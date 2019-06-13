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Google обосновал ограничение API webRequest, используемого блокировщиками рекламы

13.06.2019 23:58

Разработчики браузера Chrome попытались обосновать прекращение поддержки блокирующего режима работы API webRequest, позволяющего менять принимаемый контент на лету и активно применяемого в дополнениях для блокирования рекламы, защиты от вредоносного ПО, фишинга, шпионящей за пользователями активности, родительского контроля и обеспечения приватности.

Мотивы Google:

  • Блокирующий режим работы API webRequest приводит к большому потреблению ресурсов. При использовании данного API браузер вначале отправляет дополнению все содержащиеся в сетевом запросе данные, дополнение анализирует их и возвращает для дальнейшей обработки в браузере изменённый вариант или выдаёт инструкции по блокировке. При этом основные задержки возникают не на стадии обработки трафика дополнением, а из-за накладных расходов на координацию выполнения дополнения. В частности, подобные манипуляции требуют запуска для дополнения отдельного процесса, а также применения IPC для взаимодействия с этим процессом и механизмов сериализации данных;
  • Дополнение полностью контролирует весь трафик на низком уровне, что открывает обширные возможности для злоупотреблений и нарушений приватности. По статистике Google в 42% всех выявленных вредоносных дополнений применялся API webRequest. Отмечается, что ежемесячно в каталоге Chrome Web Store блокируются попытки размещения в среднем 1800 вредоносных дополнений. К сожалению рецензирование не позволяет отлавливать все без исключения вредоносные дополнения, поэтому для усиления защиты было решено ограничить дополнения на уровне API. Основная идея в том, чтобы предоставлять дополнениям доступ не ко всему трафику, а только к тем данным, которые необходимы для реализации задуманной функциональности. В частности, для блокировки контента не обязательно предоставлять дополнению полный доступ ко всем конфиденциальным данным пользователя;
  • Предложенный на замену декларативный API declarativeNetRequest берёт на себя всю работу по высокопроизводительной фильтрации контента и лишь требует от дополнений загрузки правил фильтрации. Дополнение при этом не может вмешиваться в трафик и приватные данные пользователя остаются неприкосновенны;
  • Google учёл многие замечания в отношении недостаточной функциональности API declarativeNetRequest и расширил лимит на число правил фильтрации с изначально предложенных 30 тысяч до 150 тысяч, а также добавил возможности для динамического изменения и добавления правил, удаления и замены HTTP-заголовков (Referer, Cookie, Set-Cookie) и параметров запросов;
  • Для предприятий оставлена возможность использования блокирующего режима работы API webRequest, так как политику применения дополнений определяет администратор, который понимает особенности инфраструктуры и осознаёт риски. Например, указанный API может применяться на предприятиях для учёта потоков трафика сотрудников и интеграции с внутренними системами;
  • Целью Google является не ущемление и подавление дополнений для блокирования рекламы, а предоставление возможности создания более безопасных и производительных блокировщиков рекламы;
  • Нежелание оставить блокирующий режим работы API webRequest наряду с новым declarativeNetRequest объясняется желанием ограничить доступ дополнений к конфиденциальным данным. Если оставить API webRequest как есть, то большинство дополнений не будут использовать более безопасный declarativeNetRequest, так как обычно при выборе между безопасностью и функциональностью основная масса разработчиков выберет функциональность.

Возражения разработчиков дополнений:

