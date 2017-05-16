Открыты исходные тексты языка программирования V

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|2.5, sndev (ok), 11:05, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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О да. Судя по заявленным возможностям это просто идеальный "конь".
Но как кто-то уже когда-то тут высказался : "языки с := присвоением - не жильцы" (с) неизвестный автор.
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|3.31, Аноним (31), 11:41, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И по умолчанию константные переменные сомнительный костыль... Переменные на то и переменные чтобы их менять, их 99% мутируемые, везде писать этот ключ дабы не выстрелить в небо и снаряд не прилетел обратно на тебя?
ждем дальше плюсы без шаблонов
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|4.102, KonstantinB (ok), 14:06, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наоборот, это хорошо. Если переменная мутабельная, я это явно укажу. А если на самом деле неиммутабельная и компилятор об этом знает, открывается огромный простор для оптимизациию.
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|3.32, гошник (?), 11:42, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> языки с := присвоением - не жильцы
Подозреваю, речь идёт всё же не о присвоении, а о сокращённом объявлении переменной, как в Go.
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|5.58, Аноним84701 (ok), 12:29, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хотя не, не дочитал пример. Тогда и правда не жилец.
doc
> Please note the difference between := and =
> := is used for declaring and initializing, = is used for assigning.
|
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|6.95, гошник (?), 13:43, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хм. А это тогда как понимать?
[code]
a := 10
if true {
a := 20
}
[/code]
Как объявление одноимённой переменной с другой областью видимости, которая никак не используется? Отличный пример для новости!
|
|2.6, Аноним (6), 11:05, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да! Слежу за проектом. Всячески желаю успеха и продвижения!
|
|1.2, A.Stahl (ok), 11:01, 24/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
|
Написано слишком пафосно. Философский, блин, камень. Перпетум, бля, мобиле.
Интересно, кто-то вспомнит об этом языке через 3 года?
Увидим...
|
|
|
|2.7, powershell (ok), 11:06, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Основная проблема не в том, что слишком пафосно, а в том, что почти ничего из обещанного не реализовано.
У сообщества случился бомбит, реддит и хакерньюс раскрывают драму.
|
|1.11, CHERTS (ok), 11:10, 24/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Они бы хоть довели этот V до состояния сборки, а то
mkdir ~/code && cd ~/code
git clone https://github.com/vlang/v
cd v/compiler
make
и получаем портянку:
cc -std=c11 -w -o vc v.c
v.c:341:3: error: expected specifier-qualifier-list before ‘_Atomic’
_Atomic int fn_cnt;
^
v.c: In function ‘Fn_str’:
v.c:13789:21: error: unknown field ‘fn_cnt’ specified in initializer
.fn_cnt = 0,
^
v.c:13790:21: error: unknown field ‘obfuscate’ specified in initializer
.obfuscate = 0};
^
v.c: In function ‘new_table’:
v.c:13808:3: error: unknown field ‘obfuscate’ specified in initializer
Table *t = ALLOC_INIT(Table, {
^
v.c:13808:3: error: unknown field ‘fn_cnt’ specified in initializer
v.c: In function ‘Table_cgen_name’:
v.c:14653:12: error: ‘Table’ has no member named ‘obfuscate’
if (table->obfuscate && string_ne(f->name, tos2("main")) &&
^
v.c:14673:12: error: ‘Table’ has no member named ‘fn_cnt’
table->fn_cnt++;
^
v.c:14674:24: error: ‘Table’ has no member named ‘fn_cnt’
int tmp68 = table->fn_cnt;
^
v.c:14678:18: error: ‘Table’ has no member named ‘fn_cnt’
idx = table->fn_cnt;
^
make: *** [vc] Error 1
И это все на свежей Oracle Linux 7, правда gcc не самый новый
gcc version 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-36.0.1) (GCC)
но пардон, на кого тогда рассчитан этот v ?
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|2.15, CHERTS (ok), 11:23, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Под Debian 9 тоже нифига не собирается компилятор
./vc -o v .
