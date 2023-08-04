Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.23

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|2.3, A.Stahl (ok), 21:33, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А юниксвей вообще не для людей. Он для скриптов.
Разумеется, некоторые фанатики пользуются кучей мелких разрозненных утилит вместо нормальных программ, объединяющих в себе целый класс логически связанных функций, но не всем же быть умными и здоровыми.
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|3.5, Аноним (5), 22:01, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Особенно славятся своей фанатичностью борцуны с системдосом. Цельный продукт "под ключ" предлагается заменить баш-портянками (уж лучше бы портянками на JS, но те фанатики осилили только QBASIC-подобный скриптовый язык)
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|4.8, ав (?), 22:29, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очень странное предложение.
Но разбить систем-ди на куски не помешало бы. Просто чтобы в одно предложение можно было описать что каждая из его подсистем делает.
Вон эта штука - она запускае демоны. Вот та - логи собирает. И всё через интерфейсики, чтобы менять можно было детали. Но это мечты
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|4.10, Аноним (10), 22:49, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Теперь чтобы поправить незначительную вещь нужно изучить документацию размером с изучением языка программирования.
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|5.11, Аноним (5), 22:51, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Приведи мне такую вещь. Только пожалуйста не гипотетический, а реальный пример. И второе условие: чтобы в баш-портянках это бы поправлялось "без изучения языка программирования баш".
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|6.19, gsdh (?), 01:27, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> без изучения языка программирования баш
Как включить компьютер, без знания как работают кнопки и как они выглядят ?
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|4.13, Аноним (13), 23:52, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> баш-портянками
Как же вы достали с этими «баш-портянками»… Давай-ка глянем, сколько их реально?
[code]$ ls /etc/init.d | wc -l
99
$ grep bash /etc/init.d/*
/etc/init.d/mysql:#!/bin/bash
[/code]
1% от всех инитскриптов на произвольно взятой системе. Так что сначала изучи матчасть, а потом пытайся умничать, системд-лапоть.
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|4.14, Аноним (14), 23:53, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>уж лучше бы портянками на JS
И непременно с Нодали и Electron.
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|1.4, Аноним (-), 21:58, 23/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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если бы только терминал поддерживал drag-n-drop - был бы лучшим файловым менеджером для всех. А так - только для Ъ
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|2.7, Аноним (7), 22:13, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сам терминал поддерживает d&d, попробуй из редактора перетащить в терминал текст или кинуть файл.
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|1.6, vrun (ok), 22:10, 23/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Сколько бы раз,не пробывал MC,всё равно пользуюсь ranger ну или clex.
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|2.9, ПетровичЪ (?), 22:39, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Один питоноподелие, другой убожество, конечно с такими вкусами никак не можно работать с полуночным коммандиром
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|1.12, Аноним (12), 23:05, 23/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Существенно ускорено удаление больших каталогов (раньше рекурсивное удаление каталогов было существенно медленнее "rm -rf" так как перебирался и удалялся каждый файл по отдельности);
Полез в детали, чтобы узнать про замену 'unlink()', которая бы позволяла удалять несколько файлов за раз, но оказалось, что суть изменения не в удалении, а в перерисовки прогрессбара при удалении: раньше он перерисовывался после удаления каждого файла, а не чаще 25 раз в секунду.
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|2.16, Аноним (16), 00:26, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как там безопасное удаление и такая же перезапись организованы? Подскажи уже, раз туда полез...
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|1.15, IRASoldier_registered (ok), 23:57, 23/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Редкостная годнота. Ещё бы разобраться, как заставить работать fbterm, чтобы в MC отображались в чистой консоли 256-цветные скины - и вообще можно будет консоль обживать, без запуска иксов.
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|2.23, Аноним (23), 02:41, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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TERM=fbterm
правда с этим тоже еще разбираться предстоит: в 42.3 в коробке оно отлично работает, а на 15.0/15.1 на железе переключается в BW
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|2.20, gsdh (?), 01:37, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем? Тем что сама консолька умеет абсолютно все, и нет никакого смысла делать кнопочку "зае..сь" для каждого вендослоупока.
Ну да.
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|3.21, Аноним (21), 02:37, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и зачем он тогда нужен?
Поймите уже: MC — это не замена консольке. Это _плохая_ замена NC.
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