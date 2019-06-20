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Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.10

20.06.2019 09:47

Состоялся релиз Alpine Linux 3.10, минималистичного дистрибутива, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Дистрибутив отличается повышенными требованиями к обеспечению безопасности и собран с патчами SSP (Stack Smashing Protection). В качестве системы инициализации используется OpenRC, для управления пакетами применяется собственный пакетный менеджер apk. Alpine применяется для формирования официальных образов контейнеров Docker. Загрузочные iso-образы (x86_64, x86, armhf, aarch64, armv7, ppc64le, s390x) подготовлены в пяти вариантах: стандартном (124 Мб), с ядром без патчей (116 Мб), расширенном (424 Мб) и для виртуальных машин (36 Мб).

В новом выпуске:

  • В состав включён Wi-Fi демон IWD, развиваемый компанией Intel в качестве альтернативы wpa_supplicant;
  • Для ARM-плат добавлена поддержка последовательного порта и Ethernet ;
  • Добавлены пакеты с распределённым хранилищем и файловой системой Ceph;
  • Добавлен дисплейный менеджер LightDM;
  • Обновлены версии пакетов: ядро Linux 4.19.53, GCC 8.3.0, Busybox 1.30.1, musl libc 1.1.22, LLVM 8.0.0, Go 1.12.6, Python 3.7.3, Perl 5.28.2, Rust 1.34.2, Crystal 0.29.0, PHP 7.3.6, Erlang 22.0.2, Zabbix 4.2.3, Nextcloud 16.0.1, Git 2.22.0, OpenJDK 11.0.4, Xen 4.12.0, Qemu 4.0.0;
  • Удалены пакеты с Qt4, Truecrypt и MongoDB (из-за перехода данной СУБД на проприетарную лицензию).


  1. Главная ссылка к новости (https://alpinelinux.org/posts/...)
  2. OpenNews: Docker-образы Alpine поставлялись с пустым паролем пользователя root
  3. OpenNews: Релиз минималистичного дистрибутива Alpine Linux 3.9
  4. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APK, позволяющая удалённо выполнить код в Alpine Linux
  5. OpenNews: Выпуск Docker 1.10. Перевод официальных образов Docker с Ubuntu на Alpine
  6. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.16
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: alpine, linux
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:52, 20/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    > собран с патчами SSP (Stack Smashing Protection)

    Патчами? Для этого какие-то патчи нужны?
    И разве много ещё осталось дистрибутивов, собираемых без SSP?

     
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