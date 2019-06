Массовая атака на уязвимые почтовые серверы на основе Exim

2.11 , бублички ( ? ), 10:51, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – ну а майнить обязательно от лица root?

2.12 , Аноним ( 12 ), 10:56, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать The Exim binary is normally setuid to root, which means that it gains root priv... 2.41 , Нанобот ( ok ), 13:53, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в 16й бубунте от Debian-exim, в 6м дебиане - от какого-то безымянного пользователя с uid=101 (по крайней мере у меня такое). больше мне посмотреть негде...

подозреваю, что exim от рута никто не видел, но все боятся

P.S. если кто-то хочет/может проверить у себя, вот команда: ps -C exim4 -o user

3.57 , анонимус ( ?? ), 17:34, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На бинарь exim обычно ставится SUID-бит. Т. е. он запускается под пользователем root, а потом делает setuid и сбрасывает привилегии. НО! в определенных случаях, типа локальной доставки, или на этапе роутинга, когда нужно прочитать какие-то файлы (.forward например) в хомяке юзера, exim сам себя ре-exec-ает и опять становится рутом.

2.51 , KonstantinB ( ok ), 16:43, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как настроишь, так и работает. Дефолты в разных дистрибутивах разные.