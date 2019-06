Поддержка 32-разрядных библиотек в Ubuntu 19.10+ будет заимствована из Ubuntu 18.04

2.4 , AntonAlekseevich ( ok ), 22:26, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Будущее линуксдесктопа за RPM-based- (читай: Red Hat-based) дистрибутивами. Я же считаю, что будущее за дистрибутивами на подобии NixOS, GuixSD и Void Linux. (Мнение о будущем у каждого субъективно.)

3.7 , Аноним ( 2 ), 22:46, 23/06/2019 > Мнение о будущем у каждого субъективно Но объективный фактор добавлять все же следует. Десктопу, как и корпоративным рабочим станциям, не нужны васянодистрибутивы, пусть и с весьма интересными идеями. Нужна стабильная система, но еще важнее, чтобы она поддерживалась корпорациями. Никакими корпорациями в твоих Void Linux не пахнет.

4.17 , Аноним ( 16 ), 23:38, 23/06/2019 Ну да, копрорации это ж так ынтырпрайзненько. Только вот зачем этот ынтырпрайз убунтухомячку?

3.8 , iFRAME ( ok ), 22:50, 23/06/2019 Линукс десктоп это эдакий франкенштейн, который никогда не жив, никогда не жил, ПО под него как правило нет, но вроде существует, хотя в свободном виде в природе не встречается.

4.13 , Аноним ( 13 ), 23:14, 23/06/2019 Занятно, что Франкенштейн это фамилия ученого, узнавшего тайну жизни он был обычным человеком из плоти и крови. Так что доброго здравия KDE.

4.18 , Аноним ( 16 ), 23:42, 23/06/2019 >ПО под него как правило нет Оставьте свои виндовые привычки искать ПО на варезах. Здесь его ищут на GitHub, GitLab, Sourceforge.

5.23 , IRASoldier_registered ( ok ), 23:59, 23/06/2019 Это несколько экстремально, обычно всё есть в репозиториях.

6.41 , Аноним ( 41 ), 01:34, 24/06/2019 > всё есть в репозиториях. В репозиториях есть не все.

4.42 , Аноним ( - ), 01:34, 24/06/2019 Мне интересно: что тупоголовый виндузятник забыл на опеннете?

3.20 , Аноним ( - ), 23:47, 23/06/2019 Осилить nixos сможет не каждый,я неделю назад поставил это на комп,переодически во время курения манов появляется желание накатить обратно рачик,где хоть фишек намного меньше,но привычный способ управления системой вообще.

3.32 , анонимас ( ? ), 00:48, 24/06/2019 А войд как в этот список попал? Пробовал в прошлом году, xbps-src на гитхабе и *-devel пакеты довольно сомнительные фичи.

4.34 , AntonAlekseevich ( ok ), 00:54, 24/06/2019 > А войд как в этот список попал? Это мой субъективный список из того что считаю будущим Linux Desktop. Вы можете сами написать свой, Вы решаете(за частую и не только вы), что будет в нем.

2.9 , Аноним ( 9 ), 22:57, 23/06/2019 Будущее за тем дистром, на который святой Гейбушка укажет перстом своим.

3.19 , Аноним ( 16 ), 23:45, 23/06/2019 Ну это кому кто святой ;)

2.27 , Аноним ( 27 ), 00:23, 24/06/2019 RPM-based дистрибутивы закончились, когда Red Hat прекратил поддержку Red Hat 9.0 уже через год после его релиза. Возможно, они боялись потерь прибылей (в конце 90-х Red Hat, Mandrake, SUSE и многие другие зарабатывали много денег на продажах физических носителей, а в начале 00-х появились дешёвые интернет и CD-R). Fedora Core 1 и 2 были глюкодромами. Сообщество оказалось предано. У миллионов людей была возможность мигрировать с Win9x не на 2k/XP (миграция происходила не гладко), а на Red Hat - и она была! А тут локомотив линукса самоустранился.

3.28 , Аноним ( 27 ), 00:27, 24/06/2019 Была сделана ставка на зарабатывание денег на поддержке, а не на продаже физических носителей. Потому что, если оставить всё, как прежде, то "локомотив линукса" мог остаться без средств к существованию. Это не предательство и не тайный договор с Майкрософтом "мы не лезем на десктопы, а вы - на серверы"