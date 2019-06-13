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Подготовка CentOS 8 отстаёт от графика

13.06.2019 07:41

После перехода CentOS под крыло компании Red Hat анонсировалась всяческая помощь проекту, но текущий статус работы над CentOS 8 отстаёт от плана. Несмотря на заявленные обновления статуса, сделаны только страница загрузки и сборочный сервер, на котором, судя по статистке koji, что-то собирается раз в неделю.

До сих пор не закончен нулевой сборочный цикл, хотя по плану он должен был завершиться еще в мае. На нулевом цикле формируется набор пакетов, минимально необходимый для дальнейшей сборки других пакетов. Затем этот набор постепенно расширяется в рамках последующих сборочных циклов. Сборки ядра пока выполняются без исправлений уязвимостей MDS (Microarchitectural Data Sampling), когда будет готово ядро с патчами для блокирования MDS не понятно. Также не завершена работа по оценке исходных текстов пакетов, подготовке патчей для удаления элементов бренда Red Hat и выбору стилевого оформления.

Ранее новые значительные релизы CentOS выпускались спустя один или два месяца с момента соответствующего выпуска Red Hat Enterprise Linux. При этом разработчики CentOS предупреждали, что при подготовке новой значительной ветки не исключено возникновение непредвиденных сложностей, которое могут потребовать дополнительного времени на разработку.

  1. Главная ссылка к новости (https://wiki.centos.org/About/...)
  2. OpenNews: Разработка Scientific Linux 8 свёрнута в пользу CentOS
  3. OpenNews: CentOS возобновляет поддержку репозитория Fasttrack
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутивов CentOS 7.6 и Scientific Linux 7.6
  5. OpenNews: Запрет на использование торговой марки CentOS для сторонних сборок
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8
Автор новости: Аноним
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: centos
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  • 1.1, Аноним (1), 08:26, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    CentOS всё?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 09:05, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы все умрём.
     
  • 2.31, Ilya Indigo (ok), 10:34, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Да здравствует openSUSE!
     
     
  • 3.49, zo0M (ok), 11:38, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да... пусть здравствует openSUSE,
    ему хотя бы выжить
     
  • 2.32, Аноним (32), 10:35, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не бжи. Закончат шапкинские логотипы выпиливать и опубликуют.
     
     
  • 3.60, Анончик999999 (?), 13:56, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    через год?
     
  • 2.63, Анончик999999 (?), 14:05, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так, хватит бомжевать, ребята! Покупайте лицензию!
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:29, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    R.I.P. CentOS
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 11:23, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Satsujin no CentOS
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:32, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Раньше была конкуренция с Scientific Linux, что подстёгивало к действию. А сейчас, когда Scientific Linux 8 решили не делать, можно и не торопиться.
     
     
  • 2.12, A.Stahl (ok), 09:01, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А ВАЗ выпускает посредтвенные автомобили потому что пропала конкуренция со стороны Васильевича из ГК "Грибники". Золотые руки у него были. Особенно после "чакушки".
     
     
  • 3.13, Аноним (14), 09:04, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%87%D0%B5%D0%B

    Потому что четверть.

     
     
  • 4.16, A.Stahl (ok), 09:09, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ok, я вообще не был в курсе этимологии этого слова.


     
     
  • 5.52, Аноним (52), 12:25, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Opennet образовательный...
     
  • 5.59, НяшМяш (ok), 13:54, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У половины наших соотечественников половина словарного запаса состоит из слов, значение которых они не понимают )
     
     
  • 6.64, Аноним84701 (ok), 14:17, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У половины наших соотечественников половина словарного запаса состоит из слов, значение которых они не понимают )

    Зато тепреь почти все знают, что такое домкрат и с легкостью отличат от стремительного домкрата! ;)


     

  • 1.4, Аноним (4), 08:32, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    ubi дали, центос забрали
     
  • 1.6, vstconsulting (ok), 08:33, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Помним. Любим. Скорбим.
     
  • 1.7, Прокофий (?), 08:39, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Да ладно, у них бывали релизы на 3-4 месяца позже. Плюс лето - отпускное время.
     
     
  • 2.61, Анончик999999 (?), 13:59, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нех... ждать, пора покупать лицензию!
     

  • 1.8, Аноним (8), 08:41, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь только fedora?
     
     
  • 2.9, тот_же_анон_только_с_мабилы (?), 08:51, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Убунта
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 08:57, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Как бы да, из всех беслпатных систем для серверов самый большой срок поддержки у них.
     
     
  • 4.34, Аноним (32), 10:38, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А нехрен было на сервер всякую шушеру ставить. Предупреждали же.
     
  • 3.17, Андронимчик (?), 09:15, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Что там системд, что там системд. Две системды короче.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 09:33, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    одна системда хорошо, а две лучше.
     
     
  • 5.24, Аноним (24), 09:42, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Семь раз отмерь, один раз системди
     
     
  • 6.25, Аноним (23), 09:46, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Дареному дистру в системдэ не смотрят.
     
     
  • 7.40, A.Stahl (ok), 11:10, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У семи хипстеров дистр без системд.
     
  • 7.65, dango (ok), 14:29, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Дареному дистру в системдэ не смотрят.

    Однозначно, в мемориз!

     
  • 2.41, Аноним (41), 11:16, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gentoo
     

  • 1.11, Аноним (24), 09:00, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ваше мнение по поводу Oracle Linux?
     
