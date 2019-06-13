Подготовка CentOS 8 отстаёт от графика

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|2.32, Аноним (32), 10:35, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не бжи. Закончат шапкинские логотипы выпиливать и опубликуют.
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|1.3, Аноним (3), 08:32, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Раньше была конкуренция с Scientific Linux, что подстёгивало к действию. А сейчас, когда Scientific Linux 8 решили не делать, можно и не торопиться.
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|2.12, A.Stahl (ok), 09:01, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А ВАЗ выпускает посредтвенные автомобили потому что пропала конкуренция со стороны Васильевича из ГК "Грибники". Золотые руки у него были. Особенно после "чакушки".
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|5.59, НяшМяш (ok), 13:54, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У половины наших соотечественников половина словарного запаса состоит из слов, значение которых они не понимают )
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|6.64, Аноним84701 (ok), 14:17, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У половины наших соотечественников половина словарного запаса состоит из слов, значение которых они не понимают )
Зато тепреь почти все знают, что такое домкрат и с легкостью отличат от стремительного домкрата! ;)
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|1.7, Прокофий (?), 08:39, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Да ладно, у них бывали релизы на 3-4 месяца позже. Плюс лето - отпускное время.
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|3.10, Аноним (1), 08:57, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Как бы да, из всех беслпатных систем для серверов самый большой срок поддержки у них.
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|4.34, Аноним (32), 10:38, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А нехрен было на сервер всякую шушеру ставить. Предупреждали же.
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|7.65, dango (ok), 14:29, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Дареному дистру в системдэ не смотрят.
Однозначно, в мемориз!
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|2.27, Антон (??), 09:50, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это rhel 8 с лейблом Oracle.
Где-то даже поленились/не доглядели и не затерли лейбл rhel.
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|1.15, Аноним (15), 09:06, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Сабж всего лишь следствие общего упадка шапки. rhel8 - самый худший за всю историю. Хипстеры взяли власть в шапке, до добра это не довело. Что эффективные менеджеры, что хипстеры - два г.
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|5.45, zo0M (ok), 11:32, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты всерьез у Анонима пытаешься получить конструктивный ответ? Оптимист, однако.
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|5.58, Пряникё (?), 13:35, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Virt-manager зачем выкинули?
А зачем iptables на nftables заменили? Ах, да, у меня же свободного времени слишком много на работе, перепишу всё быстренько.
Вобще удивляет это патологическое желание в следующем релизе сделать всё не так, как в предыдущем.
Вот звались ethernet-интерфейсы eth0, eth1. Годами так было и всех всё устраивало. Нахрена их переименовывать в enp0s29? Кому от этого проще стало?
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|6.62, freehck (ok), 14:01, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А зачем iptables на nftables заменили?
Так ведь iptables deprecation уже как бы не за горами. nftables уже 5 лет как в ядре, уже пора.
> Ах, да, у меня же свободного времени слишком много на работе, перепишу всё быстренько.
Оу. Они ж вроде бы обещали прослойку, чтобы можно было спокойно мигрировать старые правила в новые таблицы. Не сделали? Или это красношляпые недоглядели?
> Вот звались ethernet-интерфейсы eth0, eth1. Годами так было и всех всё устраивало. Нахрена их переименовывать в enp0s29? Кому от этого проще стало?
Добавьте ядру опции: net.ifnames=0 biosdevname=0
Станет, как было.
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|2.19, Аноним (19), 09:20, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что ты скажешь про обновления стабильные и Заражение CentOS6(el6) машин?
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|3.47, zo0M (ok), 11:35, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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а чо, давайте тогда вспомним CentOS 4 если уж по старью решили пройтись...
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|4.50, Moomintroll (ok), 11:56, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а чо, давайте тогда вспомним CentOS 4 если уж по старью решили пройтись...
Вообще-то, CentOS 6, в отличие от 4, всё ещё поддерживается - мейнтенанс апдейты заявлены до 30 ноября 2020.
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|1.26, eRIC (ok), 09:50, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну что добро пожаловать, сообщество скептически относилось передачи CentOS под крыло Red Hat.
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|1.28, В (?), 10:09, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так написано, словно кто-то кому-то что-то должен. Скажите спасибо за те версии, что вышли, и - кто хочет, тот своё волен собрать, кто нет - на Debian (наконец-то).
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|1.53, вейланд (?), 12:30, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Спасибо, мы заметили.
9-я платформа базальта тоже всё никак не выйдет, давайте новость запилим.
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|1.55, Аноним (-), 13:22, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>После перехода CentOS под крыло компании Red Hat ... статус работы над CentOS 8 отстаёт от плана. .. сделаны только страница загрузки и сборочный сервер, на котором, .. что-то собирается раз в неделю.
Рет_Гад купиф СентОС, начал душить его развитие. Рет_Гад обманывает сообщество. Ведь СентОС был конкурентом Ред_Гад - ведь нищий поклонник ынтырпрайза мог иметь у себя ынтырпрайз, не платя за это деньги.
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