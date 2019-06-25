Доступна бета-версия Linux-редакции игрового движка OpenXRay

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|1.1, Ключевский (?), 20:20, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Забыли добавить, что этот «Open» это украденные исходники и прямо в Readme написано «Be advised that this project is not sanctioned by GSC Game World in any way – and they remain the copyright holders of all the original source code», что все права у GSC. То есть это не открытый движок, а обычное воровство.
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|2.3, анон (?), 20:24, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> украденные исходники
> все права у GSC
> обычное воровство
Громкий комментарий, сразу видно, что новость для кого-то впервые.
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|3.11, Ключевский (?), 21:52, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Для тебя может и впервые, а нам давно известно про воровство и выкладывание ворованных исходников
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|4.22, Аноним (22), 23:15, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Проект основан после утечки исходных кодов
Утечка это не всегда воровство.
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|4.23, Аноним (-), 23:23, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не нравится - не пользуйся. К тому же, утекшие != украденные, не подменяй понятия. Это как если бы ты, продолбав со собственной дурости кошелек, обвинил нашедшего в воровстве.
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|5.27, YetAnotherOnanym (ok), 01:14, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть страны, где нашедшего кошелёк сажают, если он не вернул его владельцу или не принёс его в полицию. Присвоение чужого имущества - кража вне зависимости от того, как оно оказалось в чужих руках.
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|6.28, Аноним (-), 02:40, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть страны, где сажают просто потому, что мимокрокодил. Это не повод подтасовывать терминологию.
> если он не вернул его владельцу или не принёс его в полицию
потребуется присвоившего сначала найти, а сам факт присвоения -- доказать. Если осилишь цивилизованными методами^W^W, сможешь с уверенностью утверждать о факте кражи.
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|4.24, Michael Shigorin (ok), 23:51, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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(злостный офтопик по п. 10, но как тут не спросить!)
А что скажете про кредит Януковича и газовые займы Тимошенко? :)
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|2.4, Xottab_DUTY (?), 20:39, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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GSC Game World не имеет ничего против некоммерческих проектов, коим является OpenXRay. Если бы было иначе то его бы давно закрыли по указке сверху. Более того, закрыли бы и другие проекты. Но, как видим, с 2014-го года никаких происшествий не случилось.
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|3.10, Аноним (10), 21:51, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Они навесили лицензию MIT на ворованные исходники, а MIT не запрещает коммерческие проекты
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|3.13, Ключевский (?), 21:53, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> GSC Game World не имеет ничего против некоммерческих проектов, коим является OpenXRay
А против накладывания лицензии на ворованное?
Ну и хотелось бы официального подтверждения от владельцев, что они не против воровства.
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|2.7, Аноним (7), 20:52, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А gsc в свое время потырила лайтмапы с doom 3 и шейдеры водички с half life 2, так что грабь награбленное.
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|1.2, A.Stahl (ok), 20:23, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А насколько плохо всё с юридической точки зрения?
Dark engine (Thief, System shock) тоже так же в своё время утёк, сообщество подняло и допилило до состояния вкусной конфеты. Но до сих пор (движку 20 лет) делает это "на нычку" поскольку текущие правообладатели редкостные скоты.
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|2.5, Xottab_DUTY (?), 20:42, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Наши GSC таковыми скотами не являются. Они и раньше всячески поддерживали моды на свою игру, а когда исходники утекли в сеть, то не стали поднимать ураган, а молча отпустили, показав добрую волю сообществу. =)
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|2.18, Grunman (ok), 22:15, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С юридической точки зрения, это незаконно. На практике, если ты возьмешь код и начнешь его продавать, к тебе придут юристы из GSC и сделают атата (что, ЕМНИП, уже случилось с одними чересчур борзыми ребятами). Во всех остальных случаях они шевелиться не будут.
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|2.20, Аноним (20), 22:55, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С юридической точки зрения, засудить есть все рычаги. Но авторы игры уже не получат больших денег с продаж первого Сталкера, поэтому никто этим не занимается. Так же как и Dark Engine, так же как Нинтендо разрешила фирме Денди пиратить их консоль, потому что 16-бит существовали уже 7 лет. А если бы это было актуально, и вокруг этого вращались бы большие деньги, то возможностью засудить бы воспользовались. Например Оперу 12.15 с Гитхаба удалили, потому что, если бы сообщество "допилило", то получился бы конкурент Хрому
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|1.6, Пустырник (?), 20:44, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сейчас подавляющее большинство модов S.T.A.L.K.E.R. используют так или иначе оригинальный модифицированный движок например Lost Alpha DC насколько мне известна позиция GSC то они не против такого использования сырцов
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|1.26, Аноним (26), 00:23, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто в лес кто по дрова, кто портирует-открыват XRay, кто пишет с.т.а.л.к.е.р на движке Crysis...
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