морально устаревшей технологии.
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|2.5, Аноним (4), 18:59, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не уверен, можно ли это.. Допустим, что можно.
Но тогда завопит та часть Линукса, которым нужны ГОГи-шмоги и тому подобная дребедень.
Толкать нужно всё сообщество, даже если Valve это и не выгодно. По крайней мере, на данном этапе.
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|2.6, A.Stahl (ok), 19:01, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не потянут они. Одно дело писать какой-то там магазин, да спонсировать пару спецов для полезных патчей в Месу и куда там ещё, а совсем другое дело поддерживать кучу всяких 32-битных либ.
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|2.7, Аноним (7), 19:02, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1) 2 гига из 8 это довольно нехило, у некоторых и того меньше
2) это не путь джедая
3) надо самим поддерживать эти библиотеки, а не просто использовать
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|3.13, Аноним (13), 19:23, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 2 гига из 8 это довольно нехило, у некоторых и того меньше
это о диске а не о раме
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|2.8, urandon (?), 19:03, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну вообщето было бы логично чтоб клапанЪ сам тянул свой рантайм
ибо, если честно, у кого пользователь купил игры у <insert distro name> или у вальвэ?
ну так вот, кто обеличивает - пусть тот и обеспечивает
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|3.21, тоже Аноним (ok), 19:51, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У Клапана есть целая ПароОсь для того, чтобы у вас заверте.
Однако они альтруистически парятся с тем, чтобы вы могли не совершать нечеловеческих усилий по перезагрузке.
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|1.9, Nicknnn (ok), 19:05, 27/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это хорошие новости. Гейб молодец.
Однако "Одним из ключевых принципов Steam является то, что купивший игры пользователь должен сохранить возможность из запуска," очень далеко от правды. Alien: Isolation нативная уже не запускается, так как собрана с некоторым тухлым libc6 которого уже не было в прошлогоднем debian testing.
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|2.14, Аноним (4), 19:27, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как раз близко к правде.
Они научили свой Proton запускать даже нативные тайтлы Linux. Так что если сломается нативка, Proton должен прийти на помощь.
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|3.19, pda (?), 19:50, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это как? Патченный Wine научился помогать работать линуксовым бинарникам со старыми библиотеками?
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|2.24, Жабры Егорина (?), 19:59, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Однако "Одним из ключевых принципов Steam является то, что купивший игры пользователь должен сохранить возможность из запуска," очень далеко от правды. Alien: Isolation нативная уже не запускается, так как собрана с некоторым тухлым libc6 которого уже не было в прошлогоднем debian testing.
В винде запускается? Ясен пень, запускается. Всё, до свиданья с такими наездами.
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|2.29, Вульва (?), 20:19, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Приходите к нам на OpenSUSE
такого не бывает, чтобы хлеб сам за брюхом ходил.
Приходите, рассказывайте нам как именно вы предоставите лучшую игровую платформу для _наших_ клиентов, мы с интересом вас послушаем.
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|1.23, InuYasha (?), 19:57, 27/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поясните, пожалуйста, а разве ради 32-битных игрушек кто-то ещё заводит 32-битную машину? Зачем все эти свистопляски вокруг и386-дистров? Подгрузить нужные библиотеки для 32-битных бинарников - разве этого не достаточно? Даже винда давным-давно все игрухи через WOW64 грузит. o_O
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|2.25, Аноним (25), 20:00, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Убунта хотела прекратить извращения с 32 битами. Совсем. Но что-то пошло не так.
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