Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.23

После шести месяцев разработки опубликован выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.23, распространяемого в исходных текстах под лицензией GPLv3+. Список основных изменений: Существенно ускорено удаление больших каталогов (раньше рекурсивное удаление каталогов было существенно медленнее "rm -rf" так как перебирался и удалялся каждый файл по отдельности);

Переработана компоновка диалога, выводимого при попытке перезаписи существующего файла. Кнопка "Обновить" ("Update") переименована в "Если старше" ("If older"). Добавлена опция для запрета перезаписи пустыми файлами;

Добавлена возможность переопределения горячих клавиш для главного меню;

Во встроенном редакторе расширены правила подсветки синтаксиса для Shell, ebuild и SPEC-файлов RPM. Решены проблемы с подсветкой некоторых конструкций в коде на C/C++. Обеспечено использование правил ini.syntax для подсветки содержимого файлов конфигурации systemd. В правилах sh.syntax расширены регулярные выражения для разбора имён файлов;

Во встроенном просмотрщике добавлена возможность быстрого одноразового обратного поиска при помощи, вызываемого комбинацией Shift+N;

Проведена чистка кода;

В качестве основного просмотрщика изображений в настройках определён Geeqie (форк GQview), а при его отсутствии вызывается GQview;

Обновлены правила подсветки имён файлов. Файлы ".go" и ".s" теперь подсвечиваются как код, а ".m4v" как мультимедийная информация;

Добавлена новая цветовая схема "featured-plus", близкая к цветовому оформлению FAR и NC (например, выставлены иные цвета для каталогов и подсветки выделенных файлов);

Решены проблемы со сборкой в ОС AIX.