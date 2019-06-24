Представлен people.kernel.org, сервис блогов для разработчиков ядра Linux

Представлен новый сервис для разработчиков ядра Linux - people.kernel.org, который призван заполнить нишу, образовавшуюся после закрытия сервиса Google+. Многие разработчики ядра, в том числе Линус Торвальдс, вели свои блоги в Google+ и после его закрытия ощутили необходимость в платформе, позволяющей время от времени публиковать заметки, в формате отличном от почтовой рассылки LKML.

Сервис people.kernel.org построен с использованием свободной децентрализованной платформы WriteFreely, ориентированной на ведение блогов и позволяющей использовать протокол ActivityPub для их объединения в общую федеративную сеть. Платформа поддерживает форматирование материалов в формате Markdown. Возможность завести блог в people.kernel.org на данном этапе предоставлена только разработчикам, включённым в список мэйнтейнеров. Для тех кто не указан в данном списке заведение блога возможно при получении рекомендации от одного из мэйнтейнеров.

Примечание: Хост на котором развёрнут people.kernel.org подпадает под блокировку Роскомнадзора и недоступен в РФ, как и ещё более трёх десятков сайтов различных свободных проектов.



