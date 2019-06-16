Выпуск системы инициализации sysvinit 2.95

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|2.6, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:14, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ждём Devuan 2.1 :-)
Жди 4.0. Чтоб по-настоящему! (10 заморожен, 11 будет 4.0. Если за три+ года мажорно не поменяют "систему нумерации".)
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|4.30, Аноним (21), 12:37, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я тебе сказал, что кирпич - это "прямоугольный параллелепипед", ты же при этом спрашиваешь "и какого же он тогда цвета?".
"диванные пользователи и майнтейнеры, не приложили усилий по выпуску новой версии их любимой программы" - так понятно ?
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|5.36, freehck (ok), 14:21, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну класс. То есть... Люди занимаются строительством дистрибутива вокруг инита, представляющего из себя ~8k строчек кода на C, потому что эти строчки за многие годы отлажены вдоль и поперёк, и почти не меняются с годами. А тут выпрыгивает из кустов некий эксгибиционист, распахивает плащ, а под плащом у него -- "большой" аргумент. Аргумент о том, что эти мейнтейнеры, оказывается, должны были в эти отлаженные за десятилетия 8k строчек кода свой вклад сделать. Знать бы ещё, зачем.
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|1.7, Аноним (7), 10:16, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> во времена до systemd и upstart
Эх, были времена…
А что, упс-срат еще живой?
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|2.8, volodja (?), 10:26, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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запусти в виртуалке lionuxmint 9 (upstart) и сравни скорость загрузки с последним
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|1.9, Аноним (9), 10:32, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> во времена до systemd и upstart
Должен сказать неплохие были времена. Перестройка, sysvinit, Кашпировский...
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|1.10, Грусть (?), 10:33, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В коде некоторые строки, проверяемые через sizeof(), заменены на константы.
Звучит как дурь.
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|2.14, A.Stahl (ok), 11:03, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Насколько помню sizeof считается ещё на этапе комплирования. Если я помню правильно, то это не дурь а вообще саботаж.
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|2.27, Анонм (?), 12:20, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А выглядит как культура кода на сях
- char path[128];
- snprintf(path, sizeof(path), "%s/%s", initddir, p->name);
+ char path[PATH_MAX];
+ snprintf(path, PATH_MAX, "%s/%s", initddir, p->name);
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|3.34, Аноним (34), 14:15, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е., если однажды кому-то захочется/понадобится изменить размер буфера, то будет недостаточно подправить объявление переменной, придётся искать и менять все места записи в этот буфер. Данунафиг такую "культуру".
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|1.11, Аноним (-), 10:34, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>Состоялся релиз классической системы инициализации sysvinit 2.95, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в дистрибутиве Devuan.
Автор новостей ограничен. Слака и его поризводные без systemd. Пусть новости про Sys V Init пишет Саахрикту.
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|2.15, Аноним (15), 11:03, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Комментатор ограничен. Sys V Init в Slackware никогда не было, там BSD init.
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|1.12, Аноним (12), 10:45, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Тот случай, когда прочитал sysvinit 2.95 как systemd 295 и подумал что последний сменил стиль нумерации.
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|1.19, user90 (?), 11:22, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan и antiX
А когда-то еще и в OpenSUSE.. эх, давно прошли те времена!
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|1.22, Аноним (22), 11:35, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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надо sysvinit переписать на rust и добавить поддержку unit-файлов из systemd
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|2.33, freehck (ok), 14:03, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> надо sysvinit переписать на rust и добавить поддержку unit-файлов из systemd
Ну и, собственно, значем? Что это изменит? В экосистеме sysv всё как бы и так есть, в том числе и systemd-shim -- эта самая пресловутая поддержка unit-файлов systemd, реализованная в виде отдельной утилиты. А Rust? Ну нафига? Вот действительно, сотню строчек с C на Rust переписать -- и что-то такое невероятное случится?
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|1.23, Аноним (23), 11:39, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И это хорошо.
Буквально вчера наступил на очередные грабли с системГ, причем, как всегда, нежданно и с размаху. Чудесная штука это системГ - никогда не знаешь в каком месте при очередной перезагрузке грабли зависимостей выползут. Вчера вот с openntpd.
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|2.26, Сёмка (?), 12:18, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ещё что! Вы в какой Жо (Дыре безопасности) находитесь ещё не знаете!
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|1.24, Рупор Поттеринга (?), 12:15, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Требую:
1 переписать на Go + nodejs, как белые люди
2 добавить прослойку для совместимость с systemd на уровне бинарных логов
3 выбить грант на импортозамещение (и пропить всем Опеннетом)
4 интерфейс настроек должен быть на electron+flash, и тянуть (в качестве зависимостей) половину KDE последней beta версии
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|2.29, Анонм (?), 12:27, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. Несовременно, надо на react native
2. Зачем прослойку, systemd нужно тянуть как зввисимость и сбрасывать в него логи
3. А смузи с водкой будут?
4. KDE слишком легкое, нужно собраный в webassembly Servo запускать в электроне, а на этом уже рисовать qml. И заменить этим всем Плимут, а то у него фатальный недостаток, комп загружается быстрее, чем он стартует
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|1.32, KaE (ok), 13:43, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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[quote]Команда startpar теперь устанавливается в каталог /bin, а не в /sbin, так как она может использоваться не только администратором, но и обычными пользователями[/quote]
какое важное изменение!
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