Выпуск пакетного менеджера Apt 1.9

1.1 , Константавр ( ok ), 01:30, 19/06/2019 >"apt satisfy" и "apt-get satisfy" Не могу придумать применения, кроме как испортить всё. Кто умный, подскажите, как использовать это во благо?

2.2 , Аноним ( 2 ), 03:17, 19/06/2019 сторонние пакетные менеджеры, взаимодействующие с apt?

2.3 , Ordu ( ok ), 03:27, 19/06/2019 Да ладно! Тебе не приходилось ставить программу собирая её? Ты берёшь сорцы, начинаешь компилять, а оно тебе "не хватает такой библиотеки, такой, такой и такой". А тут -- хоп, -- и все зависимости к пакету стоят. Правда это при условии, что программа сия есть в репах. Если конечно я правильно понял, о чём идёт речь. В emerge есть такая фишка, и да, я её использую эпизодически. Ну, то есть, как правило всё же я ставлю программу из портажей, убеждаюсь что она работает, и только после этого начинаю ковыряться в сорцах её и перекомпилировать. Но иногда этот шаг с проверкой не нужен, и иногда у меня бывает зелёное настроение и я начинаю думать о количестве киловатт-часов потраченных впустую.

3.5 , Аноним ( 5 ), 03:56, 19/06/2019 >> Да ладно! Тебе не приходилось ставить программу собирая её? Ты берёшь сорцы, начинаешь компилять, а оно тебе "не хватает такой библиотеки, такой, такой и такой". А тут -- хоп, -- и все зависимости к пакету стоят. Правда это при условии, что программа сия есть в репах. Если конечно я правильно понял, о чём идёт речь. apt build-dep не?

4.6 , Ordu ( ok ), 04:14, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>> Да ладно! Тебе не приходилось ставить программу собирая её? Ты берёшь сорцы, начинаешь компилять, а оно тебе "не хватает такой библиотеки, такой, такой и такой". А тут -- хоп, -- и все зависимости к пакету стоят. Правда это при условии, что программа сия есть в репах. Если конечно я правильно понял, о чём идёт речь.

2.3 , Ordu ( ok ), 04:14, 19/06/2019 > apt build-dep не? Не знаю, я аптом пользуюсь крайне эпизодически, я его не знаю и не могу сказать зачем нужно было добавлять satisfy если есть build-dep. Это кого-нибудь ещё надо спросить, не меня.



1.4 , Аноним ( 4 ), 03:51, 19/06/2019 да уж, чейнджлог воистину впечатляющий...

2.7 , Аноним ( 7 ), 04:38, 19/06/2019 не встроили сапёра и косынку? печалька!