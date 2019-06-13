CERN отказывается от продуктов Microsoft в пользу открытого ПО

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|2.3, Аноним (3), 12:44, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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Да. В том суть и тех, кто советует ставить домой пиратскую копию.
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|3.33, Аноним (33), 14:59, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каждые два года плачу и пока не понял зачем я это делаю. Вероятно за спокойствие что последняя версия защищена и безопасна.
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|4.35, Онаним (?), 15:10, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> спокойствие что последняя версия защищена и безопасна
Это религия такая? Пока ты исходников не читал, ты в этом уверен быть не можешь.
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|4.37, hjdgg (?), 15:24, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это что каждые 2 года надоменять? Вантуз что ли? А люди до все еще сидят на xp и не знают проблем.
Да то же семерке 10 лете уже стукнуло вроде.
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|4.38, Аноним (3), 15:24, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Каждые два года плачу и пока не понял зачем я это делаю.
А я смеюсь каждый день.
> Вероятно за спокойствие что последняя версия защищена и безопасна.
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|2.29, Аноним (29), 14:37, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Суть то проста: подсели, а теперь платите.
Суть в другом: пожадничали, теперь не получат ничего (возможность такого поворота от CERN, имеющего средства для разработки софта и дистрибутивов Linux для собственных нужд, было не трудно предвидеть)
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|3.41, hjdgg (?), 15:27, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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получат скидку они и все успокоятся.
Думаю у них вагон специального софта который работает только на вантузе, а переписать его выйдет дороже указанной суммы.
Ну и можно же не обноялять винду каждый год, у них что срочная лицензия?
Алсо софт без вендорлока где они возьмут? Вон любой линукс как только начинают внедрять, возничает какой-то дериватив дистрибутива национально огороженний, на который еще и лицензия нужна.
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|4.44, Аноним (44), 15:39, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорей наоборот, основа у них и так на линукс. На винде там почта месеннджеры и прочие административные поделки.
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|1.2, Аноним (2), 12:41, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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> Европейский Центр ядерных исследований (CERN) представил проект MAlt (Microsoft Alternatives)
Майкрософт не подаст в суд за использования слова Microsoft в названии проекта? Он же заставил ОС Lindows переименоваться.
> в рамках которого ведётся работа по уходу от применения продуктов Microsoft в пользу альтернативных решений на основе открытого ПО. Из ближайших планов отмечена замена "Skype for Business" на решение на базе открытого стека VoIP
Зачем VoIP? Это по-моему с 2007-го никому не нужно. SIP потерял популярность из-за Скайпа, а Скайп из-за социальных сетей. Discord пусть делают, или в крайнем случае XMPP, в Пиджине же есть возможность звонить
> и запуск локального почтового сервиса для ухода от использования Outlook.
Веб-интерфейс GMail
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|2.4, Аноним (3), 12:45, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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>> и запуск локального почтового сервиса для ухода от использования Outlook.
> Веб-интерфейс GMail
Ссылочкой на исходники не порадуете?
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|3.9, Аноним (2), 13:04, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Тогда свой сервер со своим веб-интерфейсом. По-другому никак
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|4.16, НяшМяш (ok), 13:52, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вариант опенсорсного почтового клиента эксперт-аноним даже не рассматривает?
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|2.5, Аноним (5), 12:48, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Аноним не читатель? В тексте ясно же сказано о свободном ПО и без привязки к вендору.
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|2.14, Crazy Alex (ok), 13:42, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То есть, во-вашему, VoIP - это только SIP? Сюрприз - хоть дискорд, хоть хоть что - это всё VoIP.
Ну и GMail - это эпично, конечно.
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|3.17, Аноним (17), 13:53, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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крокодил, штаны, вафельница - вместе мы <strike>фруктовый сад</strike> voip!
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|2.30, bOOster (ok), 14:49, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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SIP потерял полуярность изза скайпа у "голодранцев" бизнес как пользовался железками на основе SIP так ими и продолжает пользоваться. Изредка разбавляя это SKYPE ом
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|2.39, Аноним (40), 15:25, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Discord пусть делают
Меняют с винды на открытый линукс но ставить закрытый мессендджер от цру.
Ты сказочный, больше никогда не заходи сюда, не пиши чушь!
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|1.10, тоже Аноним (ok), 13:08, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> CERN отказывается от продуктов Microsoft в пользу открытого ПО
По ссылке рассказывается, что они уже год, как запустили этот проект, но пока ничего, кроме планов, по нему не произошло. Собираются завести собственную почту и мессенджер уже в этом году... если, конечно, не произойдет чего-то... Редмонд, вы слушаете?..
