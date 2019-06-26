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Выпуск nginx 1.17.1 и njs 0.3.3

26.06.2019 08:50

Доступен выпуск основной ветки nginx 1.17.1, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.16 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей.

Основные изменения:

  • Добавлена директива limit_req_dry_run, которая активирует режим пробного запуска, в котором не применяются ограничения на интенсивность обработки запросов (без rate limit), но продолжается учёт выходящего за лимиты числа запросов в разделяемой памяти;
  • При использовании в блоке настроек "upstream" директивы "hash" для организации балансировки нагрузки с привязкой клиента к серверу, в случае указания пустого значения ключа теперь активируется режим равномерной балансировки (round-robin);
  • Устранён крах рабочего процесса при использовании кэша в сочетании с директивой "image_filter" и перенаправлением обработчика кода ошибки 415 с использованием директивы "error_page";
  • Устранён крах рабочего процесса, проявляющийся при использовании встроенного интерпретатора Perl.

Дополнительно можно отметить выпуск njs 0.3.3, интерпретатора языка JavaScript для веб-сервера nginx. Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации. Скрипты могут использоваться в файле конфигурации для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях.

В новом выпуске njs устранены проблемы, выявленные в ходе fuzzing-тестирования. Реализована глобальная переменная "process" c параметрами и переменными окружения текущего процесса (process.pid, process.env.HOME и т.п.). Обеспечена возможность записи во все встроенные свойства и метод. Добавлена реализация Array.prototype.fill(). Реализована поддержка предложенного в ECMAScript 5 синтаксиса getter и setter для привязки свойства объекта к функции, например: 


   var o = {a:2};
   Object.defineProperty(o, ‘b’, {get:function(){return 2*this.a}});


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.9.0
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.17.0 и njs 0.3.2
  4. OpenNews: Сделка по покупке NGINX компанией F5 Networks успешно завершена
  5. OpenNews: Релиз nginx 1.16.0
  6. OpenNews: Доступен HTTP-сервер Caddy 0.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Иван (??), 09:07, 26/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    Тут пишут, что nginx не нужен уже есть caddy https://engineering.hashnode.com/after-4-years-with-nginx-we-switched-to-caddy
     
     
  • 3, RusCheat (?), 09:37, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это у которого реклама в HTTP заголовках и включенная по умолчанию телеметрия?
     
  • 4, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 09:47, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тут пишут, что nginx не нужен уже есть caddy

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