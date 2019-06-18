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Cloudflare представил распределённый генератор случайных чисел

18.06.2019 13:10

Компания Cloudflare представила сервис League of Entropy, для обеспечения работы которого сформирован консорциум из нескольких организаций, заинтересованных в предоставлении качественных случайных чисел. В отличие от существующих централизованных систем League of Entropy не полагается на один источник и использует для генерации случайной последовательности энтропию, получаемую от нескольких не связанных с собой генераторов, контролируемых разными участниками проекта. Благодаря распределённому характеру проекта компрометация или подлог одного или двух из источников не приведёт к компрометации финального случайного числа.

Следует отметить, что генерируемые случайные числа относятся к категории публично доступных последовательностей, которые нельзя использовать для генерации ключей шифрования и в областях, в которых случайное число должно держаться в тайне. Сервис нацелен на предоставление случайных чисел, которые невозможно предсказать заранее, но после генерации эти числа становятся публично доступны, в том числе для проверки достоверности прошлых случайных значений.

Публичные случайные числа генерируются раз в 60 секунд. Каждое число связывается со своим номером последовательности (round), по которому в любой момент и с любого сервера-участника можно получить когда-то сгенерированное значение. Подобные случайные числа могут применяться в распределённых системах, криптовалютах и блокчейнах, в которых разные узлы должны иметь доступ к единому генератору случайных чисел (например, при формировании доказательства проделанной работы), а также при проведении различных лотерей и для формирования случайных выборок в процессе аудита прохождения выборов.

Для работы с сервисом и для развёртывания собственных узлов предложен инструментарий Drand, написанный на языке Go и поставляемый под лицензией MIT. Drand выполняется в форме фонового процесса, который связывается с участвующими в распределённой сети внешними генераторами и коллективно формирует сводное случайное значение. Сводное значение генерируется с использование методов пороговой криптографии и билинейного сопряжения. Генерация сводного случайного значения может быть выполнена на системе пользователя без привлечения централизованных агрегаторов.

Drand также может применяться для доставки клиентам локально сгенерированных приватных случайных чисел. Для передачи случайного числа применяется схема шифрования ECIES, в рамках которой клиент генерирует закрытый и открытый ключ. Открытый ключ передаётся на сервер с Drand. Случайное число шифруется с использованием данного открытого ключа и может быть просмотрено только клиентом, владеющим закрытым ключом. Для обращения к серверам может использоваться утилита "drand" (например, "drand get public group.toml", где group.toml список узлов для опроса) или Web API (например, можно использовать "curl https://drand.cloudflare.com/api/public" или обращаться из JavaScript при помощи библиотеки DrandJS). Метаданные запроса отправляются в формате TOML, а ответ выдаётся в JSON.

В настоящее время к инициативе League of Entropy присоединились пять компаний и организации, которые предоставили доступ к своим генераторам энтропии. Включённые в проект участники находятся в разных странах и используют разные методы получения энтропии:

  • Cloudflare, LavaRand, случайные значения формируются на основе непредсказуемых потоков жидкости в лавовых лампах, изображения которых подаются в качестве входной энтропии для CSPRNG (Cryptographically Secure PseudoRandom Number Generator);
  • EPFL (Федеральная политехническая школа Лозанны), URand, применяется штатный локальный генератор /dev/urandom, использующий в качестве источников энтропии клавиатурный ввод, движение мыши, потоки трафика и т.п.
  • Чилийский университет, UChile, в качестве источника энтропии применяется сеть из сейсмических датчиков, а также данные из радиоэфира, активности в Twitter, изменений блокчейна Ethereum и самодельного аппаратного генератора RNG;
  • Kudelski Security, ChaChaRand, предоставляет CRNG (Cryptographic Random Number Generator) на основе применения шифра ChaCha20;
  • Protocol Labs, InterplanetaryRand, случайные данные извлекаются из уловителей шумов и комбинируются с Linux PRNG и встроенным в CPU генератором псевдослучайных чисел.

