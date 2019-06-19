Для ноутбуков Lenovo ThinkPad P обеспечена предустановка Ubuntu

Какая-никакая, а альтернатива копирастам.

Посидев на MacBook Pro под MacOS, потом на нём же под Debian могу сказать с уверенностью, что следующий ноутбук буду покупать не Apple, только вот с альтернативами грустно. Толком нет более-менее хорошего альтернативного железа за умеренные деньги и чтобы всё работало, а не так, что половина функционала не работает, или потом перестанет работать с обновлениями. Раздражает это администрирование ноутбуков.

На маке конечно администрирования не нужно, но когда лезешь под шкурку поадминить, позапускать серверные вещи, то хочется плакать от того мудрёного хаоса, который там творится в файловой системе. Когда я dokuwiki скопировал с Macbook, был удивлён, что оказывается я скопровал ссылки, а сами файлы и каталоги где-то в другом месте лежат, это такая защита типа... От кого?!

В общем linux в MacBook не очень вписывается. Работает, но не вписывается. Хотя бы теми же клавишами. Или постоянно сияющим аудиовыходом наушников. Или говёным сном, который на Asus EEE 1000H прекрасно работает.

Я за то, чтобы побольше такого сертифицированного под linux делали. Парадокс в том, что я уже хочу на FreeBSD уйти... Говёный linux стал, с systemd, journald, pulsaudio и прочей вот этой нестабильной хернёй...

