В Firefox 67.0.4 и 60.7.2 устранена ещё одна 0-day уязвимость

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|1.2, Аноним (2), 21:18, 20/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ого, как теперь жить? Я тут пароли ввожу от карты, а фф оказывается уязвимый был всё это время.
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|2.4, анонимус (??), 21:30, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Любой браузер уязвим в любой момент времени. Вопрос только в том, кому известно об этих уязвимостях.
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|2.5, Kuromi (ok), 21:31, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пользоваться ночнушками, например. Во первых туда все заплатки безопасности прилетают первыми, т.к. свежие билды и так каждые 12-24 часа выходят,а во вторых как правило объем изменений в коде по сравнению с релизными таков, что эксплойты либо просто не работают либо не работают в своей "конфигурации по умолчанию", а специально ночнушки никто таргетить не станет.
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|3.7, VINRARUS (ok), 21:40, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> туда все заплатки безопасности прилетают первыми
А уязвимости за 3 месяца до релиза. xD
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|1.3, Анимайзер (?), 21:30, 20/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> уязвимости до своего исправления были использованы для организации атаки на сотрудников биржи криптовалют Coinbase, а также применялись для распространения вредоносного ПО для платформы macOS.
Понятно, зачем атака была произведена на криптобиржу и хомячков МакОС, а вот почему так унизили пользователей винды? Ей пользуются одни нищие, с которых нельзя ничего поиметь?
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|2.34, Аноним (34), 23:46, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"ничего кроме анализов". Ну то есть, реально кроме телеметрии и привязок ID взять с виндопальзователей нечего.
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|1.6, Аноним (-), 21:32, 20/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>уязвимости до своего исправления были использованы для организации атаки на сотрудников биржи криптовалют
>а также применялись для распространения вредоносного ПО для платформы macOS.
Гениально! Дыра известна с апреля! Теперь это называется 0-day уязвимость?
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|3.11, Аноним (-), 21:53, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Это новый тип уязвимости - 0-пох уязвимость, когда о критической уязвимости всем известно но разрабам пох.
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|2.37, AnonPlus (?), 00:04, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дыра не была публично известна - раз. Она не была критическрй, поскольку надо ещё пробить песонницу - два. Поэтому, её решиои исправлять в 68 версии, не в текущей.
После того, как дыру исправили она стала публично известна - раз. И некто имел в загашниках способ пробить песочницу, а это уже делает дыру весьма опасной.
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|1.8, пох. (?), 21:42, 20/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"никогда не было, и вот, опять!"
кто там гнал на "ужосные уйозвимости в flash"?
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|2.15, Sluggard (ok), 22:02, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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По делу же гнали. Или, если в браузере есть свои уязвимости, нужно ему ещё и флэшовых добавить?
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|2.16, Ordu (ok), 22:03, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не то, чтоб никогда, но у ff действительно история удивительно чистая на 0-day.
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|3.18, Sluggard (ok), 22:26, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мозилловцы, порой, сами создают себе изрядный геморрой на ровном месте. Например, решив, что PDF надо просматривать в браузере, и накостылив yблюдочный PDF.js, который как раз 0-day уязвимостью в своё время отличился.
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|4.19, Ordu (ok), 22:40, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мозилловцы, порой, сами создают себе изрядный геморрой на ровном месте. Например, решив,
> что PDF надо просматривать в браузере, и накостылив yблюдочный PDF.js, который
> как раз 0-day уязвимостью в своё время отличился.
Ну таким образом рассуждая, можно любых разработчиков записать в ту же группу людей, которые создают себе проблем сами своими же руками в своём же процессе разработки.
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|5.20, Sluggard (ok), 22:46, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что, любые разработчики вклеивают в свой софт js-соплями какой-то левый функционал?
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|3.29, Дон Ягон (ok), 23:30, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не то, чтоб никогда, но у ff действительно история удивительно чистая на 0-day.
Была.
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|2.14, Sluggard (ok), 21:58, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Правят имена переменных на агендерные и пишут где-нибудь очередной CoC.
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|2.39, AnonPlus (?), 00:06, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Откуда информация, что эксплуатируется с апреля? В апреле ребята из Project Zero её нашли и приватно сообщили в Mozilla.
Эксплуатируется с 10 июня, когда выкатили фикс и его смог проанализровать атакующий.
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|1.13, Аноним (13), 21:58, 20/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не исправляют - плохо. Исправляют - тоже плохо, так как можно проанализировать патч и раскурячить некоторую часть пользователей. Получается, что security through obscurity в некотором смысле обоснована.
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|2.17, Ordu (ok), 22:05, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну да. Ты помнишь скандалы вокруг политики Торвальдса, в отношении исправлений дыр в ядре, когда он категорически отказывался специальным образом обозначать патчи дыр и выделять их из общего потока коммитов? Вот по той самой причине.
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|2.22, Аноним (22), 22:58, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да просто надо одновременно или с минимальной задержкой выпускать исправление для разрабатываемой и стабильной версий.
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|1.23, Аноним (23), 23:07, 20/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Народ, прошу прощения за оффтоп, но зная, что сдесь относительно много людей и не зная куда можно написать, спрошу сдесь.
Суть такова, есть у кого аддон к браузеру Мозилла, который блокирует автозагрузку комментариев на Youtube?
Такая штука есть в некоторых аддонах, но мне нужно именно такой аддон, без других функций.
И аддон должен работать на Мозилле 48-й версии.
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|2.26, Anonimous (?), 23:16, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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переходи на brave, там комментарии по-умолчанию не работают, и починить это мне не удалось.
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|2.32, Аноним (-), 23:39, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Суть такова, есть у кого аддон к браузеру Мозилла, который блокирует автозагрузку комментариев на Youtube?
Выключи Куки дурашка
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|3.36, Аноним (23), 23:51, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот аддон просто вырубает комменты, а мне нужно отключить их автозагрузку, но с возможностью вручную их показать.
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|5.40, Sluggard (ok), 00:07, 21/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть, изначально комменты не загружаются, а по клику на значок расширения — начинают грузиться и отображаться.
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|1.25, Anonimous (?), 23:13, 20/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Зашёл в новость лишь для того, чтоб узнать в какой именно версии они эту уязвимость туда засунули. Кажется еслиб они перестали "разрабатывать" браузер, он был бы в разы безопаснее.
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|1.31, Аноним (31), 23:34, 20/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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67.04 а потом будет и .05 вообще складывается впечатление что это LTS релиз.
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