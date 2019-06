Выпуск сборочной системы Meson 0.51

1, Аноним ( 1 ), 10:20, 17/06/2019 [ответить] –2 + / – На данный момент есть ровно две сборочные системы для белых людей: Meson и GN. Все остальное какое-то легаси-экскременты.

2, KaE ( ok ), 10:41, 17/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не знал, что разработчики ядра в большинстве своём ниггеры.... PS. А GN как расшифровывается? GovNо?



3, ryoken ( ok ), 10:43, 17/06/2019 [ответить] + / – >> для белых людей Чёрные, красные и жёлтые люди - недочеловеки?

4, menangen ( ? ), 10:50, 17/06/2019 [ответить] + / – Пробовал, понравилась эта система сборки, но на продакшен так и не попала ни в одном проекте, увы. Её бы переписать на Go в один бинарник, это было бы интересно...