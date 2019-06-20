The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В Firefox 67.0.4 и 60.7.2 устранена ещё одна 0-day уязвимость

20.06.2019 20:53

Следом за выпусками Firefox 67.0.3 и 60.7.1 опубликованы дополнительные корректирующие релизы 67.0.4 и 60.7.2, в которых устранена вторая 0-day уязвимость (CVE-2019-11708), позволяющая обойти механизм sandbox-изоляции. Проблема использует манипуляцию с IPC-вызовом Prompt:Open для открытия в родительском процессе, в котором не применяется sandbox, web-контента, выбранного дочерним процессом. В сочетании с другой уязвимостью данная проблема позволяет обойти все уровни защиты и организовать выполнение кода в системе.

Выявленные в последних двух выпусках Firefox уязвимости до своего исправления были использованы для организации атаки на сотрудников биржи криптовалют Coinbase, а также применялись для распространения вредоносного ПО для платформы macOS. Утверждается, что информация о первой уязвимости была направлена в Mozilla участником проекта Google Project Zero ещё 15 апреля и 10 июня была исправлена в бета-версии Firefox 68 (вероятно атакующие проанализировали опубликованное исправление и подготовили эксплоит, воспользовавшись ещё одной уязвимостью для обхода sandbox-изоляции).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Обновления Firefox 67.0.3 и 60.7.1 с устранением уязвимости
  3. OpenNews: Для Firefox 69 подготовлен генератор паролей и режим блокировки автовоспроизведения видео
  4. OpenNews: Обновление Firefox 67.0.2
  5. OpenNews: Релиз Firefox 67
  6. OpenNews: Все дополнения к Firefox отключены из-за истечения срока сертификата Mozilla
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 21:18, 20/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ого, как теперь жить? Я тут пароли ввожу от карты, а фф оказывается уязвимый был всё это время.
     
     
  • 2.4, анонимус (??), 21:30, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Любой браузер уязвим в любой момент времени. Вопрос только в том, кому известно об этих уязвимостях.
     
  • 2.5, Kuromi (ok), 21:31, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пользоваться ночнушками, например. Во первых туда все заплатки безопасности прилетают первыми, т.к. свежие билды и так каждые 12-24 часа выходят,а во вторых как правило объем изменений в коде по сравнению с релизными таков, что эксплойты либо просто не работают либо не работают в своей "конфигурации по умолчанию", а специально ночнушки никто таргетить не станет.
     
     
  • 3.7, VINRARUS (ok), 21:40, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > туда все заплатки безопасности прилетают первыми

    А уязвимости за 3 месяца до релиза. xD

     

  • 1.3, Анимайзер (?), 21:30, 20/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > уязвимости до своего исправления  были использованы для организации атаки на сотрудников биржи криптовалют Coinbase, а также применялись для распространения вредоносного ПО для платформы macOS.

    Понятно, зачем атака была произведена на криптобиржу и хомячков МакОС, а вот почему так унизили пользователей винды? Ей пользуются одни нищие, с которых нельзя ничего поиметь?

     
     
  • 2.34, Аноним (34), 23:46, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "ничего кроме анализов". Ну то есть, реально кроме телеметрии и привязок ID взять с виндопальзователей нечего.
     

  • 1.6, Аноним (-), 21:32, 20/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >уязвимости до своего исправления были использованы для организации атаки на сотрудников биржи криптовалют
    >а также применялись для распространения вредоносного ПО для платформы macOS.

    Гениально! Дыра известна с апреля! Теперь это называется  0-day уязвимость?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:42, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда дыра известна, но не исправлена, это и есть 0-day.
     
     
  • 3.11, Аноним (-), 21:53, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Это новый тип уязвимости - 0-пох уязвимость, когда о критической уязвимости всем известно но разрабам пох.
     
  • 2.37, AnonPlus (?), 00:04, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дыра не была публично известна - раз. Она не была критическрй, поскольку надо ещё пробить песонницу  - два. Поэтому, её решиои исправлять в 68 версии, не в текущей.

    После того, как дыру исправили она стала публично известна - раз. И некто имел в загашниках способ пробить песочницу, а это уже делает дыру весьма опасной.

     

  • 1.8, пох. (?), 21:42, 20/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "никогда не было, и вот, опять!"

    кто там гнал на "ужосные уйозвимости в flash"?

     
     
  • 2.15, Sluggard (ok), 22:02, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    По делу же гнали. Или, если в браузере есть свои уязвимости, нужно ему ещё и флэшовых добавить?
     
  • 2.16, Ordu (ok), 22:03, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не то, чтоб никогда, но у ff действительно история удивительно чистая на 0-day.
     
