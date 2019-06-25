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Доступна бета-версия Linux-редакции игрового движка OpenXRay

25.06.2019 17:35

Спустя полгода работы над стабилизацией кода доступна бета-версия порта игрового движка OpenXRay для Linux (для Windows последней остаётся февральская сборка 221). Сборки подготовлены пока только для Ubuntu 18.04 (PPA). В рамках проекта OpenXRay происходит развитие движка X-Ray 1.6, используемого в игре "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти". Проект основан после утечки исходных кодов движка и ставит перед собой цель исправления всех оригинальных недочётов и введения новых возможностей как для обычных пользователей, так и для разработчиков модификаций.

В представленной сборке устранены случайные крахи, улучшен рендер (приближен к оригинальной картинке), игру теперь можно пройти до конца. В планах дальнейшее улучшение рендера, поддержка ресурсов от ClearSky (сейчас в отдельной WIP ветке) и поддержка игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля".

Известные проблемы:

  • При выходе из игры процесс может зависнуть;
  • При переходе между локациями/повторной загрузке записанных сеансов портится картинка, игра может вылететь (пока решается только через перезапуск игры с загрузкой сохранённого сеанса);
  • Сохранённые сеансы и логи не поддерживают UTF-8;
  • Проект не собирается Сlang.

Для работы игры понадобятся ресурсы от оригинальной игры, они должны находиться в каталоге "~/.local/share/GSC/SCOP/". Для steam их можно получить командой: 


   steamcmd "+@sSteamCmdForcePlatformType windows" +login Имя_пользователя\
      +force_install_dir ~/.local/share/GSC/SCOP/ +app_update 41700 +quit

Если ресурсы из GOG, то нужно привести все пути к нижнему регистру (это особенность движка). Перед началом игры нужно исправить строку в "~/.local/share/GSC/SCOP/_appdata_/user.ltx". Следует поменять "renderer renderer_r1" на "renderer renderer_gl", и "vid_mode 1024x768 " на фактическое разрешение, иначе оно слетит.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/OpenXRay/xr...)
  2. OpenNews: Google готовит к открытию систему трассировки XRay
  3. OpenNews: Альфа-выпуск порта игрового движка OpenXRay под Linux
  4. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 3.1
  5. OpenNews: Опубликован код старых игр Infocom, включая Zork
  6. OpenNews: Релиз свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.0
Автор новости: Grunman
Тип: К сведению
Ключевые слова: xray
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  • 1.1, Ключевский (?), 20:20, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Забыли добавить, что этот «Open» это украденные исходники и прямо в Readme написано «Be advised that this project is not sanctioned by GSC Game World in any way – and they remain the copyright holders of all the original source code», что все права у GSC. То есть это не открытый движок, а обычное воровство.
     
     
  • 2.3, анон (?), 20:24, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > украденные исходники
    > все права у GSC
    > обычное воровство

    Громкий комментарий, сразу видно, что новость для кого-то впервые.

     
     
  • 3.11, Ключевский (?), 21:52, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Для тебя может и впервые, а нам давно известно про воровство и выкладывание ворованных исходников
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 23:15, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проект основан после утечки исходных кодов

    Утечка это не всегда воровство.

     
  • 4.23, Аноним (-), 23:23, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не нравится - не пользуйся. К тому же, утекшие != украденные, не подменяй понятия. Это как если бы ты, продолбав со собственной дурости кошелек, обвинил нашедшего в воровстве.
     
     
  • 5.27, YetAnotherOnanym (ok), 01:14, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть страны, где нашедшего кошелёк сажают, если он не вернул его владельцу или не принёс его в полицию. Присвоение чужого имущества - кража вне зависимости от того, как оно оказалось в чужих руках.
     
     
  • 6.28, Аноним (-), 02:40, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть страны, где сажают просто потому, что мимокрокодил. Это не повод подтасовывать терминологию.
    > если он не вернул его владельцу или не принёс его в полицию

    потребуется присвоившего сначала найти, а сам факт присвоения -- доказать. Если осилишь цивилизованными методами^W^W, сможешь с уверенностью утверждать о факте кражи.