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|1.11, Аноним (11), 13:16, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Среди основных требований к новому ПО называется отсутствие привязки к вендору
привязка к redhat такой не является ?
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|2.24, worldmind (?), 14:18, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нет, ибо её нет если не пользоваться закртыми компонетами, всегда можно взять другого вендора
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|2.28, IB (?), 14:27, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какому редхату?
Они только что отказались от Calculate Linux.
При необходимости тут же опять наберут отдел и запилят HEP Linux.
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|1.12, Ztp (?), 13:30, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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И тут мы с удивлением узнали что CERN для чего-то более менее серьезного использует ПО Микрософта...
А преподносили его как оплот GNU со своим дистрибом Scientific Linux
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|2.18, Аномномномнимус (?), 13:54, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почта и глючные чатики это конечно куда серьёзнее, чем ядерная физика...
Было бы что-то реально серьёзное - дешевле было бы заплатить чем даже задумываться о переходе
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|2.26, Аноним (26), 14:24, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для разработки ПО с интенсивными вычислениями применяется только Linux. Альтернативы нет.
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|1.13, Аноним (-), 13:31, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>CERN отказывается от продуктов Microsoft в пользу открытого ПО
И всё это время учоные мужи спали, о чём они раньше думали? Открытое ПО - это пол шага, надо Свободное ПО!
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|1.15, Аноним (15), 13:43, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>запуск локального почтового сервиса для ухода от использования Outlook
И как это взаимосвязано?
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|1.20, Аноним (20), 14:00, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Похоже на очередной призыв мелкософта к скидкам, спера Мюнхен, потом еще кто-то был, теперь эти. Если б хотел свалить давно бы свалили и заявили о результате. А вообще забавно как они подсели на мелкомягкое ПО особенно Скайп, когда Wire вроде бы французами развивается, но нет, пошли именно к зарубежной компании.
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|2.22, тоже Аноним (ok), 14:07, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мюнхен сюда не впутывайте, там эффективный распило-откатный менеджмент заработал уже после реального перехода на Munix, вопреки успешному воплощению реального проекта.
Теперешние "переходчики" как раз и кивают в сторону Мюнхена: "вы-то понимаете, что мы при желании без вас обойдемся, так давайте не доводить до очередного скандала". M$ таки старается не доводить...
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|2.25, vityusha (?), 14:21, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Wire Swiss GmbH
Untermueli 9
6300 Zug
Switzerland
Handelsregisteramt des Kantons Zug
CHE-432.881.146
Authorized representative: Alan Duric
info@wire.com
Fax: +41 86 079 209 36 37
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|1.21, йййй (?), 14:05, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я дали бы скидку, сидели бы дальше на микрософтовском ПО и не вякали. К этому все и идет.
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|1.34, Аноним (34), 15:04, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И сам этот "проект" посмотреть, конечно же, нельзя - по ссылке попробовал пройти авторизацию, не пускает. Очень открыто, чо.
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|2.36, Timoteo Cirkla (ok), 15:19, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А это что? https://prnt.sc/o1chux
Microsoft Alternatives project (MAlt)
Taking back control using open software
12 JUNE, 2019 | By Emmanuel Ormancey
The Microsoft Alternatives project (MAlt) started a year ago to mitigate anticipated software license fee increases. MAlt’s objective is to put us back in control using open software. It is now time to present more widely this project and to explain how it will shape our computing environment.
Background
Over the years, CERN’s activities and services have increasingly relied on commercial software and solutions to deliver core functionalities, often leveraged by advantageous financial conditions based on the recognition of CERN’s status as an academic, non-profit or research institute. Once installed, well-spread and heavily used, the leverage used to attract CERN service managers to the commercial solutions tends to disappear and be replaced by licensing schemes and business models tuned for the private sector.
Given the collaborative nature of CERN and its wide community, a high number of licenses are required to deliver services to everyone, and when traditional business models on a per-user basis are applied, the costs per product can be huge and become unaffordable in the long term.
A prime example is that CERN has enjoyed special conditions for the use of Microsoft products for the last 20 years, by virtue of its status as an “academic institution”. However, recently, the company has decided to revoke CERN’s academic status, a measure that took effect at the end of the previous contract in March 2019, replaced by a new contract based on user numbers, increasing the license costs by more than a factor of ten. Although CERN has negotiated a ramp-up profile over ten years to give the necessary time to adapt, such costs are not sustainable.
Anticipating this situation, the IT department created the Microsoft Alternatives project, MAlt, a year ago.
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