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Ubuntu прекращает формирование пакетов для 32-разрядной архитектуры x86

18.06.2019 22:01

Спустя два года с момента прекращения формирования 32-разрядных установочных образов для архитектуры x86 разработчики Ubuntu приняли решение о полном завершении жизненного цикла данной архитектуры в дистрибутиве. Начиная с осеннего выпуска Ubuntu 19.10 пакеты в репозитории для архитектуры i386 больше формироваться не будут.

Последней LTS-веткой для пользователей 32-разрядных систем x86 станет Ubuntu 18.04, поддержка которой продлится до апреля 2023 года (по платной подписке до 2028 года). Все официальные редакции проекта (Xubuntu, Kubuntu, Lubuntu и т.п.), а также производные дистрибутивы (Linux Mint, Pop_OS, Zorin и т.п.) будут лишены возможности поставки версий для 32-разрядной архитектуры x86, так как собираются из общей пакетной базы c Ubuntu (большинство редакций уже прекратили поставку установочных образов для i386).

Для обеспечения запуска существующих 32-разрядных приложений, которые невозможно пересобрать для 64-разрядных систем (например, многие игры в Steam остаются только в 32-разрядных сборках), в окружении Ubuntu 19.10 и более новых выпусках предлагается использовать отдельное окружение с Ubuntu 18.04, установленное в контейнере или chroot, или упаковать приложение в snap-пакет с runtime библиотеками core18 на базе Ubuntu 18.04.

В качестве причины прекращения поддержки архитектуры i386 упоминается невозможность сопровождения пакетов на уровне других поддерживаемых в Ubuntu архитектур из-за недостаточного уровня поддержки в ядре Linux, инструментарии и браузерах. В частности, последние наработки в области повышения безопасности и средства защиты от фундаментальных уязвимостей больше не разрабатываются своевременно для 32-разрядных систем x86 и становятся доступны только для 64-разрядной архитектуры.

Кроме того, поддержание пакетной базы для i386 требует больших ресурсов на разработку и контроль качества, которые не оправдывают себя из-за незначительной пользовательской базы, продолжающей применять устаревшее оборудование. Число систем i386 оценивается в 1% от общего числа установленных систем. Большинство ПК и ноутбуков с процессорами Intel и AMD, выпущенные за последние 10 лет, без проблем могут быть переведены на использование 64-разрядного режима. Оборудование, которое не поддерживает 64-разрядный режим, уже настолько устарело, что не обладает необходимыми вычислительными ресурсам для выполнения последних выпусков Ubuntu Desktop.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/u...)
  2. OpenNews: LibreOffice прекращает формирование 32-разрядных сборок для Linux
  3. OpenNews: Разработчики ядра Linux обсуждают вопрос удаления субархитектуры x32
  4. OpenNews: Lubuntu прекращает формирование 32-разрядных сборок
  5. OpenNews: Ubuntu прекращает формирование серверных сборок для 32-разрядных систем x86
  6. OpenNews: В сборках Debian для архитектуры i386 повышены требования к классу CPU
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: i386, ubuntu
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Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:04, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Вот ещё бы прекратили для других платформ, уволили весь состав и закрыли бы шарагу космонавта, было бы хорошо.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:09, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ты опасный!
     
     
  • 3.30, MINIX (?), 23:00, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он не опасный, просто хочет, чтобы побыстрее Snap стал единственным способом распространения пакетов. Ради этого 1% пользователей дропнуть как нечего СР**ТЬ
     
  • 2.22, VINRARUS (ok), 22:50, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >было бы хорошо

    Кому?

     

  • 1.3, Аноним (-), 22:10, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > из-за недостаточного уровня поддержки 32-разрядной
    > архитектуры x86 в ядре Linux

    Что там недостаточного? Недостаточно будет, когда дропнут раз и навсегда.

     
  • 1.4, mikhailnov (ok), 22:14, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эм, а wine?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:20, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В стиме свой есть, для хомячков хватит
     
  • 2.23, Аноним (-), 22:53, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть в снапе.
     

  • 1.5, Иван (??), 22:17, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мне из-за них пришлось раскошелиться на новое железо! :(
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:43, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продавцы в магазине с паяльником заставили?
     

  • 1.7, Аноним84701 (ok), 22:21, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Оборудование, которое не поддерживает 64-разрядный режим, уже настолько устарело, что не обладает необходимыми вычислительными ресурсам для выполнения последних выпусков Ubuntu Desktop.