     
  • 3.18, Sluggard (ok), 22:26, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мозилловцы, порой, сами создают себе изрядный геморрой на ровном месте. Например, решив, что PDF надо просматривать в браузере, и накостылив yблюдочный PDF.js, который как раз 0-day уязвимостью в своё время отличился.
     
     
  • 4.19, Ordu (ok), 22:40, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мозилловцы, порой, сами создают себе изрядный геморрой на ровном месте. Например, решив,
    > что PDF надо просматривать в браузере, и накостылив yблюдочный PDF.js, который
    > как раз 0-day уязвимостью в своё время отличился.

    Ну таким образом рассуждая, можно любых разработчиков записать в ту же группу людей, которые создают себе проблем сами своими же руками в своём же процессе разработки.

     
     
  • 5.20, Sluggard (ok), 22:46, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, любые разработчики вклеивают в свой софт js-соплями какой-то левый функционал?
     
  • 4.24, anon_number_2 (?), 23:09, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    about:config
    pdfjs.disabled=true
     
     
  • 5.27, Sluggard (ok), 23:18, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно. Смысла сказанного это не отменяет.
     
  • 3.29, Дон Ягон (ok), 23:30, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не то, чтоб никогда, но у ff действительно история удивительно чистая на 0-day.

    Была.

     

  • 1.10, Аноним (-), 21:50, 20/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    С апреля известна и эксплуатируется! Где же трангендер-кодеры?
     
     
  • 2.14, Sluggard (ok), 21:58, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Правят имена переменных на агендерные и пишут где-нибудь очередной CoC.
     
     
  • 3.35, Аноним (34), 23:47, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё так. На большее их не хватает
     
  • 2.39, AnonPlus (?), 00:06, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда информация, что эксплуатируется с апреля? В апреле ребята из Project Zero её нашли и приватно сообщили в Mozilla.

    Эксплуатируется с 10 июня, когда выкатили фикс и его смог проанализровать атакующий.

     

  • 1.13, Аноним (13), 21:58, 20/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не исправляют - плохо. Исправляют - тоже плохо, так как можно проанализировать патч и раскурячить некоторую часть пользователей. Получается, что security through obscurity в некотором смысле обоснована.
     
     
  • 2.17, Ordu (ok), 22:05, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да. Ты помнишь скандалы вокруг политики Торвальдса, в отношении исправлений дыр в ядре, когда он категорически отказывался специальным образом обозначать патчи дыр и выделять их из общего потока коммитов? Вот по той самой причине.
     
  • 2.22, Аноним (22), 22:58, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да просто надо одновременно или с минимальной задержкой выпускать исправление для разрабатываемой и стабильной версий.
     

  • 1.21, Аноним (21), 22:47, 20/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Переживаю за torbrowser.
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 23:32, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через пару дней выкатят обновление.
     

  • 1.23, Аноним (23), 23:07, 20/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Народ, прошу прощения за оффтоп, но зная, что сдесь относительно много людей и не зная куда можно написать, спрошу сдесь.

    Суть такова, есть у кого аддон к браузеру Мозилла, который блокирует автозагрузку комментариев на Youtube?

    Такая штука есть в некоторых аддонах, но мне нужно именно такой аддон, без других функций.

    И аддон должен работать на Мозилле 48-й версии.

     
     
  • 2.26, Anonimous (?), 23:16, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    переходи на brave, там комментарии по-умолчанию не работают, и починить это мне не удалось.
     
     
  • 3.28, Аноним (23), 23:22, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не, нужно на эту версию.
     
  • 2.32, Аноним (-), 23:39, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Суть такова, есть у кого аддон к браузеру Мозилла, который блокирует автозагрузку комментариев на Youtube?

    Выключи Куки дурашка

     
  • 2.33, Sluggard (ok), 23:46, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/no-youtube-comments там как раз версия 48+ указана.
     
     
  • 3.36, Аноним (23), 23:51, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот аддон просто вырубает комменты, а мне нужно отключить их автозагрузку, но с возможностью вручную их показать.
     
     
  • 4.38, Sluggard (ok), 00:05, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто не скролль вниз страницу видео, на YouTube же комменты подгружаются через js.
    Ну и это https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/shut-up-comment-blocker/ так делает вроде.
     
     
  • 5.40, Sluggard (ok), 00:07, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть, изначально комменты не загружаются, а по клику на значок расширения — начинают грузиться и отображаться.
     

  • 1.25, Anonimous (?), 23:13, 20/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зашёл в новость лишь для того, чтоб узнать в какой именно версии они эту уязвимость туда засунули. Кажется еслиб они перестали "разрабатывать" браузер, он был бы в разы безопаснее.
     
  • 1.31, Аноним (31), 23:34, 20/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    67.04 а потом будет и .05 вообще складывается впечатление что это LTS релиз.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру