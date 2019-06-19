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Релиз фреймворка Qt 5.13

19.06.2019 20:28

После полугода разработки подготовлен релиз кроссплатформенного фреймворка Qt 5.13. Исходные тексты компонентов Qt поставляются под лицензиями LGPLv3 и GPLv2, инструменты Qt для разработчиков, такие как Qt Creator и qmake, а также некоторые модули поставляются под лицензией GPLv3.

Основные новшества:

  • Обеспечена полноценная поддержка модуля "Qt for WebAssembly" (ранее был экспериментальным), который позволяет компилировать графические приложения на базе Qt в виде модулей на WebAssembly, которые можно запускать непосредственно в web-браузере. Для компиляции применяется Emscripten. OpenGL транслируется в WebGL;
  • Расширены возможности модуля Qt GUI, который обобщает классы, связанные с интеграцией с оконными системами, обработкой событий, интеграцией с OpenGL и OpenGL ES, 2D-графикой, работой с изображениями, шрифтами и текстом. В новой версии добавлен новый API QImage::convertTo для преобразования форматов изображений. В класс QPainterPath добавлены новые методы clear, reserve и capacity;
  • В модуле Qt QML, предоставляющем средства для разработки интерфейса при помощи языка QML, улучшена поддержка перечисляемых типов, определённых в коде на C++. Оптимизирована обработка значений "null" на стадии компиляции. Добавлена возможность генерации таблиц функций на 64-разрядных системах Windows, позволяющих выполнить раскручивание стека (unwind) для JIT-скомпилированных функций;
  • В Qt Quick в объекте TableView добавлена возможность скрытия столбцов и строк таблиц;
  • В Qt Quick Controls 2 добавлен тип SplitView для горизонтального или вертикального размещения элементов с отображением перемещаемого разделителя между каждым элементом. Для пиктограмм добавлена свойство, позволяющее управлять их кэшированием;
  • Web-движок Qt WebEngine обновлён до состояния Chromium 73 и расширен поддержкой встроенного PDF-просмотрщика, оформленного в виде внутреннего дополнения. В новом выпуске также добавлено хранилище локальных клиентских сертификатов и поддержка сертификатов из QML. Добавлен API Web Notifications. Реализована поддержка определения перехватчиков запросов URL;
  • В модуле Qt Network для SSL-сокетов добавлена поддержка защищённых каналов (Secure Channel) и возможность проверки статуса сертификатов при помощи протокола OCSP (Online Certificate Status Protocol). Для поддержки SSL в Linux и Android задействована новая ветка библиотеки OpenSSL 1.1;
  • В модуле Qt Multimedia для QML типа VideoOutput добавлена поддержка неразрывного воспроизведения (без пауз между разным контентом, управляется свойством flushMode). Для Windows и macOS добавлена возможность использования фреймворка GStreamer. Для Android добавлена поддержка звуковых ролей;
  • Обновлён модуль Qt KNX с поддержкой одноимённого стандарта для управления домашней автоматизацией. Добавлен API для установки безопасных клиентских соединений с сервером KNXnet, которые можно использовать для защищённой отправки сообщений в шину KNX и управления устройствами с поддержкой KNX;
  • Снят признак экспериментальной разработки с C++ API модуля Qt OPC UA, обеспечивающего поддержку промышленного коммуникационного стандарта OPC/UA. Добавлен экспериментальный API для QML;
  • Добавлен новый экспериментальный модуль Qt CoAP Constrained Application Protocol) с реализацией клиентской части протокола M2M, применяемого для создания сетей из устройств интернета вещей. Реализована поддержка DTLS (Datagram TLS) поверх UDP;
  • Внесены исправления и улучшения в набор модулей "Qt for Python" для создания графических приложений на языке Python с использованием Qt5 (разработчикам на языке Python предоставляется доступ к большей части C++ API Qt). Qt for Python основан на модуле PySide2 и продолжает его развитие (по сути под новым именем предлагается первый выпуск PySide с поддержкой Qt 5);
  • Добавлен новый экспериментальный модуль Qt Lottie, предоставляющий расширенный API для QML, позволяющий отрисовывать графику и анимацию, экспортированную в формате JSON при помощи плагина Bodymovin к пакету Adobe After Effects. Благодаря QtLottie дизайнер может подготовить анимационные эффекты в удобном для себя приложении, а разработчик напрямую подключить экспортированные файлы к интерфейсу приложений на QtQuick. QtLottie включает в себя встроенный микродвижок для выполнения анимации, обрезки, обработки слоёв и других эффектов. Движок доступен через QML-элемент LottieAnimation, которым можно управлять из QML-кода по аналогии с любыми другими элементами QtQuick;
  • В Qt Wayland Compositor, многопоточной системе отрисовки для встраиваемых устройств на базе протокола Wayland, обеспечена поддержка протоколов linux-dmabuf-unstable-v1 и wp_viewporter. В компонентах платформы для Wayland добавлена поддержка протокола fullscreen-shell-unstable-v1;
  • В модуле для поддержки платформы Android добавлена возможность использования родных диалогов для работы с файлами. Требования к минимальной версии платформы подняты до Android 5.0 (API level 21);
  • В Qt 3D добавлена поддержка импорта и экспорта обработчиков текстур OpenGL. Реализована начальная поддержка импорта сцен glTF 2.0;
  • Объявлены устаревшими и будут удалены в одном из следующих выпусков модули Qt Script, Qt Quick Controls 1 и Qt XmlPatterns. Удалён модуль Qt Canvas 3D.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.qt.io/blog/2019/0...)
  2. OpenNews: Выпуск среды разработки Qt Design Studio 1.2
  3. OpenNews: Разработчики Qt представили модуль QtLottie для встраивания анимации
  4. OpenNews: Разработчики Qt представили встроенный http-сервер
  5. OpenNews: Релиз системы проектирования трёхмерных интерфейсов Qt 3D Studio 2.2
  6. OpenNews: Проект Qt прекращает разработку сборочной системы Qbs в пользу CMake
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qt
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:58, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И ни слово про Qwidget хоть бы аппаратное ускорение завезли.
     
