Поддержка 32-разрядных библиотек в Ubuntu 19.10+ будет заимствована из Ubuntu 18.04

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|2.3, Аноним (3), 22:24, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В каком-то смысле даже жаль, что прогнулись
Возможно, это сделано для того, чтобы разрабы успели до/перепилить либы и программы под x64
Все таки x32 - уже старье, и ему пора на свалку истории
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|3.11, Аноним (11), 23:01, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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x32 не старье. В embedded это самое то. Вопрос в другом, нужно ли 32 бита в Ubuntu? Так складывается, что нет, никто не пользуется. Хотя оптимальнее было бы тянуть x32 до тех пор, пока средний объем памяти на десктопах не превысит 64Гб.
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|4.12, Аноним (3), 23:12, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Хотя оптимальнее было бы тянуть x32 до тех пор, пока средний объем памяти на десктопах не превысит 64Гб.
64ГБ?
Может я чего-то не понимаю, но сейчас и 8ГБ хватает за глаза при обычном использовании.
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|5.37, имя (?), 01:18, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а ты оптимист, если думаешь, что потребление памяти у программ не будет расти. Будет и еще как!
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|5.38, gsdh (?), 01:18, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> обычном
Обычно, самые большие заблуждения начинаются со слов "Очевидно что.."
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|4.16, Аноним (16), 23:30, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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X32 в embedded? Совсем недавно разрабртчики ядра обсуждали его малую востребованность и намерение его выпилить из ядра.
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|5.40, Анонм (?), 01:28, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ABI x32 еще ничего для озвученных целей. Но его явно путают со старым (и полезным только для желелезной некрофилии и запуска легаси ABI i386)
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|3.22, Аноним (-), 23:54, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А можешь,пожалуйста,не решать,что такое старье,когда ему на свалку за меня? Вообщем перестань быть фашистом.
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|3.39, gsdh (?), 01:21, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дада,
давай выбросим все старое и постоим новый дивный мир.
Давай убьем всех плохих и оставим только хороших
Школоло и черно-белый мир
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|1.2, Аноним (2), 22:19, 23/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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поезд ушел, шатллврот. Будущее линуксдесктопа за RPM-based- (читай: Red Hat-based) дистрибутивами.
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|2.4, AntonAlekseevich (ok), 22:26, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Будущее линуксдесктопа за RPM-based- (читай: Red Hat-based) дистрибутивами.
Я же считаю, что будущее за дистрибутивами на подобии NixOS, GuixSD и Void Linux. (Мнение о будущем у каждого субъективно.)
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|3.7, Аноним (2), 22:46, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мнение о будущем у каждого субъективно
Но объективный фактор добавлять все же следует. Десктопу, как и корпоративным рабочим станциям, не нужны васянодистрибутивы, пусть и с весьма интересными идеями. Нужна стабильная система, но еще важнее, чтобы она поддерживалась корпорациями. Никакими корпорациями в твоих Void Linux не пахнет.
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|4.17, Аноним (16), 23:38, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну да, копрорации это ж так ынтырпрайзненько. Только вот зачем этот ынтырпрайз убунтухомячку?
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|3.8, iFRAME (ok), 22:50, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Линукс десктоп это эдакий франкенштейн, который никогда не жив, никогда не жил, ПО под него как правило нет, но вроде существует, хотя в свободном виде в природе не встречается.
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|4.13, Аноним (13), 23:14, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Занятно, что Франкенштейн это фамилия ученого, узнавшего тайну жизни он был обычным человеком из плоти и крови. Так что доброго здравия KDE.
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|4.18, Аноним (16), 23:42, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>ПО под него как правило нет
Оставьте свои виндовые привычки искать ПО на варезах. Здесь его ищут на GitHub, GitLab, Sourceforge.
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|3.20, Аноним (-), 23:47, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Осилить nixos сможет не каждый,я неделю назад поставил это на комп,переодически во время курения манов появляется желание накатить обратно рачик,где хоть фишек намного меньше,но привычный способ управления системой вообще.
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|3.32, анонимас (?), 00:48, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А войд как в этот список попал? Пробовал в прошлом году, xbps-src на гитхабе и *-devel пакеты довольно сомнительные фичи.
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|4.34, AntonAlekseevich (ok), 00:54, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А войд как в этот список попал?
Это мой субъективный список из того что считаю будущим Linux Desktop. Вы можете сами написать свой, Вы решаете(за частую и не только вы), что будет в нем.
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|2.9, Аноним (9), 22:57, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Будущее за тем дистром, на который святой Гейбушка укажет перстом своим.
