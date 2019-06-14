Массовая атака на уязвимые почтовые серверы на основе Exim

Исследователи безопасности из компании Cybereason предупредили администраторов почтовых серверов о выявлении массовой автоматизированной атаки, эксплуатирующей критическую уязвимость (CVE-2019-10149) в Exim, выявленную на прошлой неделе. В ходе атаки злоумышленники добиваются выполнения своего кода с правами root и устанавливают на сервер вредоносное ПО для майнинга криптовалют.

В соответствии с июньским автоматизированным опросом доля Exim составляет 57.05% (год назад 56.56%), Postfix используется на 34.52% (33.79%) почтовых серверов, Sendmail - 4.05% (4.59%), Microsoft Exchange - 0.57% (0.85%). По данным сервиса Shodan потенциально уязвимыми остаются более 3.6 млн почтовых серверов в глобальной сети, которые не обновлены до последнего актуального выпуска Exim 4.92. Около 2 млн потенциально уязвимых серверов размещены в США, 192 тысячи в России. По информации компании RiskIQ на версию 4.92 уже перешло 70% серверов с Exim.

Администраторам рекомендуется срочно установить обновления, которые ещё на прошлой неделе были подготовлены дистрибутивами (Debian, Ubuntu, openSUSE, Arch Linux, Fedora, EPEL для RHEL/CentOS). В случае наличия в системе поверженной уязвимости версии Exim (с 4.87 по 4.91 включительно) необходимо удостовериться, что система уже не скомпрометирована, проверив crontab на предмет подозрительных вызовов и убедиться в остутствии дополнительных ключей в каталоге /root/.ssh. Об атаке также может свидетельствовать наличие в логе межсетевого экрана активности с хостов an7kmd2wp4xo7hpr.tor2web.su, an7kmd2wp4xo7hpr.tor2web.io и an7kmd2wp4xo7hpr.onion.sh, которые используются для в процессе загрузки вредоносного ПО.

Первые попытки атаки на серверы Exim зафиксированы 9 июня. К 13 июня атака приняла массовый характер. После эксплуатации уязвимости через шлюзы tor2web со скрытого сервиса Tor (an7kmd2wp4xo7hpr) загружается скрипт, который проверяет наличие OpenSSH (если нет устанавливает), меняет его настройки (разрешает вход с root и аутентификацию по ключам) и устанавливает для пользователя root RSA-ключ, предоставляющий привилегированный доступ в систему через SSH.

После настройки бэкдора в систему устанавливается сканер портов для выявления других уязвимых серверов. Также осуществляется поиск в системе уже имеющихся систем майнинга, которые удаляются в случае выявления. На последнем этапе загружается и прописывается в crontab собственный майнер. Майнер загружается под видом ico-файла (на деле является zip-архивом с паролем "no-password"), в котором упакован исполняемый файл в формате ELF для Linux с Glibc 2.7+.



