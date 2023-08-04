Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.23

2.2 , Аноним ( 2 ), 21:23, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Плагины у него вполне юниксвейно сделаны

2.3 , A.Stahl ( ok ), 21:33, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А юниксвей вообще не для людей. Он для скриптов.

Разумеется, некоторые фанатики пользуются кучей мелких разрозненных утилит вместо нормальных программ, объединяющих в себе целый класс логически связанных функций, но не всем же быть умными и здоровыми.

3.5 , Аноним ( 5 ), 22:01, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Особенно славятся своей фанатичностью борцуны с системдосом. Цельный продукт "под ключ" предлагается заменить баш-портянками (уж лучше бы портянками на JS, но те фанатики осилили только QBASIC-подобный скриптовый язык)

4.8 , ав ( ? ), 22:29, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очень странное предложение. Но разбить систем-ди на куски не помешало бы. Просто чтобы в одно предложение можно было описать что каждая из его подсистем делает. Вон эта штука - она запускае демоны. Вот та - логи собирает. И всё через интерфейсики, чтобы менять можно было детали. Но это мечты

4.10 , Аноним ( 10 ), 22:49, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Теперь чтобы поправить незначительную вещь нужно изучить документацию размером с изучением языка программирования.

5.11 , Аноним ( 5 ), 22:51, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Приведи мне такую вещь. Только пожалуйста не гипотетический, а реальный пример. И второе условие: чтобы в баш-портянках это бы поправлялось "без изучения языка программирования баш".

6.18 , Аноним ( 18 ), 01:03, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как в systemd вызвать свою команду при restart сервиса?

6.19 , gsdh ( ? ), 01:27, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > без изучения языка программирования баш Как включить компьютер, без знания как работают кнопки и как они выглядят ?

4.13 , Аноним ( 13 ), 23:52, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > баш-портянками Как же вы достали с этими «баш-портянками»… Давай-ка глянем, сколько их реально? [code]$ ls /etc/init.d | wc -l

99

$ grep bash /etc/init.d/*

/etc/init.d/mysql:#!/bin/bash

[/code]

1% от всех инитскриптов на произвольно взятой системе. Так что сначала изучи матчасть, а потом пытайся умничать, системд-лапоть.

4.14 , Аноним ( 14 ), 23:53, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >уж лучше бы портянками на JS И непременно с Нодали и Electron.