Makefile:4: recipe for target 'v' failed
make: *** [v] Segmentation fault
Версия gcc новая
gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18+deb9u1)
На какой ОС его собирает автор?
|
|2.18, Аноним (18), 11:26, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня по другому:
./vc -o v .
Makefile:4: recipe for target 'v' failed
make: *** [v] Ошибка сегментирования (сделан дамп памяти)
Ubuntu 18.04
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|3.23, Клыкастый (ok), 11:35, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а потому что
openat(AT_FDCWD, "/home/xxx//code/v//os", O_RDONLY|O_NONBLOCK|O_CLOEXEC|O_DIRECTORY) = -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)
fstat(1, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0xc), ...}) = 0
--- SIGSEGV {si_signo=SIGSEGV, si_code=SEGV_MAPERR, si_addr=0x702ae7c7} ---
+++ killed by SIGSEGV +++
Ошибка сегментирования
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|4.33, Клыкастый (ok), 11:42, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну или если пути норм, то access("/usr/local/Cellar/llvm/8.0.0/bin/clang", F_OK) = -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)
|
|2.60, Аноним (60), 12:30, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> на свежей Oracle Linux 7
> gcc version 4.8.5
Протухла на 6 лет твоя оракла. Небойсь все дыры в одном месте собрали.
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|2.42, letsmac (ok), 11:54, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>>В-третьих, вместо нормально проработанных эксепшенов
А есть они где нормальные? Если язык заявлен как не имеющий побочных эффектов - проще результат функции проверять, чем catch с assert расковыривать.
>>бесплатно (ОО например)
ОО уходит в свою нишу и там еме и место.
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|3.46, Аноним (21), 12:04, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
>Если язык заявлен как не имеющий побочных эффектов
Не заявлен, там есть возможность для сайдэффектов. Вы доку читали?
>проще результат функции проверять, чем catch с assert расковыривать.
Проще вообще ничего не проверять, а обрабатывать ошибку там, где ее и нужно обрабатывать - на самом верхнем уровне.
>ОО уходит в свою нишу и там еме и место.
Под "нишей" вы понимаете 99% всего ПО?
|
|2.75, Аноним (75), 12:53, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если осознать что ОО процентах в 90 проектов нафиг не упало, жизнь становится куда легче.
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|3.87, Аноним (87), 13:11, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Если осознать что ОО процентах в 90 проектов нафиг не упало, жизнь становится куда легче.
99% всего софта используют ОО, но у хомячков опеннета какой-то другой линукс, без ОО
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|2.27, Аноним (27), 11:40, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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это мне напомнило эпизод из "кремниевой долины" (s3e06), когда ГГ расстался с девушкой только потому, что он было сторонник таба, а она - пробелов =D
|
|2.30, ыы (?), 11:41, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а какой смысл вкладывали в такие сложности авторы? может присваивание из двух символов дает +5 к улетности?
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|3.43, Урри (?), 11:55, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Как учил великий Вирт, := - это "присвоить значение". Ибо "=" - это равно. Использовать всем известный математический символ сравнения в качестве присвоения - это вносить путаницу в неокрепшие умы неофитов.
Видимо, авторы еще не успели испортиться под влиянием не менее великого Страуструпа и решили, что красота языка важнее предпочтений старперов.
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|4.49, Аноним (49), 12:15, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как учил великий Вирт, := - это "присвоить значение". Ибо "=" -
> это равно. Использовать всем известный математический символ сравнения в качестве присвоения
> - это вносить путаницу в неокрепшие умы неофитов.
Так тут всё наоборот.
Присваивание значения через =
Объявление "переменных" (которые по умолчанию константы) через :=
В школе на уроках математики пишем x = 1
здесь x := 1
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|5.54, Аноним (49), 12:24, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наблюдая афедронную эксплозию у участников секты Вирта, не примену поспособствовать её усилению цитатой документации:
Please note the difference between := and =
:= is used for declaring and initializing, = is used for assigning.
|
|5.55, Ilya Indigo (ok), 12:25, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> В школе на уроках математики пишем x = 1
Потому что это РАВЕНСТВО, а не присвоение!
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|6.57, Аноним (49), 12:28, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> В школе на уроках математики пишем x = 1
> Потому что это РАВЕНСТВО, а не присвоение!
