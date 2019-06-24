Представлен people.kernel.org, сервис блогов для разработчиков ядра Linux

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|1.1, Аноним (1), 22:08, 24/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Хост на котором развёрнут people.kernel.org подпадает под блокировку Роскомнадзора
Блиять, у меня не открывается.
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|2.3, ы (?), 22:18, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эта контора занимется попилом бюджета, а не умственной деятельностью.
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|2.4, village_coder (ok), 22:24, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня тоже. При том что kernel.org нормально открывается? Это что превентивный бан всех новых доменов? Типа белые списки?
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|3.7, AnonPlus (?), 22:38, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Диапазон, которому принадлежит айпишник, используемый peoples.kernel.org (http://isitblockedinrussia.com/?host=people.kernel.org), заблокирован, поскольку где-то там зостился Телеграм когда-то (возможно, уже не хостится, но кого это волнует). У kernel.org совсем другой адрес (198.145.29.83), ему повезло.
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|2.9, пох. (?), 22:48, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в принципе, это одно из (многих) удачных действий роскомпозора - интернет, разумеется, надо любыми средствами защищать не только от "произведений" рассейских авторов и васян-сборок венды, но и от бложегов people с kernel.org, туда, в конце-концов, ходят дети и домашние животные!
Но, к сожалению, владельцы бложегов рискуют вообще никогда не узнать о том, что в какой-то ресурсной федерации кто-то там что-то им заблокировал.
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|1.6, AnonPlus (?), 22:35, 24/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Отправил на webmaster@kernel.org просьбу перенести домен на незаблокированный IP.
Хорошо бы ещё в Твиттере поднять шумиху, попробуйте написать, кто там зарегистрован. Например, когда центр отзывов Microsoft попал под блокировку, домен всего за несколько дней перенесли на другой адрес благодаря тому, что разработчики заметили твит.
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|2.10, Аноним (10), 22:52, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Отправил на webmaster@kernel.org просьбу перенести домен на незаблокированный IP.
Ты бы сразу в спортлото писал, лол. Тут уж, прости, проблемы индейцев, и на отлуп по такому "рацпредложению" удивляться не надо - они будут правы на все сто.
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|4.19, Аноним (10), 23:50, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное, не питаешь больших иллюзий по этому варианту, тогда всё норм.
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|5.21, AnonPlus (?), 01:02, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, собственно, меня послали
Thank you for reaching out. Unfortunately, Roskomnadzor can
arbitrarily block any IP at any time, so moving the site to a
different address is not a guarantee that it won't be blocked
tomorrow. I suggest you use any number of ways to bypass RKN's IP
blocking to access people.kernel.org.
Зато я свободен выбрать способ обхода, в то время как злобная корпорация MS лишила меня такой возможности, перенеся свой хаб отзывов на "чистый" адрес.
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|4.25, Пишу из ванны (?), 02:23, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты всё правильно пишешь! Не слушай их, они боты, хотят завиноватить и убедить, что чщетно.
А я хочу спросить, почему сай блокирован?
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|3.24, Пишу из ванны (?), 02:21, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты либо глупец, либо подлец. Скорее всего ты бот
Он всё правильно написал.
Ну лействитель что поделать , что блокируют СПО, будем терпеть и ничего не делать, не выходить из комнаты на не одиночные не пикеты.
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|2.22, Sluggard (ok), 01:02, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В блокировке виноват Российский Консорциум Неадекватов, а запариваться из-за этого должны админы Кернела?
Какая-то странная логика. Ты не тем пишешь.
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|1.14, Аноним (13), 23:23, 24/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Главное не забыть покрасить логотип тем же образом, как это сделали на Medium.
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|1.17, Аноним (17), 23:43, 24/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Зделайте еще локальный ютубчик, где Линус, только что из барбершопа, берет интервью у Поттеринга - задает вопросы о размере зарплаты и спрашивает отношение к последним коммитам в ядре.
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