    Я так понимаю, что со времен  11 там добавили кучу уникальнейших и востребованных фич, которые (увы) жрут прорву ресурсов?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:24, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Например, systemd.
     
     
  • 3.18, VINRARUS (ok), 22:48, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Например, systemd.

    Нее, этот гурман предпочитает серое вещество мозга.

     
  • 3.29, Аноним (29), 22:59, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    systemd написан на Си. В то время, как опеннетное сообщество может ему противопоставить лишь портянку баш-скриптов (еще хуже, чем оплеванный ими же ЖС)
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 23:04, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    sysvinit тоже написан на C.
     
  • 4.35, VINRARUS (ok), 23:07, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так удали /bin/sh, /bin/bash, командуй system:D напряму.
    Нечего гадить на то чем не умееш пользоваться.
     

  • 1.8, yurikoles (ok), 22:22, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Число систем i386 оценивается в 1% от общего числа установленных систем.

    Это данные статистики реальных установок или просто все машины с процами начиная от 2003го года записаны в amd64?

    До сих в продаже есть куча бюджетных ноутов с 4GB RAM, на кой туда накатывать 64-битную ось? Чтобы рамы больше жрало?

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:43, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. У меня есть нетбук Asus с 4 Гб. RAM. С задачами: браузер, vim, ssh, LO - справляется. Зачем ему 64бит...
    Единственная Убунта была, теперь будет все на Debian.
     
  • 2.16, VINRARUS (ok), 22:46, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > До сих в продаже есть куча бюджетных ноутов с 4GB RAM, на кой туда накатывать 64-битную ось? Чтобы рамы больше жрало?

    Не, для этого придуманы многопроцесные браузеры.

     
  • 2.24, ыы (?), 22:54, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если там вам не нужен офис... зачем вам там последняя версия убунты тогда?
     
     
  • 3.27, ыы (?), 22:56, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и браузер кстати тоже...
     
  • 2.31, Аноним (31), 23:04, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > на кой туда накатывать 64-битную ось?

    Вдвое больше регистров вдвое большего размера, гарантированный SSE2, возможность мапить в память очень большие файлы, отсутствие проблем с фрагментацией виртуального адресного пространства. Этого мало?

     
  • 2.34, Аноним (34), 23:06, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >До сих в продаже есть куча бюджетных ноутов с 4GB RAM, на кой туда накатывать 64-битную ось? Чтобы рамы больше жрало?

    Что, настолько много жрёт? $30 за лишние 4G памяти не выложить?

     
  • 2.36, asdasd (?), 23:19, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтобы рамы больше жрало?

    Чтоб заместо x86 ABI основанный на стеке, FPU (x87 то еще извращение) использовали amd64 ABI, основанный на регистрах и SSE2.
    P.S. И откуда это тотальное бла-бла-бла про жрать память? В 1MiB вмещается 130к указателей. Может нужно перестать писать через одно место и все будет нормально?

     
     
  • 3.37, asdasd (?), 23:20, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не говоря уже про решение множества проблем с адресацией тех-же 4GiB (а в 32-битном x86 там еще тот геморой).
     
  • 2.38, Аноним (-), 23:21, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    yurikoles, сбрей бороду - тебе и простится всё.

     

  • 1.12, Аноним (13), 22:41, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > требует больших ресурсов на разработку и контроль качества,

    очень смешная шутка, марк. разработка и контроль качества это точно про убунту?

     
  • 1.14, VINRARUS (ok), 22:43, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фаталити для Pentium 4 :D
     
  • 1.19, 111 (??), 22:49, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а все началось с systemG ...
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 22:56, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужное в не нужном.
     
     
  • 3.28, VINRARUS (ok), 22:58, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - на - даёт +
     

  • 1.20, Аноняшка (?), 22:49, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://popcon.debian.org/
    https://popcon.devuan.org/
    братцы!! нас мало, а мы крепчаем! слава i386!
     
     
  • 2.25, Аноним (26), 22:55, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Слабоумие и отвага.
     
  • 2.40, Фноним (?), 23:24, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Норм ссылки, сразу видно что форк занимает нишу в полтора процента, от обычного дебиана.

    Сдохнет ещё до следующего своего релиза, ну или чуть позже...

     

  • 1.33, Аноним (33), 23:05, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Только за! Будет время на качественную поддержку для нормальных людей, а не сборщиков старья.
     
  • 1.39, Аноним (39), 23:23, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ой, ну неужто мощностей не хватило?
     

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