Ну да. При этом в V равенство, а не присвоение :=
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|5.66, Аноним84701 (ok), 12:44, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Объявление "переменных" (которые по умолчанию константы) через :=
> В школе на уроках математики пишем x = 1
> здесь x := 1
Вообще-то равенство - это когда можно написать 1=x без изменения семантики. Такое возможно лишь в некоторых, великих ЯП:
[code]
?- X='hello', 1 + 2 = Y, write(X), 1 + 4 =:= Y + 2.
hello
X = hello,
Y = 1+2
[/code]
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|6.74, Аноним (49), 12:51, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>[оверквотинг удален]
>> здесь x := 1
> Вообще-то равенство - это когда можно написать 1=x без изменения семантики. Такое
> возможно лишь в некоторых, великих ЯП:
> [code]
> ?- X='hello', 1 + 2 = Y, write(X), 1 + 4 =:=
> Y + 2.
> hello
> X = hello,
> Y = 1+2
> [/code]
Во. Так мы придём к тому, что бывает сравнение, а бывает декларация.
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|7.82, Аноним84701 (ok), 13:03, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>[оверквотинг удален]
>> Вообще-то равенство - это когда можно написать 1=x без изменения семантики. Такое
>> возможно лишь в некоторых, великих ЯП:
>> [code]
>> ?- X='hello', 1 + 2 = Y, write(X), 1 + 4 =:=
>> Y + 2.
>> hello
>> X = hello,
>> Y = 1+2
>> [/code]
> Во. Так мы придём к тому, что бывает сравнение, а бывает декларация.
Ну-ну:
[code]
?- 1 + 2 + 4 = X + 4, 1 + 2 = Y,write([X,Y]), Y = X.
[1+2,1+2]
X = Y, Y = 1+2.[/code]
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|3.52, Аноним (49), 12:20, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> А a == b Вас не бесит?
Для этого есть Source Insight. Вместо != показывает ≠.
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|5.93, пох. (?), 13:37, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если цитирующие доку нам не врут - ← = замена =, а := - =
что в нормальных языках программирования = полсотни лет, а идиотским синтаксисом вирта никто кроме пейсателей буков в учебники так и не пользуется (поскольку выбрать не просто лишний символ, а еще и требующий нажатия shift, мог только прохвессор кислых щей, не пользующийся компьютером в принципе - каковым Вирт и был) - это уже мелочи.
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|6.106, Аноним84701 (ok), 14:12, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> выбрать не просто лишний символ, а еще и требующий нажатия shift,
> мог только прохвессор кислых щей, не пользующийся компьютером в принципе - каковым Вирт и был) - это уже мелочи.
Хм, а я-то думал что это из Алгола заимствовано было, а оно во как оказывается.
Да и Бэкус c Перлисом в качестве кислощейных "прохвессоров" … срывает покровы.
Чего только не узнаешь на opennetleaks *ушел в потрясенном состоянии*
|
|6.109, Аноним (49), 14:24, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> если цитирующие доку нам не врут - ← = замена =, а
> := - =
Ну с Паскалем там (по крайней мере, было в 3й версии) сильно хуже, чем в С. Всё ж там капризы только за наши деньги. Но идея в целом понята верно. Почему её не реализовали в других самых лучших редакторах энд девелоперз энверонментз?
|
|5.108, Аноним (49), 14:20, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну дык а := ты можешь заменить на ←
Вот. Если захотеть, можно что угодно заменить по своему вкусу. О чём спорят все эти люди?
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|5.79, grayich (ok), 12:58, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Ну тогда у Вас просто синдром утёнка.
ничё подобного, только практичность, только лень
операция присваивания - частая, каждый раз набирать лишний символ ... бесит)
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|6.86, Ordu (ok), 13:10, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
в V := -- это не присваивание, а объявление и присваивание. Аналогичная конструкция в C++ это
auto a = 1;
В V, как мы видим, короче. И не на один символ.
|
|5.81, Аноним (49), 13:02, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну тогда у Вас просто синдром утёнка.
А у меня синдром дока, который не видел доки?
