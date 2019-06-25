Доступна бета-версия Linux-редакции игрового движка OpenXRay

Спустя полгода работы над стабилизацией кода доступна бета-версия порта игрового движка OpenXRay для Linux (для Windows последней остаётся февральская сборка 221). Сборки подготовлены пока только для Ubuntu 18.04 (PPA). В рамках проекта OpenXRay происходит развитие движка X-Ray 1.6, используемого в игре "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти". Проект основан после утечки исходных кодов движка и ставит перед собой цель исправления всех оригинальных недочётов и введения новых возможностей как для обычных пользователей, так и для разработчиков модификаций.

В представленной сборке устранены случайные крахи, улучшен рендер (приближен к оригинальной картинке), игру теперь можно пройти до конца. В планах дальнейшее улучшение рендера, поддержка ресурсов от ClearSky (сейчас в отдельной WIP ветке) и поддержка игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля".

Известные проблемы:

При выходе из игры процесс может зависнуть;

При переходе между локациями/повторной загрузке записанных сеансов портится картинка, игра может вылететь (пока решается только через перезапуск игры с загрузкой сохранённого сеанса);

Сохранённые сеансы и логи не поддерживают UTF-8;

Проект не собирается Сlang.

Для работы игры понадобятся ресурсы от оригинальной игры, они должны находиться в каталоге "~/.local/share/GSC/SCOP/". Для steam их можно получить командой:

steamcmd "+@sSteamCmdForcePlatformType windows" +login Имя_пользователя\ +force_install_dir ~/.local/share/GSC/SCOP/ +app_update 41700 +quit

Если ресурсы из GOG, то нужно привести все пути к нижнему регистру (это особенность движка). Перед началом игры нужно исправить строку в "~/.local/share/GSC/SCOP/_appdata_/user.ltx". Следует поменять "renderer renderer_r1" на "renderer renderer_gl", и "vid_mode 1024x768 " на фактическое разрешение, иначе оно слетит.



