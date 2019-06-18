Ubuntu прекращает формирование пакетов для 32-разрядной архитектуры x86

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|1.1, Аноним (1), 22:04, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Вот ещё бы прекратили для других платформ, уволили весь состав и закрыли бы шарагу космонавта, было бы хорошо.
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|3.30, MINIX (?), 23:00, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он не опасный, просто хочет, чтобы побыстрее Snap стал единственным способом распространения пакетов. Ради этого 1% пользователей дропнуть как нечего СР**ТЬ
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|1.3, Аноним (-), 22:10, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> из-за недостаточного уровня поддержки 32-разрядной
> архитектуры x86 в ядре Linux
Что там недостаточного? Недостаточно будет, когда дропнут раз и навсегда.
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|1.7, Аноним84701 (ok), 22:21, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Оборудование, которое не поддерживает 64-разрядный режим, уже настолько устарело, что не обладает необходимыми вычислительными ресурсам для выполнения последних выпусков Ubuntu Desktop.
Я так понимаю, что со времен 11 там добавили кучу уникальнейших и востребованных фич, которые (увы) жрут прорву ресурсов?
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|3.18, VINRARUS (ok), 22:48, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Например, systemd.
Нее, этот гурман предпочитает серое вещество мозга.
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|3.29, Аноним (29), 22:59, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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systemd написан на Си. В то время, как опеннетное сообщество может ему противопоставить лишь портянку баш-скриптов (еще хуже, чем оплеванный ими же ЖС)
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|4.35, VINRARUS (ok), 23:07, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так удали /bin/sh, /bin/bash, командуй system:D напряму.
Нечего гадить на то чем не умееш пользоваться.
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|1.8, yurikoles (ok), 22:22, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Число систем i386 оценивается в 1% от общего числа установленных систем.
Это данные статистики реальных установок или просто все машины с процами начиная от 2003го года записаны в amd64?
До сих в продаже есть куча бюджетных ноутов с 4GB RAM, на кой туда накатывать 64-битную ось? Чтобы рамы больше жрало?
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|2.15, Аноним (15), 22:43, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен. У меня есть нетбук Asus с 4 Гб. RAM. С задачами: браузер, vim, ssh, LO - справляется. Зачем ему 64бит...
Единственная Убунта была, теперь будет все на Debian.
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|2.16, VINRARUS (ok), 22:46, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> До сих в продаже есть куча бюджетных ноутов с 4GB RAM, на кой туда накатывать 64-битную ось? Чтобы рамы больше жрало?
Не, для этого придуманы многопроцесные браузеры.
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|2.24, ыы (?), 22:54, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если там вам не нужен офис... зачем вам там последняя версия убунты тогда?
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|2.31, Аноним (31), 23:04, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> на кой туда накатывать 64-битную ось?
Вдвое больше регистров вдвое большего размера, гарантированный SSE2, возможность мапить в память очень большие файлы, отсутствие проблем с фрагментацией виртуального адресного пространства. Этого мало?
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|2.34, Аноним (34), 23:06, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>До сих в продаже есть куча бюджетных ноутов с 4GB RAM, на кой туда накатывать 64-битную ось? Чтобы рамы больше жрало?
Что, настолько много жрёт? $30 за лишние 4G памяти не выложить?
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|2.36, asdasd (?), 23:19, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чтобы рамы больше жрало?
Чтоб заместо x86 ABI основанный на стеке, FPU (x87 то еще извращение) использовали amd64 ABI, основанный на регистрах и SSE2.
P.S. И откуда это тотальное бла-бла-бла про жрать память? В 1MiB вмещается 130к указателей. Может нужно перестать писать через одно место и все будет нормально?
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|3.37, asdasd (?), 23:20, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не говоря уже про решение множества проблем с адресацией тех-же 4GiB (а в 32-битном x86 там еще тот геморой).
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|1.12, Аноним (13), 22:41, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> требует больших ресурсов на разработку и контроль качества,
очень смешная шутка, марк. разработка и контроль качества это точно про убунту?
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|2.40, Фноним (?), 23:24, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Норм ссылки, сразу видно что форк занимает нишу в полтора процента, от обычного дебиана.
Сдохнет ещё до следующего своего релиза, ну или чуть позже...
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|1.33, Аноним (33), 23:05, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Только за! Будет время на качественную поддержку для нормальных людей, а не сборщиков старья.
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