[CODE]
num := 777
s := if num % 2 == 0 {
'even'
}
else {
'odd'
}
println(s) // ==> "odd"
[/CODE]
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|6.91, Ilya Indigo (ok), 13:31, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>[оверквотинг удален]
> [CODE]
> num := 777
> s := if num % 2 == 0 {
> 'even'
> }
> else {
> 'odd'
> }
> println(s) // ==> "odd"
> [/CODE]
Вы хотите сказать, что в V оператор равенства == ?
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|7.105, Аноним (49), 14:11, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>[оверквотинг удален]
>> num := 777
>> s := if num % 2 == 0 {
>> 'even'
>> }
>> else {
>> 'odd'
>> }
>> println(s) // ==> "odd"
>> [/CODE]
> Вы хотите сказать, что в V оператор равенства == ?
В Вашей терминологии, именно так.
Ну а то, что оператор (что делает?) сравнивает, значит он оператор сравнения; а == означает равенство (значит это знак равенства) -- уже детали.
|
|3.73, Аноним (73), 12:51, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
== пишется быстро, при том, что используется не часто.
= пишется быстрее чем := и используется часто и без шифта.
Сами подумайте, что лучше или у вас какая-то другая клавиатура?
|
|
|
|4.76, Аноним (49), 12:54, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> == пишется быстро, при том, что используется не часто.
> = пишется быстрее чем := и используется часто и без шифта.
> Сами подумайте, что лучше или у вас какая-то другая клавиатура?
Ещё бы думать научиться с той же скоростью.
|
|4.90, Ilya Indigo (ok), 13:27, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> == пишется быстро, при том, что используется не часто.
> = пишется быстрее чем := и используется часто и без шифта.
> Сами подумайте, что лучше или у вас какая-то другая клавиатура?
1 В моём коде я сравниваю куда чаше чем присваиваю!
При этом присваиваю один раз и забываю, а вот над равенством я думаю и могу много раз изменять условия, которых может быть и за десяток.
2 Невообразимо больше времени уходит не на печать кода, а на его чтение и анализ!
И в первую очередь он должен быть легко читаемым, а не легко печатаемым!
3 Двоеточие находится рядом с правым шифтом, где и знак равенства, и набирается := без особых проблем.
|
|
|
|5.94, пох. (?), 13:39, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Илюша, научись уже слепой печати.
"без особых проблем" набирается не то что рядом, а ровно наоборот.
Но тебе, двумя пальчиками, оно все "без особых проблем".
|
|5.113, Аноним (49), 14:46, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> == пишется быстро, при том, что используется не часто.
>> = пишется быстрее чем := и используется часто и без шифта.
>> Сами подумайте, что лучше или у вас какая-то другая клавиатура?
> 1 В моём коде я сравниваю куда чаше чем присваиваю!
Просто первый попавшийся пример:
[CODE]
let neg x =
match x with
| false -> true
| true -> false
;;
[/CODE]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF
|
|
|
|2.35, ыы (?), 11:43, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
для изучения ... достаточно 30 минут ... документации
любой дежурный оператор сможет поддерживать...через полчаса изучения документации...
|
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|3.51, Аноним (49), 12:19, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Приходилось видеть формулировки "язык общего назначения", или "для того-то". Тут как бы для "переписать всё на V".
|
|1.40, Урри (?), 11:51, 24/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
И я покритикую, а то таки пафоса многовато.
> По сравнению с C++ новый язык ... обеспечивает более высокую скорость компиляции (до 400 раз) ... Скорость компиляции составляет примерно 1.2 млн строк кода в секунду на одном ядре CPU
Однако "V can also emit C, then the compilation speed drops to ≈100k lines/second/CPU."