     
  • 2.5, Anony (?), 21:13, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А его там разве нет?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 21:46, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не будет.
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:40, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем оно? Так то для этого придуали опенгл.
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:51, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аппаратное ускорение для обычных кнопок? У которых нет анимации... А нужно? Зачем? Чтобы ты потом говорил, что Qt нельзя собрыть без аппаратного ускорения?

    И да, правильно QtWidgets. В ченжлоге на офсайте есть по ним изменения, и не только багфиксы.

     
     
  • 3.20, Аноним (10), 22:32, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень важные изменения надо думать, раз их даже в чейнджлог не включили...
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 22:41, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему не включили, включили: https://wiki.qt.io/Qt_5.13.0_Change_Files
    Смотри в qtbase, оно там.
     
  • 2.21, Аноним (21), 22:38, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть не просит, оставлен для совместимости. Аппаратное ускорение в этом архаизме и не нужно.
     
  • 2.23, Аноним (23), 22:52, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Виджеты уже прошлый век, сейчас мода на QML.
     

  • 1.6, Аноним (-), 21:37, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По wayland скромно. Работает очень сыро ещё. Сегодня запустил вяленный сеанс 5.16 плазмы, приложения крашатся переодически. Вот уж не думал, что наступит то время, когда главным тормозом в адаптации кед под вэйланд станет Qt.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:44, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Qt давно стал тормозом кед даже под иксами. Все потому, что текущие владельцы Qt крайне неохотно принимают десктопно-линукс-специфичные патчи, т.к. это низкоприоритетная платформа.
     
     
  • 3.12, Аноним (11), 21:58, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Каждое слово - ложь. Даже и не знаю, чем тебя так обидели KDE/Qt.
     
  • 3.15, Аноним (15), 22:10, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе хоть платят зха такие комментарии, или просто дурак?
     
  • 2.13, Аноним (11), 22:03, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее какой-то функционал приложений завязан на иксы и водможно даже минуя Qt. Я месяц назад запускал плазму на wayland, вроде не крошилось, но выпадающие списки были в два раза длиннее положеного. Сыровато.
     
     
  • 3.19, Аноним (10), 22:31, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой-то это какой?
     
     
  • 4.24, Аноним (22), 22:53, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну например чего-то не хватило программисту в Qt, либо он не знал, что это есть в Qt. Например кривое приложение определяет разрешение экрана не средствами Qt, а как-то иначе, через задний проход. Не спрашивай зачем, это пример. Или системный трей не средствами Qt.
     
  • 2.14, Anony (?), 22:06, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с какой версией Qt собрано?
     
     
  • 3.16, Аноним (-), 22:23, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    5.12.3 вроде бы. Но в чейнджлоге никаких фиксов по wayland не отражено. Это не единственная проблема (падения при навигации по выпадающим меню), там ещё буфер обмена и ввод отваливаются.
     

  • 1.7, Аноним (8), 21:39, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мякотка пошла.
     
  • 1.17, Аноним (17), 22:25, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все деградируют, и только Qt радует. Непонятно только, когда новый QtWebkit? Версия 5.212 в вечной бете
     
     
  • 2.18, Anony (?), 22:26, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так QtWebkit на коленке одним человеком поддерживается же
     

  • 1.25, Аноним (22), 22:57, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, в Debian 10 попадет не LTS ветка Qt, а Qt 5.11, в которой нет поддержки OpenSSL 1.1. И все это безобразие будет продолжаться годами, до выхода Debian 11.
     
     
  • 2.26, Аноним (-), 23:00, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будто бы с выходом Debian 11 что-то изменится. Точно так же будут использоваться неподдерживаемые официально ветки. В этом вся суть дебиана.
     

  • 1.27, Аноним (27), 23:13, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Культи это хорошо, Просто замечательно.
    НО.
    У нас примерно 1 браузер (каждый мелкобраузер идет за 0.5), 0.1 офисных пакетов и 0 мессенджеров с их поддержкой.
    А также раздутые кеды либо недоделанное LXQt.
    Так победим.
     
     
  • 2.28, asdasd (?), 23:16, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qt много в продакшене используют, особенно любят в ПО для всяких систем видео наблюдения.
    Да и куча игровых лаунчеров его используют.
     

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