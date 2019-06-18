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Выпуск пакетного менеджера Apt 1.9

18.06.2019 23:14

Подготовлен релиз инструментария для управления пакетами Apt 1.9 (Advanced Package Tool), развиваемого проектом Debian. Кроме Debian и производных от него дистрибутивов Apt также применяется в некоторых дистрибутивах на основе пакетного менеджера rpm, таких как PCLinuxOS и ALT Linux. Новый выпуск в ближайшее время будет интегрирован в ветку Debian Unstable и в пакетную базу Ubuntu 19.10.

Из изменений можно отметить:

  • Добавлены команды "apt satisfy" и "apt-get satisfy", позволяющие установить пакеты, требуемые для удовлетворения зависимостей, указанных в строке, переданной в качестве аргумента. В том числе можно перечислять несколько строк и указывать блоки "Conflicts:" для исключения зависимостей. Например, 'apt-get satisfy "foo" "Conflicts: bar" "baz (>> 1.0) | bar (= 2.0), moo"';
  • Добавлены команды merge-translations и bump-abi;
  • Требование к версии стандарта C++ поднято до C++14;
  • В apt-helper добавлена поддержка указания нескольких хэшей для одного файла;
  • Осуществлено слияние библиотеки libapt-inst с libapt-pkg;
  • Внесены изменения в ABI, версия libapt-pkg.so повышена до 5.90;
  • Проведена чистка от устаревших флагов и осуществлено слияние различных прототипов функций.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Debian/apt/...)
  2. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APT, позволяющая подменить загружаемый пакет
  3. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APT, проявляющаяся в конфигурациях с зеркалами
  4. OpenNews: Новая версия apt-mirror
  5. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APK, позволяющая удалённо выполнить код в Alpine Linux
  6. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере pacman, позволяющая выполнить код в ходе MITM-атаки
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: apt
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  • 1.1, Константавр (ok), 01:30, 19/06/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    >"apt satisfy" и "apt-get satisfy"

    Не могу придумать применения, кроме как испортить всё. Кто умный, подскажите, как использовать это во благо?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 03:17, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сторонние пакетные менеджеры, взаимодействующие с apt?
     
  • 2.3, Ordu (ok), 03:27, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно! Тебе не приходилось ставить программу собирая её? Ты берёшь сорцы, начинаешь компилять, а оно тебе "не хватает такой библиотеки, такой, такой и такой". А тут -- хоп, -- и все зависимости к пакету стоят. Правда это при условии, что программа сия есть в репах. Если конечно я правильно понял, о чём идёт речь.

    В emerge есть такая фишка, и да, я её использую эпизодически. Ну, то есть, как правило всё же я ставлю программу из портажей, убеждаюсь что она работает, и только после этого начинаю ковыряться в сорцах её и перекомпилировать. Но иногда этот шаг с проверкой не нужен, и иногда у меня бывает зелёное настроение и я начинаю думать о количестве киловатт-часов потраченных впустую.

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 03:56, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Да ладно! Тебе не приходилось ставить программу собирая её? Ты берёшь сорцы, начинаешь компилять, а оно тебе "не хватает такой библиотеки, такой, такой и такой". А тут -- хоп, -- и все зависимости к пакету стоят. Правда это при условии, что программа сия есть в репах. Если конечно я правильно понял, о чём идёт речь.

    apt build-dep не?

     
     
  • 4.6, Ordu (ok), 04:14, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Да ладно! Тебе не приходилось ставить программу собирая её? Ты берёшь сорцы, начинаешь компилять, а оно тебе "не хватает такой библиотеки, такой, такой и такой". А тут -- хоп, -- и все зависимости к пакету стоят. Правда это при условии, что программа сия есть в репах. Если конечно я правильно понял, о чём идёт речь.
    > apt build-dep не?

    Не знаю, я аптом пользуюсь крайне эпизодически, я его не знаю и не могу сказать зачем нужно было добавлять satisfy если есть build-dep. Это кого-нибудь ещё надо спросить, не меня.

     

  • 1.4, Аноним (4), 03:51, 19/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    да уж, чейнджлог воистину впечатляющий...
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 04:38, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не встроили сапёра и косынку? печалька!
     
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