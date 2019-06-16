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Выпуск системы инициализации sysvinit 2.95

16.06.2019 09:36

Состоялся релиз классической системы инициализации sysvinit 2.95, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan и antiX. Одновременно сформированы выпуски применяемых в связке с sysvinit утилит insserv 1.20.0 и startpar 0.63. Утилита insserv предназначена для организации процесса загрузки с учётом зависимостей между init-скриптами, а startpar применяется для обеспечения параллельного запуска нескольких скриптов в процессе загрузки системы.

В новом выпуске:

  • В утилите "pidof" прекращена поддержка настройки форматирования вывода и удалён флаг "-f", так как связанный с форматированием код вызывал проблемы с безопасностью и потенциальные ошибки при работе с памятью. При необходимости изменения формата вывода теперь предлагается использовать опцию "-d" для определения разделителя и преобразование утилитами, подобными "tr";
  • На стадии завершении работы теперь применяются миллисекундные задержки вместо приостановок на целую секунду (вместо do_sleep() вызывается do_msleep()). Изменение позволило в среднем на полсекунды сократить время завершения работы и перезапуска;
  • В документации более детально описано поведение утилиты halt и связанных с ней опций (-h, -H и -P);
  • Прекращено связывание с библиотекой sepol, которая больше не используется;
  • В insserv внесены изменения в сборочные файлы (Makefile). При установке insserv больше не перезаписывает файл с настройками insserv.conf, если он уже существует, а сохраняет рядом новый файл insserv.conf.sample.
  • Добавлена обработка файла /etc/insserv/file-filters, в котором можно указать список расширений (например, .git и .puppet)), которые будут игнорированы при обработке скриптов в /etc/init.d.
  • В insserv добавлена опция "-i" для указания альтернативного каталога с файлами определения зависимостей.
  • В insserv в проведена чистка тестового набора, перенесённого из Debian, и обеспечен его запуск при помощи команды "make check". Сбой при выполнении тестов теперь останавливает дальнейшую проверку и сохраняет статистику на диске для анализа проблемы. В ходе работы над тестовым набором выявлены различные проблемные ситуации, которые insserv может корректно обработать или обойтись выводом предупреждения. Например, insserv теперь ограничивается предупреждением, при наличии неопределяемой зависимости "$service" или при указании одного и того же runlevel в полях Default-Start и Default-Stop.
  • Команда startpar теперь устанавливается в каталог /bin, а не в /sbin, так как она может использоваться не только администратором, но и обычными пользователями. Отменён план переноса файлов учёта зависимостей из /etc в /var или /lib, так как могли возникнуть потенциальные проблемы при использовании сетевых ФС и нарушалась совместимость с некоторыми утилитами. В коде некоторые строки, проверяемые через sizeof(), заменены на константы.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.nongnu.org/archi...)
  2. OpenNews: Выпуск системы инициализации sysvinit 2.92
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Devuan 2.0, форка Debian 9 без systemd
  4. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 242
  5. OpenNews: Intel опубликовал открытую прошивку для инициализации оборудования и загрузки ОС
  6. OpenNews: Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sysvinit, init, boot
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  • 1.1, Аноним (1), 09:44, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждём Devuan 2.1 :-)
     
     
  • 2.6, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:14, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ждём Devuan 2.1 :-)

    Жди 4.0.  Чтоб по-настоящему!  (10 заморожен, 11 будет 4.0.  Если за три+ года мажорно не поменяют "систему нумерации".)

     
  • 2.21, Аноним (21), 11:31, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    при этом дивановцы палец о палец не стукнули ;)

    https://savannah.nongnu.org/project/memberlist.php?group=sysvinit

    люди, которые работают в ibm, debian/ubuntu, suse, citrix =)

     
     
  • 3.25, Аноним (1), 12:17, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И где же SysVinit в SUSE?
     
     
  • 4.30, Аноним (21), 12:37, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я тебе сказал, что кирпич - это "прямоугольный параллелепипед", ты же при этом спрашиваешь "и какого же он тогда цвета?".

    "диванные пользователи и майнтейнеры, не приложили усилий по выпуску новой версии их любимой программы" - так понятно ?

     
     
  • 5.36, freehck (ok), 14:21, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну класс. То есть... Люди занимаются строительством дистрибутива вокруг инита, представляющего из себя ~8k строчек кода на C, потому что эти строчки за многие годы отлажены вдоль и поперёк, и почти не меняются с годами. А тут выпрыгивает из кустов некий эксгибиционист, распахивает плащ, а под плащом у него -- "большой" аргумент. Аргумент о том, что эти мейнтейнеры, оказывается, должны были в эти отлаженные за десятилетия 8k строчек кода свой вклад сделать. Знать бы ещё, зачем.
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:16, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > во времена до systemd и upstart

    Эх, были времена…
    А что, упс-срат еще живой?

