Стабильный выпуск СУБД MariaDB 10.4

1.1 , Аноним ( 1 ), 00:06, 20/06/2019 [ответить] –7 + / – Есть ещё люди которые пользуют MySQL и его/её форки? Я с 2015 года не встречал их в природе. Интересно услышать истории успеха или неудач

2.3 , mikhailnov ( ok ), 00:48, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – WordPress, самый популярный движок сайтов, умеет работать только с MySQL и форками.

2.4 , тротилус ( ? ), 00:55, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 8 версия mysql заметно лучше марии

2.6 , Аноним ( 6 ), 01:07, 20/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Использую ванилла майскьюэл, полёт нормальный



1.2 , Lee ( ?? ), 00:21, 20/06/2019 [ответить] +1 + / – Вброс в вентилятор защитан)))

1.5 , Грусть ( ? ), 00:55, 20/06/2019 [ответить] + / – > Для хранения учётных записей и глобальных привилегий теперь применяется таблица mysql.global_priv А внутри неон^W JSON. Убедитесь сами.

1.7 , KonstantinB ( ok ), 01:12, 20/06/2019 [ответить] + / – Сегодня было забавно.

Засовывал дев-среду в докер, чтобы свеженанятые программисты не мучались.

Тестировал производительность на Маке (на Линуксе там все хорошо по определению, так что неинтересно). Так вот, в mariadb один запрос (очень большой и страшный, using filesort, using temporary на месте) выполнялся дольше минуты, а в mysql - 4 секунды. Настройки одинаковые - настолько, насколько, это возможно без перекомпиляции. Кто догадается, почему - тот гений.