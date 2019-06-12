Выпуск BackBox Linux 6, дистрибутива для тестирования безопасности

Доступен релиз Linux-дистрибутива BackBox Linux 6, базирующегося на Ubuntu 18.04 и поставляемого с коллекцией инструментов для проверки безопасности системы, тестирования эксплоитов, обратного инжиниринга, анализа сетевого трафика и беспроводных сетей, изучения вредоносного ПО, стресс-тестирования, выявления скрытых или потерянных данных. Пользовательское окружение основано на Xfce. Размер iso-образа 2.5 Гб (i386, x86_64).

В новой версии произведено обновление системных компонентов с Ubuntu 16.04 до ветки 18.04. Ядро Linux обновлено до выпуска 4.18. Обновлены версии входящих в состав инструментов для тестирования безопасности. ISO-образ собран в гибридном формате и адаптирован для загрузки на системах с UEFI.