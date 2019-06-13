CERN отказывается от продуктов Microsoft в пользу открытого ПО

Европейский Центр ядерных исследований (CERN) представил проект MAlt (Microsoft Alternatives), в рамках которого ведётся работа по уходу от применения продуктов Microsoft в пользу альтернативных решений на основе открытого ПО. Из ближайших планов отмечена замена "Skype for Business" на решение на базе открытого стека VoIP и запуск локального почтового сервиса для ухода от использования Outlook.

Окончательный выбор открытых альтернатив пока не завершён, миграцию планируется завершить в течение следующих нескольких лет. Среди основных требований к новому ПО называется отсутствие привязки к вендору, полный контроль за своими данными и применение типовых решений. Подробности о проекте планируется огласить 10 сентября.

Решение по переходу на открытое ПО принято после изменения лицензионной политики Microsoft, которая на протяжении последних 20 лет предоставляла CERN программное обеспечение со значительными скидками для учебных учреждений. Недавно Microsoft отозвал с CERN статус академического учреждения и после завершения ныне действующего договора CERN потребуется оплачивать полную стоимость в привязке к числу пользователей. Расчёт показал, что затраты на покупку лицензий при новом раскладе увеличатся более чем в 10 раз.