     
  • 4.24, Michael Shigorin (ok), 23:51, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    (злостный офтопик по п. 10, но как тут не спросить!)

    А что скажете про кредит Януковича и газовые займы Тимошенко? :)

     
     
  • 5.25, urandon (?), 00:03, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    злостное нарушение п.10 правил форума
     
  • 2.4, Xottab_DUTY (?), 20:39, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    GSC Game World не имеет ничего против некоммерческих проектов, коим является OpenXRay. Если бы было иначе то его бы давно закрыли по указке сверху. Более того, закрыли бы и другие проекты. Но, как видим, с 2014-го года никаких происшествий не случилось.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 21:51, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они навесили лицензию MIT на ворованные исходники, а MIT не запрещает коммерческие проекты
     
     
  • 4.14, Xottab_DUTY (?), 21:57, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты лицензию не читал, наверное, дружище? Прочитай внимательно.
     
     
  • 5.19, Аноним (10), 22:23, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, ошибся, извиняюсь
     
  • 3.13, Ключевский (?), 21:53, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > GSC Game World не имеет ничего против некоммерческих проектов, коим является OpenXRay

    А против накладывания лицензии на ворованное?
    Ну и хотелось бы официального подтверждения от владельцев, что они не против воровства.

     
  • 2.7, Аноним (7), 20:52, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А gsc в свое время потырила лайтмапы с doom 3 и шейдеры водички с half life 2, так что грабь награбленное.
     
     
  • 3.15, Ключевский (?), 22:02, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ты бредишь
     
  • 3.21, Аноним (10), 23:09, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В дум 3 есть лайтмапы? Там динамическое освещение
     

  • 1.2, A.Stahl (ok), 20:23, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А насколько плохо всё с юридической точки зрения?
    Dark engine (Thief, System shock) тоже так же в своё время утёк, сообщество подняло и допилило до состояния вкусной конфеты. Но до сих пор (движку 20 лет) делает это  "на нычку" поскольку текущие правообладатели редкостные скоты.
     
     
  • 2.5, Xottab_DUTY (?), 20:42, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наши GSC таковыми скотами не являются. Они и раньше всячески поддерживали моды на свою игру, а когда исходники утекли в сеть, то не стали поднимать ураган, а молча отпустили, показав добрую волю сообществу. =)
     
  • 2.18, Grunman (ok), 22:15, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С юридической точки зрения, это незаконно. На практике, если ты возьмешь код и начнешь его продавать, к тебе придут юристы из GSC и сделают атата (что, ЕМНИП, уже случилось с одними чересчур борзыми ребятами). Во всех остальных случаях они шевелиться не будут.
     
  • 2.20, Аноним (20), 22:55, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С юридической точки зрения, засудить есть все рычаги. Но авторы игры уже не получат больших денег с продаж первого Сталкера, поэтому никто этим не занимается. Так же как и Dark Engine, так же как Нинтендо разрешила фирме Денди пиратить их консоль, потому что 16-бит существовали уже 7 лет. А если бы это было актуально, и вокруг этого вращались бы большие деньги, то возможностью засудить бы воспользовались. Например Оперу 12.15 с Гитхаба удалили, потому что, если бы сообщество "допилило", то получился бы конкурент Хрому
     

  • 1.6, Пустырник (?), 20:44, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сейчас подавляющее большинство модов S.T.A.L.K.E.R. используют так или иначе оригинальный модифицированный движок например Lost Alpha DC насколько мне известна позиция GSC то они не против такого использования сырцов
     
  • 1.8, Аноним (-), 20:54, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Падение при начале новой игры уже починили?
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 22:04, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нет, в дискорде пишут, что всё ещё поломано
     
  • 2.17, Grunman (ok), 22:04, 25/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё в альфе
     

  • 1.9, Аноним (-), 21:17, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как тут грабить коровамы.экзэ?
     
  • 1.12, Аноним (12), 21:52, 25/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В добрый путь!
     
  • 1.26, Аноним (26), 00:23, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто в лес кто по дрова, кто портирует-открыват XRay, кто пишет с.т.а.л.к.е.р на движке Crysis...
     
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