Ubuntu прекращает формирование пакетов для 32-разрядной архитектуры x86

2.10 , Аноним ( 10 ), 22:24, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Например, systemd.

3.18 , VINRARUS ( ok ), 22:48, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Например, systemd. Нее, этот гурман предпочитает серое вещество мозга.

3.29 , Аноним ( 29 ), 22:59, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – systemd написан на Си. В то время, как опеннетное сообщество может ему противопоставить лишь портянку баш-скриптов (еще хуже, чем оплеванный ими же ЖС)

4.32 , Аноним ( 32 ), 23:04, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – sysvinit тоже написан на C.

4.35 , VINRARUS ( ok ), 23:07, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так удали /bin/sh, /bin/bash, командуй system:D напряму.

Нечего гадить на то чем не умееш пользоваться.