Релиз фреймворка Qt 5.13

|
|
|
|2.11, Аноним (11), 21:51, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Аппаратное ускорение для обычных кнопок? У которых нет анимации... А нужно? Зачем? Чтобы ты потом говорил, что Qt нельзя собрыть без аппаратного ускорения?
И да, правильно QtWidgets. В ченжлоге на офсайте есть по ним изменения, и не только багфиксы.
|
|
|
|3.20, Аноним (10), 22:32, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Очень важные изменения надо думать, раз их даже в чейнджлог не включили...
|
|2.21, Аноним (21), 22:38, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть не просит, оставлен для совместимости. Аппаратное ускорение в этом архаизме и не нужно.
|
|1.6, Аноним (-), 21:37, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
По wayland скромно. Работает очень сыро ещё. Сегодня запустил вяленный сеанс 5.16 плазмы, приложения крашатся переодически. Вот уж не думал, что наступит то время, когда главным тормозом в адаптации кед под вэйланд станет Qt.
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 21:44, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Qt давно стал тормозом кед даже под иксами. Все потому, что текущие владельцы Qt крайне неохотно принимают десктопно-линукс-специфичные патчи, т.к. это низкоприоритетная платформа.
|
|
|
|3.12, Аноним (11), 21:58, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Каждое слово - ложь. Даже и не знаю, чем тебя так обидели KDE/Qt.
|
|2.13, Аноним (11), 22:03, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Скорее какой-то функционал приложений завязан на иксы и водможно даже минуя Qt. Я месяц назад запускал плазму на wayland, вроде не крошилось, но выпадающие списки были в два раза длиннее положеного. Сыровато.
|
|
|
|
|
|4.24, Аноним (22), 22:53, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну например чего-то не хватило программисту в Qt, либо он не знал, что это есть в Qt. Например кривое приложение определяет разрешение экрана не средствами Qt, а как-то иначе, через задний проход. Не спрашивай зачем, это пример. Или системный трей не средствами Qt.
|
|
|
|3.16, Аноним (-), 22:23, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
5.12.3 вроде бы. Но в чейнджлоге никаких фиксов по wayland не отражено. Это не единственная проблема (падения при навигации по выпадающим меню), там ещё буфер обмена и ввод отваливаются.
|
|1.17, Аноним (17), 22:25, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Все деградируют, и только Qt радует. Непонятно только, когда новый QtWebkit? Версия 5.212 в вечной бете
|
|1.25, Аноним (22), 22:57, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Интересно, в Debian 10 попадет не LTS ветка Qt, а Qt 5.11, в которой нет поддержки OpenSSL 1.1. И все это безобразие будет продолжаться годами, до выхода Debian 11.
|
|
|
|2.26, Аноним (-), 23:00, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Будто бы с выходом Debian 11 что-то изменится. Точно так же будут использоваться неподдерживаемые официально ветки. В этом вся суть дебиана.
|
|1.27, Аноним (27), 23:13, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Культи это хорошо, Просто замечательно.
НО.
У нас примерно 1 браузер (каждый мелкобраузер идет за 0.5), 0.1 офисных пакетов и 0 мессенджеров с их поддержкой.
А также раздутые кеды либо недоделанное LXQt.
Так победим.
|
|
|
|2.28, asdasd (?), 23:16, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Qt много в продакшене используют, особенно любят в ПО для всяких систем видео наблюдения.
Да и куча игровых лаунчеров его используют.
|