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Обновление GraphicsMagick 1.3.32 с устранением уязвимостей

16.06.2019 11:01

Представлен новый выпуск пакета для обработки и преобразования изображений GraphicsMagick 1.3.32, в котором устранены 52 потенциальные уязвимости, выявленные в ходе fuzzing-тестирования проектом OSS-Fuzz.

Всего с февраля 2018 года при помощи OSS-Fuzz было выявлено 343 проблемы, из которых 331 уже устранены в GraphicsMagick (для оставшихся 12 пока не истёк 90-дневный срок, отводимый на исправление). Отдельно отмечается, что OSS-Fuzz также используется для проверки смежного проекта ImageMagick, в котором в настоящее время остаются неустранёнными более 100 проблем, информация о которых уже доступна публично после истечения времени на исправление.

Кроме потенциальных проблем, выявленных проектом OSS-Fuzz, в GraphicsMagick 1.3.32 также устранено 14 уязвимостей, которые могут привести к переполнению буфера при обработке специально оформленных изображений в форматах SVG, BMP, DIB, MIFF, MAT, MNG, TGA, TIFF, WMF и XWD. Из не связанных с безопасностью улучшений выделяется расширение поддержки WebP и возможность записи изображений в формате Braille для просмотра незрячими.

Также отмечается удаление из GraphicsMagick 1.3.32 возможности, которая может использоваться для организации утечки данных. Проблема касается обработки нотации "@имяфайла" для форматов SVG и WMF, позволяющей вывести поверх изображения или включить в состав метаданных текст, присутствующий в указанном файле. Потенциально при отсутствии в web-приложениях должной проверки входных параметров атакующие могут воспользоваться данной функцией для получения содержимого файлов с сервера, например, ключей доступа и сохранённых паролей. Проблема также проявляется в ImageMagick.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в пакете ImageMagick, используемом на многих сайтах
  3. OpenNews: Уязвимость в ImageMagick, позволившая получить доступ к чужим вложениям в почте Yahoo
  4. OpenNews: В рамках проекта ImageFlow началось развитие высокопроизводительной альтернативы ImageMagick
  5. OpenNews: Новая критическая уязвимость в GraphicsMagick и ImageMagick
  6. OpenNews: Разработчики GraphicsMagick проанализировали подверженность уязвимостям ImageMagick
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: graphicsmagick, imagemagick, image
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 12:23, 16/06/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Ни фига се уязвимости... в Win3.11+IE такого не было...
     
     
  • 2, A.Stahl (ok), 13:08, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    IE не было во времена Win3.x
     

  • 3, Аноним (3), 13:45, 16/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    > 14 уязвимостей, которые могут привести к переполнению буфера

    Картина Репина "Си-программисты работают с буфером"

     
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