Cloudflare представил распределённый генератор случайных чисел

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|1.1, A.Stahl (ok), 13:43, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Тю, раздули целый домкрат из крошечного облучка. Всегда можно было меня попросить дать несколько совершенно случайных чисел. Вот: 4, 23, 76, 1, 92, 56.
Уверен, шести случайных чисел хватит всем.
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|2.3, Ilya Indigo (ok), 13:49, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дело не в том чтобы просто дать, а ещё в том, чтобы гарантировать что эти числа случайные, и что Вы их никому больше не давали, а также если у Вас спросят, про эти числа, то Вы подтвердили когда и кому Вы их дали.
И делать это очень быстро и часто, но при этом помнить про всё и гарантировать все!
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|3.11, Аноним (11), 14:04, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> а также если у Вас спросят, про эти числа, то Вы подтвердили когда и кому Вы их дали
Спонсор - дяди из АНБ?
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|1.2, Аноним (2), 13:43, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я, может, чего-то не понял, но знание раунда не поможет ли атакам по времени?
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|2.5, Аноним (5), 13:56, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Написано же "нельзя использовать для генерации ключей шифрования и в областях, в которых случайное число должно держаться в тайне".
Публичные случайные числа на то и публичные, что до генерации их невозмодно предсказать, но после они становятся известны всем и могут быть проверены. Напимер, в блокчейнах такие числа не позволяют заранее просчитать какие-то вещи, а только с момента N и используя одно и то же число на всех хостах.
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|2.6, анон (?), 13:58, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти случайные числа не должны использоваться в качестве источника там, где возможны такие атаки.
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|1.4, Аноним (-), 13:50, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Чем это лучше хэшей заголовков блоков в публичных блокчейнах? Качество? Надежность? Если взять PoS блокчейн, и для выбора производителя следующего блока это?
Кто-то должен был это сделать, идея буквально в воздухе витала со времени, когда блокчейн битка начали использовать для лотерей.
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|2.9, Аноним (-), 14:02, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Представь лотерею, несколько участников ставят ставки и загадывают последнюю цифру следующего рандомного числа. Те, кро угадал, делят деньги. Задача: чтобы никто из участников не мог повлиять на рандом так, как выгодно ему.
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|1.8, Аноним (-), 13:58, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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CloudFlare творит что-то непонятное, что вроде как идет вразрез со всеми современными настроениями. Они сделали чтобы при использовании торбраузера для сайтов использующих их прокси, коих немало не требовалось вводить капчу. Потом они выкатили DNS сервер 1.1.1.1, который можно использовать через HTTPS, в том числе и через Tor. Теперь они выкатывают это, что явно имеет смысл для децентрализованных сетей. Вопрос, кто за всем этим стоит, и зачем оно нужно?
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|2.10, НяшМяш (ok), 14:02, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Загнать всех пользователей децентрализованных сетей в один шлюз и уютненько мониторить траффик?
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|2.13, Crazy Alex (ok), 14:49, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вообще их основатель и CEO вполне вменяемый дядька, сохранивший неплохой контроль над компанией и с репутацией борца за свободу слова. Так что вероятный ответ - "потому что может и хочет". А чего нет, собственно?
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|3.17, Аноним (17), 15:25, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А чего нет,
> собственно?
Ставим причину и следствие на свои места.
> за свободу слова.
То есть за право говорить что угодно (в том числе ложь), не отвечая за слова. Какой-то дядька прикладывает усилия для обеспечения "анонимизации" (и контролю за оной).
И зачем, собственно?
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