Выпуск пакетного менеджера Apt 1.9

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|1.1, Константавр (ok), 01:30, 19/06/2019 [ответить]
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>"apt satisfy" и "apt-get satisfy"
Не могу придумать применения, кроме как испортить всё. Кто умный, подскажите, как использовать это во благо?
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|2.3, Ordu (ok), 03:27, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ладно! Тебе не приходилось ставить программу собирая её? Ты берёшь сорцы, начинаешь компилять, а оно тебе "не хватает такой библиотеки, такой, такой и такой". А тут -- хоп, -- и все зависимости к пакету стоят. Правда это при условии, что программа сия есть в репах. Если конечно я правильно понял, о чём идёт речь.
В emerge есть такая фишка, и да, я её использую эпизодически. Ну, то есть, как правило всё же я ставлю программу из портажей, убеждаюсь что она работает, и только после этого начинаю ковыряться в сорцах её и перекомпилировать. Но иногда этот шаг с проверкой не нужен, и иногда у меня бывает зелёное настроение и я начинаю думать о количестве киловатт-часов потраченных впустую.
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|3.5, Аноним (5), 03:56, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Да ладно! Тебе не приходилось ставить программу собирая её? Ты берёшь сорцы, начинаешь компилять, а оно тебе "не хватает такой библиотеки, такой, такой и такой". А тут -- хоп, -- и все зависимости к пакету стоят. Правда это при условии, что программа сия есть в репах. Если конечно я правильно понял, о чём идёт речь.
apt build-dep не?
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|4.6, Ordu (ok), 04:14, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Да ладно! Тебе не приходилось ставить программу собирая её? Ты берёшь сорцы, начинаешь компилять, а оно тебе "не хватает такой библиотеки, такой, такой и такой". А тут -- хоп, -- и все зависимости к пакету стоят. Правда это при условии, что программа сия есть в репах. Если конечно я правильно понял, о чём идёт речь.
> apt build-dep не?
Не знаю, я аптом пользуюсь крайне эпизодически, я его не знаю и не могу сказать зачем нужно было добавлять satisfy если есть build-dep. Это кого-нибудь ещё надо спросить, не меня.
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