Открыты исходные тексты языка программирования V

Они бы хоть довели этот V до состояния сборки, а то mkdir ~/code && cd ~/code

git clone https://github.com/vlang/v

cd v/compiler

make и получаем портянку: cc -std=c11 -w -o vc v.c

v.c:341:3: error: expected specifier-qualifier-list before ‘_Atomic’

_Atomic int fn_cnt;

^

v.c: In function ‘Fn_str’:

v.c:13789:21: error: unknown field ‘fn_cnt’ specified in initializer

.fn_cnt = 0,

^

v.c:13790:21: error: unknown field ‘obfuscate’ specified in initializer

.obfuscate = 0};

^

v.c: In function ‘new_table’:

v.c:13808:3: error: unknown field ‘obfuscate’ specified in initializer

Table *t = ALLOC_INIT(Table, {

^

v.c:13808:3: error: unknown field ‘fn_cnt’ specified in initializer

v.c: In function ‘Table_cgen_name’:

v.c:14653:12: error: ‘Table’ has no member named ‘obfuscate’

if (table->obfuscate && string_ne(f->name, tos2("main")) &&

^

v.c:14673:12: error: ‘Table’ has no member named ‘fn_cnt’

table->fn_cnt++;

^

v.c:14674:24: error: ‘Table’ has no member named ‘fn_cnt’

int tmp68 = table->fn_cnt;

^

v.c:14678:18: error: ‘Table’ has no member named ‘fn_cnt’

idx = table->fn_cnt;

^

make: *** [vc] Error 1

И это все на свежей Oracle Linux 7, правда gcc не самый новый

gcc version 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-36.0.1) (GCC)

но пардон, на кого тогда рассчитан этот v ?