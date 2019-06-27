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Valve продолжит поддержку Ubuntu в Steam, но начнёт сотрудничать и с другими дистрибутивами

27.06.2019 18:16

В связи с пересмотром компанией Canonical планов по прекращению поддержки 32-разрядной архитектуры x86 в следующем выпуске Ubuntu, компания Valve заявила, что она скорее всего сохранит в Steam поддержку Ubuntu, несмотря ранее высказанное намерение прекратить официальную поддержку. Решение Canonical обеспечить поставку 32-разрядных библиотек позволит продолжить развитие Steam для Ubuntu без негативного влияния на пользователей этого дистрибутива, несмотря на общее недовольство Valve политикой в области удаления из дистрибутивов существующей функциональности.

При этом Valve начнёт более тесно работать с производителями многих дистрибутивов Linux. Среди дистрибутивов, предоставляющих хорошую поддержку запуска компьютерных игр в своих пользовательских окружениях упоминаются Arch Linux, Manjaro, Pop!_OS и Fedora. Конкретный список поддерживаемых в Steam дистрибутивов будет объявлен дополнительно. Компания Valve готова к сотрудничеству с любыми дистрибутивами и приглашает их напрямую связаться с представителями компании для начала совместной работы. Valve также сохраняет приверженность идее развития Linux как игровой платформы и продолжит свою работу по усовершенствованию драйверов и разработке новых возможностей для улучшения качества работы игровых приложений и графических окружений во всех дистрибутивах Linux.

Поясняя свою позицию в отношении поддержки 32-разрядных приложений в дистрибутивах отмечается, что поддержка 32-разрядного режима важна не столько для самого клиента Steam, сколько для тысяч игр в каталоге Steam, которые поставляются только в 32-разрядных сборках. Сам клиент Steam не представляет сложности адаптировать для запуска в 64-разрядных окружениях, но это не решит проблемы с запуском 32-разрядных игр, которые не смогут работать без дополнительной прослойки для обеспечения совместимости. Одним из ключевых принципов Steam является то, что купивший игры пользователь должен сохранить возможность из запуска, поэтому дробление библиотеки на 32- и 64-разрядные игры недопустимо.

Steam уже предоставляет большой набор зависимостей для 32-разрядных игр, но этого недостаточно, так как требуется как минимум наличие 32-разрядной Glibc, загрузчика, Mesa и библиотек для графических драйверов NVIDIA. Для предоставления необходимых 32-разрядных компонентов в дистрибутивах, в которых они отсутствуют, могут применяться решения на основе изолированных контейнеров, но они приведут к фундаментальному изменению runtime-окружения и вероятно не смогут быть доведены до пользователей без нарушения сложившегося уклада.

  1. Главная ссылка к новости (https://steamcommunity.com/app...)
  2. OpenNews: Valve отказывается от официальной поддержки Steam в Ubuntu 19.10+
  3. OpenNews: Поддержка 32-разрядных библиотек в Ubuntu 19.10+ будет заимствована из Ubuntu 18.04
  4. OpenNews: Canonical пересмотрела планы по прекращению поддержки архитектуры i386 в Ubuntu
  5. OpenNews: Прекращение поддержки i386 в Ubuntu приведёт к проблемам с поставкой Wine
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: valve
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  • 1.1, Аноним (1), 18:55, 27/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    >Arch Linux, Manjaro, Pop!_OS и Fedora

    1. Сборка от кулхацкеров для кулхацкеров
    2. Поделка от васянов
    3. Та же убунта с нескучными обоями
    4. Тестовый полигон
    Вывод - ненужно

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 19:16, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Обидно, что Gentoo не включили? Ну иди, собери ещё раз.
     
     
  • 3.12, Гентушнег (?), 19:22, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обидно, там все и так есть. И будет. Только без телека. Потому Кран и не хочет там ничего делать.
     
  • 2.15, mfa (?), 19:36, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "4. Тестовый полигон" - более или менее, чем убунта?
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 19:54, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примерно так же
     
  • 2.18, Михаил (??), 19:49, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Держи нас в курсе что тебе ненужно
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:55, 27/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стесняюсь спросить, а драйвера они разрабатывают к чему?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:57, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    AMD, Xorg, VR и т.п.
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:16, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они много что финансируют, что вспомнил: AMD, KWin, X11, SDL
     
     
  • 3.20, Жабры Егорина (?), 19:51, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, про AMD Вальвы не сказали ни слова. Лишь NVIDIA были помянуты всуе. Видимо, как единственные производители игровых драйверов для Линукс.
     
