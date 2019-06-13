Подготовка CentOS 8 отстаёт от графика

После перехода CentOS под крыло компании Red Hat анонсировалась всяческая помощь проекту, но текущий статус работы над CentOS 8 отстаёт от плана. Несмотря на заявленные обновления статуса, сделаны только страница загрузки и сборочный сервер, на котором, судя по статистке koji, что-то собирается раз в неделю.

До сих пор не закончен нулевой сборочный цикл, хотя по плану он должен был завершиться еще в мае. На нулевом цикле формируется набор пакетов, минимально необходимый для дальнейшей сборки других пакетов. Затем этот набор постепенно расширяется в рамках последующих сборочных циклов. Сборки ядра пока выполняются без исправлений уязвимостей MDS (Microarchitectural Data Sampling), когда будет готово ядро с патчами для блокирования MDS не понятно. Также не завершена работа по оценке исходных текстов пакетов, подготовке патчей для удаления элементов бренда Red Hat и выбору стилевого оформления.

Ранее новые значительные релизы CentOS выпускались спустя один или два месяца с момента соответствующего выпуска Red Hat Enterprise Linux. При этом разработчики CentOS предупреждали, что при подготовке новой значительной ветки не исключено возникновение непредвиденных сложностей, которое могут потребовать дополнительного времени на разработку.