     
  • 2.27, Антон (??), 09:50, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это rhel 8 с лейблом Oracle.
    Где-то даже поленились/не доглядели и не затерли лейбл rhel.
     
     
  • 3.29, бублички (?), 10:17, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > поленились/не доглядели

    оставили для совместимости

     
  • 2.57, iPony129412 (?), 13:30, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    👍
     

  • 1.15, Аноним (15), 09:06, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Сабж всего лишь следствие общего упадка шапки. rhel8 - самый худший за всю историю. Хипстеры взяли власть в шапке, до добра это не довело. Что эффективные менеджеры, что хипстеры - два г.

     
     
  • 2.22, Consta (?), 09:28, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чем же он так плох? Сам уже сколько времени его используешь?
     
     
  • 3.38, Пряникё (?), 11:01, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не больше полутора месяцев, вестимо. Ибо он только вышел.
     
     
  • 4.44, consta (?), 11:28, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как? Что то не устраивает?
     
     
  • 5.45, zo0M (ok), 11:32, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты всерьез у Анонима пытаешься получить конструктивный ответ? Оптимист, однако.
     
     
  • 6.51, Аноним (51), 12:07, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он менеджер и его триггернуло на "эффективном".
     
  • 5.58, Пряникё (?), 13:35, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Virt-manager зачем выкинули?
    А зачем iptables на nftables заменили? Ах, да, у меня же свободного времени слишком много на работе, перепишу всё быстренько.

    Вобще удивляет это патологическое желание в следующем релизе сделать всё не так, как в предыдущем.

    Вот звались ethernet-интерфейсы eth0, eth1. Годами так было и всех всё устраивало. Нахрена их переименовывать в enp0s29? Кому от этого проще стало?

     
     
  • 6.62, freehck (ok), 14:01, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем iptables на nftables заменили?

    Так ведь iptables deprecation уже как бы не за горами. nftables уже 5 лет как в ядре, уже пора.

    > Ах, да, у меня же свободного времени слишком много на работе, перепишу всё быстренько.

    Оу. Они ж вроде бы обещали прослойку, чтобы можно было спокойно мигрировать старые правила в новые таблицы. Не сделали? Или это красношляпые недоглядели?

    > Вот звались ethernet-интерфейсы eth0, eth1. Годами так было и всех всё устраивало. Нахрена их переименовывать в enp0s29? Кому от этого проще стало?

    Добавьте ядру опции: net.ifnames=0 biosdevname=0
    Станет, как было.

     

  • 1.18, terryfilch (ok), 09:16, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Зато стабильность растет, хрен ли вам не хватает?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 09:20, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что ты скажешь про обновления стабильные и Заражение CentOS6(el6) машин?
     
     
  • 3.20, terryfilch (ok), 09:22, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    с нонеймами не хочу  иметь дел
     
  • 3.37, Аноним (32), 10:45, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я скажу. Не согласен!
     
  • 3.47, zo0M (ok), 11:35, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а чо, давайте тогда вспомним CentOS 4 если уж по старью решили пройтись...
     
     
  • 4.50, Moomintroll (ok), 11:56, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а чо, давайте тогда вспомним CentOS 4 если уж по старью решили пройтись...

    Вообще-то, CentOS 6, в отличие от 4, всё ещё поддерживается - мейнтенанс апдейты заявлены до 30 ноября 2020.

     

  • 1.26, eRIC (ok), 09:50, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну что добро пожаловать, сообщество скептически относилось передачи CentOS под крыло Red Hat.
     
  • 1.28, В (?), 10:09, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так написано, словно кто-то кому-то что-то должен. Скажите спасибо за те версии, что вышли, и - кто хочет, тот своё волен собрать, кто нет - на Debian (наконец-то).
     
  • 1.30, Термоусадка рабов (?), 10:18, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто захочет соберёт себе кастомный Оракл Линукс.
     
  • 1.33, анадмин (?), 10:36, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Уходим на opensuse
     
  • 1.35, Аноним (35), 10:39, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    CentOS 7 тоже вышел далеко не сразу
     
  • 1.36, Аноним (32), 10:44, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > на разработку

    Поржал.

     
     
  • 2.42, Аноним (19), 11:20, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Стулья поменять не могут продажники сказали RHEL первый!
     

  • 1.39, Pofigist (?), 11:06, 13/06/2019 Скрыто [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.46, kerneliq (ok), 11:35, 13/06/2019 Скрыто
    		• +/
     
  • 2.48, Аноним (3), 11:37, 13/06/2019 Скрыто
    		• +/
     

     ....нить свёрнута, показать (2)

  • 1.53, вейланд (?), 12:30, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Спасибо, мы заметили.

    9-я платформа базальта тоже всё никак не выйдет, давайте новость запилим.

     
  • 1.55, Аноним (-), 13:22, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >После перехода CentOS под крыло компании Red Hat ... статус работы над CentOS 8 отстаёт от плана. .. сделаны только страница загрузки и сборочный сервер, на котором, .. что-то собирается раз в неделю.

    Рет_Гад купиф СентОС, начал душить его развитие. Рет_Гад обманывает сообщество. Ведь СентОС был конкурентом Ред_Гад - ведь нищий поклонник ынтырпрайза мог иметь у себя ынтырпрайз, не платя за это деньги.

     
  • 1.66, Онаним (?), 15:05, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А с исправлениями уязвимостей у них тоже так?
     

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