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Уязвимость в Vim, приводящая к выполнению кода при открытии вредоносного файла

12.06.2019 23:24

В текстовых редакторах Vim и Neovim найдена уязвимость (CVE-2019-12735), позволяющая выполнить произвольный код при открытии специально оформленного файла. Проблема проявляется при активности включенного по умолчанию режима modeline (":set modeline"), который позволяет определить в обрабатываемом файле опции редактирования. Уязвимость устранена в выпусках Vim 8.1.1365 и Neovim 0.3.6.

Через modeline допускается установка только ограниченного числа опций. Если в качестве значения опции указывается выражение, то оно выполняется в режиме sandbox, допускающем применение только простейших безопасных операций. При этом в число допустимых входит команда ":source", в которой можно использовать модификатор "!" для запуска произвольных команд из указанного файла. Таким образом для выполнения кода достаточно указать в строке modeline конструкцию вида "set foldexpr=execute('\:source! some_file'):". В Neovim вызов execute запрещён, но вместо него можно использовать assert_fails.

Например, для выполнения команды "uname -a" достаточно просто открыть в Vim или Neovim файл, в первой или последней строке которого указано: 


   :!uname -a||" vi:fen:fdm=expr:fde=assert_fails("source\!\ \%"):fdl=0:fdt="

Компанда "source! %" прочитает команды из текущего файла и, соответственно, выполнит ":!uname -a". Для скрытия данной строки от вывода утилитой cat могут использоваться escape-последовательности. Например, в данном прототипе эксплоита при открытии файла в vim создаётся сетевое соединение с shell-доступом на систему жертвы, но при этом данный файл не вызовет подозрений при выводе в терминал утилитой cat.

Проверить активность режима modeline можно командой ":set modeline?". Для отключения в vimrc можно добавить строку "set nomodeline". В дистрибутивах проблема устранена в RHEL, SUSE/openSUSE, Fedora, FreeBSD, Ubuntu и Arch Linux. Уязвимость остаётся неисправленной в Debian.

  1. Главная ссылка к новости (https://nvd.nist.gov/vuln/deta...)
  2. OpenNews: Доступен Neovim 0.2, модернизированный вариант редактора Vim
  3. OpenNews: Найден способ обхода патча, устраняющего уязвимость в bash
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в bash, которая может привести к удалённому запуску команд (дополнено)
  5. OpenNews: Фонд СПО указал, что процесс устранения уязвимости в bash подчеркнул достоинства СПО
  6. OpenNews: В Bash выявлено ещё четыре уязвимости, эксплуатируемые через переменные окружения
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал pripolz
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: vim, neovim
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, zzz (??), 23:40, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Докатились, уже для текстовых редакторов начали писать эксплоиты. ee спасет мир.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:54, 12/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    С разморозкой. Ты просто remote code execution в Atom пропустил.
     
     
  • 3.8, Аноним Анонимович Анонимов (?), 00:15, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Менее двух недель назад windows сообщество обсуждало уязвимость notepad.exe.

    https://www.securitylab.ru/news/499294.php
    https://habr.com/ru/news/t/454118/

     

  • 1.3, Аноним (3), 23:56, 12/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    У меня vim - симлинк на nano. Я всё правильно сделал?
     
     
  • 2.4, Канделябры (?), 00:06, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, у меня он только бибикает всё портит.
     
     
  • 3.6, Led (ok), 00:11, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только не ври, что это он тебя испортил - ты всегда таким был.
     
     
  • 4.9, Канделябры (?), 00:16, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Комментарий Led ни стоит и пука умирающего митрофанова.
     
  • 2.11, segesg (?), 00:32, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
     

  • 1.5, Канделябры (?), 00:09, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ну не знаю. Преподносить "фичи" редактора, который использовался в то время, когда ещё "стрелки" на клаве не придумали.. Вот в этом весь столлманизм, вся гнутость, я считаю. Цинизм дурака.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:54, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты про емакс?
     

  • 1.7, RNZ (ok), 00:15, 13/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На 8.1.320 не воспроизводится
    Вместо cat использую less
     
     
  • 2.10, Канделябры (?), 00:18, 13/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это на бобине? А на SSD?
     
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