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Для ноутбуков Lenovo ThinkPad P обеспечена предустановка Ubuntu

19.06.2019 08:21

Новые модели ноутбуков линейки ThinkPad серии P от Lenovo опционально будут поставляться с предустановленной ОС Ubuntu. В официальном пресс-релизе ни слова не сказано о Linux, Ubuntu 18.04 появился в списке возможных для предустановки систем на странице спецификаций новых ноутбуков. Там же заявлено о сертификации использования на устройствах Red Hat Enterprise Linux.

Опциональная предустановка Ubuntu доступна для второго поколения моделей ThinkPad P P53, P53s, P73 и P43s, поступление в продажу которых намечено на конец июня. Модели относятся к линейке Premium, стоимость устройств в которой начинается от $1499 (может комплектоваться 4K экранами, 64GB ОЗУ, NVIDIA Quadro и CPU Xeon E-2276M или Intel Core i9). Для серий ThinkPad A, 11e, L, X, T и E в числе предустанавливаемых операционных систем Ubuntu пока не значится.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.omgubuntu.co.uk/20...)
  2. OpenNews: Компания Lenovo подключилась к инициативе доставки обновлений прошивок для Linux
  3. OpenNews: В коммутаторах Lenovo и IBM выявлен бэкдор
  4. OpenNews: Компания Lenovo выпустила обновление BIOS для решения проблем с установкой Linux
  5. OpenNews: Обход искусственной привязки аккумуляторов в ноутбуках Lenovo
  6. OpenNews: Lenovo уличили в предустановке ПО, подменяющего сертификаты для HTTPS
Автор новости: Какаянахренразница
Тип: К сведению
Ключевые слова: ubuntu, lenovo
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  • 1.1, Аноним (1), 08:24, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    О, Redhat Linux(Certified)!
    По идее, с установкой OpenSUSE не должно быть никаких проблем. Хорошая новость.
     
     
  • 2.20, оо (?), 11:27, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По идее, проблем и раньше не было. Заменили вариант дос/без ос на убунту, а все радуются.
    Вот если бы это был вариант по умолчанию и рекомендованный леново вместо винды, то это уже что-то значило.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:25, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё равно они скатились после xx30.
     
     
  • 2.3, forum reader (?), 08:32, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ThinkPad уже 30?  Только недавно же 25 отмечали.
    Как летит время...
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:11, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    После хх20. На хх30 клава уже наркоманская.
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:46, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    после таких цен на скатившийся Ленова, цена за macbook не кажется завышенной :-/
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:29, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только ленова лучше этого макбука. Я в шоке от юзеров новых прошек, в которых клавиатура хуже чем в китайской музывальной-игрушке у моих детей
     
     
  • 3.11, Попугай Кеша (?), 09:35, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вот это реально может быть.

    MacBook Pro для меня закончился на 2015-й модели. Если в этом-следующем ничего не выпустят - придется брать Lenovo/ASUS

     

  • 1.7, Аноним (7), 09:23, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Неужели отпечаток пальца заработает?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:30, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За такую цену - скорее всего поддержку добавили. На "бюджетных" ноутах её нету (для неWindows) по той причине, что за установку винды капает денюжка, а за даром никто ничего не хочет
     
  • 2.10, Аноним (8), 09:30, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    если выбрать в конфигураторе сканер отпечатков, строчка с убунтой пропадает
     

  • 1.12, Аноним (12), 09:39, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не уже ли в убунте заработает синкпадовский сканер отпечатков, который уже 2 года не удается портировать с винды?
     
  • 1.13, zurapa (ok), 10:41, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Какая-никакая, а альтернатива копирастам.
    Посидев на MacBook Pro под MacOS, потом на нём же под Debian могу сказать с уверенностью, что следующий ноутбук буду покупать не Apple, только вот с альтернативами грустно. Толком нет более-менее хорошего альтернативного железа за умеренные деньги и чтобы всё работало, а не так, что половина функционала не работает, или потом перестанет работать с обновлениями. Раздражает это администрирование ноутбуков.
    На маке конечно администрирования не нужно, но когда лезешь под шкурку поадминить, позапускать серверные вещи, то хочется плакать от того мудрёного хаоса, который там творится в файловой системе. Когда я dokuwiki скопировал с Macbook, был удивлён, что оказывается я скопровал ссылки, а сами файлы и каталоги где-то в другом месте лежат, это такая защита типа... От кого?!
    В общем linux в MacBook не очень вписывается. Работает, но не вписывается. Хотя бы теми же клавишами. Или постоянно сияющим аудиовыходом наушников. Или говёным сном, который на Asus EEE 1000H прекрасно работает.
    Я за то, чтобы побольше такого сертифицированного под linux делали.

    Парадокс в том, что я уже хочу на FreeBSD уйти... Говёный linux стал, с systemd, journald, pulsaudio и прочей вот этой нестабильной хернёй...

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:13, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Баш портянки разве придают стабильности?
     
  • 2.18, ryoken (ok), 11:13, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Парадокс в том, что я уже хочу на FreeBSD уйти... Говёный linux стал, с systemd, journald, pulsaudio и прочей вот этой нестабильной хернёй...

    Gentoo потрогайте. Там вся эта кака опциональна.

     
  • 2.21, оо (?), 11:31, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    перманентное желание свалить на что-то еще более маргинальное детектед. А правда в том, что наиболее популярное решение обычно самое беспроблемное ж.
     

  • 1.14, vitalif (ok), 10:57, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Они бы лучше клавиатуру в нормальный вид привели на этих гробах. Fn до сих пор блин слева от Ctrl, убивать надо
     
     
  • 2.19, Аноним (16), 11:17, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Финкпады предназначены для людей, умеющих пользоваться клавиатурой. А такие люди воспринимают положение клавиш относительно базовой позиции пальцев, а не относительно краёв.
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:08, 19/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А при выборе Ubuntu стоимость винды вырезается или дань все равно платим?
     
     
  • 2.22, оо (?), 11:31, 19/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    за свободу не грех и переплатить (с) анонимы опеннета
     

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