Налицо нечестное сравнение. Либо не сравнивать с С++, либо сравнивать на похожем коде. А то я щас быстренько запилю компилятор ассемблера и напишу, что он работает в миллион раз быстрее компилятора С++. Причем с доказательствами.
|
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|
|2.48, Аноним84701 (ok), 12:07, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Налицо нечестное сравнение. Либо не сравнивать с С++, либо сравнивать на похожем
Там много "странностей". Хотя бы:
> Судя по проведённым разработчиком тестам самосборка Go требует 512 Мб дискового пространства и
> выполняется за полторы минуты, Rust требует 30 Гб и 45 минут, GCC - 8 ГБ и 50 минут,
> Clang - 90 Гб и 25 минут, Swift - 70 ГБ и 90 минут;
Иногда собираю шланг, при этом свободного места на диске 72GB.
GCC вообще собирается в tmpfs (size=5GB) на 8ГБ ОЗУ, которых хватает и на сборку gcc8 и запущенный жирноли^W браузер …
|
|2.83, Ordu (ok), 13:07, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Налицо нечестное сравнение.
Какая разница, честное или нет. Этот язык, судя по тому, что говорят, ничего не умеет из описанного. Я могу написать компилятор, который ничего не умеет, и он будет компилировать себя столько времени, сколько требуется на fork+exec+exit.
|
|1.59, Ilya Indigo (ok), 12:30, 24/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Если это действительно всё правда, и быстродействие скомпилированного кода не сильно отличается от C, то это лучший ЯП со времён C!
|
|
|
|2.63, _kp (ok), 12:39, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Чудес не бывает. Чаще скорость компиляции увеличивается отключением оптимизации, или злокачественным упрощением языка.
Если писать на Си в очень "дубовом" стиле, то он и без оптимизации способен на сверх эффективный код. Но так писать, не только не понравится, но и черевато граблепроходством, и перерасходом времени.
|
|1.65, мяя (?), 12:42, 24/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> нет null, все значения переменных всегда обязательно должны быть определены
> Обеспечение безопасности: отсутствие NULL
Автор вообще понимает для чего нужен NULL? С базами данных он знаком?
|
|
|
|2.67, Аноним (49), 12:46, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> нет null, все значения переменных всегда обязательно должны быть определены
>> Обеспечение безопасности: отсутствие NULL
> Автор вообще понимает для чего нужен NULL? С базами данных он знаком?
Автор в процессе.
[CODE]
mut m := map[string]int{} // Only maps with string keys are allowed for now
m['one'] = 1
println(m['one']) // ==> "1"
println(m['bad_key']) // ==> "0"
// TODO: implement a way to check if the key exists
[/CODE]
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|2.69, Ilya Indigo (ok), 12:48, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>> нет null, все значения переменных всегда обязательно должны быть определены
>> Обеспечение безопасности: отсутствие NULL
> Автор вообще понимает для чего нужен NULL? С базами данных он знаком?
JSON не то что NULL, он ничего кроме строк не понимает, но это не помешало ему вытеснить XML и стать самым востребованным форматом передачи данных, включая внутри некоторых СУБД.
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|3.92, Аноним (92), 13:34, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> JSON не то что NULL, он ничего кроме строк не понимает
Это вы явно глупость ляпнули.
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|3.104, мяя (?), 14:09, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> JSON не то что NULL, он ничего кроме строк не понимает
Что за бред? JSON естественно текстовый формат, но null он поддерживает.
> > let number = 1.1, string = "строка", array = [], object = {}, boolean = true, NULL = null;
> > let data = [number, string, array, object, boolean, NULL];
> > JSON.stringify(data);
> < [1.1,"строка",[],{},true,null]
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|2.70, ыы (?), 12:48, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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это будет фича новой версии - автор откроет для себя Null и расскажет об этой классной штуке миру.
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|1.72, Аноним (72), 12:48, 24/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пишу на html, осваиваю javascript. Подскажите, стоит ли изчуать этот язык?
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|2.80, _kp (ok), 13:01, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Осваивайте дальше javascrit, всё равно пригодится. Когда освоите глубоко, посмотрите и другие на актуальные, а не экспериментальные средства разработки.
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|1.98, myhand (ok), 13:51, 24/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Тем временем, в трекере ошибок проекта V было удалено около 10 сообщений
Чирков - принимайте пацана в модераторы. Ваш человек.
PS: Хоть какой-то еще хостинг для проектов остался, где хомячкам не дают переписывать историю своих и чужих сообщений?
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