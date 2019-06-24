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Canonical пересмотрела планы по прекращению поддержки архитектуры i386 в Ubuntu

24.06.2019 21:07

Компания Canonical опубликовала заявление о пересмотре планов, связанных с прекращением поддержки 32-разрядной архитектуры x86 в Ubuntu 19.10. После изучения замечаний, высказанных разработчиками Wine и игровых платформ, принято решение обеспечить сборку и поставку отдельного набора 32-разрядных пакетов в Ubuntu 19.10 и 20.04 LTS.

Список поставляемых 32-разрядных пакетов будет подготовлен с учётом пожеланий сообщества и будет включать компоненты, необходимые для продолжения работы устаревших программ, остающихся только в 32-разрядном виде или требующих 32-разрядных библиотек. При этом если список окажется не полным и будут выявлены недостающие пакеты, то набор пакетов планируют дополнять и после релиза.

Утверждается, что возникшие после объявления о прекращении поддержки архитектуры i386 дискуссии и замечания стали неожиданностью для разработчиков дистрибутива, так как вопрос о прекращении поддержки i386 обсуждается в сообществе и среди разработчиков ещё с 2014 года. У разработчиков Ubuntu сложилось впечатление, что в вопросе отказа от поддержки i386 достигнут консенсус и не ожидается подводных камней, но как оказалось некоторые моменты были упущены из виду, в том числе в ходе консультаций с Valve (примечание: вероятно некоторые из обсуждающих не могли предположить, что будет решено не просто прекратить сборку пакетов i386, но и отказаться от формирования библиотек multiarch, необходимых для запуска 32-разрядных приложений в 64-разрядном окружении).

В долгосрочной перспективе для обеспечения поддержки 32-разрядных приложений в выпусках после Ubuntu 20.04 планируется совместно с WINE, Ubuntu Studio и поставщиками игр выработать решение по использованию систем контейнерной изоляции для поставки 32-разрядных компонентов из LTS-ветки Ubuntu и организации запуска старых приложений. На базе Snaps и LXD можно будет подготовить необходимое 32-разрядное окружение и набор библиотек.

Напомним, что в качестве причины прекращения поддержки архитектуры i386 упоминается невозможность сопровождения пакетов на уровне других поддерживаемых в Ubuntu архитектур, например из-за недоступности для 32-разрядных систем последних наработок в области повышения безопасности и защиты от фундаментальных уязвимостей типа Spectre. Поддержание пакетной базы для i386 требует больших ресурсов на разработку и контроль качества, которые не оправдывают себя из-за незначительной пользовательской базы (число систем i386 оценивается в 1% от общего числа установленных систем).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.ubuntu.com/2019/0...)
  2. OpenNews: Поддержка 32-разрядных библиотек в Ubuntu 19.10+ будет заимствована из Ubuntu 18.04
  3. OpenNews: Ubuntu прекращает формирование пакетов для 32-разрядной архитектуры x86
  4. OpenNews: Прекращение поддержки i386 в Ubuntu приведёт к проблемам с поставкой Wine
  5. OpenNews: Выпуск Wine 4.11
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ubuntu, 32bit
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:11, 24/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Цирк! С Canonical лучше больше никаких дел не иметь!
     
  • 1.2, Gooff (ok), 21:11, 24/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Революция отменяется
     
     
  • 2.9, amonimous (?), 21:25, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть примета: если новость начинается с "каноникл собирается", то скорей всего это не случится
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:16, 24/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я всегда приводил эту аналогию, приведу и сейчас: убунту - это лишь неопрятная проселочная дорожка, которая иногда ответвляется от Главной Автомагистрали Планеты, идет какими-то заброшенными деревушками "Мир" и "Юнити им. В.И.Ленина", но затем позорно вливается обратно в Главную Автомагистраль Планеты, на которой, кстати, через каждые 50 метров красуется билборд Red Hat.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:22, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и вас еще не цитируют? приходится самому?
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:26, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А при чём здесь В.И.Ленин?
     

  • 1.4, анонимус (??), 21:18, 24/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такое ощущение, что разработчики убунту живут в каком-то своём мирке и никто из них не играет в дейтинг-симы и онеме-визуал-новеллы.
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 21:22, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По-моему они только в них и играют
     
  • 2.12, Аноним (12), 21:32, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве для онеме-визуальных-игр нужны 32-битные игры?
     

  • 1.5, Аноним (6), 21:20, 24/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Руки вверх, это габен
     
  • 1.8, Аноним (8), 21:23, 24/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >вероятно некоторые из обсуждающих вообще не представляют себе, как работает multiarch

    Fixed

     
  • 1.11, Аноним (11), 21:30, 24/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жидко обделались после того, как Valve послала их в пешее...
     
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