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|2.27, Аноним (27), 00:23, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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RPM-based дистрибутивы закончились, когда Red Hat прекратил поддержку Red Hat 9.0 уже через год после его релиза. Возможно, они боялись потерь прибылей (в конце 90-х Red Hat, Mandrake, SUSE и многие другие зарабатывали много денег на продажах физических носителей, а в начале 00-х появились дешёвые интернет и CD-R). Fedora Core 1 и 2 были глюкодромами. Сообщество оказалось предано. У миллионов людей была возможность мигрировать с Win9x не на 2k/XP (миграция происходила не гладко), а на Red Hat - и она была! А тут локомотив линукса самоустранился.
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|3.28, Аноним (27), 00:27, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Была сделана ставка на зарабатывание денег на поддержке, а не на продаже физических носителей. Потому что, если оставить всё, как прежде, то "локомотив линукса" мог остаться без средств к существованию. Это не предательство и не тайный договор с Майкрософтом "мы не лезем на десктопы, а вы - на серверы"
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|1.5, Аноним (5), 22:36, 23/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Плохо что прогнулись - теперь вместо конца убунту будет конец 32 бит
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|1.6, Аноним (6), 22:46, 23/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если 32 библиотека одной версии, а 64 другой, то апт тебя пошлёт куда подальше с такими вывертами. Они что, собираются всё передопатить?
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|2.15, НяшМяш (ok), 23:25, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот это будет фарш в системе. Так убунта до 20.04 LTSa не доживёт. Хотя, может это и к лучшему?
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|2.25, Аноним (25), 00:11, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если 32 библиотека одной версии, а 64 другой, то апт тебя пошлёт
> куда подальше с такими вывертами.
С чего бы?
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|1.21, Аноним (21), 23:51, 23/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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какая-то дичь с заморозкой. похоже на палки в колеса. уж лучше бы совсем убрали чем так.
слабаки разрабы, как ментально, так и по профессии.
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|1.24, mikhailnov (ok), 00:06, 24/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это бред, сейчас нет каких-то особых проблем собирать 32-битные пакеты, когда пересобирали Росу 2016.1 в 2019.1, обновив glibc и gcc, специфичные для 32 бит проблемы возникли только с OpenJDK, а в Ubuntu и подавно, т.к. почти все системные пакеты копируются из Debian, который сам обеспечивает собираемость на i386. Просто нормально собрать 32 битный репозиторий, при необходимости убрав из него ядро, Chromium, Firefox, Thunderbird, будет гораздо быстрее и проще, чем делать какие-то дикие костыли в виде копирования бинарных пакетов из одного релиза в другой без пересборки.
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|2.26, Аноним (25), 00:18, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В убунте полнейший бардак в 32-битных пакетах. Они даже ядро под 32 бита ухитряются сконфигурировать так, что оно на современных железках не работает.
А копирование бинарных пакетов в deb-based — норма, хотя обычно оно всё же ограничивается unstable→testing→stable. В данном случае нормальный подход, если хотят сэкономить ресурсы (вам в Росе не понять, но нормальное тестирование стоит очень много человекочасов).
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|3.35, mikhailnov (ok), 01:04, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В убунте полнейший бардак в 32-битных пакетах.
Например?
> Они даже ядро под 32 бита ухитряются сконфигурировать так, что оно на современных железках не работает.
Опять же ссылку на багрепорт бы. У меня на ноутбуке ThinkPad R40 2003-ого года работает.
> А копирование бинарных пакетов в deb-based — норма, хотя обычно оно всё же ограничивается unstable→testing→stable.
Копируется лишь исходный пакет, который перекомпилируется. Бинраные пакеты так не копируют.
> В данном случае нормальный подход, если хотят сэкономить ресурсы (вам в Росе не понять, но нормальное тестирование стоит очень много человекочасов).
Я в курсе. Они уже давно убрали 32 битные образы ОС, этого достаточно, чтобы не выполнять тщательное тестирование.
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|1.33, Аноним (33), 00:52, 24/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Зря они повелись.Нужно было убрать полностью етот мусор а wine закрыть чтобы его вообще небыло.Ето недоразумения под названием wine вообще ненужно в linux дистрибутивах.
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|2.36, mikhailnov (ok), 01:05, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сколько процентов кода wine вы написали, чтобы за всех решать, нужен он или нет?
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|2.43, Аноним (-), 01:40, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё один решальщик за всех, что нужно, а что нет. Тебе не нужно — вот сиди и помалкивай.
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|1.45, Аноним (45), 02:33, 24/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С энтомологическим интересом наблюдаем из соседнего лагеря. Какие-то завтра ещё новости будут.
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