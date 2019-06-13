Google обосновал ограничение API webRequest, используемого блокировщиками рекламы

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|1.13, Аноним (13), 00:32, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Компромиссное решение очень простое - объявить webRequest устаревшим и не принимать в Chrome Web Store новые дополнения с ним, но разрешить использовать уже существующим дополнениям.
Но только Google не хочет так делать и намерен вырезать клещами webRequest и обречь разработчиков многочисленных дополнений на нудное и долгое переписывание кода под новый API, вместо того чтобы усовершенствовать правила блокировки. Таким шагом Google лишит uBlock Origin и иже с ним конкурентных преимуществ по сравнению со своим встроенным блокировщиком и обречёт на постепенное увядание.
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|1.1, тоже Аноним (ok), 00:05, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Возражения сводятся к тому, что Гуглю не решаются сказать "не п...ди" открыто, хотя все именно это и думают, уж простите таки мой французский.
А не решаются, вестимо, потому, что кто ж потянет форк?
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|3.9, тоже Аноним (ok), 00:27, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Зачем форк, если есть Firefox? Его тянуть надо.
Надо. И тянут.
Однако Хром тем временем занял больше 70% рынка, и хомячкам до поры безразличны терки разработчиков. Более того - опыт последних лет уже наглядно показал, что хомячки готовы терпеть зонды довольно большого диаметра при условии, что их не заставляют думать.
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|4.30, Аноним (-), 01:35, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я то думаю, чего они автоматически ставят поисковиком яндекс для пользователей из России. А это они так от гуглозависимости пытаются уйти.
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|2.10, VINRARUS (ok), 00:29, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому шо пустили козла в город.
Напомнить кто стоял у истоков хромоглухонемого?
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|1.3, Аноним (5), 00:10, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>В частности, подобные манипуляции требуют запуска для дополнения отдельного процесса, а также применения IPC для взаимодействия с этим процессом и механизмов сериализации данных
Кто же вас просил всюду распихивать эту многопроцессность вместо многопоточности? Закопайте обратно.
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|1.4, Аноним (5), 00:13, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Дополнение полностью контролирует весь трафик на низком уровне, что открывает обширные возможности для злоупотреблений и нарушений приватности.
... заявила компания, зарабатывающая на нарушении приватности пользователей, чей браузер имеет ещё более низкий уровень доступа. ИМХО - если доверяешь гуглу, то доверяй и васяну.
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|1.6, Аноним (-), 00:17, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Зато сколько криков было, что гугл хочет избавиться от блокировшиков, что 30000 слишком мало, надо 75000. Вот, пожалуйста, в два раза раза больше. Шах и мат.
Как теперь разработчит uMatrix'а будет обосновывать свое нежелание перерабатывать дополнение?
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|2.7, Аноним (13), 00:20, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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150 тысяч недостаточно. В списке блокировки Blockade 250 тысяч правил, а в некоторых БД блокировки фишинга до миллиона.
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|2.12, Ordu (ok), 00:32, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Как теперь разработчит uMatrix'а будет обосновывать свое нежелание перерабатывать дополнение?
Я полагаю, что никак. Утрётся и будет послушно перерабатывать.
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|2.14, VINRARUS (ok), 00:33, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаеш Гуль не сможет затролить ограниченый список правил? Инфраструктура позволяет, и видимо 150 000 это комфортное число для Гуля и прочих M$.
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|1.8, Аноним (8), 00:21, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> По статистике Google в 42% всех выявленных вредоносных дополнений применялся API webRequest.
По статистике 100% разработчиков вредоносных дополнений дышат воздухом...
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|1.21, user90 (?), 00:55, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Кто Хром-то использует? Сознательно и по своей воле? Если да, то выстрели себе в голову 2 раза))
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|1.22, Аноним (22), 01:18, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> По статистике Google в 42% всех выявленных вредоносных дополнений применялся API webRequest.
Надо подкинуть Линусу идею выпилить из ядра вызов execve. Он же едва ли не в каждом эксплоите используется!
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|1.24, Аноним (24), 01:20, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для предприятий оставлена возможность использования блокирующего режима работы API webRequest, так как политику применения дополнений определяет администратор, который понимает особенности инфраструктуры и осознаёт риски
Я что-то не понял, почему "дядя" может осознавать риски, а я (ставя расширения и используя "опасный" апи), не могу?
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|2.25, Аноним84701 (ok), 01:24, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Для предприятий оставлена возможность использования блокирующего режима работы API webRequest, так как политику применения дополнений определяет администратор, который понимает особенности инфраструктуры и осознаёт риски
> Я что-то не понял, почему "дядя" может осознавать риски, а я (ставя
> расширения и используя "опасный" апи), не могу?
Абсолютно согласен!
Я, как администратор сети 127.0.0.1/8 протестую против такого произвола!
ЗЫ:
Кстати, тырьпрайз версия хрома есть только для винды и макоси.
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|2.26, Аноним (-), 01:28, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты может и можешь, по крайней мере считаешь что можешь. Но 95% ставят расширения не глядя и вообще не осознавая никаких рисков. Гугл интересуют толпы, а не ты. У тебя мания величия, если ты и впрям считаешь, если гугл что-то делает индивидуально ради тебя.
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