В настоящее время независимыми участниками запущено 8 публичных точек доступа к API, через которые можно узнать как текущее сводное случайное число (например, "curl https://drand.cloudflare.com/api/public"), так и определить значение на определённый момент в прошлом ("curl https://drand.cloudflare.com/api/public?round=1234"):

  • https://drand.cloudflare.com:443
  • https://random.uchile.cl:8080
  • https://drand.cothority.net:7003
  • https://drand.kudelskisecurity.com:443
  • https://drand.lbarman.ch:443
  • https://drand.nikkolasg.xyz:8888
  • https://drand.protocol.ai:8080
  • https://drand.zerobyte.io:8888


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.cloudflare.com/le...)
  2. OpenNews: Около миллиона TLS-сертификатов подлежат отзыву из-за проблем с энтропией
  3. OpenNews: Уязвимость в генераторе случайных чисел ядра Linux
  4. OpenNews: Проект по созданию открытого аппаратного генератора случайных чисел
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в генераторе случайных чисел GnuPG и Libgcrypt
  6. OpenNews: Генератор псевдослучайных чисел на основе GPS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: rnd, random, entropy, crypt
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 13:43, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Тю, раздули целый домкрат из крошечного облучка. Всегда можно было меня попросить дать несколько совершенно случайных чисел. Вот: 4, 23, 76, 1, 92, 56.

    Уверен, шести случайных чисел хватит всем.

     
     
  • 2.3, Ilya Indigo (ok), 13:49, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дело не в том чтобы просто дать, а ещё в том, чтобы гарантировать что эти числа случайные, и что Вы их никому больше не давали, а также если у Вас спросят, про эти числа, то Вы подтвердили когда и кому Вы их дали.
    И делать это очень быстро и часто, но при этом помнить про всё и гарантировать все!
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 14:04, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > а также если у Вас спросят, про эти числа, то Вы подтвердили когда и кому Вы их дали

    Спонсор - дяди из АНБ?

     

  • 1.2, Аноним (2), 13:43, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я, может, чего-то не понял, но знание раунда не поможет ли атакам по времени?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:56, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Написано же "нельзя использовать для генерации ключей шифрования и в областях, в которых случайное число должно держаться в тайне".

    Публичные случайные числа на то и публичные, что  до генерации их невозмодно предсказать, но после они становятся известны всем и могут быть проверены. Напимер, в блокчейнах такие числа не позволяют заранее просчитать какие-то вещи, а только с момента N и используя одно и то же число на всех хостах.

     
  • 2.6, анон (?), 13:58, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти случайные числа не должны использоваться в качестве источника там, где возможны такие атаки.
     

  • 1.4, Аноним (-), 13:50, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем это лучше хэшей заголовков блоков в публичных блокчейнах? Качество? Надежность? Если взять PoS блокчейн, и для выбора производителя следующего блока это?

    Кто-то должен был это сделать, идея буквально в воздухе витала со времени, когда блокчейн битка начали использовать для лотерей.

     
  • 1.7, Аноним (7), 13:58, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем это лучше

    10 RANDOMIZE TIMER
    20 PRINT RND

    ?

     
     
  • 2.9, Аноним (-), 14:02, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Представь лотерею, несколько участников ставят ставки и загадывают последнюю цифру следующего рандомного числа. Те, кро угадал, делят деньги. Задача: чтобы никто из участников не мог повлиять на рандом так, как выгодно ему.
     

  • 1.8, Аноним (-), 13:58, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    CloudFlare творит что-то непонятное, что вроде как идет вразрез со всеми современными настроениями. Они сделали чтобы при использовании торбраузера для сайтов использующих их прокси, коих немало не требовалось вводить капчу. Потом они выкатили DNS сервер 1.1.1.1, который можно использовать через HTTPS, в том числе и через Tor. Теперь они выкатывают это, что явно имеет смысл для децентрализованных сетей. Вопрос, кто за всем этим стоит, и зачем оно нужно?
     
     
  • 2.10, НяшМяш (ok), 14:02, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Загнать всех пользователей децентрализованных сетей в один шлюз и уютненько мониторить траффик?
     
  • 2.12, Яхтур (?), 14:06, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Усложнять гуглю анализ данных проходящих через их сети.
     
  • 2.13, Crazy Alex (ok), 14:49, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вообще их основатель и CEO вполне вменяемый дядька, сохранивший неплохой контроль над компанией и с репутацией борца за свободу слова. Так что вероятный ответ - "потому что может и хочет". А чего нет, собственно?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 15:25, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А чего нет,
    > собственно?

    Ставим причину и следствие на свои места.

    > за свободу слова.

    То есть за право говорить что угодно (в том числе ложь), не отвечая за слова. Какой-то дядька прикладывает усилия для обеспечения "анонимизации" (и контролю за оной).

    И зачем, собственно?

     
  • 2.14, Анонимм (??), 14:54, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любопытно.
     

  • 1.15, robot228 (?), 15:14, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ща бы числа генерить вместо фраз.
     
  • 1.16, Ванёк (?), 15:15, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нах?
     
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