  • Проведённые разработчиками дополнений тесты показывают ничтожное на общем фоне влияние на производительность дополнений для блокирования рекламы (при тестировании сравниваласть производительность различных дополнений, но без учёта накладных расходов для координации работы дополнительного процесса, координирующего выполнение обработчиков в блокирующем режиме API webRequest);
  • Нецелесообразно полностью прекращать поддержку API, активно используемого в дополнениях. Вместо удаления можно добавить отдельное разрешение и жёстко контролировать адекватность его применения в дополнениях, что позволило бы избавить авторов многих популярных дополнений от полной переработки их продуктов и избежать урезания функциональности;
  • Для снижения накладных расходов можно не удалять API, а переделать на основе механизма Promise, по аналогии с реализацией webRequest в Firefox;
  • Предложенная альтернатива declarativeNetRequest не покрывает всех потребностей разработчиков дополнений для блокирования рекламы и обеспечения безопасности/приватности, так как предоставляет полного контроля за сетевыми запросами, не позволяет использовать собственные алгоритмы фильтрации и не даёт возможность использовать сложные правила, перекрывающие друг друга в зависимости от условий;
  • Забота о приватности надумана, так как работающий в режиме только для чтения неблокирующий режим API webRequest оставлен и по-прежнему позволяет вредоносным дополнениям контролировать весь трафик, но не даёт возможность на лету вмешиваться в него (изменить содержимое, поставить свою рекламу, запустить майнеры и анализировать содержимое форм ввода можно и после окончания загрузки страницы).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2019...)
  2. OpenNews: Google продолжает настаивать на ограничении API, востребованного в блокировщиках рекламы
  3. OpenNews: Оценка производительности браузерных дополнений для блокировки рекламы
  4. OpenNews: От изменения манифеста Chrome пострадают и дополнения для обеспечения безопасности и приватности
  5. OpenNews: Новая редакция манифеста Chrome сделает невозможным использование uBlock Origin
  6. OpenNews: Google внедряет меры для противодействия вредоносным дополнениям к Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: chrome, ublock, adblock, extension, webrequest, google
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  • 1.13, Аноним (13), 00:32, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Компромиссное решение очень простое - объявить  webRequest устаревшим и не принимать в Chrome Web Store новые дополнения с ним, но разрешить использовать уже существующим дополнениям.

    Но только Google не хочет так делать и намерен вырезать клещами webRequest и обречь разработчиков многочисленных дополнений на нудное и долгое переписывание кода под новый API, вместо того чтобы усовершенствовать правила блокировки. Таким шагом Google лишит uBlock Origin и иже с ним конкурентных преимуществ по сравнению со своим встроенным блокировщиком и обречёт на постепенное увядание.

     
  • 1.1, тоже Аноним (ok), 00:05, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Возражения сводятся к тому, что Гуглю не решаются сказать "не п...ди" открыто, хотя все именно это и думают, уж простите таки мой французский.
    А не решаются, вестимо, потому, что кто ж потянет форк?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:16, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Зачем форк, если есть Firefox? Его тянуть надо.
     
     
  • 3.9, тоже Аноним (ok), 00:27, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Зачем форк, если есть Firefox? Его тянуть надо.

    Надо. И тянут.
    Однако Хром тем временем занял больше 70% рынка, и хомячкам до поры безразличны терки разработчиков. Более того - опыт последних лет уже наглядно показал, что хомячки готовы терпеть зонды довольно большого диаметра при условии, что их не заставляют думать.

     
  • 3.15, Аноним84701 (ok), 00:33, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем форк, если есть Firefox? Его тянуть надо.

    Его и тянут. Те кому надо:
    https://blog.mozilla.org/blog/2017/11/14/firefox-features-google-as-default-se
    https://www.zdnet.com/article/can-firefox-survive/
    > In fact, more than [b]89 percent of Mozilla Corporation's $562 Million in income in 2017[/b] came from search engine royalties, and almost all that appears to have come from [b]Google[/b].

    Оп-па-па! Какая неожиданность!

     
     
  • 4.30, Аноним (-), 01:35, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я то думаю, чего они автоматически ставят поисковиком яндекс для пользователей из России. А это они так от гуглозависимости пытаются уйти.
     

  • 1.2, kiwinix (?), 00:07, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гугл монополист. Что хочет - то и делает)
     
     
  • 2.10, VINRARUS (ok), 00:29, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому шо пустили козла в город.
    Напомнить кто стоял у истоков хромоглухонемого?
     
     
  • 3.27, имя (?), 01:31, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кдешники с их кхтмл! определить их во враги народа!
     
     
  • 4.29, имя (?), 01:33, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или с++ и лично страуструп? тоже силен дядя
     

  • 1.3, Аноним (5), 00:10, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В частности, подобные манипуляции требуют запуска для дополнения отдельного процесса, а также применения IPC для взаимодействия с этим процессом и механизмов сериализации данных

    Кто же вас просил всюду распихивать эту многопроцессность вместо многопоточности? Закопайте обратно.

