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Выпуск BackBox Linux 6, дистрибутива для тестирования безопасности

12.06.2019 09:07

Доступен релиз Linux-дистрибутива BackBox Linux 6, базирующегося на Ubuntu 18.04 и поставляемого с коллекцией инструментов для проверки безопасности системы, тестирования эксплоитов, обратного инжиниринга, анализа сетевого трафика и беспроводных сетей, изучения вредоносного ПО, стресс-тестирования, выявления скрытых или потерянных данных. Пользовательское окружение основано на Xfce. Размер iso-образа 2.5 Гб (i386, x86_64).

В новой версии произведено обновление системных компонентов с Ubuntu 16.04 до ветки 18.04. Ядро Linux обновлено до выпуска 4.18. Обновлены версии входящих в состав инструментов для тестирования безопасности. ISO-образ собран в гибридном формате и адаптирован для загрузки на системах с UEFI.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.backbox.org/2019/...)
  2. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 4.6, дистрибутива для тестирования безопасности
  3. OpenNews: Доступен NetSecL 3.0, нацеленный на проверку безопасности дистрибутив
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.6 с подборкой программ для проверки безопасности
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2019.2
  6. OpenNews: Выпуск BlackArch 2019.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: backbox
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:26, 12/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    В чем отличие от kali и почему развивают отдельный дистр, а не поддерживают существюущий - так и не ясно. Зато дизаен на сайте.
     
  • 2, Аноним (2), 09:44, 12/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    > OpenNews: Выпуск BackBox Linux 4.6, дистрибутива для тестирования безопасности
    > OpenNews: Доступен NetSecL 3.0, нацеленный на проверку безопасности дистрибутив
    > OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 4.6 с подборкой программ для проверки безопасности
    > OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2019.2

    Один я похоже свои дистры не создаю.

     
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