Для ноутбуков Lenovo ThinkPad P обеспечена предустановка Ubuntu

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|1.1, Аноним (1), 08:24, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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О, Redhat Linux(Certified)!
По идее, с установкой OpenSUSE не должно быть никаких проблем. Хорошая новость.
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|2.20, оо (?), 11:27, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По идее, проблем и раньше не было. Заменили вариант дос/без ос на убунту, а все радуются.
Вот если бы это был вариант по умолчанию и рекомендованный леново вместо винды, то это уже что-то значило.
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|1.4, Аноним (4), 08:46, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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после таких цен на скатившийся Ленова, цена за macbook не кажется завышенной :-/
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|2.8, Аноним (8), 09:29, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только ленова лучше этого макбука. Я в шоке от юзеров новых прошек, в которых клавиатура хуже чем в китайской музывальной-игрушке у моих детей
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|3.11, Попугай Кеша (?), 09:35, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вот это реально может быть.
MacBook Pro для меня закончился на 2015-й модели. Если в этом-следующем ничего не выпустят - придется брать Lenovo/ASUS
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|2.9, Аноним (9), 09:30, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За такую цену - скорее всего поддержку добавили. На "бюджетных" ноутах её нету (для неWindows) по той причине, что за установку винды капает денюжка, а за даром никто ничего не хочет
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|2.10, Аноним (8), 09:30, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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если выбрать в конфигураторе сканер отпечатков, строчка с убунтой пропадает
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|1.12, Аноним (12), 09:39, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не уже ли в убунте заработает синкпадовский сканер отпечатков, который уже 2 года не удается портировать с винды?
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|1.13, zurapa (ok), 10:41, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Какая-никакая, а альтернатива копирастам.
Посидев на MacBook Pro под MacOS, потом на нём же под Debian могу сказать с уверенностью, что следующий ноутбук буду покупать не Apple, только вот с альтернативами грустно. Толком нет более-менее хорошего альтернативного железа за умеренные деньги и чтобы всё работало, а не так, что половина функционала не работает, или потом перестанет работать с обновлениями. Раздражает это администрирование ноутбуков.
На маке конечно администрирования не нужно, но когда лезешь под шкурку поадминить, позапускать серверные вещи, то хочется плакать от того мудрёного хаоса, который там творится в файловой системе. Когда я dokuwiki скопировал с Macbook, был удивлён, что оказывается я скопровал ссылки, а сами файлы и каталоги где-то в другом месте лежат, это такая защита типа... От кого?!
В общем linux в MacBook не очень вписывается. Работает, но не вписывается. Хотя бы теми же клавишами. Или постоянно сияющим аудиовыходом наушников. Или говёным сном, который на Asus EEE 1000H прекрасно работает.
Я за то, чтобы побольше такого сертифицированного под linux делали.
Парадокс в том, что я уже хочу на FreeBSD уйти... Говёный linux стал, с systemd, journald, pulsaudio и прочей вот этой нестабильной хернёй...
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|2.18, ryoken (ok), 11:13, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Парадокс в том, что я уже хочу на FreeBSD уйти... Говёный linux стал, с systemd, journald, pulsaudio и прочей вот этой нестабильной хернёй...
Gentoo потрогайте. Там вся эта кака опциональна.
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|2.21, оо (?), 11:31, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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перманентное желание свалить на что-то еще более маргинальное детектед. А правда в том, что наиболее популярное решение обычно самое беспроблемное ж.
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|1.14, vitalif (ok), 10:57, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Они бы лучше клавиатуру в нормальный вид привели на этих гробах. Fn до сих пор блин слева от Ctrl, убивать надо
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|2.19, Аноним (16), 11:17, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Финкпады предназначены для людей, умеющих пользоваться клавиатурой. А такие люди воспринимают положение клавиш относительно базовой позиции пальцев, а не относительно краёв.
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|1.15, Аноним (15), 11:08, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А при выборе Ubuntu стоимость винды вырезается или дань все равно платим?
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|2.22, оо (?), 11:31, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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за свободу не грех и переплатить (с) анонимы опеннета
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