     
  • 4.27, h31 (ok), 20:11, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mesa же. А отдельно упоминают NVIDIA не от хорошей жизни, а от отсуствия альтернативы блобам.
     
     
  • 5.28, Жабры Егорина (?), 20:15, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >от отсуствия альтернативы блобам

    А я что сказал?

     

  • 1.3, донатер (?), 18:56, 27/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Господа,а можно подробнее объяснить,что мешает сделать так,что бы Стим в рантайм тянул всё что нужно для 32 битных игр?Ну,ок,сожрёт это два лишних гига,в нынешние времена это не страшно,на дворе 2019 год,а вульва бьётся головой об стенку,требуя поддержки морально устаревшей технологии.
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 18:59, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не уверен, можно ли это.. Допустим, что можно.

    Но тогда завопит та часть Линукса, которым нужны ГОГи-шмоги и тому подобная дребедень.
    Толкать нужно всё сообщество, даже если Valve это и не выгодно. По крайней мере, на данном этапе.

     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 19:01, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не потянут они. Одно дело писать какой-то там магазин, да спонсировать пару спецов для полезных патчей в Месу и куда там ещё, а совсем другое дело поддерживать кучу всяких 32-битных либ.
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:02, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) 2 гига из 8 это довольно нехило, у некоторых и того меньше
    2) это не путь джедая
    3) надо самим поддерживать эти библиотеки, а не просто использовать
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 19:23, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 2 гига из 8 это довольно нехило, у некоторых и того меньше

    это о диске а не о раме

     
  • 2.8, urandon (?), 19:03, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну вообщето было бы логично чтоб клапанЪ сам тянул свой рантайм
    ибо, если честно, у кого пользователь купил игры у <insert distro name> или у вальвэ?
    ну так вот, кто обеличивает - пусть тот и обеспечивает
     
     
  • 3.21, тоже Аноним (ok), 19:51, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У Клапана есть целая ПароОсь для того, чтобы у вас заверте.
    Однако они альтруистически парятся с тем, чтобы вы могли не совершать нечеловеческих усилий по перезагрузке.
     

  • 1.9, Nicknnn (ok), 19:05, 27/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это хорошие новости. Гейб молодец.
    Однако "Одним из ключевых принципов Steam является то, что купивший игры пользователь должен сохранить возможность из запуска," очень далеко от правды. Alien: Isolation нативная уже не запускается, так как собрана с некоторым тухлым libc6 которого уже не было в прошлогоднем debian testing.

     
     
  • 2.14, Аноним (4), 19:27, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз близко к правде.

    Они научили свой Proton запускать даже нативные тайтлы Linux. Так что если сломается нативка, Proton должен прийти на помощь.

     
     
  • 3.19, pda (?), 19:50, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это как? Патченный Wine научился помогать работать линуксовым бинарникам со старыми библиотеками?
     
  • 2.24, Жабры Егорина (?), 19:59, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Однако "Одним из ключевых принципов Steam является то, что купивший игры пользователь должен сохранить возможность из запуска," очень далеко от правды. Alien: Isolation нативная уже не запускается, так как собрана с некоторым тухлым libc6 которого уже не было в прошлогоднем debian testing.

    В винде запускается? Ясен пень, запускается. Всё, до свиданья с такими наездами.

     

  • 1.16, Аноним (16), 19:38, 27/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Приходите к нам на OpenSUSE
     
     
  • 2.29, Вульва (?), 20:19, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Приходите к нам на OpenSUSE

    такого не бывает, чтобы хлеб сам за брюхом ходил.

    Приходите, рассказывайте нам как именно вы предоставите лучшую игровую платформу для _наших_ клиентов, мы с интересом вас послушаем.

     

  • 1.17, Аноним (17), 19:47, 27/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Astra linux?
     
  • 1.23, InuYasha (?), 19:57, 27/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поясните, пожалуйста, а разве ради 32-битных игрушек кто-то ещё заводит 32-битную машину? Зачем все эти свистопляски вокруг и386-дистров? Подгрузить нужные библиотеки для 32-битных бинарников - разве этого не достаточно? Даже винда давным-давно все игрухи через WOW64 грузит. o_O
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 20:00, 27/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убунта хотела прекратить извращения с 32 битами. Совсем. Но что-то пошло не так.
     

  • 1.26, Жабры Егорина (?), 20:02, 27/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Альт Линукс решит проблемы Гейба!
     
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