     
     
  • 2.11, VINRARUS (ok), 00:30, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во всём виноват С++
     

  • 1.4, Аноним (5), 00:13, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Дополнение полностью контролирует весь трафик на низком уровне, что открывает обширные возможности для злоупотреблений и нарушений приватности.

    ... заявила компания, зарабатывающая на нарушении приватности пользователей, чей браузер имеет ещё более низкий уровень доступа. ИМХО - если доверяешь гуглу, то доверяй и васяну.

     
  • 1.6, Аноним (-), 00:17, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Зато сколько криков было, что гугл хочет избавиться от блокировшиков, что 30000 слишком мало, надо 75000. Вот, пожалуйста, в два раза раза больше. Шах и мат.

    Как теперь разработчит uMatrix'а будет обосновывать свое нежелание перерабатывать дополнение?

     
     
  • 2.7, Аноним (13), 00:20, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    150 тысяч недостаточно. В списке блокировки Blockade 250 тысяч правил, а в некоторых БД блокировки фишинга до миллиона.
     
  • 2.12, Ordu (ok), 00:32, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Как теперь разработчит uMatrix'а будет обосновывать свое нежелание перерабатывать дополнение?

    Я полагаю, что никак. Утрётся и будет послушно перерабатывать.

     
  • 2.14, VINRARUS (ok), 00:33, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаеш Гуль не сможет затролить ограниченый список правил? Инфраструктура позволяет, и видимо 150 000 это комфортное число для Гуля и прочих M$.
     

  • 1.8, Аноним (8), 00:21, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > По статистике Google в 42% всех выявленных вредоносных дополнений применялся API webRequest.

    По статистике 100% разработчиков вредоносных дополнений дышат воздухом...

     
  • 1.16, Аноним (-), 00:34, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разве нет свободных форков Хрома? Огнелиса?
     
     
  • 2.17, VINRARUS (ok), 00:35, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть, совершенно свободная дичь.
     

  • 1.18, Аноним (18), 00:38, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нахрен гугл.
     
  • 1.19, Ананимус (?), 00:40, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничо, скоро хуавей и до браузеров доберется.
     
  • 1.20, несистемный патриот (?), 00:42, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Цыганская хуцпа - это мультикультурная синергия.
     
  • 1.21, user90 (?), 00:55, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто Хром-то использует? Сознательно и по своей воле? Если да, то выстрели себе в голову 2 раза))
     
  • 1.22, Аноним (22), 01:18, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > По статистике Google в 42% всех выявленных вредоносных дополнений применялся API webRequest.

    Надо подкинуть Линусу идею выпилить из ядра вызов execve. Он же едва ли не в каждом эксплоите используется!

     
  • 1.23, Аноним (23), 01:20, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Громкий пук от гугла!
     
  • 1.24, Аноним (24), 01:20, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для предприятий оставлена возможность использования блокирующего режима работы API webRequest, так как политику применения дополнений определяет администратор, который понимает особенности инфраструктуры и осознаёт риски

    Я что-то не понял, почему "дядя" может осознавать риски, а я (ставя расширения и используя "опасный" апи), не могу?

     
     
  • 2.25, Аноним84701 (ok), 01:24, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Для предприятий оставлена возможность использования блокирующего режима работы API webRequest, так как политику применения дополнений определяет администратор, который понимает особенности инфраструктуры и осознаёт риски
    > Я что-то не понял, почему "дядя" может осознавать риски, а я (ставя
    > расширения и используя "опасный" апи), не могу?

    Абсолютно согласен!
    Я, как администратор сети 127.0.0.1/8 протестую против такого произвола!

    ЗЫ:
    Кстати, тырьпрайз версия хрома есть только для винды и макоси.

     
  • 2.26, Аноним (-), 01:28, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты может и можешь, по крайней мере считаешь что можешь. Но 95% ставят расширения не глядя и вообще не осознавая никаких рисков. Гугл интересуют толпы, а не ты. У тебя мания величия, если ты и впрям считаешь, если гугл что-то делает индивидуально ради тебя.
     
  • 2.28, Дядя (?), 01:32, 14/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что дядя тебя купит, а ты дядю - нет.
     

  • 1.31, Аноним (31), 01:40, 14/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё самое гадкое делается во имя безопасности.
     
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