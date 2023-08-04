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Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.23

23.06.2019 21:15

После шести месяцев разработки опубликован выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.23, распространяемого в исходных текстах под лицензией GPLv3+.

Список основных изменений:

  • Существенно ускорено удаление больших каталогов (раньше рекурсивное удаление каталогов было существенно медленнее "rm -rf" так как перебирался и удалялся каждый файл по отдельности);
  • Переработана компоновка диалога, выводимого при попытке перезаписи существующего файла. Кнопка "Обновить" ("Update") переименована в "Если старше" ("If older"). Добавлена опция для запрета перезаписи пустыми файлами;
  • Добавлена возможность переопределения горячих клавиш для главного меню;
  • Во встроенном редакторе расширены правила подсветки синтаксиса для Shell, ebuild и SPEC-файлов RPM. Решены проблемы с подсветкой некоторых конструкций в коде на C/C++. Обеспечено использование правил ini.syntax для подсветки содержимого файлов конфигурации systemd. В правилах sh.syntax расширены регулярные выражения для разбора имён файлов;
  • Во встроенном просмотрщике добавлена возможность быстрого одноразового обратного поиска при помощи, вызываемого комбинацией Shift+N;
  • Проведена чистка кода;
  • В качестве основного просмотрщика изображений в настройках определён Geeqie (форк GQview), а при его отсутствии вызывается GQview;
  • Обновлены правила подсветки имён файлов. Файлы ".go" и ".s" теперь подсвечиваются как код, а ".m4v" как мультимедийная информация;
  • Добавлена новая цветовая схема "featured-plus", близкая к цветовому оформлению FAR и NC (например, выставлены иные цвета для каталогов и подсветки выделенных файлов);
  • Решены проблемы со сборкой в ОС AIX.


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.gnome.org/archive...)
  2. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.22
  3. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.21
  4. OpenNews: Вышел файловый менеджер WCM Commander 0.20.0
  5. OpenNews: Доступен новый двухпанельный файловый менеджер JumpFm
  6. OpenNews: Доступен консольный файловый менеджер nnn 2.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mc
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  • 1.1, Аноним (1), 21:21, 23/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Неюниксвей здорового человека.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:23, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плагины у него вполне юниксвейно сделаны
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 21:33, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А юниксвей вообще не для людей. Он для скриптов.
    Разумеется, некоторые фанатики пользуются кучей мелких разрозненных утилит вместо нормальных программ, объединяющих в себе целый класс логически связанных функций, но не всем же быть умными и здоровыми.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 22:01, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Особенно славятся своей фанатичностью борцуны с системдосом. Цельный продукт "под ключ" предлагается заменить баш-портянками (уж лучше бы портянками на JS, но те фанатики осилили только QBASIC-подобный скриптовый язык)
     
     
  • 4.8, ав (?), 22:29, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень странное предложение.

    Но разбить систем-ди на куски не помешало бы. Просто чтобы в одно предложение можно было описать что каждая из его подсистем делает.

    Вон эта штука - она запускае демоны. Вот та - логи собирает. И всё через интерфейсики, чтобы менять можно было детали. Но это мечты

     
  • 4.10, Аноним (10), 22:49, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь чтобы поправить незначительную вещь нужно изучить документацию размером с изучением языка программирования.
     
     
  • 5.11, Аноним (5), 22:51, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Приведи мне такую вещь. Только пожалуйста не гипотетический, а реальный пример. И второе условие: чтобы в баш-портянках это бы поправлялось "без изучения языка программирования баш".
     
     
  • 6.18, Аноним (18), 01:03, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как в systemd вызвать свою команду при restart сервиса?
     
  • 6.19, gsdh (?), 01:27, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > без изучения языка программирования баш

    Как включить компьютер, без знания как работают кнопки и как они выглядят ?

     
  • 4.13, Аноним (13), 23:52, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > баш-портянками

    Как же вы достали с этими «баш-портянками»… Давай-ка глянем, сколько их реально?

    [code]$ ls /etc/init.d | wc -l
    99
    $ grep bash /etc/init.d/*
    /etc/init.d/mysql:#!/bin/bash
    [/code]
    1% от всех инитскриптов на произвольно взятой системе. Так что сначала изучи матчасть, а потом пытайся умничать, системд-лапоть.

     
  • 4.14, Аноним (14), 23:53, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >уж лучше бы портянками на JS

    И непременно с Нодали и Electron.

     

  • 1.4, Аноним (-), 21:58, 23/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    если бы только терминал поддерживал drag-n-drop - был бы лучшим файловым менеджером для всех. А так - только для Ъ
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:13, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам терминал поддерживает d&d, попробуй из редактора перетащить в терминал текст или кинуть файл.
     

  • 1.6, vrun (ok), 22:10, 23/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Сколько бы раз,не пробывал MC,всё равно пользуюсь ranger ну или clex.
     
     
  • 2.9, ПетровичЪ (?), 22:39, 23/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Один питоноподелие, другой убожество, конечно с такими вкусами никак не можно работать с полуночным коммандиром
     

  • 1.12, Аноним (12), 23:05, 23/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Существенно ускорено удаление больших каталогов (раньше рекурсивное удаление каталогов было существенно медленнее "rm -rf" так как перебирался и удалялся каждый файл по отдельности);

    Полез в детали, чтобы узнать про замену 'unlink()', которая бы позволяла удалять несколько файлов за раз, но оказалось, что суть изменения не в удалении, а в перерисовки прогрессбара при удалении: раньше он перерисовывался после удаления каждого файла, а не чаще 25 раз в секунду.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:26, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как там безопасное удаление и такая же перезапись организованы? Подскажи уже, раз туда полез...
     

  • 1.15, IRASoldier_registered (ok), 23:57, 23/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Редкостная годнота. Ещё бы разобраться, как заставить работать fbterm, чтобы в MC отображались в чистой консоли 256-цветные скины - и вообще можно будет консоль обживать, без запуска иксов.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 02:41, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TERM=fbterm
    правда с этим тоже еще разбираться предстоит: в 42.3 в коробке оно отлично работает, а на 15.0/15.1 на железе переключается в BW
     

  • 1.17, Аноним (17), 00:39, 24/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    До сих пор хуже Far Manager.
     
     
  • 2.20, gsdh (?), 01:37, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем? Тем что сама консолька умеет абсолютно все, и нет никакого смысла делать кнопочку "зае..сь" для каждого вендослоупока.

    Ну да.

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 02:37, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и зачем он тогда нужен?
    Поймите уже: MC — это не замена консольке. Это _плохая_ замена NC.
     
  • 2.22, CHiP (?), 02:40, 24/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты просто не умеешь его готовить.
     
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