     
     
  • 2.8, volodja (?), 10:26, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    запусти в виртуалке lionuxmint 9 (upstart) и сравни скорость загрузки с последним
     
  • 2.13, eugener (ok), 10:51, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В Chrome OS используется.
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:32, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > во времена до systemd и upstart

    Должен сказать неплохие были времена. Перестройка, sysvinit, Кашпировский...

     
  • 1.10, Грусть (?), 10:33, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В коде некоторые строки, проверяемые через sizeof(), заменены на константы.

    Звучит как дурь.

     
     
  • 2.14, A.Stahl (ok), 11:03, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Насколько помню sizeof считается ещё на этапе комплирования. Если я помню правильно, то это не дурь а вообще саботаж.
     
  • 2.27, Анонм (?), 12:20, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А выглядит как культура кода на сях

    -      char path[128];
    -      snprintf(path, sizeof(path), "%s/%s", initddir, p->name);
    +      char path[PATH_MAX];
    +      snprintf(path, PATH_MAX, "%s/%s", initddir, p->name);

     
     
  • 3.34, Аноним (34), 14:15, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е., если однажды кому-то захочется/понадобится изменить размер буфера, то будет недостаточно подправить объявление переменной, придётся искать и менять все места записи в этот буфер. Данунафиг такую "культуру".
     

  • 1.11, Аноним (-), 10:34, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >Состоялся релиз классической системы инициализации sysvinit 2.95, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в дистрибутиве Devuan.

    Автор новостей ограничен. Слака и его поризводные без systemd. Пусть новости про Sys V Init пишет Саахрикту.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:03, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Комментатор ограничен. Sys V Init в Slackware никогда не было, там BSD init.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:15, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы оба не в теме там BSD-style file layout http://www.slackware.com/config/init.php
     
  • 3.37, asdasd (?), 14:21, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sysvinit-2.88dsf-i486-4.txt с вами не согласен.
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:45, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тот случай, когда прочитал sysvinit 2.95 как systemd 295 и подумал что последний сменил стиль нумерации.
     
  • 1.16, Аноним (16), 11:07, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Богу инициализации нужно больше систем инициализации..
     
     
  • 2.20, user90 (?), 11:25, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их итак много, просто анонимус не в теме ;)
     

  • 1.18, Аноним (17), 11:18, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Системд капец.
     
  • 1.19, user90 (?), 11:22, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan и antiX

    А когда-то еще и в OpenSUSE.. эх, давно прошли те времена!

     
  • 1.22, Аноним (22), 11:35, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    надо sysvinit переписать на rust и  добавить поддержку unit-файлов из systemd
     
     
  • 2.33, freehck (ok), 14:03, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > надо sysvinit переписать на rust и  добавить поддержку unit-файлов из systemd

    Ну и, собственно, значем? Что это изменит? В экосистеме sysv всё как бы и так есть, в том числе и systemd-shim -- эта самая пресловутая поддержка unit-файлов systemd, реализованная в виде отдельной утилиты. А Rust? Ну нафига? Вот действительно, сотню строчек с C на Rust переписать -- и что-то такое невероятное случится?

     
  • 2.35, Аноним (34), 14:18, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переписывай и добавляй, кто мешает?
     

  • 1.23, Аноним (23), 11:39, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И это хорошо.

    Буквально вчера наступил на очередные грабли с системГ, причем, как всегда, нежданно и с размаху. Чудесная штука это системГ - никогда не знаешь в каком месте при очередной перезагрузке грабли зависимостей выползут. Вчера вот с openntpd.

     
     
  • 2.26, Сёмка (?), 12:18, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ещё что! Вы в какой Жо (Дыре безопасности) находитесь ещё не знаете!
     
     
  • 3.28, Аноним (23), 12:21, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты это про что? Про Лёнин код что-ли?
     

  • 1.24, Рупор Поттеринга (?), 12:15, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Требую:
    1 переписать на Go + nodejs, как белые люди
    2 добавить прослойку для совместимость с systemd на уровне бинарных логов
    3 выбить грант на импортозамещение (и пропить всем Опеннетом)
    4 интерфейс настроек должен быть на electron+flash, и тянуть (в качестве зависимостей) половину KDE последней beta версии
     
     
  • 2.29, Анонм (?), 12:27, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Несовременно, надо на react native
    2. Зачем прослойку, systemd нужно тянуть как зввисимость и сбрасывать в него логи
    3. А смузи с водкой будут?
    4. KDE слишком легкое, нужно собраный в webassembly Servo запускать в электроне, а на этом уже рисовать  qml. И заменить этим всем Плимут, а то у него фатальный недостаток, комп загружается быстрее, чем он стартует
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:43, 16/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sysv - unix style

    systemd - nodejs electron+flash KDE -style

     

  • 1.32, KaE (ok), 13:43, 16/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    [quote]Команда startpar теперь устанавливается в каталог /bin, а не в /sbin, так как она может использоваться не только администратором, но и обычными пользователями[/quote]

    какое важное изменение!

     

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