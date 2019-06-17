Выпуск сборочной системы Meson 0.51

Опубликован релиз сборочной системы Meson 0.51, которая используется для сборки таких проектов, как X.Org Server, Mesa, Lighttpd, systemd, GStreamer, Wayland, GNOME и GTK+. Код Meson написан на языке Python и поставляется под лицензией Apache 2.0. Ключевой целью развития Meson является обеспечение высокой скорости сборочного процесса в сочетании с удобством и простотой использования. Вместо утилиты make при сборке по умолчанию применяется инструментарий Ninja, но возможно применение и других бэкендов, таких как xcode и VisualStudio. В систему встроен многоплатформенный обработчик зависимостей, позволяющий использовать Meson для сборки пакетов для дистрибутивов. Правила сборки задаются на упрощённом предметно-ориентированном языке, отличаются хорошей читаемостью и понятны пользователю (по задумке авторов разработчик должен тратить минимум времени на написание правил). Поддерживается кросс-компиляция и сборка в Linux, macOS и Windows с использованием GCC, Clang, Visual Studio и других компиляторов. Возможна сборка проектов на различных языках программирования, включая C, C++, Fortran, Java и Rust. Поддерживается инкрементальный режим сборки, при котором пересобираются только компоненты, напрямую связанные с изменениями, внесёнными с момента прошлой сборки. Meson можно использовать для формирования повторяемых сборок, при которых запуск сборки в разных окружениях приводит к генерации полностью идентичных исполняемых файлов. Основные новшества Meson 0.51: Добавлена поддержка прозрачной сборки существующих проектов, в которых используются сборочные сценарии CMake. Meson теперь напрямую может собирать простые субпроекты (такие как одиночные библиотеки) с использованием модуля CMake по аналогии со штатными субпроектами (в том числе субпроекты на CMake могут размещаться в каталоге subprojects );

Для всех применяемых компиляторов включено предварительное тестирование через сборку и исполнение простейших тестовых файлов (sanity check), не ограничиваясь тестированием указанных пользователем флагов для кросс-компиляторов (отныне проверяются и родные для текущей платформы компиляторы).

Добавлена возможность определения опций командной строки, применяемых при кросс-компиляции, с привязкой через задание префикса платформы перед опцией. Ранее опции командной строки охватывали только сборку для родной платформы и не могли указываться для кросс-компиляции. Теперь опции командной строки применяются независимо от того осуществляется нативная сборка или кросс-компиляция, гарантируя, что для нативных и кросс-сборок будет получен идентичный результат;

Добавлена возможность указания флага "--cross-file" более одного раза в командной строке для перечисления нескольких cross-файлов;

Добавлена поддержка компилятора ICL (Intel C/C++ Compiler) для платформы Windows (ICL.EXE и ifort);

Добавлена начальная поддержка инструментария для CPU Xtensa (xt-xcc, xt-xc++, xt-nm);

В объект "dependency" добавлен метод "get_variable", позволяющий получить значение переменной без учёта типа текущей зависимости (например, dep.get_variable(pkg-config : 'var-name', cmake : 'COP_VAR_NAME));

Добавлен новый аргумент параметров целевой сборки - "link_language" для явного определения языка, используемого при вызове компоновщика. Например, основная программа на Fortran, может вызывать код на C/C++, что приведёт к автоматическому выбору C/C++, в том время как нужно использовать компоновщик от Fortran;

Изменена обработка флагов препроцессора CPPFLAGS. Если раньше Meson отдельно сохранял CPPFLAGS и специфичные для языков флаги компиляции (CFLAGS, CXXFLAGS), то теперь они обрабатываются нераздельно и перечисленные в CPPFLAGS флаги применяются как ещё один источник флагов компиляции для языков, которые их поддерживают;

Вывод custom_target и custom_target[i] теперь может использоваться в качестве аргументов в операциях link_with и link_whole;

В генераторах добавлена возможность задания дополнительных зависимостей при помощи опции "depends" (например, generator(program_runner, output: ['@BASENAME@.c'], depends: exe));

В find_library добавлена опция static для охвата поиском только статически связанных библиотек;

Для python.find_installation добавлена возможность определения наличия заданного Python-модуля для конкретной версии Python;

Добавлен новый модуль unstable-kconfig для разбора файлов kconfig;

Добавлена новая команда "subprojects foreach", принимающая команду с аргументами и запускающая её во всех каталогах субпроектов;



