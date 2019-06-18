Ubuntu прекращает формирование пакетов для 32-разрядной архитектуры x86

Спустя два года с момента прекращения формирования 32-разрядных установочных образов для архитектуры x86 разработчики Ubuntu приняли решение о полном завершении жизненного цикла данной архитектуры в дистрибутиве. Начиная с осеннего выпуска Ubuntu 19.10 пакеты в репозитории для архитектуры i386 больше формироваться не будут.

Последней LTS-веткой для пользователей 32-разрядных систем x86 станет Ubuntu 18.04, поддержка которой продлится до апреля 2023 года (по платной подписке до 2028 года). Все официальные редакции проекта (Xubuntu, Kubuntu, Lubuntu и т.п.), а также производные дистрибутивы (Linux Mint, Pop_OS, Zorin и т.п.) будут лишены возможности поставки версий для 32-разрядной архитектуры x86, так как собираются из общей пакетной базы c Ubuntu (большинство редакций уже прекратили поставку установочных образов для i386).

Для обеспечения запуска существующих 32-разрядных приложений, которые невозможно пересобрать для 64-разрядных систем (например, многие игры в Steam остаются только в 32-разрядных сборках), в окружении Ubuntu 19.10 и более новых выпусках предлагается использовать отдельное окружение с Ubuntu 18.04, установленное в контейнере или chroot, или упаковать приложение в snap-пакет с runtime библиотеками core18 на базе Ubuntu 18.04.

В качестве причины прекращения поддержки архитектуры i386 упоминается невозможность сопровождения пакетов на уровне других поддерживаемых в Ubuntu архитектур из-за недостаточного уровня поддержки в ядре Linux, инструментарии и браузерах. В частности, последние наработки в области повышения безопасности и средства защиты от фундаментальных уязвимостей больше не разрабатываются своевременно для 32-разрядных систем x86 и становятся доступны только для 64-разрядной архитектуры.

Кроме того, поддержание пакетной базы для i386 требует больших ресурсов на разработку и контроль качества, которые не оправдывают себя из-за незначительной пользовательской базы, продолжающей применять устаревшее оборудование. Число систем i386 оценивается в 1% от общего числа установленных систем. Большинство ПК и ноутбуков с процессорами Intel и AMD, выпущенные за последние 10 лет, без проблем могут быть переведены на использование 64-разрядного режима. Оборудование, которое не поддерживает 64-разрядный режим, уже настолько устарело, что не обладает необходимыми вычислительными ресурсам для выполнения последних выпусков Ubuntu Desktop.



